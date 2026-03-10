💸 Apps en tips

Steeds meer mensen ontdekken hoe makkelijk het is om geld te verdienen met je telefoon. Met de juiste apps kun je je inkomsten aanvullen tijdens een lunchpauze, onderweg of ’s avonds op de bank. In dit artikel bespreek ik zes bewezen manieren om snel geld te verdienen met je telefoon, van enquêtes en cashback tot spelletjes en mystery shopper-opdrachten.

Dit zijn de zes manieren die ik bespreek:

📋 Enquêtes invullen Betaald worden voor je mening via apps als Toluna en LifePoints. Vanaf €0,50 per enquête 💰 Cashback verdienen Geld terug op aankopen die je toch al deed. Tot 10% cashback 🎮 Geld verdienen met spelletjes Gespeeld en betaald: apps die uitbetalen via PayPal. Leuk extraatje 👕 Spullen verkopen Kleding en elektronica verkopen via Vinted en Marktplaats. Direct geld 🔧 Spullen verhuren Passief inkomen via deelplatforms als Peerby. Passief inkomen 🕵️ Mystery shopper Betaald winkels of restaurants beoordelen. Per opdracht betaald

📊 Wat kun je realistisch verwachten? Geld verdienen met je telefoon is geen vervangend inkomen. De meeste methodes leveren tussen de €20 en €100 per maand op als je er regelmatig tijd in steekt. Het is ideaal als aanvulling, niet als hoofdinkomen.

1. Betaalde enquêtes invullen

Enquêtes invullen is een van de makkelijkste manieren om geld te verdienen met een app. Bedrijven willen weten wat consumenten denken over producten, advertenties en diensten, en betalen daar voor. Jij geeft je mening, zij betalen je.

De beste enquête-apps voor Nederland:

Toluna Ipsos i-Say LifePoints Panel Inzicht YouGov

De verdiensten per enquête liggen tussen de 50 cent en 3 euro, afhankelijk van de lengte en het onderwerp. Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden, je profiel invullen en wachten op uitnodigingen. Hoe uitgebreider je profiel, hoe meer relevante enquêtes je ontvangt.

💡 Tip: meld je aan bij meerdere panels tegelijk Eén enquête-app geeft niet genoeg aanbod. Meld je aan bij drie of vier panels tegelijk. Zo ontvang je dagelijks meerdere uitnodigingen en maximaliseer je je verdiensten zonder extra moeite.

2. Cashback verdienen met winkelapps

Cashback-apps geven je een percentage van je aankoopbedrag terug als je via hun platform winkelt. Het geld dat je anders gewoon kwijt was, komt nu deels bij jou terug. Dit is een van de makkelijkste vormen van online geld verdienen via een app, want je doet eigenlijk niets anders dan normaal shoppen.

Populaire cashback-apps in Nederland:

ShopBuddies CashbackXL Scoupy Pepper Dosh

Bij veel grote webshops zoals Bol.com, Zalando en Coolblue kun je cashback verdienen. Soms is het maar een paar procent, maar bij speciale acties of nieuwe klanten kan dit oplopen tot 10 procent of meer. De uitbetaling gaat doorgaans via PayPal of bankoverschrijving zodra je een minimum drempel hebt bereikt.

ℹ️ Combineer cashback met kortingscodes Je kunt cashback-apps combineren met kortingscodes voor maximale besparing. Zoek eerst een kortingscode via een site als Acties.nl, gebruik die bij het afrekenen en verdien daarna ook nog cashback via je app. Dubbel voordeel op dezelfde aankoop.

3. Geld verdienen met spelletjes op je telefoon

Wist je dat je kunt geld verdienen met spelletjes op je smartphone? Er zijn apps die je beloningen geven voor het spelen van games. Verwacht geen riante bedragen, maar als je toch al spelletjes speelt is het een leuke manier om er iets extra’s aan te verdienen.

Apps waarmee je kunt verdienen met spelletjes:

Mistplay (Android) Swagbucks InboxDollars Lucktastic

Mistplay is de bekendste op Android: je verdient punten per gespeeld uur die je kunt inwisselen voor cadeaubonnen van Amazon, Google Play of Bol.com. Swagbucks combineert spelletjes met enquêtes en video’s kijken voor extra verdiensten. De uitbetaling verloopt veelal via PayPal of cadeaubonnen.

App Verdienmodel Uitbetaling Platform Mistplay Punten per gespeeld uur Cadeaubonnen Android Swagbucks Punten voor games, enquêtes, video’s PayPal of cadeaubonnen Android en iOS InboxDollars Dollar-credits per taak PayPal Android en iOS

4. Oude spullen verkopen via je telefoon

Iedereen heeft wel spullen die niet meer gebruikt worden: kleding, boeken, elektronica of sportartikelen. Met verkoopapps maak je er direct geld van. Je maakt een paar foto’s, schrijft een korte beschrijving, bepaalt je prijs en de app regelt de rest.

Vinted Marktplaats 2dehands.be eBay Leapp (electronica)

Vinted is ideaal voor kleding: kopersbeschermingskosten zijn voor de koper, jij ontvangt het volledige verkoopbedrag. Bij Marktplaats kun je alles kwijt, van meubels tot fietsen. Maak altijd duidelijke foto’s op een neutrale achtergrond en beschrijf eventuele gebreken eerlijk. Dat voorkomt discussies en negatieve beoordelingen.

💡 Meer verdienen op Vinted Foto’s bij daglicht, een schone achtergrond en meerdere hoeken per item zorgen aantoonbaar voor hogere verkoopprijzen en snellere verkoop. Investeer vijf minuten extra per artikel en je verdient er meer aan.

5. Spullen verhuren via deelplatforms

Heb je spullen die je zelden gebruikt, zoals een boormachine, kampeeruitrusting, een racefiets of een beamer? Via deelplatforms kun je die verhuren aan mensen in jouw buurt. Jij bepaalt zelf de huurprijs en de beschikbaarheid. Het is passief inkomen uit spullen die anders stof staan te vangen.

Peerby RentMyStuff Snappcar (auto) Airbnb (woonruimte)

Bij Peerby kun je vrijwel alles verhuren, van gereedschap tot partytenten. Snappcar is speciaal voor auto’s: als je jouw auto meerdere keren per maand verhuurt, dek je daarmee een groot deel van je maandelijkse autokosten. De platforms regelen de verzekering zodat je niet zelf hoeft na te denken over aansprakelijkheid.

6. Mystery shopper worden via een app

Als mystery shopper bezoek je winkels, restaurants of andere bedrijven als gewone klant en beoordeel je de service, netheid en kwaliteit. Je rapporteert je bevindingen via een app en ontvangt daarvoor een vergoeding, soms gecombineerd met een gratis product of maaltijd.

Shopadvizor Field Agent BeMyEye Streetspotr

Mystery shopper opdrachten variëren van een snelle foto maken in een supermarkt tot een volledig restaurant bezoeken en een rapport invullen. De verdiensten lopen uiteen van een paar euro voor een eenvoudige taak tot €20 of meer voor een uitgebreide beoordeling. Het is een van de leukere manieren om snel geld te verdienen met je telefoon, omdat je er ook nog eens wat voor doet.

⚠️ Belastingdienst: houd je inkomsten bij Verdien je meer dan de vrijstellingsgrens voor bijverdiensten? Dan moet je dit opgeven bij de Belastingdienst. Houd daarom bij hoeveel je per maand verdient via al je apps samen. Controleer de actuele grens op belastingdienst.nl.

Veelgestelde vragen over geld verdienen met je telefoon

Hoe kan ik snel geld verdienen met mijn telefoon? De snelste manieren zijn enquêtes invullen via Toluna of LifePoints, cashback verdienen via ShopBuddies of CashbackXL, en spelletjes spelen via apps die uitbetalen via PayPal. Je verdient geen fortuin, maar een paar euro per week is realistisch zonder veel moeite.

Kun je echt geld verdienen met spelletjes op je telefoon? Ja, maar verwacht geen groot bedrag. Apps zoals Mistplay (Android) en Swagbucks betalen kleine bedragen of cadeaubonnen voor het spelen van games. Als je toch al spelletjes speelt, is het een leuke manier om er iets aan te verdienen.

Wat is een mystery shopper app? Via mystery shopper apps word je betaald om winkels of restaurants te bezoeken en verslag te doen van je ervaring. Bekende apps zijn Shopadvizor, Field Agent en BeMyEye. Je ontvangt een vergoeding per opdracht, soms gecombineerd met een gratis product.

Is geld verdienen met je telefoon legaal? Ja, alle methodes in dit artikel zijn volledig legaal. Let wel op dat inkomsten boven een bepaalde grens opgegeven moeten worden bij de Belastingdienst. Controleer de actuele vrijstellingsgrens op belastingdienst.nl.