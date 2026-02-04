Hoe lang gaat een iPad mee? Dat is een vraag die veel mensen stellen voordat ze een iPad kopen, of wanneer hun huidige iPad wat trager begint te worden. Het korte antwoord: een iPad gaat gemiddeld 5 tot 8 jaar mee, maar dat hangt sterk af van hoe je hem gebruikt en onderhoudt. In dit artikel lees je hoe lang een iPad meegaat, wat de levensduur beïnvloedt en wanneer het tijd is voor vervanging.

Gemiddelde levensduur van een iPad

Apple staat bekend om zijn lange software-ondersteuning en degelijke hardware. Daardoor gaan iPads vaak langer mee dan veel andere tablets.

Gemiddeld kun je rekenen op:

5 tot 8 jaar technisch gebruik

5–6 jaar software-updates

Dagelijks gebruik zonder grote problemen

Veel iPads werken na 6 of 7 jaar nog prima voor simpele taken zoals internetten, mailen en video’s kijken.

Hoe lang gaat een iPad mee qua software-updates?

Apple ondersteunt iPads relatief lang met nieuwe iPadOS-versies.

Oudere modellen krijgen vaak 5 tot 6 jaar updates

Daarna blijven ze meestal nog veilig bruikbaar met beveiligingsupdates

met beveiligingsupdates Apps kunnen na verloop van tijd stoppen met ondersteuning

Zodra een iPad geen updates meer krijgt, wordt hij niet direct onbruikbaar, maar wel minder toekomstbestendig.

Hoe lang gaat de batterij van een iPad mee?

De batterij is meestal het eerste onderdeel dat merkbaar achteruitgaat.

Gemiddeld:

2 tot 4 jaar bij intensief gebruik

bij intensief gebruik 500–1000 laadcycli

Daarna merkbaar kortere gebruiksduur

Tekenen van een versleten batterij:

Sneller leeg

iPad valt ineens uit

Opladen duurt langer

Het goede nieuws: een batterij is te vervangen, waardoor je iPad vaak nog jaren mee kan.

Factoren die bepalen hoe lang een iPad meegaat

Gebruik

Intensief gebruik (gamen, video-editing) verkort de levensduur

Licht gebruik (lezen, streamen) verlengt deze

Opslag en prestaties

Volle opslag maakt een iPad trager

Regelmatig opschonen helpt prestaties behouden

Onderhoud

Beschermhoes en screenprotector

Niet constant opladen tot 100%

Vermijd extreme hitte of kou

Goed onderhoud kan de levensduur van een iPad aanzienlijk verlengen.

Wanneer wordt een iPad “te oud”?

Een iPad is meestal aan vervanging toe als:

Apps niet meer goed werken

De iPad extreem traag is

Geen software-updates meer beschikbaar zijn

De batterij meerdere keren per dag moet worden opgeladen

Voor basisgebruik kan een oudere iPad vaak nog prima dienstdoen.

iPad vs andere tablets: levensduur vergeleken

In vergelijking met veel Android-tablets gaan iPads vaak langer mee.

iPad: 5–8 jaar

Gemiddelde Android-tablet: 3–5 jaar

Dit verschil komt vooral door langere software-ondersteuning en optimalisatie.

Kun je de levensduur van een iPad verlengen?

Ja, absoluut. Met een paar simpele tips:

Houd iPadOS up-to-date

Verwijder ongebruikte apps

Laat de batterij niet constant leeg of 100%

Gebruik een goede oplader

Laat de batterij vervangen als hij slecht wordt

Zo haal je het maximale uit je iPad.

Veelgestelde vragen over hoe lang een iPad meegaat

Hoe lang gaat een iPad gemiddeld mee?

Gemiddeld 5 tot 8 jaar, afhankelijk van gebruik en onderhoud.

Gaat een iPad langer mee dan een iPhone?

Vaak wel, omdat iPads minder intensief worden gebruikt.

Is een iPad van 6 jaar oud nog bruikbaar?

Ja, voor basisgebruik meestal wel.

Wanneer moet ik mijn iPad vervangen?

Als prestaties onvoldoende zijn, apps niet meer werken of updates stoppen.

Conclusie

Wie zich afvraagt hoe lang een iPad meegaat, kan gerust zijn: een iPad is een duurzame investering. Met normaal gebruik en goed onderhoud gaat hij vaak jarenlang probleemloos mee. En zelfs als de batterij achteruitgaat, is vervanging vaak goedkoper dan een nieuwe iPad kopen.