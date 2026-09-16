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61 artikelen, pagina 1 van 6
Tablet reviews
Beste stylus pen 2026 met 15 pennen vergeleken op prijs en drukgevoeligheid
Reviews
16 sep 2026
Beste kinderkoptelefoon 2026: 14 koptelefoons voor kinderen vergeleken op 85 dB, accu en prijs
Reviews
16 sep 2026
Beste tablethouder auto 2026: 15 houders vergeleken op klembereik, prijs en montage
Reviews
16 sep 2026
Beste tablet met toetsenbord 2026: 14 combinaties met de totaalprijs erbij
Reviews
8 sep 2026
Beste kindertablet 2026: 14 tablets vergeleken op updates, hoes en prijs
Reviews
8 sep 2026
Beste e-reader 2026: 14 modellen vergeleken op prijs per inch, accu en bibliotheek
Reviews
8 sep 2026
Beste tablet 2026: dit koop je per budget
Tablet reviews
27 aug 2026
iPad Air 2020 refurbished kopen: review, prijzen en updates in 2026
Tablet reviews
1 apr 2026
iPad 11e generatie (A16) review: specs, prijs en het verschil met de iPad 10
Tablet reviews
1 apr 2026
OnePlus Pad 3 review: 13,2 inch Android-tablet met 127 uur accu, nu uit de winkel
Tablet reviews
1 apr 2026
iPad 10e generatie review: uit de handel, refurbished nog een goede koop?
Tablet reviews
1 apr 2026
Samsung Galaxy Tab A11 review: compacte 8,7 inch tablet met zeven jaar updates
Tablet reviews
1 apr 2026
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