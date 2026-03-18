Top 10 beste knokkers, of direct door naar Edgar?

Brawl Stars telt meer dan 90 knokkers, elk met eigen aanvallen, een superaanval en gadgets. Maar welke zijn er eigenlijk allemaal, wat doen ze en welke is het best voor jou? In dit artikel vind je alle knokkers per zeldzaamheid, uitgelegd per klasse en gefilterd zoals jij wil.
Alle knokkers in Brawl Stars
Hoeveel knokkers zijn er per zeldzaamheid?
Brawl Stars heeft de meeste knokkers in de lagere zeldzaamheidscategorieën. Naarmate de zeldzaamheid hoger is, zijn er minder knokkers maar zijn ze wel sterker en moeilijker te verkrijgen.
Knokkerklassen uitgelegd
Elke knokker heeft naast zijn zeldzaamheid ook een klasse. De klasse bepaalt de rol die een knokker speelt in een team. Kies de klasse die past bij jouw speelstijl.
Tank
Tanks hebben het meeste leven van alle knokkers. Ze gaan voorin, absorberen schade en beschermen het team. Ze zijn langzaam maar erg moeilijk uit te schakelen.
Speelstijl: ga voorin, blokkeer vijanden en laat je team vanachter schieten. Tanks zijn ideaal in Gem Grab en Heist.
Schutter
Schutters vallen aan van een afstand. Ze hebben een lange aanvalsreikwijdte en hoge schade maar zijn kwetsbaar van dichtbij. De meest voorkomende klasse in het spel.
Speelstijl: houd afstand, schiet van ver en verstop je achter muren na het aanvallen. Goed in vrijwel alle modi.
Assassin
Assassins zijn snel en dodelijk van dichtbij. Ze hebben hoge schade maar weinig leven. Ideaal voor het uitschakelen van vijanden met weinig leven of ondersteuners.
Speelstijl: wacht in struiken, sla toe op het juiste moment en trek je daarna terug. Moeilijker te spelen maar erg effectief in de juiste handen.
Ondersteuning
Support-knokkers helpen hun team door te genezen, te versterken of vijanden te vertragen. Ze zijn minder geschikt voor solo-modi maar onmisbaar in teamspel.
Speelstijl: blijf bij je team, gooi heals naar beschadigde teamgenoten en gebruik je superaanval op het juiste moment. Sterk in Gem Grab en Brawl Ball.
Werper
Werpers gooien hun aanvallen over obstakels en muren heen. Ze kunnen vijanden raken die zich verstoppen achter muren, wat ze uniek maakt. Ze zijn kwetsbaar van dichtbij.
Speelstijl: verschuil je achter muren en gooi over obstakels. Vermijd open gebieden. Erg sterk in Heist en Gem Grab.
Hoe krijg je nieuwe knokkers?
Er zijn vier manieren om nieuwe knokkers te krijgen in Brawl Stars. Je hoeft hier niet voor te betalen: de meeste knokkers zijn gratis vrijspeelbaar.
- Starr Drops zijn beloningskisten die je verdient door te spelen en missies te voltooien. Ze bevatten willekeurige knokkers, gadgets, skins en Power Points.
- Starr Road is een voortgangspad waar je knokkers vrijspeelt door trofeeën te verzamelen. Hoe verder je komt, hoe zeldzamere knokkers je ontgrendelt.
- Brawl Pass Plus geeft elke seizoen meerdere vaste knokkers als beloning. Dit is de betaalde versie van de Brawl Pass voor circa 5 euro per seizoen.
- Winkel: sommige knokkers verschijnen als aanbieding in de winkel en kunnen worden gekocht met edelstenen of echte valuta.
Veelgestelde vragen over Brawl Stars knokkers
Samenvatting
Brawl Stars heeft meer dan 90 knokkers verdeeld in zes zeldzaamheden: Gewoon, Zeldzaam, Super zeldzaam, Episch, Mythisch en Legendarisch. Elke knokker heeft een klasse: Tank, Schutter, Assassin, Ondersteuning of Werper. Begin als nieuwkomer met Shelly of Colt.
Nieuwe knokkers krijg je gratis via Starr Drops, de Starr Road en dagelijkse missies. De populairste knokkers zijn Edgar, Leon en Spike. Lees de top 10 beste knokkers voor een complete ranglijst.