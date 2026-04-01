De iPad 11e generatie (2025) is de directe opvolger van de iPad 10e generatie en brengt een flinke sprong op het gebied van chip en opslag. De A16 Bionic maakt hem aanzienlijk sneller dan zijn voorganger, de basisopslag stijgt van 64 naar 128 GB en het RAM gaat van 4 naar 8 GB. Het vertrouwde design en de accessoires van de iPad 10 blijven grotendeels hetzelfde. In dit artikel lees je alles over de specs, of de upgrade de moeite waard is, welke Apple Pencil past en wat de beste hoesjes zijn.
Specificaties iPad 11e generatie (2025)
De iPad 11 heeft intern modelnummer A2940 (WiFi) en A2941 (5G). Let op dit nummer bij het kopen van hoesjes en accessoires.
Wat is er nieuw ten opzichte van de iPad 10e generatie?
De iPad 11 heeft hetzelfde formaat en design als de iPad 10, maar is op de belangrijkste punten flink verbeterd. Dit zijn de vijf grootste veranderingen:
|Onderdeel
|iPad 10 (2022)
|iPad 11 (2025)
|Chip
|A14 Bionic
|A16 Bionic +30% sneller
|RAM
|4 GB
|8 GB 2x meer
|Basisopslag
|64 GB
|128 GB 2x meer
|USB-C snelheid
|USB 2.0 (480 Mbps)
|USB 3.0 (5 Gbps) 10x sneller
|WiFi
|WiFi 6
|WiFi 6E 6 GHz band
|Scherm helderheid
|500 nits
|600 nits Helderder
|Prijs (indicatief)
|Was ca. 399 euro
|v.a. ca. 379 euro
Scherm, prestaties en accu
Scherm: iets helderder, zelfde resolutie
Het 10,9 inch Liquid Retina-scherm is op papier weinig veranderd ten opzichte van de iPad 10: zelfde resolutie (2360 x 1640), zelfde 60 Hz en zelfde formaat. De piekhelderheid is gestegen van 500 naar 600 nits, wat het gebruik buiten aangenamer maakt. Voor wie hoopt op een OLED-scherm of ProMotion (120 Hz): dat zit in de iPad Air en iPad Pro, niet in de standaard iPad-lijn.
In de praktijk ziet het scherm er scherp en helder uit voor video’s, browsen, lezen en lichte creative taken. De landscape-selfiecamera met Center Stage uit de iPad 10 zit er ook bij en werkt prima voor videobellen.
Prestaties: A16 Bionic is een flinke stap
De A16 Bionic is dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro en brengt een performance-sprong van circa 30 procent in CPU-taken ten opzichte van de A14 in de iPad 10. In de praktijk merk je dat bij zware apps zoals Procreate, video-editing in iMovie of LumaFusion en bij meerdere apps tegelijk open in gesplitst scherm. Met 8 GB RAM is multitasken comfortabeler dan op de iPad 10 (4 GB): apps blijven langer in het geheugen en hoeven minder snel opnieuw te laden.
Accu: 10 uur, vertrouwd niveau
De accu is identiek aan die van de iPad 10: 28,65 Wh met een belofte van 10 uur gebruik. In de praktijk zit je bij gemengd gebruik comfortabel op een volle dag. De efficiëntere A16-chip zorgt dat de accu bij gelijkblijvend gebruik iets langer meegaat dan bij de iPad 10. Opladen via de meegeleverde USB-C kabel (zonder adapter in de doos) duurt circa 2,5 tot 3 uur bij gebruik van een 20W lader.🔋
Is de iPad 11 de upgrade waard?
Heb je al een iPad en twijfel je of je moet upgraden?
Welke Apple Pencil past op de iPad 11e generatie?
De Pencil-compatibiliteit van de iPad 11 is identiek aan die van de iPad 10.
Beste hoesjes en toetsenbord voor de iPad 11e generatie
De iPad 11 heeft hetzelfde formaat als de iPad 10 (248,6 x 179,5 x 7 mm). Hoesjes die gemaakt zijn voor de iPad 10 passen ook op de iPad 11. Je modelnummer is A2940 (WiFi) of A2941 (5G).
Prijzen en opslagkeuze
De iPad 11 start goedkoper dan de iPad 10 bij lancering, mede doordat 128 GB nu de basisvariant is. Dit zijn de indicatieve prijzen:
Veelgestelde vragen over de iPad 11e generatie
Samenvatting
De iPad 11e generatie (2025) is de meest complete standaard iPad tot nu toe. De A16 Bionic-chip is circa 30 procent sneller dan de A14 in de iPad 10, het RAM is verdubbeld naar 8 GB en de basisopslag start nu bij 128 GB. WiFi 6E en een snellere USB-C-poort (USB 3.0) maken hem ook futureproof op connectiviteitsgebied.
Het scherm (60 Hz, geen OLED) en de Pencil-compatibiliteit zijn onveranderd ten opzichte van de iPad 10. Hoesjes van de iPad 10 passen op de iPad 11. Voor nieuwe kopers is de iPad 11 duidelijk de beste keuze in de standaard iPad-lijn. Heb je een iPad 10 die nog goed werkt, dan is de upgrade minder urgent. Bekijk ook de beste grote tablets en lees hoe lang een iPad meegaat.