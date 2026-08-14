Gadgets

48 artikelen, pagina 1 van 4
Zo werd de tablet een compleet vermaakcentrum Gadgets14 aug 2026 E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android Tips18 maa 2026 Sennheiser Momentum 4 Wireless review: 60 uur accu, nu met een opvolger Reviews6 maa 2026 Noodradio Action review: is deze radio op batterijen het waard? Reviews25 feb 2026 Redmi Note 13 Pro review: 200 megapixel, updates tot begin 2028 Reviews24 feb 2026 Poco X6 Pro review: snelle middenklasser die in Nederland uit de winkel is Reviews24 feb 2026 1:1 AirPods – Wat Zijn Het, Waar Koop Je Ze en Zijn Ze Het Waard? Reviews24 feb 2026 Smartwatch Kruidvat review: is dit budget horloge het waard? Reviews3 feb 2026 Duurste telefoon ter wereld Gadgets2 feb 2026 Stappenteller van Action: wat de Silvergear-tracker kan en of hij nog te koop is Reviews1 jan 2026 Het ultieme home gaming setup bouwen dat je ervaring naar een hoger niveau tilt Gadgets12 dec 2025 Chromecast afstandsbediening koppelen: complete handleiding Gadgets16 sep 2025