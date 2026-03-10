WhatsApp vinkjes betekenis: grijs, blauw en 1 vinkje uitgelegd

💬 WhatsApp uitleg

Die kleine vinkjes naast je WhatsApp-berichten zeggen precies wat er met je bericht is gebeurd. Maar wat betekent 1 vinkje in WhatsApp? En wanneer worden vinkjes blauw? In dit artikel leg ik de betekenis van elk vinkje uit, inclusief wat je doet als de vinkjes grijs blijven en hoe je blauwe vinkjes uitzet.

Overzicht: de betekenis van alle WhatsApp vinkjes

📲

WhatsApp overzetten naar een nieuwe telefoon: zo doe ik het Wissel je van telefoon? Hier lees je hoe je al je chats, foto’s en gesprekken mee neemt.

→

1 vinkje in WhatsApp: wat betekent dat?

Een enkel grijs vinkje is de eerste stap: je bericht is verzonden vanuit jouw telefoon naar de WhatsApp-servers, maar nog niet afgeleverd op het apparaat van de ontvanger. Er zijn een paar veelvoorkomende redenen waarom het bij 1 vinkje blijft steken:

De ontvanger heeft geen internetverbinding (wifi of mobiele data)

De telefoon van de ontvanger staat uit of staat in vliegtuigmodus

De ontvanger heeft WhatsApp verwijderd of tijdelijk uitgeschakeld

Je bent geblokkeerd door de ontvanger (zie hieronder)

📶 Bericht blijft op 1 vinkje staan? Zodra de ontvanger weer online komt, wordt het bericht alsnog bezorgd en zie je automatisch 2 grijze vinkjes verschijnen. Je hoeft het bericht niet opnieuw te sturen.

2 grijze vinkjes in WhatsApp: afgeleverd maar niet gelezen

Twee grijze vinkjes betekenen dat het bericht de telefoon van de ontvanger heeft bereikt. WhatsApp heeft het bericht afgeleverd in de app, maar de ontvanger heeft de chat nog niet geopend.

Bij groepsgesprekken werkt het iets anders: het tweede grijze vinkje verschijnt pas als alle groepsleden het bericht hebben ontvangen. Houd het vinkje ingedrukt om per persoon te zien wanneer het bericht is afgeleverd en gelezen.

2 grijze vinkjes en geblokkeerd: hoe zie je het verschil?

Een van de meest gezochte vragen: betekenen 2 grijze vinkjes dat je geblokkeerd bent? Niet per se, maar het kan wel. Als iemand jou blokkeert, zie je permanent 1 grijs vinkje omdat het bericht nooit afgeleverd wordt. Bij 2 grijze vinkjes is het bericht wel aangekomen.

Zo check je of je waarschijnlijk geblokkeerd bent:

Wat je checkt Geblokkeerd Niet geblokkeerd Vinkjes bij berichten Altijd 1 grijs vinkje Wordt 2 grijze vinkjes Profielfoto zichtbaar? Nee of verouderd Ja, actueel “Online” of “Laatst gezien” zichtbaar? Nee Ja (tenzij privacy ingesteld) Bellen via WhatsApp Gaat niet over Gaat gewoon over

⚠️ Geen 100% zekerheid mogelijk WhatsApp laat nooit officieel weten of je geblokkeerd bent. Iemand kan ook gewoon geen profielfoto hebben ingesteld of de “Laatst gezien” hebben uitgeschakeld. Het is een combinatie van signalen, geen harde bevestiging.

Blauwe vinkjes: je bericht is gelezen

Twee blauwe vinkjes zijn de bevestiging dat de ontvanger je bericht heeft geopend. Concreet wat dit per berichttype betekent:

Tekstbericht: de chat is geopend en het bericht is zichtbaar geweest op het scherm.

de chat is geopend en het bericht is zichtbaar geweest op het scherm. Geluidsopname: de opname is afgespeeld.

de opname is afgespeeld. Foto of video: de bijlage is geopend (niet alleen de thumbnail in de chat).

de bijlage is geopend (niet alleen de thumbnail in de chat). Groepsbericht: blauwe vinkjes verschijnen pas als alle leden het bericht hebben geopend.

Geen blauwe vinkjes maar bericht wel gelezen?

Het is mogelijk dat iemand je bericht heeft gelezen zonder dat jij blauwe vinkjes ziet. Dat gebeurt in twee situaties:

Leesbewijzen uitgeschakeld: de ontvanger heeft in de privacy-instellingen de leesbewijzen uitgezet. Je bericht is gelezen, maar jij ziet het niet.

de ontvanger heeft in de privacy-instellingen de leesbewijzen uitgezet. Je bericht is gelezen, maar jij ziet het niet. Lezen via melding: iemand kan je bericht lezen via de melding op het vergrendelscherm of in het meldingenpaneel, zonder WhatsApp te openen. Dan worden er geen blauwe vinkjes verstuurd.

💡 Weet je niet zeker of iemand heeft gelezen? Je kunt bij een individueel bericht op het vinkje drukken (of het bericht ingedrukt houden en op het info-icoon tikken) om de exacte bezorg- en leestijden te zien, mits de ontvanger leesbewijzen aan heeft staan.

🧹

Android telefoon of tablet opschonen: zo doe ik het Traag toestel? Leer hoe je cache, opslagruimte en apps snel opruimt voor betere prestaties.

→

Blauwe vinkjes uitzetten in WhatsApp

Wil je niet dat anderen zien wanneer jij hun berichten hebt gelezen? Dan kun je de leesbewijzen uitschakelen. Let op: als je dit doet, zie je zelf ook geen blauwe vinkjes meer bij berichten die jij verstuurt.

Blauwe vinkjes uitzetten op Android

1 Open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechtsboven.

2 Ga naar Instellingen en kies Privacy.

3 Zet de schakelaar bij Leesbewijzen uit.

Blauwe vinkjes uitzetten op iPhone (iOS)

1 Open WhatsApp en tik rechtsonder op Instellingen.

2 Ga naar Privacy en scrol naar beneden.

3 Zet Leesbewijzen uit.

⚠️ Let op bij groepsberichten Je kunt leesbewijzen alleen uitzetten voor persoonlijke berichten. In groepsgesprekken zijn leesbewijzen altijd zichtbaar, ook als je ze hebt uitgeschakeld. Groepsleden zien altijd wie hun berichten heeft gelezen.

⚡

iPad sneller maken: tips die ik zelf gebruik WhatsApp traag op je iPad? Hier zijn de snelste manieren om je iPad weer soepel te laten werken.

→

Veelgestelde vragen over WhatsApp vinkjes

Wat betekent 1 vinkje in WhatsApp? Een grijs vinkje betekent dat je bericht is verstuurd vanuit je telefoon, maar nog niet is afgeleverd bij de ontvanger. Dit gebeurt als de telefoon van de ontvanger uitstaat, geen internet heeft of als de ontvanger jou heeft geblokkeerd.

Kan iemand mijn bericht lezen zonder blauwe vinkjes? Ja. Als iemand leesbewijzen heeft uitgeschakeld, verschijnen er nooit blauwe vinkjes voor jou, ook niet als je bericht wel gelezen is. Iemand kan ook berichten lezen via de melding op het vergrendelscherm, zonder WhatsApp te openen.

Betekenen 2 grijze vinkjes dat ik geblokkeerd ben? Twee grijze vinkjes betekenen dat het bericht afgeleverd is, dus je bent waarschijnlijk niet geblokkeerd. Als je geblokkeerd bent, zie je altijd maar 1 grijs vinkje, omdat het bericht nooit aankomt.

Hoe zet ik blauwe vinkjes uit in WhatsApp? Ga naar Instellingen, kies Privacy en zet Leesbewijzen uit. Houd er rekening mee dat je dan zelf ook geen blauwe vinkjes meer ziet bij berichten die jij verstuurt. In groepsgesprekken blijven leesbewijzen altijd aan.