E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android

De é, è, ê of ë typen lijkt lastig, maar als je eenmaal de sneltoets kent duurt het een seconde. Of kopieer het teken gewoon direct hieronder. In dit artikel vind je alle manieren per apparaat: Windows, Mac, iPhone, Android en Chromebook.
Klik om te kopiëren: alle varianten van de e met streepje
Wil je het teken gewoon snel kopiëren? Klik op het teken en het staat direct op je klembord. Plak het daarna met Ctrl+V (Windows) of Cmd+V (Mac).
(accent aigu)
(accent grave)
(circumflex)
(trema / umlaut)
(accent aigu)
(accent grave)
(circumflex)
(trema)
Per apparaat: zo typ je de e met streepje
De manier om een é, è, ê of ë te typen verschilt per apparaat. Kies hieronder jouw apparaat.
E met streepje typen op Windows
Op een Nederlands toetsenbord gebruik je de dode toets. Dit is de snelste methode en werkt op vrijwel elke Windows-laptop of desktop met een NL-toetsenbordindeling.
Methode 1: dode toets (Nederlands toetsenbord)
Op een Nederlands QWERTY-toetsenbord zit rechtsboven een accent-toets (het ´ teken, naast de backspace of de 0). Dit is een dode toets: hij typt niets zichtbaars totdat je een letter indrukt.
|Teken
|Toetsencombinatie
|Uitleg
|é
|´ loslaten, dan E
|Druk de accenttoets (´), laat los, druk E
|è
|` loslaten, dan E
|Druk de grave-toets (`), laat los, druk E
|ê
|^ loslaten, dan E
|Druk Shift+6 (^), laat los, druk E
|ë
|“ loslaten, dan E
|Druk Shift+2 (“), laat los, druk E
|É
|´ loslaten, dan Shift + E
|Zelfde als é maar met Shift voor hoofdletter
Methode 2: Alt-codes (werkt altijd, ook op Engels toetsenbord)
Als je geen Nederlands toetsenbord hebt of de dode toets methode niet werkt, gebruik je Alt-codes. Houd Alt ingedrukt en typ de cijfers op het numerieke toetsenbord rechts (Num Lock moet aan staan).
|Teken
|Alt-code
|é
|Alt + 0233
|è
|Alt + 0232
|ê
|Alt + 0234
|ë
|Alt + 0235
|É
|Alt + 0201
E met streepje typen op Mac of MacBook
Op een Mac zijn er twee manieren. De makkelijkste: houd de E-toets ingedrukt totdat een popup verschijnt met alle varianten. Klik op het gewenste teken of druk het bijbehorende cijfer.
De tweede manier werkt via combinaties met de Option-toets (alt-toets op de Mac):
|Teken
|Combinatie
|Uitleg
|é
|Option + E, dan E
|Eerst Option+E indrukken, dan loslaten, dan E
|è
|Option + `, dan E
|Option + backtick (links naast de 1-toets)
|ê
|Option + I, dan E
|Option + I, daarna E
|ë
|Option + U, dan E
|Option + U, daarna E
|É
|Option + E, dan Shift + E
|Zelfde als é maar met Shift voor hoofdletter
E met streepje typen op iPhone
Op de iPhone hoef je geen speciale instelling te doen. Het werkt direct via het schermtoetsenbord:
E met streepje typen op Android
Op Android werkt het vrijwel hetzelfde als op de iPhone, ongeacht of je een Samsung, Xiaomi of ander merk gebruikt:
E met streepje typen op Chromebook
Op een Chromebook zijn er twee methoden, afhankelijk van welk toetsenbord je hebt ingesteld.
Methode 1: internationale toetsenbordindeling
Ga naar Instellingen, Apparaat, Toetsenbord, Invoertalen en voeg “Internationaal toetsenbord” toe. Daarna werkt het zo:
|Teken
|Combinatie
|é
|‘ (apostrof), daarna E
|è
|` (backtick), daarna E
|ê
|^ (shift+6), daarna E
|ë
|” (shift+apostrof), daarna E
Methode 2: via speciale tekens in Google Docs
Open Google Docs, ga naar Invoegen, Speciale tekens, zoek op “e accent” en klik het teken aan om het in te voegen.
Compleet overzicht: alle sneltoetsen per platform
|Teken
|Windows (NL toetsenbord)
|Mac
|iPhone/Android
|é
|´ dan E
|Opt+E, E
|Houd E ingedrukt
|è
|` dan E
|Opt+`, E
|Houd E ingedrukt
|ê
|^ dan E
|Opt+I, E
|Houd E ingedrukt
|ë
|“ dan E
|Opt+U, E
|Houd E ingedrukt
|É
|´ dan Shift+E
|Opt+E, Shift+E
|Hoofdletters aan, houd E
|È
|` dan Shift+E
|Opt+`, Shift+E
|Hoofdletters aan, houd E
Andere letters met streepje of accent
Heb je niet de é maar een andere letter met accent nodig? Hier zijn de meest gebruikte varianten met hun kopieerknop en codes.
Veelgestelde vragen over de e met streepje
Samenvatting
Een e met streepje (é, è, ê of ë) typen gaat het snelst door het teken bovenaan dit artikel te kopiëren. Op Windows gebruik je Alt-codes (é = Alt + 0233). Op Mac houd je de E ingedrukt of gebruik je Option + E daarna E. Op iPhone en Android houd je de E-toets ingedrukt op het schermtoetsenbord en kies je het teken.
