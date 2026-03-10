Steeds meer mensen ontdekken hoe makkelijk het is om geld te verdienen met je telefoon. Met de juiste apps kun je je inkomsten aanvullen tijdens een lunchpauze, onderweg of ’s avonds op de bank. In dit artikel bespreek ik zes bewezen manieren om snel geld te verdienen met je telefoon, van enquêtes en cashback tot spelletjes en mystery shopper-opdrachten.
Dit zijn de zes manieren die ik bespreek:
1. Betaalde enquêtes invullen
Enquêtes invullen is een van de makkelijkste manieren om geld te verdienen met een app. Bedrijven willen weten wat consumenten denken over producten, advertenties en diensten, en betalen daar voor. Jij geeft je mening, zij betalen je.
De beste enquête-apps voor Nederland:
De verdiensten per enquête liggen tussen de 50 cent en 3 euro, afhankelijk van de lengte en het onderwerp. Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden, je profiel invullen en wachten op uitnodigingen. Hoe uitgebreider je profiel, hoe meer relevante enquêtes je ontvangt.
2. Cashback verdienen met winkelapps
Cashback-apps geven je een percentage van je aankoopbedrag terug als je via hun platform winkelt. Het geld dat je anders gewoon kwijt was, komt nu deels bij jou terug. Dit is een van de makkelijkste vormen van online geld verdienen via een app, want je doet eigenlijk niets anders dan normaal shoppen.
Populaire cashback-apps in Nederland:
Bij veel grote webshops zoals Bol.com, Zalando en Coolblue kun je cashback verdienen. Soms is het maar een paar procent, maar bij speciale acties of nieuwe klanten kan dit oplopen tot 10 procent of meer. De uitbetaling gaat doorgaans via PayPal of bankoverschrijving zodra je een minimum drempel hebt bereikt.
3. Geld verdienen met spelletjes op je telefoon
Wist je dat je kunt geld verdienen met spelletjes op je smartphone? Er zijn apps die je beloningen geven voor het spelen van games. Verwacht geen riante bedragen, maar als je toch al spelletjes speelt is het een leuke manier om er iets extra’s aan te verdienen.
Apps waarmee je kunt verdienen met spelletjes:
Mistplay is de bekendste op Android: je verdient punten per gespeeld uur die je kunt inwisselen voor cadeaubonnen van Amazon, Google Play of Bol.com. Swagbucks combineert spelletjes met enquêtes en video’s kijken voor extra verdiensten. De uitbetaling verloopt veelal via PayPal of cadeaubonnen.
|App
|Verdienmodel
|Uitbetaling
|Platform
|Mistplay
|Punten per gespeeld uur
|Cadeaubonnen
|Android
|Swagbucks
|Punten voor games, enquêtes, video’s
|PayPal of cadeaubonnen
|Android en iOS
|InboxDollars
|Dollar-credits per taak
|PayPal
|Android en iOS
4. Oude spullen verkopen via je telefoon
Iedereen heeft wel spullen die niet meer gebruikt worden: kleding, boeken, elektronica of sportartikelen. Met verkoopapps maak je er direct geld van. Je maakt een paar foto’s, schrijft een korte beschrijving, bepaalt je prijs en de app regelt de rest.
Vinted is ideaal voor kleding: kopersbeschermingskosten zijn voor de koper, jij ontvangt het volledige verkoopbedrag. Bij Marktplaats kun je alles kwijt, van meubels tot fietsen. Maak altijd duidelijke foto’s op een neutrale achtergrond en beschrijf eventuele gebreken eerlijk. Dat voorkomt discussies en negatieve beoordelingen.
5. Spullen verhuren via deelplatforms
Heb je spullen die je zelden gebruikt, zoals een boormachine, kampeeruitrusting, een racefiets of een beamer? Via deelplatforms kun je die verhuren aan mensen in jouw buurt. Jij bepaalt zelf de huurprijs en de beschikbaarheid. Het is passief inkomen uit spullen die anders stof staan te vangen.
Bij Peerby kun je vrijwel alles verhuren, van gereedschap tot partytenten. Snappcar is speciaal voor auto’s: als je jouw auto meerdere keren per maand verhuurt, dek je daarmee een groot deel van je maandelijkse autokosten. De platforms regelen de verzekering zodat je niet zelf hoeft na te denken over aansprakelijkheid.
6. Mystery shopper worden via een app
Als mystery shopper bezoek je winkels, restaurants of andere bedrijven als gewone klant en beoordeel je de service, netheid en kwaliteit. Je rapporteert je bevindingen via een app en ontvangt daarvoor een vergoeding, soms gecombineerd met een gratis product of maaltijd.
Mystery shopper opdrachten variëren van een snelle foto maken in een supermarkt tot een volledig restaurant bezoeken en een rapport invullen. De verdiensten lopen uiteen van een paar euro voor een eenvoudige taak tot €20 of meer voor een uitgebreide beoordeling. Het is een van de leukere manieren om snel geld te verdienen met je telefoon, omdat je er ook nog eens wat voor doet.