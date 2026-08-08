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Besturingssystemen
Android
24 artikelen, pagina 1 van 2
Alles in Besturingssystemen
Schermtijd instellen op je Samsung of Android tablet
Android
8 aug 2026
Waarom zakelijke laptops met AI steeds vaker de standaard worden op de werkvloer
iOS
9 jul 2026
E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android
Tips
18 maa 2026
Hoe ik foto's overzet van mijn Samsung naar mijn pc (met kabel, zonder kabel en als het niet lukt)
Android
10 maa 2026
Hoe lang gaat een ipad mee
Reviews
4 feb 2026
Samsung tablet gaat niet meer aan
Reviews
4 feb 2026
Ipad resetten zonder wachtwoord
iOS
4 feb 2026
Tablet voor bladmuziek
Reviews
4 feb 2026
Samsung tablet reageert niet
Reviews
4 feb 2026
Klembord openen en leegmaken op Android en iPad
Android
3 feb 2026
Ik testte de beste Samsung-telefoons van dit moment
Android
19 aug 2025
Whatsapp later versturen
Samsung
24 jul 2025
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