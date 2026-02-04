Samsung tablet gaat niet meer aan? Je drukt op de aan/uit-knop, maar het scherm blijft zwart en er gebeurt niets. Dat is schrikken, maar gelukkig betekent dit niet meteen dat je tablet kapot is. In veel gevallen is het probleem zelf op te lossen. In dit artikel lees je waarom een Samsung tablet niet meer aangaat, wat je stap voor stap kunt proberen en wanneer reparatie nodig is.

Waarom gaat mijn Samsung tablet niet meer aan?

Als een Samsung tablet niet meer aan gaat, kan dat verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

Lege of defecte batterij

Vastgelopen software

Oplaadprobleem (kabel, adapter of poort)

Oververhitting

Waterschade

Interne hardwareproblemen

Door systematisch te testen, kun je vaak achterhalen wat er aan de hand is.

Samsung tablet gaat niet meer aan maar laadt wel op

Zie je een batterij-icoon of lampje, maar start de tablet niet op? Dan is de kans groot dat het om een softwareprobleem gaat.

Geforceerd opnieuw opstarten

Dit is de eerste en belangrijkste stap:

Houd aan/uit-knop + volume omlaag tegelijk ingedrukt

tegelijk ingedrukt Doe dit 10 tot 20 seconden

Laat los zodra het Samsung-logo verschijnt

Deze methode lost veel vastlopers op zonder gegevens te wissen.

Samsung tablet gaat helemaal niet meer aan (geen teken van leven)

Als je tablet geen enkel teken van leven geeft, controleer eerst het opladen.

Controleer oplader en kabel

Gebruik een andere oplader en kabel

Probeer een ander stopcontact

Controleer of de oplaadpoort schoon is

Vuil of stof in de oplaadpoort kan ervoor zorgen dat de batterij niet oplaadt.

Laat de tablet langer opladen

Sluit de tablet aan

Laat hem minimaal 30–60 minuten liggen

liggen Probeer daarna opnieuw op te starten

Een diep ontladen batterij kan tijd nodig hebben om weer te reageren.

Samsung tablet start niet door lege of slechte batterij

Na verloop van tijd kan een batterij zijn capaciteit verliezen. Tekenen hiervan zijn:

Tablet gaat ineens uit

Laadt niet verder dan een paar procent

Gaat niet meer aan na uitschakelen

In dit geval is batterijvervanging vaak de oplossing.

Samsung tablet gaat niet meer aan na update

Soms treedt het probleem op na een software-update.

Probeer een geforceerde herstart

Start de tablet in herstelmodus

Kies eventueel voor cache partition wissen (gegevens blijven behouden)

Blijft de tablet niet opstarten, dan kan een fabrieksreset nodig zijn.

Samsung tablet gaat niet meer aan na waterschade

Is de tablet nat geworden? Dan is snel handelen cruciaal.

Zet de tablet niet aan

aan Sluit hem niet aan op de oplader

aan op de oplader Laat hem volledig drogen (minimaal 24–48 uur)

Waterschade veroorzaakt vaak corrosie die pas later problemen geeft. Reparatie is hier meestal nodig.

Samsung tablet wordt warm maar gaat niet aan

Wordt de tablet warm terwijl hij niet aangaat? Dit kan wijzen op:

Interne kortsluiting

Accuproblemen

Moederborddefect

Stop met proberen op te laden en laat de tablet controleren om verdere schade te voorkomen.

Fabrieksreset als laatste redmiddel

Gaat de tablet nog wel deels aan (bijvoorbeeld tot logo)? Dan kun je een reset proberen:

Houd aan/uit + volume omhoog ingedrukt

ingedrukt Ga naar het herstelmenu

Kies Factory reset

⚠️ Let op: alle gegevens worden hierbij gewist.

Wanneer is reparatie nodig?

Reparatie is waarschijnlijk nodig als:

De tablet helemaal geen teken van leven geeft

Opladen geen effect heeft

Er sprake is van waterschade

De batterij defect is

Het moederbord beschadigd is

Een erkend reparatiepunt kan snel vaststellen wat het probleem is.

Veelgestelde vragen over Samsung tablet die niet meer aangaat

Waarom gaat mijn Samsung tablet niet meer aan?

Dit komt meestal door een lege batterij, vastgelopen software of een defecte oplader.

Kan een Samsung tablet ineens kapot gaan?

Ja, vooral bij batterij- of moederbordproblemen kan dit plots gebeuren.

Is mijn Samsung tablet nog te redden als hij niet meer aangaat?

In veel gevallen wel, vooral als het probleem bij de batterij of software ligt.

Wat kost reparatie als een Samsung tablet niet meer aangaat?

Dat hangt af van de oorzaak. Batterijvervanging is vaak goedkoper dan moederbordreparatie.

Conclusie

Een Samsung tablet die niet meer aangaat is vervelend, maar vaak goed te verklaren en soms zelfs eenvoudig op te lossen. Door eerst opladen, een geforceerde herstart en basiscontroles uit te voeren, voorkom je onnodige reparatiekosten. Blijft het probleem bestaan, dan is professionele reparatie de beste stap.