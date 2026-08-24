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Besturingssystemen
Besturingssystemen
38 artikelen, pagina 1 van 4
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Slimme huishoudtechnologie: hoe connected apparaten ons dagelijks leven veranderen
Besturingssystemen
24 aug 2026
Schermtijd instellen op je Samsung of Android tablet
Android
8 aug 2026
Managed hosting of zelf beheren: wat werkt als je vooral op een tablet werkt?
Besturingssystemen
14 jul 2026
Waarom zakelijke laptops met AI steeds vaker de standaard worden op de werkvloer
iOS
9 jul 2026
E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android
Tips
18 maa 2026
tg
Rekenmachine online gratis: gebruik hem direct hier
Tips
10 maa 2026
Hoe ik foto's overzet van mijn Samsung naar mijn pc (met kabel, zonder kabel en als het niet lukt)
Android
10 maa 2026
Microsoft 365 Admin Center – wat het is en hoe je het gebruikt
Tips
18 feb 2026
Microsoft Teams online gebruiken – alles wat je moet weten
Tips
18 feb 2026
Windows 11 download – zo download en installeer je het stap voor stap
Besturingssystemen
18 feb 2026
Hoe lang gaat een ipad mee
Reviews
4 feb 2026
Samsung tablet gaat niet meer aan
Reviews
4 feb 2026
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