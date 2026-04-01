De iPad 11e generatie (2025) is de directe opvolger van de iPad 10e generatie en brengt een flinke sprong op het gebied van chip en opslag. De A16 Bionic maakt hem aanzienlijk sneller dan zijn voorganger, de basisopslag stijgt van 64 naar 128 GB en het RAM gaat van 4 naar 8 GB. Het vertrouwde design en de accessoires van de iPad 10 blijven grotendeels hetzelfde. In dit artikel lees je alles over de specs, of de upgrade de moeite waard is, welke Apple Pencil past en wat de beste hoesjes zijn.

🍎 iPad 11e generatie (2025) in het kort A16 Bionic-chip, 8 GB RAM, 128/256/512 GB opslag, 10,9 inch Liquid Retina-display (60 Hz), USB-C, WiFi 6E en optioneel 5G. Draait op iPadOS 18. Compatibel met Apple Pencil USB-C en 1e generatie via adapter. Hoesjes van de iPad 10e generatie passen ook.

Specificaties iPad 11e generatie (2025)

De iPad 11 heeft intern modelnummer A2940 (WiFi) en A2941 (5G). Let op dit nummer bij het kopen van hoesjes en accessoires.

📋 Apple iPad 11e generatie (2025) A2940 (WiFi) · A2941 (5G) · iPadOS 18 Scherm 10,9 inch Liquid Retina 2360 x 1640, 264 ppi, 60 Hz, 600 nits Chip Apple A16 Bionic Nieuw 6-core CPU, 5-core GPU, Neural Engine 16-core RAM 8 GB 2x meer Unified Memory Opslag 128 / 256 / 512 GB Start bij 128 Geen microSD-slot Accu 28,65 Wh Tot 10 uur gebruik, 20W laden Aansluiting USB-C (USB 3.0) Sneller dan iPad 10 (USB 2.0) Camera (achter) 12 MP f/1.8 Autofocus, 4K bij 60fps Camera (voor) 12 MP Ultrawide Landscape, Center Stage WiFi WiFi 6E Upgrade Tri-band 2,4 / 5 / 6 GHz Mobiel internet Optioneel 5G Nano-SIM + eSIM Afmetingen 248,6 x 179,5 x 7 mm Identiek aan iPad 10, 477 gram Kleuren Blauw, Roze, Geel, Zilver Zelfde kleurenpalet als iPad 10

Wat is er nieuw ten opzichte van de iPad 10e generatie?

De iPad 11 heeft hetzelfde formaat en design als de iPad 10, maar is op de belangrijkste punten flink verbeterd. Dit zijn de vijf grootste veranderingen:

Onderdeel iPad 10 (2022) iPad 11 (2025) Chip A14 Bionic A16 Bionic +30% sneller RAM 4 GB 8 GB 2x meer Basisopslag 64 GB 128 GB 2x meer USB-C snelheid USB 2.0 (480 Mbps) USB 3.0 (5 Gbps) 10x sneller WiFi WiFi 6 WiFi 6E 6 GHz band Scherm helderheid 500 nits 600 nits Helderder Prijs (indicatief) Was ca. 399 euro v.a. ca. 379 euro

✅ Dezelfde accessoires als de iPad 10 Een groot voordeel voor iPad 10-bezitters die upgraden: de iPad 11 heeft hetzelfde formaat. Je Smart Folio, Magic Keyboard Folio en andere hoesjes van de iPad 10 passen ook op de iPad 11. Je hoeft niet opnieuw te investeren in accessoires.

Scherm, prestaties en accu

Scherm: iets helderder, zelfde resolutie

Het 10,9 inch Liquid Retina-scherm is op papier weinig veranderd ten opzichte van de iPad 10: zelfde resolutie (2360 x 1640), zelfde 60 Hz en zelfde formaat. De piekhelderheid is gestegen van 500 naar 600 nits, wat het gebruik buiten aangenamer maakt. Voor wie hoopt op een OLED-scherm of ProMotion (120 Hz): dat zit in de iPad Air en iPad Pro, niet in de standaard iPad-lijn.

In de praktijk ziet het scherm er scherp en helder uit voor video’s, browsen, lezen en lichte creative taken. De landscape-selfiecamera met Center Stage uit de iPad 10 zit er ook bij en werkt prima voor videobellen.

Prestaties: A16 Bionic is een flinke stap

De A16 Bionic is dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro en brengt een performance-sprong van circa 30 procent in CPU-taken ten opzichte van de A14 in de iPad 10. In de praktijk merk je dat bij zware apps zoals Procreate, video-editing in iMovie of LumaFusion en bij meerdere apps tegelijk open in gesplitst scherm. Met 8 GB RAM is multitasken comfortabeler dan op de iPad 10 (4 GB): apps blijven langer in het geheugen en hoeven minder snel opnieuw te laden.

Accu: 10 uur, vertrouwd niveau

De accu is identiek aan die van de iPad 10: 28,65 Wh met een belofte van 10 uur gebruik. In de praktijk zit je bij gemengd gebruik comfortabel op een volle dag. De efficiëntere A16-chip zorgt dat de accu bij gelijkblijvend gebruik iets langer meegaat dan bij de iPad 10. Opladen via de meegeleverde USB-C kabel (zonder adapter in de doos) duurt circa 2,5 tot 3 uur bij gebruik van een 20W lader.

Hoe lang gaat een iPad mee? Met een A16-chip en langere software-ondersteuning gaat de iPad 11 langer mee dan zijn voorganger. Lees hoe lang je gemiddeld van een iPad kunt genieten.

Is de iPad 11 de upgrade waard?

Heb je al een iPad en twijfel je of je moet upgraden? Beantwoord de vier vragen en krijg een persoonlijk advies.

Welke Apple Pencil past op de iPad 11e generatie?

De Pencil-compatibiliteit van de iPad 11 is identiek aan die van de iPad 10. Klik op de Pencil om te zien of die past.

⚠️ Apple Pencil 2 past nog steeds niet Net als bij de iPad 10 is de Apple Pencil 2e generatie niet compatibel met de standaard iPad 11. De Pencil 2 werkt uitsluitend met iPad Air en iPad Pro. Dit is een veelgemaakte fout. Controleer altijd de compatibiliteit voor aankoop.

✏️ Welke Apple Pencil past op de iPad 11e generatie? ✏️ Apple Pencil USB-C (2023) ✏️ Apple Pencil 2e generatie ✏️ Apple Pencil 1e generatie ✏️ Apple Pencil Pro

Beste hoesjes en toetsenbord voor de iPad 11e generatie

De iPad 11 heeft hetzelfde formaat als de iPad 10 (248,6 x 179,5 x 7 mm). Hoesjes die gemaakt zijn voor de iPad 10 passen ook op de iPad 11. Je modelnummer is A2940 (WiFi) of A2941 (5G).

📗 Apple Smart Folio ca. 79 euro Officieel magnetisch folio-hoesje met slaap/wakkerfunctie en verstelbare kijkhoek. Past op zowel iPad 10 als iPad 11. Apple officieel ⌨️ Apple Magic Keyboard Folio ca. 299 euro Toetsenbordhoesje met trackpad via pogo-pins. Werkt ook op de iPad 11, zelfde formaat en aansluitingen als bij de iPad 10. Toetsenbord 🛡️ Kinderhoesje (siliconen) ca. 15 tot 25 euro Robuust TPU-hoesje aan alle kanten. Let op: koop specifiek voor iPad 10/11 (zelfde formaat). Handig voor school of jonge gebruikers. Past ook op iPad 10 💼 Flap-hoesje met standaard ca. 10 tot 20 euro Leer of kunstleer met meerdere kijkhoeken. Breed verkrijgbaar en goedkoop. Controleer bij aankoop op iPad 10-compatibiliteit. Budget 🖊️ Hoesje met Pencil-houder ca. 20 tot 35 euro Folio-hoesje met ingebouwd elastisch houder voor de Apple Pencil USB-C. Handig als je de Pencil regelmatig gebruikt. Past ook op iPad 10 🔒 Gehard glas screenprotector ca. 8 tot 15 euro Kras- en stootbescherming voor het scherm. Zoek op “iPad 10 screenprotector” of “iPad 11 screenprotector” voor de juiste maat. Budget

Prijzen en opslagkeuze

De iPad 11 start goedkoper dan de iPad 10 bij lancering, mede doordat 128 GB nu de basisvariant is. Dit zijn de indicatieve prijzen:

iPad 11e generatie WiFi varianten (indicatief) 128 GB v.a. 379 euro Voor licht gebruik Populairste keuze 256 GB v.a. 509 euro Comfortabel voor de meesten 512 GB v.a. 769 euro Voor veel opslag of zware gebruikers

💡 128 of 256 GB? Met 128 GB als basismodel is de iPad 11 comfortabeler dan de iPad 10 was met 64 GB. Voor de meeste gebruikers is 128 GB genoeg als je weinig offline video opslaat en apps niet enorm verzamelt. Gebruik je de iPad voor creatief werk, veel apps of offline media, dan is 256 GB de betere langetermijninvestering. Er is geen microSD-slot.

iPad resetten zonder wachtwoord Tweedehands iPad 11 gekocht of je wachtwoord vergeten? Lees hoe je een iPad fabrieksmatig reset, ook zonder wachtwoord.

Veelgestelde vragen over de iPad 11e generatie

Welk jaar is de iPad 11e generatie? De iPad 11e generatie is uitgebracht in 2025. Hij is de opvolger van de iPad 10e generatie (2022) en brengt de A16 Bionic-chip, 8 GB RAM en 128 GB als basisopslag. Intern heeft hij modelnummer A2940 (WiFi) en A2941 (5G).

Wat zijn de specs van de iPad 11e generatie? 10,9 inch Liquid Retina-display (2360 x 1640, 60 Hz, 600 nits), Apple A16 Bionic-chip, 8 GB RAM, 128/256/512 GB opslag, USB-C (USB 3.0), WiFi 6E, optioneel 5G, 28,65 Wh accu en iPadOS 18. Gewicht: 477 gram.

Welke Apple Pencil past op de iPad 11e generatie? De iPad 11e generatie is compatibel met de Apple Pencil USB-C (direct aansluiten) en de Apple Pencil 1e generatie via een USB-C naar Lightning-adapter. De Apple Pencil 2e generatie en de Apple Pencil Pro passen niet op de standaard iPad 11. Dit is exact dezelfde situatie als bij de iPad 10.

Past een hoesje van de iPad 10 ook op de iPad 11? Ja. De iPad 11 heeft exact hetzelfde formaat als de iPad 10 (248,6 x 179,5 x 7 mm). Hoesjes die gemaakt zijn voor de iPad 10 passen ook op de iPad 11. Dit geldt ook voor de Apple Smart Folio en de Magic Keyboard Folio. Let voor zekerheid op modelnummer A2940 bij het kopen van nieuwe hoesjes.

Is de iPad 11 de upgrade waard als je al een iPad 10 hebt? Als je iPad 10 goed werkt en je er tevreden mee bent, is een upgrade niet urgent. De iPad 11 is wel significant sneller (A16 vs A14), heeft meer RAM (8 vs 4 GB) en hogere basisopslag (128 vs 64 GB). Upgraden loont het meest als je iPad 10 traag aanvoelt, je opslag vol zit of je intensiever gebruik wil gaan maken van creatieve apps.

Wat is het verschil tussen de iPad 11 en iPad Air? De iPad Air (M2, 2024) heeft een snellere M2-chip, meer RAM (8 GB, zelfde), Apple Pencil Pro-ondersteuning, een betere USB-C-snelheid en keuze uit 11 of 13 inch. De iPad 11 is goedkoper en heeft een A16-chip, wat voor de meeste gebruikers ruimschoots voldoende is. De iPad Air loont als je de Apple Pencil Pro wil of de 13 inch variant nodig hebt.

Heeft de iPad 11e generatie een thuisknop? Nee. Net als de iPad 10 heeft de iPad 11 geen thuisknop aan de voorkant. Touch ID zit in de aan/uit-knop aan de zijkant. Het design is identiek aan de iPad 10: dun, kleurrijke achterkant en een landscape-selfiecamera.