De stappenteller van Action is de Silvergear sporthorloge, artikelnummer 3219114: een polstracker die je stappen, hartslag en sportactiviteiten bijhoudt en koppelt met een app op je telefoon. Action verkocht hem van 14 tot en met 20 januari 2026 als weekactie voor €3,99, alleen in de winkel. Op 21 oktober 2026 staat hij niet meer op action.com, en een zoekopdracht naar “stappenteller” levert op action.com en in de Action-webshop geen enkele stappenteller op. Voor wie hem nog in een filiaal ziet liggen, is het een goedkope manier om te ontdekken of je een tracker blijft dragen.

Specificaties van de stappenteller van Action

Action publiceert weinig specificaties. Dit is alles wat op de productpagina stond:

Onderdeel Silvergear sporthorloge Artikelnummer 3219114 Functies Stappen, hartslag, sportactiviteiten Koppeling Met een app voor extra functies Draagwijze Polshorloge, unisex Bescherming Spatwaterdicht Stroom Oplaadbaar, met USB-aansluiting Kleuren Groen, roze en zwart, mat afgewerkt Prijs €3,99 in de weekactie van 14 tot en met 20 januari 2026

Een accucapaciteit, schermmaat, gewicht of de naam van de app vermeldt Action niet. Daarom staan die hier ook niet.

Wat je bij Action kreeg

Wie bij Action naar een stappenteller zoekt, denkt vaak aan een klein kastje met een clip voor aan je broekriem. Dat is niet wat Action in 2025 en 2026 verkocht. De Silvergear sporthorloge is een bandje om je pols, en volgens Marie Claire lag hij in het gangpad Gezondheid. De nieuwsberichten over de weekactie van januari noemden hem “een sporthorloge voor minder dan 4 euro”, en zo zag hij er ook uit.

Daarnaast verkocht Action de Silvergear Sport-Smartwatch, artikelnummer 3221283. Die meet volgens Action ook je slaap en het zuurstofgehalte in je bloed. In Nederland en België is ook die van de site verdwenen, in Duitsland lag hij op 21 oktober 2026 nog in de winkel voor €9,95.

In de webshop van Action stond ook een tracker van een ander merk: de Denver activity tracker BFH-150 (artikelnummer 3009564), met een OLED-scherm, een hartslagsensor, meldingen bij oproepen en berichten, en volgens Action tot 7 dagen accuduur. Die deal is verlopen, de pagina toont “Deal verlopen” en je kunt hem niet meer bestellen.

Zo werkt de tracker met je telefoon

Je laadt de tracker op via USB en koppelt hem daarna met een app op je smartphone. Action schrijft dat de app “extra functies” geeft, en de nieuwsberichten over de weekactie noemen Bluetooth als verbinding. In de app houd je je stappen, je hartslag en je sportactiviteiten bij, en omdat de gegevens op je telefoon staan, zie je ook of je deze week meer liep dan vorige week.

Wie geen smartphone heeft of geen app wil installeren, haalt er minder uit, want het overzicht over dagen en weken zit juist in die app. Voor die groep is een losse stappenteller met clip en een eigen scherm logischer.

Hoe nauwkeurig een tracker om je pols stappen telt

Een stappenteller om je pols telt anders dan een stappenteller aan je heup. Onderzoekers van Central Michigan University lieten 86 volwassenen tegelijk een Fitbit om de pols en een Omron-stappenteller aan de heup dragen (Nelson e.a., Preventing Chronic Disease, 2022). Bij wandelen op de loopband telde de polstracker 5.877 stappen tegen 6.243 aan de heup, dus bijna 6 procent minder. Bij huishoudelijke klusjes draaide het om: 7.695 stappen om de pols tegen 6.309 aan de heup, 22 procent meer, omdat elke armbeweging kan meetellen.

Over de hele proef kwam de polstracker uit op 11.247 stappen en de heupteller op 10.099. Wie met een polstracker op 10.000 stappen staat, zou aan de heup volgens deze meting op ongeveer 9.000 stappen uitkomen. Metingen aan de Silvergear zijn niet gepubliceerd. Hij zit net als de Fitbit om je pols, dus ook hij voelt je armbewegingen.

Voor je motivatie maakt dat weinig uit, zolang je hetzelfde apparaat blijft dragen. Je vergelijkt jezelf dan met jezelf, en dan telt de trend en niet het exacte getal.

Draagcomfort en water

Action noemt de sporthorloge unisex en mat afgewerkt, in groen, roze en zwart. Over de Sport-Smartwatch schrijft Action dat hij licht is en de hele dag prettig zit, ook als je slaapt, want hij meet dan je hartslag. Beide zijn spatwaterdicht. Met de tracker om kun je je handen wassen en door de regen fietsen. Voor zwemmen en douchen heb je een waterdichtheid in meters of een IP-klasse nodig, en die noemt Action niet.

Batterijduur

De tracker laadt op via USB, dus je koopt geen knoopcellen. Hoe lang hij op één lading meegaat, staat nergens: Action vermeldt geen accucapaciteit en geen gebruiksduur. Reken erop dat je hem regelmatig aan de lader legt, zeker als je ook je hartslag laat meten of hem met je telefoon gekoppeld houdt.

Silvergear sporthorloge of Silvergear Sport-Smartwatch

Sporthorloge (3219114) Sport-Smartwatch (3221283) Stappen en hartslag Ja Ja, hartslag ook tijdens je slaap Slaap en bloedzuurstof Niet vermeld Ja App Ja Niet vermeld op de productpagina Bescherming Spatwaterdicht Spatwaterdicht, antislip Kleuren Groen, roze, zwart Roze, wit, zwart Prijs €3,99 (weekactie januari 2026) €9,95 bij Action Duitsland op 21 oktober 2026 Te koop in Nederland op 21 oktober 2026 Nee Nee

De Sport-Smartwatch is de uitgebreidere van de twee, met slaap en zuurstofgehalte erbij. Wie over de grens bij Action winkelt, kan hem daar nog vinden.

Wat kopers ervan vinden

Op de productpagina’s van Action staan bij geen van beide trackers klantbeoordelingen, en de Belgische en Nederlandse pagina’s zijn offline. Wat je online over de Silvergear sporthorloge leest, zijn nieuwsberichten over de weekactie van januari 2026, geen ervaringen van kopers. Een betrouwbaar beeld van hoe lang hij meegaat of hoe goed de app werkt, is er daardoor niet.

Waar de tracker ophoudt

De tracker doet de basis, stappen tellen en je hartslag meten. Een kleurenscherm met meldingen, gps voor hardloopkaarten of contactloos betalen noemt Action niet. Gaat hij kapot, dan geldt bij Action de wettelijke garantie: binnen 12 maanden na aankoop ga je met het product en je kassabon terug naar de winkel, en de bedrijfsleiding kiest dan met jou voor een vervangend product of je geld terug. Omdat een weekactie snel uitverkocht is, wordt dat in de praktijk vaak je geld terug.

Waar je zelf op let voor je koopt

Wat je wilt Wat past Kosten Alleen je stappen weten De app op je telefoon: Samsung Health, Google Fit of Gezondheid op een iPhone Gratis Uitproberen of je een tracker draagt Silvergear sporthorloge als je hem in een Action-filiaal ziet €3,99 in de weekactie van januari 2026 Stappen tellen zonder telefoon of pols Een stappenteller met clip voor aan je broekriem Verschilt per merk Hartslag, slaap en meldingen met garantie Een budgetsmartwatch van Kruidvat, Xiaomi of Huawei Verschilt per model

Draag je je telefoon de hele dag in je broekzak, dan telt die al je stappen, en zit hij net als een stappenteller met clip dicht bij je heup. Samsung legt in een eigen uitleg uit hoe je stappen bijhoudt met de Samsung Health-app. Een tracker om je pols is handiger als je telefoon vaak op tafel of in een tas ligt.

Als richtpunt kun je het grootste onderzoek naar stappen en gezondheid nemen: een analyse van 15 groepen met samen 47.471 volwassenen (Paluch e.a., The Lancet Public Health, 2022). Het risico op overlijden daalde bij 60-plussers tot ongeveer 6.000 tot 8.000 stappen per dag en bij jongere volwassenen tot 8.000 tot 10.000 stappen. Wie met een polstracker telt, zit daar door de extra armbewegingen sneller boven dan in werkelijkheid.

Voor wie de stappenteller van Action een goede koop is

De Silvergear sporthorloge is gemaakt voor wie wil beginnen met meer bewegen en eerst wil weten of een tracker om de pols bevalt, zonder er veel geld aan uit te geven. Voor oudere wandelaars die liever niet op hun telefoon kijken, is het scherm om de pols een makkelijke manier om hun stappen te zien. Kinderen kunnen hem ook dragen, al is een gps-horloge voor kinderen een andere categorie als je wilt weten waar ze zijn. Wie al serieuzer sport en zijn hartslag wil volgen tijdens het hardlopen, kijkt naar een sporthorloge van een merk dat updates en garantie levert.

Conclusie

Voor €3,99 was de stappenteller van Action een prima manier om met stappen tellen te beginnen, met hartslagmeting en een app erbij die je bij een clipmodel niet hebt. Hij is alleen niet meer gewoon te koop: Action verkocht hem als weekactie en heeft in Nederland op dit moment geen stappenteller in het assortiment. Wil je nu beginnen, gebruik dan de app op je telefoon of kies een budgetsmartwatch zoals de Xiaomi smartwatch.

Veelgestelde vragen over de stappenteller van Action

Wat is de meest betrouwbare stappenteller?

De meest betrouwbare stappenteller is er een die je aan je heup of riem draagt, omdat die alleen op je passen reageert en niet op het zwaaien van je armen. Daarom gebruiken onderzoekers vaak een heupteller van een merk als Omron als vergelijkingspunt voor polstrackers. Een telefoon in je broekzak zit op dezelfde plek. Een polstracker zoals de Silvergear is handiger om de hele dag te dragen, maar telt bij klusjes in huis vaak te veel.

Wanneer heeft Action weer een stappenteller?

Wanneer Action weer een stappenteller verkoopt, maakt Action niet vooraf bekend. Het assortiment wisselt elke week en de Silvergear sporthorloge kwam als weekactie van zeven dagen in de winkel. Zoek in de Action-app of op action.com op “Silvergear” of “sporthorloge”, want het woord “stappenteller” leverde op 21 oktober 2026 in de Nederlandse webwinkel geen enkele tracker op.

Kun je de stappenteller van Action online bestellen?

De stappenteller van Action bestel je op 21 oktober 2026 niet online. De Silvergear sporthorloge was in januari 2026 alleen in de fysieke winkel te koop, en de Denver activity tracker BFH-150 in de Action-webshop op shop.action.com staat op “Deal verlopen”. Webshopdeals wisselen elke maandag om 12.00 uur, dus een nieuwe tracker kan daar opduiken. Tot die tijd kijk je bij een budgetsmartwatch zoals de smartwatch van Kruidvat.

Kun je de Silvergear Sport-Smartwatch uit Duitsland in Nederland terugbrengen?

Een Silvergear Sport-Smartwatch die je bij Action in Duitsland koopt, breng je ook in Duitsland terug. Action neemt producten alleen terug in een winkel in het land waar je ze kocht, en dat geldt ook voor garantie. Ruilen kan binnen 8 dagen met een ongebruikt product in een gave verpakking en je kassabon. Bewaar die bon dus als je hem over de grens meeneemt.

Wat doe je als je kassabon van Action kwijt is?

Ben je de kassabon van Action kwijt, dan neem je een bankafschrift met de pinbetaling mee naar de winkel. Daarmee zoeken de medewerkers de bon op in het kassasysteem, maar alleen in het filiaal waar je de tracker kocht. Geld terug zonder enig aankoopbewijs kan niet. Laat je de digitale klantenkaart in de Action-app scannen bij de kassa, dan staat de bon in de app.

Zo is deze review gemaakt

De stappenteller van Action is voor deze review beoordeeld op basis van de productpagina van Action voor de Silvergear sporthorloge (gearchiveerd op 17 januari 2026), de Duitse productpagina van de Silvergear Sport-Smartwatch, de webshoppagina van de Denver activity tracker BFH-150, de zoekresultaten op action.com en shop.action.com op 21 oktober 2026, de pagina retourneren, ruilen en garantie van Action, het nieuwsbericht van Marie Claire over de weekactie, en twee studies: Nelson e.a. (2022) over het verschil tussen pols en heup, en Paluch e.a. (2022) over stappen en gezondheid. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.