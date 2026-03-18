E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android

⌨️ Tips & trucs

De é, è, ê of ë typen lijkt lastig, maar als je eenmaal de sneltoets kent duurt het een seconde. Of kopieer het teken gewoon direct hieronder. In dit artikel vind je alle manieren per apparaat: Windows, Mac, iPhone, Android en Chromebook.

⌨️ Snel antwoord: e met streepje typen Windows: Alt + 0233 (voor é) op het numerieke toetsenbord. Mac: houd E ingedrukt of druk Option + E, daarna E. iPhone en Android: houd de E-toets ingedrukt en kies het teken. Of kopieer het teken direct via de tool hieronder.

Klik om te kopiëren: alle varianten van de e met streepje

Wil je het teken gewoon snel kopiëren? Klik op het teken en het staat direct op je klembord. Plak het daarna met Ctrl+V (Windows) of Cmd+V (Mac).

📋 Klik om te kopiëren Tik of klik op een teken en het staat op je klembord é Streepje naar rechts

(accent aigu) Kopieer è Streepje naar links

(accent grave) Kopieer ê Dakje boven

(circumflex) Kopieer ë Twee puntjes

(trema / umlaut) Kopieer É Hoofdletter É

(accent aigu) Kopieer È Hoofdletter È

(accent grave) Kopieer Ê Hoofdletter Ê

(circumflex) Kopieer Ë Hoofdletter Ë

(trema) Kopieer Gekopieerd naar klembord!

💡 Wat is het verschil? De é (streepje naar rechts) gebruik je in woorden als “café” en “één”. De è (streepje naar links) komt voor in Franse woorden als “après”. De ê (dakje) zie je in “fête”. De ë (twee puntjes) gebruik je in Nederlandse woorden als “geërgerd” of namen als “Zoë”.

Per apparaat: zo typ je de e met streepje

De manier om een é, è, ê of ë te typen verschilt per apparaat. Kies hieronder jouw apparaat.

🖥️ Windows 🍎 Mac 📱 iPhone 🤖 Android 💻 Chromebook

E met streepje typen op Windows Op een Nederlands toetsenbord gebruik je de dode toets. Dit is de snelste methode en werkt op vrijwel elke Windows-laptop of desktop met een NL-toetsenbordindeling. Methode 1: dode toets (Nederlands toetsenbord) Op een Nederlands QWERTY-toetsenbord zit rechtsboven een accent-toets (het ´ teken, naast de backspace of de 0). Dit is een dode toets: hij typt niets zichtbaars totdat je een letter indrukt. Teken Toetsencombinatie Uitleg é ´ loslaten, dan E Druk de accenttoets (´), laat los, druk E è ` loslaten, dan E Druk de grave-toets (`), laat los, druk E ê ^ loslaten, dan E Druk Shift+6 (^), laat los, druk E ë “ loslaten, dan E Druk Shift+2 (“), laat los, druk E É ´ loslaten, dan Shift + E Zelfde als é maar met Shift voor hoofdletter ✓ Dit is de snelste methode voor Nederlanders. Je hoeft geen codes te onthouden. De ´ toets zit op een Nederlands toetsenbord rechts van de 0, of naast de backspace. Zie je alleen een apostrof of aanhalingsteken als je op die toets drukt? Dan is dit jouw dode toets. Methode 2: Alt-codes (werkt altijd, ook op Engels toetsenbord) Als je geen Nederlands toetsenbord hebt of de dode toets methode niet werkt, gebruik je Alt-codes. Houd Alt ingedrukt en typ de cijfers op het numerieke toetsenbord rechts (Num Lock moet aan staan). Teken Alt-code é Alt + 0233 è Alt + 0232 ê Alt + 0234 ë Alt + 0235 É Alt + 0201 ⚠️ Geen numeriek toetsenbord? Veel laptops hebben geen numpad. Gebruik dan de dode toets methode hierboven, de kopieer-tool bovenaan dit artikel, of zoek in Windows op “Tekenvak” voor alle speciale tekens. E met streepje typen op Mac of MacBook Op een Mac zijn er twee manieren. De makkelijkste: houd de E-toets ingedrukt totdat een popup verschijnt met alle varianten. Klik op het gewenste teken of druk het bijbehorende cijfer. De tweede manier werkt via combinaties met de Option-toets (alt-toets op de Mac): Teken Combinatie Uitleg é Option + E , dan E Eerst Option+E indrukken, dan loslaten, dan E è Option + ` , dan E Option + backtick (links naast de 1-toets) ê Option + I , dan E Option + I, daarna E ë Option + U , dan E Option + U, daarna E É Option + E , dan Shift + E Zelfde als é maar met Shift voor hoofdletter ✓ De ingedrukte-toets methode (houd E ingedrukt) werkt op elke Mac met macOS 10.7 of nieuwer. Dit is de makkelijkste manier voor wie de sneltoetsen niet wil onthouden. E met streepje typen op iPhone Op de iPhone hoef je geen speciale instelling te doen. Het werkt direct via het schermtoetsenbord: Open een app met een tekstveld (bijv. WhatsApp, Mail of Notities) zodat het toetsenbord verschijnt. Houd de letter E ingedrukt. Na een halve seconde verschijnt een donker popup-menu boven de toets. Schuif je vinger naar het gewenste teken (é, è, ê of ë) en laat los. Het teken verschijnt in je tekstveld. 📱 Wil je de hoofdletter É? Zet het toetsenbord eerst op hoofdletters (tik de pijl omhoog), houd dan de E ingedrukt en kies É uit het menu. E met streepje typen op Android Op Android werkt het vrijwel hetzelfde als op de iPhone, ongeacht of je een Samsung, Xiaomi of ander merk gebruikt: Tik op een tekstveld zodat het schermtoetsenbord omhoogkomt. Houd de E-toets ingedrukt. Er verschijnt een popup met de varianten é, è, ê en ë. Schuif naar het gewenste teken en laat je vinger los. ⚠️ Gboard of Samsung-toetsenbord? Bij sommige Android-toetsenborden (zoals Gboard) werkt het indrukken altijd. Bij andere toetsenborden moet je mogelijk eerst een instelling aanpassen. Tikt lang drukken niet? Probeer dan de kopieer-tool bovenaan dit artikel. E met streepje typen op Chromebook Op een Chromebook zijn er twee methoden, afhankelijk van welk toetsenbord je hebt ingesteld. Methode 1: internationale toetsenbordindeling Ga naar Instellingen, Apparaat, Toetsenbord, Invoertalen en voeg “Internationaal toetsenbord” toe. Daarna werkt het zo: Teken Combinatie é ‘ (apostrof) , daarna E è ` (backtick) , daarna E ê ^ (shift+6) , daarna E ë ” (shift+apostrof) , daarna E Methode 2: via speciale tekens in Google Docs Open Google Docs, ga naar Invoegen, Speciale tekens, zoek op “e accent” en klik het teken aan om het in te voegen.

📋

→

Compleet overzicht: alle sneltoetsen per platform

Teken Windows (NL toetsenbord) Mac iPhone/Android é ´ dan E Opt+E , E Houd E ingedrukt è ` dan E Opt+` , E Houd E ingedrukt ê ^ dan E Opt+I , E Houd E ingedrukt ë “ dan E Opt+U , E Houd E ingedrukt É ´ dan Shift+E Opt+E , Shift+E Hoofdletters aan, houd E È ` dan Shift+E Opt+` , Shift+E Hoofdletters aan, houd E

🧠 Onthoudtip voor het Nederlandse toetsenbord De dode toets logica is simpel: het accent dat je wil zien, druk je eerst in. Wil je é (streepje omhoog)? Druk ´. Wil je è (streepje omlaag)? Druk `. Wil je ê (dakje)? Druk ^ (Shift+6). Wil je ë (puntjes)? Druk ” (Shift+2). Daarna altijd E indrukken.

Andere letters met streepje of accent

Heb je niet de é maar een andere letter met accent nodig? Hier zijn de meest gebruikte varianten met hun kopieerknop en codes.

ó O streepje rechts Alt+0243 Opt+E O ò O streepje links Alt+0242 Opt+` O ü U met puntjes Alt+0252 Opt+U U à A streepje links Alt+0224 Opt+` A ï I met puntjes Alt+0239 Opt+U I ç C met staartje Alt+0231 Opt+C

💬

→

Veelgestelde vragen over de e met streepje

Hoe typ je een é op Windows? Op een Nederlands toetsenbord gebruik je de dode toets: druk de ´-toets in (rechts naast de 0 of naast de backspace), laat los, en druk daarna E. Je krijgt direct é. Voor de hoofdletter É doe je hetzelfde maar druk je Shift+E na de ´-toets. Heb je geen Nederlands toetsenbord? Dan gebruik je Alt + 0233 op het numerieke toetsenbord, of kopieer de é via de tool bovenaan dit artikel.

Hoe typ je een e met streepje naar links (è)? Op Windows: Alt + 0232 op het numerieke toetsenbord. Op Mac: Option + backtick (`), daarna E. Op iPhone en Android: houd de E-toets ingedrukt en kies è uit het popup-menu.

Hoe typ je een é op een telefoon? Houd de E-toets ingedrukt op het schermtoetsenbord. Na een halve seconde verschijnt een popup met alle varianten: é, è, ê en ë. Schuif je vinger naar het gewenste teken en laat los. Dit werkt op zowel iPhone als Android zonder extra instellingen.

Hoe maak je een hoofdletter É? Op Windows: Alt + 0201. Op Mac: Option + E, daarna Shift + E. Op iPhone en Android: zet het toetsenbord op hoofdletters (tik de pijl-omhoog), houd dan de E ingedrukt en kies É. Of kopieer de É direct uit de kopieer-tool bovenaan dit artikel.

Hoe typ je een é op een Chromebook? Schakel via Instellingen het internationale toetsenbord in. Druk daarna op de apostrof (‘) gevolgd door E voor é. Geen zin in die instelling? Kopieer het teken gewoon via de kopieer-tool bovenaan dit artikel of via Invoegen, Speciale tekens in Google Docs.

Hoe krijg je dubbele puntjes op de e (ë)? Op Windows: Alt + 0235. Op Mac: Option + U, daarna E. Op iPhone en Android: houd de E ingedrukt en kies ë. De ë (trema) gebruik je in Nederlandse woorden als “geërgerd”, “zeeën” of de naam “Zoë”.

Werken Alt-codes niet op mijn laptop? Alt-codes vereisen het numerieke toetsenbord rechts op het toetsenbord. Veel laptops hebben dit niet. Controleer eerst of Num Lock aanstaat. Heeft je laptop geen numpad? Gebruik dan de kopieer-tool bovenaan dit artikel, of ga in Windows naar het Tekenvak (zoek op “Tekenvak” in het startmenu) voor alle speciale tekens.