Klembord op je iPad: zo kopieer, knip en plak je tekst

Je zoekt een klembord-icoon op je iPad en vindt niks. Geen paneel, geen app, geen knop met een paperclip erop. Toch kopieer en plak je op een iPad dagelijks tientallen keren, alleen werkt het net anders dan op een telefoon of laptop waar je misschien aan gewend bent. Hieronder lees je hoe je tekst selecteert, kopieert, knipt en plakt met gebaren of een toetsenbord, hoe je iets kopieert op je iPad en plakt op je iPhone, en hoe je zelfs tekst uit een foto overneemt zonder te typen.

Kopiëren, knippen en plakken op je iPad: zo werkt het

Tik op een woord en houd je vinger even vast. Er verschijnt een blauwe selectie met grijppunten, die je aan beide kanten versleept tot je precies de tekst te pakken hebt die je nodig hebt. Tik daarna op Kopieer, Knip of Plak in het balkje dat verschijnt.

Sneller gaat het met je vingers alleen. Knijp met drie vingers samen op het scherm om de geselecteerde tekst te kopiëren. Knijp meteen nog een keer en je knipt hem in plaats van kopieert. Spreid je drie vingers juist uit elkaar, dan plak je wat er op het klembord staat. Dit gebaar zit al sinds iPadOS 13 in het systeem en werkt in vrijwel elke app, van Mail tot Safari.

Typefoutje gemaakt na het plakken? Veeg met drie vingers naar links om het ongedaan te maken, en naar rechts om het terug te zetten.

Heb je een los toetsenbord aangesloten, dan werken de bekende sneltoetsen gewoon: Cmd+C om te kopiëren, Cmd+X om te knippen, Cmd+V om te plakken en Cmd+Z om ongedaan te maken. Welk type je ook gebruikt, in toetsenbord koppelen aan je tablet lees je de verschillen tussen Bluetooth, de Smart Connector en USB-C.

Waarom er geen klembord-knop op je iPad zit

Een Samsung-tablet heeft een duidelijke knop voor het klembord, een iPad niet. Dat is geen gebrek maar een bewuste keuze van Apple: iPadOS onthoudt maar één gekopieerd item tegelijk en toont dat nergens in een lijst. Zodra je iets nieuws kopieert, is het vorige weg.

Hoe dat zich verhoudt tot Android en waarom een iPad geen klembordgeschiedenis heeft, lees je uitgebreider in klembord openen en leegmaken op Android en iPad. Hieronder gaat het vooral om wat je er met je iPad wél mee kunt.

Universeel klembord: kopieer op je iPad, plak op je iPhone of Mac

Kopieer je een adres op je iPad, dan hoef je het niet opnieuw te typen op je iPhone. Met Universeel klembord plak je het gewoon op je andere Apple-apparaat. Volgens de uitleg van Apple zelf moet daarvoor aan vier voorwaarden zijn voldaan:

Je apparaten staan dicht bij elkaar

Op beide apparaten ben je ingelogd met hetzelfde Apple Account

Bluetooth en wifi staan op beide apparaten aan

Handoff staat ingeschakeld (standaard al aan)

Kopieer het materiaal zoals je dat gewend bent en plak het binnen een paar minuten op het andere apparaat. Werkt het niet? Dan helpt het vaak om beide apparaten te herstarten of de software-updates te installeren die klaarstaan, want een verouderde iPadOS- of macOS-versie is de meest voorkomende oorzaak.

Universeel klembord draait op dezelfde Handoff-technologie als Universal Control, waarmee je je iPad als tweede scherm naast je Mac gebruikt. Werkt het ene niet, controleer dan ook de instellingen voor het andere.

Tekst uit een foto of met de camera kopiëren (Livetekst)

Een whiteboard tijdens een vergadering, een visitekaartje, een screenshot met een telefoonnummer: met Livetekst hoef je niks over te typen. Richt de Camera-app op de tekst en tik op de knop Livetekst, of open een bestaande foto en houd een woord ingedrukt. Sleep de grijppunten tot de hele tekst geselecteerd is en tik op Kopieer. Daarna plak je het gewoon in een app naar keuze.

Livetekst werkt niet op elke iPad. Volgens Apple’s eigen overzicht heb je minimaal iPadOS 15.1 nodig, op een iPad Pro (M4), iPad Air (M2), iPad Pro 12,9-inch (3e generatie of nieuwer), iPad Pro 11-inch (alle modellen), iPad Air (3e generatie of nieuwer), iPad (8e generatie of nieuwer) of iPad mini (5e generatie of nieuwer). Wil je tekst uit een video kopiëren, dan heb je iPadOS 16 of nieuwer nodig.

Staat Livetekst niet aan? Ga naar Instellingen, Algemeen, Taal en regio, en zet de schakelaar bij Livetekst aan.

Waarom je iPad vraagt of een app mag plakken

Open je een app en verschijnt er ineens een melding met ‘Toestaan dat [app] plakt vanuit [app]’? Dat is geen fout. Sinds iPadOS 16 moet een app eerst toestemming vragen voordat hij mag lezen wat er op je klembord staat, als bescherming tegen apps die stiekem meekijken naar wachtwoorden of andere gevoelige tekst.

Sinds iPadOS 16.1 stel je dat per app in. Ga naar Instellingen, Apps, zoek de app op en tik op ‘Plak uit andere apps’. Je kiest tussen Vraag (telkens een melding), Sta toe (altijd toegang) en Weiger (nooit toegang). Let op: die instelling verschijnt pas zodra de app minstens één keer om toestemming heeft gevraagd. Een knop om de meldingen in één keer voor alle apps uit te zetten bestaat op dit moment niet.

Meerdere dingen tegelijk kopiëren op een iPad

Omdat iPadOS maar één item onthoudt, ben je het kwijt zodra je iets nieuws kopieert. Voor een boodschappenlijstje van vijf losse zinnen is dat onhandig.

Een gratis oplossing zit al op je iPad: de Shortcuts-app. Bouw een kleine opdracht met de actie ‘Kopieer naar klembord’ die de inhoud eerst wegschrijft naar een notitie, en je hebt een eigen mini-geschiedenis zonder iets te installeren. Wil je dat liever kant-en-klaar, dan doet een app als Pasted uit de App Store hetzelfde werk automatisch: die onthoudt wel een lijst met eerder gekopieerde items, inclusief afbeeldingen.

Veelgestelde vragen

Hoe kopieer en plak je tekst op een iPad?

Je kopieert en plakt tekst op een iPad door een woord ingedrukt te houden, de grijppunten te verslepen tot de juiste selectie en op Kopieer te tikken in het balkje dat verschijnt. Sneller werkt het drie-vinger-gebaar: knijp je vingers samen om te kopiëren en spreid ze uit elkaar om te plakken. Met een los toetsenbord gebruik je Cmd+C en Cmd+V.

Hoe knip je tekst op een iPad?

Tekst knip je op een iPad door hem eerst te selecteren en in het balkje op Knip te tikken, of door met drie vingers twee keer snel achter elkaar te knijpen. Met een extern toetsenbord werkt de sneltoets Cmd+X. De tekst verdwijnt uit het document en staat klaar om elders te plakken.

Werkt kopiëren en plakken ook met een los toetsenbord op mijn iPad?

Kopiëren en plakken werkt op een iPad ook met een los toetsenbord, via dezelfde sneltoetsen als op een Mac: Cmd+C om te kopiëren, Cmd+X om te knippen, Cmd+V om te plakken en Cmd+Z om een actie ongedaan te maken. Dat geldt voor een Bluetooth-toetsenbord, een Smart Connector-hoes en een USB-C-toetsenbord.

Wat is het Universeel klembord op een iPad?

Universeel klembord is een functie van Apple waarmee je iets kopieert op je iPad en het direct plakt op je iPhone of Mac, zonder het opnieuw te typen. Het werkt zolang beide apparaten dicht bij elkaar staan, zijn ingelogd met hetzelfde Apple Account en Bluetooth, wifi en Handoff aanstaan.

Kan ik tekst uit een foto kopiëren op mijn iPad?

Tekst uit een foto kopiëren op een iPad kan met Livetekst. Open een foto, houd een woord in de tekst ingedrukt, sleep de selectie en tik op Kopieer, of richt de Camera-app direct op het papier en tik op de knop Livetekst. Dit werkt vanaf iPadOS 15.1 op nieuwere iPad-modellen.

Waarom vraagt mijn iPad of een app mag plakken?

Je iPad vraagt sinds iPadOS 16 toestemming voordat een app mag lezen wat er op het klembord staat, als privacymaatregel tegen apps die ongemerkt wachtwoorden of andere gevoelige tekst uitlezen. Sinds iPadOS 16.1 stel je per app in of hij altijd mag plakken, nooit, of telkens moet vragen, via Instellingen, Apps en de betreffende app.

Kan ik meerdere dingen tegelijk kopiëren op een iPad?

Meerdere dingen tegelijk kopiëren kan niet standaard op een iPad, want iPadOS onthoudt maar één item. Een oplossing is een eigen opdracht bouwen in de Shortcuts-app die kopieerteksten wegschrijft naar een notitie, of een app als Pasted installeren die een lijst met eerder gekopieerde items bijhoudt.