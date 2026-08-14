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Gadgets
48 artikelen, pagina 1 van 4
Zo werd de tablet een compleet vermaakcentrum
Gadgets
14 aug 2026
E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android
Tips
18 maa 2026
Sennheiser Momentum 4 Wireless review: 60 uur accu, nu met een opvolger
Reviews
6 maa 2026
Noodradio Action review: is deze radio op batterijen het waard?
Reviews
25 feb 2026
Redmi Note 13 Pro review: 200 megapixel, updates tot begin 2028
Reviews
24 feb 2026
Poco X6 Pro review: snelle middenklasser die in Nederland uit de winkel is
Reviews
24 feb 2026
1:1 AirPods – Wat Zijn Het, Waar Koop Je Ze en Zijn Ze Het Waard?
Reviews
24 feb 2026
Smartwatch Kruidvat review: is dit budget horloge het waard?
Reviews
3 feb 2026
Duurste telefoon ter wereld
Gadgets
2 feb 2026
Stappenteller van Action: wat de Silvergear-tracker kan en of hij nog te koop is
Reviews
1 jan 2026
Het ultieme home gaming setup bouwen dat je ervaring naar een hoger niveau tilt
Gadgets
12 dec 2025
Chromecast afstandsbediening koppelen: complete handleiding
Gadgets
16 sep 2025
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