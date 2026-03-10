📸 Handleiding

Wil je foto’s overzetten van je Samsung naar je pc? Dat kan op meerdere manieren: via een USB-kabel, draadloos, of met Samsung Smart Switch. Ik leg alle methodes stap voor stap uit, inclusief de oplossing als het niet lukt.

Kies je methode:

🔌 Met USB-kabel Snel en betrouwbaar 📶 Zonder kabel Via wifi of Google Foto’s 🔧 Lukt niet? Oplossingen op een rij

Methode 1: foto’s overzetten met USB-kabel (snelst)

Dit is de snelste en meest betrouwbare methode. Je hebt alleen de meegeleverde USB-kabel nodig die bij je Samsung zat.

🔌 Overzetten via USB-kabel — Windows Werkt op alle Samsung Galaxy-modellen 1 Sluit je Samsung aan op je pc met de USB-kabel. 2 Veeg op je telefoon omlaag om de meldingenbalk te openen. Je ziet een melding over de USB-verbinding. 3 Tik op de USB-melding en kies ‘Bestandsoverdracht’ (ook wel ‘MTP’ of ‘Mediaapparaat’ genoemd). Dit is de sleutelstap die veel mensen missen. 4 Open de Verkenner op je pc (Windows+E). Je Samsung verschijnt als apparaat in de linkerzijbalk. 5 Navigeer naar de map met je foto’s: Deze telefoon → Samsung [modelnaam] → Interne opslag → DCIM → Camera 6 Selecteer de foto’s die je wilt overzetten (Ctrl+A voor alles) en kopieer ze naar een map op je pc (Ctrl+C → Ctrl+V).

⚠️ Telefoon staat op ‘Alleen opladen’? Dit is de meest gemaakte fout Als je na het aansluiten geen bestanden ziet in de Verkenner, staat je telefoon waarschijnlijk in de oplaadmodus. Tik op de USB-melding in je meldingenbalk en schakel over naar ‘Bestandsoverdracht’. Pas dan worden de bestanden zichtbaar.

💡 Foto’s op een SD-kaart? Heb je foto’s opgeslagen op een geheugenkaart in je Samsung? Navigeer dan naar SD-kaart → DCIM → Camera in plaats van Interne opslag. Je kunt de SD-kaart ook direct uit de telefoon halen en via een kaartlezer in je pc stoppen voor extra snelheid.

Methode 2: foto’s overzetten zonder kabel

Geen kabel bij de hand of liever draadloos? Er zijn drie goede opties.

Optie A: Google Foto’s (makkelijkst)

🖼️ Google Foto’s Automatische synchronisatie via wifi 1 Installeer Google Foto’s op je Samsung (staat er meestal al op) en log in met je Google-account. 2 Zet back-up aan: tik rechtsboven op je profielfoto → ‘Foto’s instellingen’ → ‘Back-up’. Zet dit aan en kies de gewenste kwaliteit. 3 Verbind je telefoon met wifi en wacht tot de back-up klaar is (afhankelijk van het aantal foto’s kan dit even duren). 4 Ga op je pc naar photos.google.com, log in met hetzelfde Google-account en download de gewenste foto’s.

Optie B: Samsung Smart Switch

🔄 Samsung Smart Switch Officiële Samsung back-up software voor pc 1 Download Samsung Smart Switch gratis op je pc via de officiële Samsung-website (samsung.com/smartswitch). 2 Verbind je Samsung met de USB-kabel en open Smart Switch op je pc. 3 Klik op ‘Back-up’ om al je foto’s, video’s en andere bestanden veilig op te slaan op je pc.

✅ Welke methode past bij jou? Wil je snel een paar foto’s overzetten? Gebruik de USB-kabel. Wil je automatisch alles back-uppen? Kies Google Foto’s. Wil je een complete back-up van je telefoon maken? Gebruik Samsung Smart Switch.

Foto’s overzetten van Samsung naar pc lukt niet? Dit zijn de oplossingen

De meeste problemen bij het overzetten van foto’s hebben een eenvoudige oorzaak. Doorloop onderstaande checklist:

Probleem Oplossing Telefoon niet zichtbaar in Verkenner Tik op de USB-melding op je telefoon en kies ‘Bestandsoverdracht’ in plaats van ‘Alleen opladen’ USB-melding verschijnt niet Probeer een andere USB-kabel (niet alle kabels ondersteunen dataoverdracht) of een andere USB-poort op je pc Pc herkent telefoon niet Herstart je pc en telefoon. Zorg dat Windows up-to-date is zodat de juiste MTP-driver beschikbaar is Foto’s zijn niet zichtbaar in DCIM-map Controleer of foto’s niet op de SD-kaart staan in plaats van de interne opslag. Kijk ook in de map ‘Pictures’ Overdracht gaat erg traag Gebruik een USB 3.0-poort (blauw gekleurde poort) in plaats van USB 2.0. Sluit andere programma’s die de USB-verbinding gebruiken Foutmelding bij kopiëren Controleer of er voldoende ruimte is op je pc. Kopieer foto’s in kleinere batches in plaats van alles tegelijk

🔌 Oplaadkabel vs. datakabel: let hierop Niet elke USB-kabel is een datakabel. Goedkope oplaadkabels ondersteunen vaak alleen opladen en geen bestandsoverdracht. Gebruik bij voorkeur de originele Samsung-kabel die meegeleverd was met je telefoon.

Veelgestelde vragen

Hoe zet ik foto’s over van mijn Samsung naar mijn pc? Sluit je Samsung aan met een USB-kabel. Veeg omlaag en tik op de USB-melding. Kies ‘Bestandsoverdracht’. Open daarna de Verkenner op je pc, ga naar je telefoon en kopieer de foto’s uit de map DCIM → Camera naar je pc.

Hoe zet ik foto’s over van Samsung naar pc zonder kabel? De makkelijkste draadloze optie is Google Foto’s: installeer de app op je Samsung, zet back-up aan en download je foto’s daarna via photos.google.com op je pc. Je kunt ook Samsung Smart Switch of Bluetooth gebruiken.

Waarom lukt het niet om foto’s over te zetten van mijn Samsung naar mijn pc? De meest voorkomende oorzaak is dat je telefoon in ‘Alleen opladen’-modus staat. Veeg omlaag op je telefoon na het aansluiten, tik op de USB-melding en kies ‘Bestandsoverdracht’. Helpt dat niet, probeer dan een andere kabel of USB-poort.

In welke map staan mijn foto’s op mijn Samsung? Foto’s die je met de camera hebt gemaakt staan in: Interne opslag → DCIM → Camera. Foto’s die je via apps hebt ontvangen of opgeslagen (zoals WhatsApp) staan in: Interne opslag → Pictures → [appnaam], bijvoorbeeld Pictures → WhatsApp Images.