Top 10 beste knokkers, of direct door naar Edgar?

🎮 Brawl Stars

Brawl Stars telt meer dan 90 knokkers, elk met eigen aanvallen, een superaanval en gadgets. Maar welke zijn er eigenlijk allemaal, wat doen ze en welke is het best voor jou? In dit artikel vind je alle knokkers per zeldzaamheid, uitgelegd per klasse en gefilterd zoals jij wil.

👊 Snel antwoord: Brawl Stars knokkers Er zijn meer dan 90 knokkers in Brawl Stars, verdeeld in zes zeldzaamheden: Gewoon, Zeldzaam, Super zeldzaam, Episch, Mythisch en Legendarisch. De beste beginners-knokker is Shelly. De populairste en sterkste gevorderden-knokkers zijn Edgar, Leon en Spike.

Alle knokkers in Brawl Stars

Gebruik het filter om alleen de knokkers te zien van een bepaalde zeldzaamheid. Klik op een knokker voor meer details.

Filter op zeldzaamheid Alle knokkers ⚪ Gewoon 🔵 Zeldzaam 🔷 Super zeldzaam 🟣 Episch 🔴 Mythisch ⭐ Legendarisch

90+ knokkers worden weergegeven

🔫 Shelly Gewoon Schutter De starter-knokker van Brawl Stars. Hagelgeweer met brede spread. Superaanval blaast vijanden weg. Perfect voor beginners. Makkelijk Breed bereik Sterk op close range 🐂 Bull Gewoon Tank Stevige tank met shotgun. Vernietigt iedereen van dichtbij. Superaanval stoot vijanden weg en breekt obstakels. Veel leven Sterk van dichtbij Tank 🎸 Brock Gewoon Schutter Schiet raketten over lange afstand. Ideaal op open kaarten. Superaanval schiet een regen van raketten. Lang bereik Hoge schade Open kaarten 🤠 Colt Gewoon Schutter Schiet zes kogels in snel tempo. Hoge schade als alle kogels raken. Superaanval vernietigt muren. Snel vuren Muren doorschieten Lang bereik 🌿 Nita Gewoon Tank / Ondersteuning Roept een beer op als superaanval. De beer trekt vijanden af en deelt schade uit. Goed voor teamspel. Beer oproepen Teamspel Breed schot ⚡ Dynamike Gewoon Werper Gooit dynamietstokkende over obstakels. Kan vijanden achter muren raken. Superaanval werpt een grote bom. Gooit over muren Hoge schade Werper 🌵 Poco Zeldzaam Ondersteuning Muzikant die teamgenoten kan genezen. Superaanval heelt alle vriendelijke knokkers in de buurt. Ideaal in teamspel. Healt team Breed schot Support 🌸 Rosa Zeldzaam Tank Stevige tank die van dichtbij aanvalt. Superaanval geeft haar een tijdelijk schild. Goed voor Gem Grab. Schild Veel leven Close combat 🎣 Jessie Zeldzaam Schutter Schiet kogels die stuiteren tussen vijanden. Superaanval plaatst een automatisch geschut. Goed voor Heist. Stuiterende kogels Geschut plaatsen Heist 🦁 El Primo Super zeldzaam Tank Vuistgevechts-tank met enorm veel leven. Superaanval springt op vijanden. Geweldig in Bounty en Gem Grab. Meeste leven Close combat Sprong-aanval ⚙️ Penny Super zeldzaam Schutter Gooit munten die doorschieten en vijanden achter het eerste doelwit raken. Superaanval plaatst een kanon. Doorschietende munten Kanon plaatsen Heist 🌊 Jacky Super zeldzaam Tank Bouwvakker-tank die rondom zichzelf slaat. Superaanval trekt vijanden naar zich toe. Ideaal in kleine arena’s. 360-graden aanval Vijanden aantrekken Tank 🦋 Edgar Episch Assassin Springt op vijanden en healt zichzelf terwijl hij aanvalt. Superaanval geeft extra snelheid en genezing. Populairste knokker bij jongere spelers. Zelf-healing Sprong Snelheid boost Edgar uitgelegd → 🔨 Frank Episch Tank Sloopt muren met een enorme hamer. Superaanval verdooft alle vijanden in de buurt. Sterk maar traag aanvallen. Verdooft vijanden Muren slopen Hoge schade 🐱 Kit Episch Ondersteuning Kleine kat die op teamgenoten kan springen en ze versterken. Superaanval springt op een vriend en verdubbelt zijn schade tijdelijk. Op teamgenoot springen Schade boost Support Kit uitgelegd → 🦸 Max Mythisch Schutter / Ondersteuning Schiet razendsnel en geeft haar superaanval-sprint ook aan teamgenoten. Maakt het hele team tijdelijk veel sneller. Team versnellen Snel vuren Support 🦊 Tara Mythisch Ondersteuning / Schutter Schiet drie kaarten tegelijk. Superaanval maakt een zwart gat dat vijanden naar het midden zuigt. Sterk in Gem Grab. Zwart gat Drie kaarten Crowd control 🏔️ Byron Mythisch Ondersteuning Gooit spuiten die vijanden beschadigen of teamgenoten genezen. Uniek: zijn aanval heeft een dubbele functie. Top support-knokker. Healt of beschadigt Lang bereik Support 🌵 Spike Legendarisch Schutter Gooit een cactus die rondom explodeert met stekels. Superaanval plaatst een zone die vijanden vertraagt en beschadigt. Vertraagt vijanden Zone controle Hoge schade Spike uitgelegd → 🔪 Leon Legendarisch Assassin Gooit spinnende messen die steeds verder uit elkaar vliegen. Superaanval maakt hem tijdelijk onzichtbaar. Favoriet van gevorderde spelers. Onzichtbaar worden Spinning messen Assassin Leon uitgelegd → 🐦 Crow Legendarisch Assassin Gooit giftige messen die vijanden langzaam vergiftigen. Superaanval springt hoog op en landt met een explosie van messen. Gifschade Sprong-landing Snel Crow uitgelegd → 😴 Sandy Legendarisch Ondersteuning Schiet zandstenen die meerdere vijanden raken. Superaanval maakt het hele team tijdelijk onzichtbaar in een zandduin. Top teamspel-knokker. Team onzichtbaar Meerdere doelwitten Support

💡 Dit is een selectie van de populairste knokkers Brawl Stars heeft 90+ knokkers. Hierboven staan de bekendste per zeldzaamheid. Elk seizoen voegt Supercell nieuwe knokkers toe via de Brawl Pass en Starr Road.

🏆

→

Hoeveel knokkers zijn er per zeldzaamheid?

Brawl Stars heeft de meeste knokkers in de lagere zeldzaamheidscategorieën. Naarmate de zeldzaamheid hoger is, zijn er minder knokkers maar zijn ze wel sterker en moeilijker te verkrijgen.

Verdeling knokkers per zeldzaamheid (2026) ⚪ Gewoon ~16 🔵 Zeldzaam ~12 🔷 Super zeldzaam ~11 🟣 Episch ~20 🔴 Mythisch ~18 ⭐ Legendarisch ~8

Knokkerklassen uitgelegd

Elke knokker heeft naast zijn zeldzaamheid ook een klasse. De klasse bepaalt de rol die een knokker speelt in een team. Kies de klasse die past bij jouw speelstijl.

🛡️ Tank 🎯 Schutter 🗡️ Assassin 💚 Ondersteuning 🪃 Werper

🛡️ Tank Tanks hebben het meeste leven van alle knokkers. Ze gaan voorin, absorberen schade en beschermen het team. Ze zijn langzaam maar erg moeilijk uit te schakelen. Speelstijl: ga voorin, blokkeer vijanden en laat je team vanachter schieten. Tanks zijn ideaal in Gem Grab en Heist. Bull El Primo Rosa Frank Jacky Ash 🎯 Schutter Schutters vallen aan van een afstand. Ze hebben een lange aanvalsreikwijdte en hoge schade maar zijn kwetsbaar van dichtbij. De meest voorkomende klasse in het spel. Speelstijl: houd afstand, schiet van ver en verstop je achter muren na het aanvallen. Goed in vrijwel alle modi. Shelly Colt Brock Spike Piper Belle 🗡️ Assassin Assassins zijn snel en dodelijk van dichtbij. Ze hebben hoge schade maar weinig leven. Ideaal voor het uitschakelen van vijanden met weinig leven of ondersteuners. Speelstijl: wacht in struiken, sla toe op het juiste moment en trek je daarna terug. Moeilijker te spelen maar erg effectief in de juiste handen. Edgar Leon Crow Mortis Fang 💚 Ondersteuning Support-knokkers helpen hun team door te genezen, te versterken of vijanden te vertragen. Ze zijn minder geschikt voor solo-modi maar onmisbaar in teamspel. Speelstijl: blijf bij je team, gooi heals naar beschadigde teamgenoten en gebruik je superaanval op het juiste moment. Sterk in Gem Grab en Brawl Ball. Poco Kit Max Byron Sandy Pam 🪃 Werper Werpers gooien hun aanvallen over obstakels en muren heen. Ze kunnen vijanden raken die zich verstoppen achter muren, wat ze uniek maakt. Ze zijn kwetsbaar van dichtbij. Speelstijl: verschuil je achter muren en gooi over obstakels. Vermijd open gebieden. Erg sterk in Heist en Gem Grab. Dynamike Barley Sprout Grom

Hoe krijg je nieuwe knokkers?

Er zijn vier manieren om nieuwe knokkers te krijgen in Brawl Stars. Je hoeft hier niet voor te betalen: de meeste knokkers zijn gratis vrijspeelbaar.

Starr Drops zijn beloningskisten die je verdient door te spelen en missies te voltooien. Ze bevatten willekeurige knokkers, gadgets, skins en Power Points.

zijn beloningskisten die je verdient door te spelen en missies te voltooien. Ze bevatten willekeurige knokkers, gadgets, skins en Power Points. Starr Road is een voortgangspad waar je knokkers vrijspeelt door trofeeën te verzamelen. Hoe verder je komt, hoe zeldzamere knokkers je ontgrendelt.

is een voortgangspad waar je knokkers vrijspeelt door trofeeën te verzamelen. Hoe verder je komt, hoe zeldzamere knokkers je ontgrendelt. Brawl Pass Plus geeft elke seizoen meerdere vaste knokkers als beloning. Dit is de betaalde versie van de Brawl Pass voor circa 5 euro per seizoen.

geeft elke seizoen meerdere vaste knokkers als beloning. Dit is de betaalde versie van de Brawl Pass voor circa 5 euro per seizoen. Winkel: sommige knokkers verschijnen als aanbieding in de winkel en kunnen worden gekocht met edelstenen of echte valuta.

✓ Tip: voltooi dagelijkse missies Dagelijkse en seizoensmissies geven Starr Drops als beloning. Dit is de snelste gratis manier om nieuwe knokkers en upgrades te krijgen zonder te betalen.

🎮

→

Veelgestelde vragen over Brawl Stars knokkers

Hoeveel knokkers zijn er in Brawl Stars? In 2026 zijn er meer dan 90 knokkers in Brawl Stars. Ze zijn verdeeld in zes zeldzaamheidscategorieën: Gewoon, Zeldzaam, Super zeldzaam, Episch, Mythisch en Legendarisch. Supercell voegt elk seizoen nieuwe knokkers toe.

Welke knokker is het beste voor beginners? Shelly is de beste beginners-knokker. Je krijgt haar gratis bij de start. Ze heeft een brede aanval die makkelijk te raken is en een krachtige superaanval. Colt en Brock zijn goede alternatieven als je liever van een afstand speelt.

Wat is de zeldzaamste knokker in Brawl Stars? De zeldzaamste knokkers zijn de Legendarische knokkers: Spike, Leon, Sandy, Amber en Crow. Ze zijn het moeilijkst te verkrijgen via Starr Drops maar kunnen ook worden vrijgespeeld via de Starr Road als je ver genoeg komt.

Hoe krijg je gratis knokkers in Brawl Stars? Gratis knokkers krijg je via Starr Drops (verdien door te spelen en missies te doen), de gratis Brawl Pass-beloningen en de Starr Road. Dagelijks inloggen en missies voltooien is de snelste manier om gratis voortgang te maken.

Wat is het verschil tussen de knokkerklassen? Tanks gaan voorin met veel leven, Schutters vallen aan van ver, Assassins zijn snel en dodelijk van dichtbij, Ondersteuning helpt het team en Werpers gooien aanvallen over obstakels. Elke klasse heeft een andere rol in het team.