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Tips12 okt 2026

Opslag vol op je tablet: wat je veilig kunt verwijderen

Je tablet meldt dat de opslag vol is, dus je opent Instellingen, bekijkt de lijst met apps en verwijdert de paar grootste. Een paar weken later is de ruimte toch weer op. Dat is...
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modellen naast elkaar gelegd in 10 koopgidsen, op prijs, updates en wat er in de doos zit.

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