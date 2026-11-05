iPad verkopen of inruilen: dit regel je eerst

Je oude iPad ligt in een la, of je bent toe aan een nieuwe en wilt van de oude af. Voor je hem aanbiedt, moet je weten welk model je hebt, wat hij nog waard is en of verkopen of inruilen meer oplevert. De meeste mensen vergeten een stap die een koper acuut in de problemen brengt: de iPad echt leegmaken, inclusief het Activeringsslot.

Zo bereid je je iPad voor op verkoop of inruil

Voor je een iPad aanbiedt, wis je hem volgens de volgorde die Apple zelf voorschrijft: maak een laatste back-up, log uit bij iCloud en Zoek mijn, koppel een Apple Watch los als die erbij hoort, verwijder opgeslagen betaalkaarten uit Wallet en wis dan pas alle inhoud en instellingen via Instellingen, Algemeen, “Zet over of stel [apparaat] opnieuw in” (Apple). Doe je dit in deze volgorde en vanuit de Instellingen-app zelf, dan schakelt iPadOS het Activeringsslot automatisch uit. Sla een stap over of wis je via een herstelprogramma op de computer zonder eerst uit te loggen, dan blijft dat slot aan jouw Apple ID hangen en koopt de volgende eigenaar een iPad die hij niet kan activeren.

Verkopen aan een inkoopbedrijf of los via marktplaats

Een inkoopbedrijf zoals je in de zoekresultaten tegenkomt, stort meestal binnen een dag geld op je rekening nadat je het model en de staat hebt opgegeven en de iPad is gecontroleerd. Dat is het snelste geld, maar ook de laagste prijs: het bedrijf moet zelf nog winst maken op de doorverkoop.

Via Marktplaats of een vergelijkbaar platform verkoop je rechtstreeks aan de eindgebruiker. Dat levert meestal meer op, maar je doet zelf het werk: foto’s maken, berichten beantwoorden, een koper vinden die je vertrouwt. Vermeld bij een advertentie altijd het exacte model en de opslagcapaciteit, want weet je niet meer welke iPad je precies hebt, dan vind je dat terug via welke iPad heb ik: het model staat onder Instellingen, Algemeen, Info.

Inruilen bij Apple: wat Trade In echt inhoudt

Apple noemt nergens een vast bedrag per model. Trade In loopt via de externe partner Likewize: je vult op de Trade In-pagina het model en de staat van je iPad in, en Likewize berekent pas dan een persoonlijke waarde. Je krijgt die waarde als korting op een nieuwe Apple-aankoop of als cadeaukaart, nooit als storting op je bankrekening.

Komt je iPad niet in aanmerking voor een vergoeding, dan recyclet Apple hem gratis in plaats van hem terug te sturen. Let ook op de deadline: koop je een nieuwe iPad met Trade In-korting vooraf, dan moet de oude binnen 14 dagen na ontvangst van het nieuwe toestel zijn ingestuurd, anders rekent Apple de volle prijs.

Verkopen of inruilen: wat past bij jouw iPad

Inruilen bij Apple is handig als je toch al een nieuwe iPad koopt: de korting wordt direct verrekend en je hoeft niet zelf op zoek naar een koper. Los verkopen levert vaker meer op in euro’s, zeker bij een model dat nog volledig werkt en niet ouder is dan een paar jaar.

Een harde grens zit in de software: iPadOS 27 draait nog op de iPad (9e generatie) uit 2021 en de iPad Air (4e generatie) uit 2020, dus die modellen zijn nog altijd wat waard. Valt jouw model buiten die lijst, dan daalt de taxatie bij een inkoopbedrijf flink, omdat een koper straks met verouderde apps blijft zitten. Twijfel je of je iPad die moeite nog waard is, kijk dan eerst hoe oud hij functioneel is: in hoe lang gaat een iPad mee staat wanneer prestaties en accuconditie het verkopen nog zinvol maken en wanneer een iPad eigenlijk alleen nog geschikt is voor recycling.

Je iPad veilig wissen, inclusief het Activeringsslot

De fabrieksreset uit stap een haalt in de meeste gevallen alles weg: foto’s, apps, wachtwoorden en de koppeling met je Apple ID. Een volledige stappen-voor-stap met schermafbeeldingen per iPadOS-versie staat in iPad resetten naar fabrieksinstellingen.

Heb je een iPad al weggegeven of verkocht zonder hem eerst te wissen, en zit de nieuwe eigenaar vast met een vergrendeld scherm? Dan kun je het Activeringsslot nog op afstand opheffen via de Zoek mijn-app op een ander toestel met jouw Apple ID: zoek de iPad in de apparatenlijst en verwijder hem daar. Zodra je dat doet, verdwijnt de koppeling en kan de nieuwe eigenaar het toestel activeren.

Wat als je iPad geen waarde meer heeft

Een gebarsten scherm, een opgeblazen accu of een model dat te oud is voor de nieuwste updates: niet elke iPad is nog geld waard. Inkoopbedrijven en Apple’s eigen Trade In wijzen een toestel in slechte staat vaak af, maar dat betekent niet dat hij bij het restafval moet. Voor onderdelen, recycling en doneren aan een goed doel staat een overzicht in wat te doen met een oude tablet, met opties die verder gaan dan simpelweg verkopen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel is mijn iPad nog waard?

Wat je iPad nog waard is, hangt af van het model, de opslagcapaciteit, de staat van scherm en accu, en of je los verkoopt of inruilt. Een inkoopbedrijf of Marktplaats-koper betaalt meestal meer dan Apple’s eigen Trade In, zeker voor een iPad Pro of iPad Air die nog volledig functioneert. Vul het model en de staat in bij een paar inkoopbedrijven en bij de Trade In-pagina van Apple om de bedragen naast elkaar te leggen, want die lopen per aanbieder flink uiteen.

Moet ik mijn iPad wissen voor ik hem verkoop?

Ja, je moet je iPad altijd volledig wissen voor je hem verkoopt of weggeeft, anders blijven je foto’s, apps en accountgegevens toegankelijk voor de nieuwe eigenaar. Log eerst uit bij iCloud en Zoek mijn, en wis daarna via Instellingen, Algemeen, “Wis alle inhoud en instellingen”. Doe je dat niet in deze volgorde, dan loop je het risico dat het Activeringsslot aan je Apple ID blijft hangen.

Krijg ik geld of een cadeaubon als ik mijn iPad inruil bij Apple?

Bij Apple’s Trade In-programma krijg je nooit geld op je bankrekening, maar een cadeaukaart of korting op een nieuwe aankoop. Dat verschilt van een inkoopbedrijf of een verkoop via Marktplaats, waar je meestal binnen een paar dagen een bedrag gestort krijgt. Wil je per se cash, dan is los verkopen de betere route.

Kan ik een kapotte iPad nog verkopen of inruilen?

Een kapotte iPad met een gebarsten scherm of een slechte accu kun je soms nog verkopen, maar dan vaak alleen voor onderdelen en voor een veel lager bedrag. Apple’s Trade In en de meeste inkoopbedrijven wijzen een toestel met waterschade of een onherstelbaar scherm af voor een vergoeding. In dat geval is recyclen of inleveren voor onderdelen vaak de enige optie die nog iets oplevert.

Hoe haal ik het Activeringsslot eraf als ik de iPad al heb weggegeven zonder te wissen?

Je haalt het Activeringsslot op afstand van een iPad die je al hebt weggegeven door de Zoek mijn-app te openen op een ander apparaat met jouw Apple ID, de betreffende iPad in de apparatenlijst te zoeken en hem daar te verwijderen. Zodra het apparaat uit je lijst verdwijnt, kan de nieuwe eigenaar hem activeren zonder jouw inloggegevens.