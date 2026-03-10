WhatsApp vinkjes betekenis: grijs, blauw en 1 vinkje uitgelegd

Die kleine vinkjes naast je WhatsApp-berichten zeggen precies wat er met je bericht is gebeurd. Maar wat betekent 1 vinkje in WhatsApp? En wanneer worden vinkjes blauw? In dit artikel leg ik de betekenis van elk vinkje uit, inclusief wat je doet als de vinkjes grijs blijven en hoe je blauwe vinkjes uitzet.
Overzicht: de betekenis van alle WhatsApp vinkjes
1 vinkje in WhatsApp: wat betekent dat?
Een enkel grijs vinkje is de eerste stap: je bericht is verzonden vanuit jouw telefoon naar de WhatsApp-servers, maar nog niet afgeleverd op het apparaat van de ontvanger. Er zijn een paar veelvoorkomende redenen waarom het bij 1 vinkje blijft steken:
- De ontvanger heeft geen internetverbinding (wifi of mobiele data)
- De telefoon van de ontvanger staat uit of staat in vliegtuigmodus
- De ontvanger heeft WhatsApp verwijderd of tijdelijk uitgeschakeld
- Je bent geblokkeerd door de ontvanger (zie hieronder)
2 grijze vinkjes in WhatsApp: afgeleverd maar niet gelezen
Twee grijze vinkjes betekenen dat het bericht de telefoon van de ontvanger heeft bereikt. WhatsApp heeft het bericht afgeleverd in de app, maar de ontvanger heeft de chat nog niet geopend.
Bij groepsgesprekken werkt het iets anders: het tweede grijze vinkje verschijnt pas als alle groepsleden het bericht hebben ontvangen. Houd het vinkje ingedrukt om per persoon te zien wanneer het bericht is afgeleverd en gelezen.
2 grijze vinkjes en geblokkeerd: hoe zie je het verschil?
Een van de meest gezochte vragen: betekenen 2 grijze vinkjes dat je geblokkeerd bent? Niet per se, maar het kan wel. Als iemand jou blokkeert, zie je permanent 1 grijs vinkje omdat het bericht nooit afgeleverd wordt. Bij 2 grijze vinkjes is het bericht wel aangekomen.
Zo check je of je waarschijnlijk geblokkeerd bent:
|Wat je checkt
|Geblokkeerd
|Niet geblokkeerd
|Vinkjes bij berichten
|Altijd 1 grijs vinkje
|Wordt 2 grijze vinkjes
|Profielfoto zichtbaar?
|Nee of verouderd
|Ja, actueel
|“Online” of “Laatst gezien” zichtbaar?
|Nee
|Ja (tenzij privacy ingesteld)
|Bellen via WhatsApp
|Gaat niet over
|Gaat gewoon over
Blauwe vinkjes: je bericht is gelezen
Twee blauwe vinkjes zijn de bevestiging dat de ontvanger je bericht heeft geopend. Concreet wat dit per berichttype betekent:
- Tekstbericht: de chat is geopend en het bericht is zichtbaar geweest op het scherm.
- Geluidsopname: de opname is afgespeeld.
- Foto of video: de bijlage is geopend (niet alleen de thumbnail in de chat).
- Groepsbericht: blauwe vinkjes verschijnen pas als alle leden het bericht hebben geopend.
Geen blauwe vinkjes maar bericht wel gelezen?
Het is mogelijk dat iemand je bericht heeft gelezen zonder dat jij blauwe vinkjes ziet. Dat gebeurt in twee situaties:
- Leesbewijzen uitgeschakeld: de ontvanger heeft in de privacy-instellingen de leesbewijzen uitgezet. Je bericht is gelezen, maar jij ziet het niet.
- Lezen via melding: iemand kan je bericht lezen via de melding op het vergrendelscherm of in het meldingenpaneel, zonder WhatsApp te openen. Dan worden er geen blauwe vinkjes verstuurd.
Blauwe vinkjes uitzetten in WhatsApp
Wil je niet dat anderen zien wanneer jij hun berichten hebt gelezen? Dan kun je de leesbewijzen uitschakelen. Let op: als je dit doet, zie je zelf ook geen blauwe vinkjes meer bij berichten die jij verstuurt.