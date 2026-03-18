Leon Brawl Stars: hoe werkt onzichtbaar worden en hoe speel je hem?

Edgar is een van de populairste knokkers in Brawl Stars, zeker onder jongere spelers. Hij healt zichzelf terwijl hij aanvalt, springt over obstakels heen en is moeilijk te stoppen als hij eenmaal aan het aanvallen is. In dit artikel lees je alles: zijn aanvallen, superaanval, beste modi, tips en skins.

🦋 Edgar 5.200 Max. leven 1.120 Schade/slag 820 Super schade Laag Moeilijkheid

Aanvallen en superaanval van Edgar

Edgar gebruikt vuistslagen in close combat. Wat hem uniek maakt is dat hij zichzelf healt bij elke aanval die raak is. Hoe meer hij aanvalt, hoe meer leven hij terugkrijgt.

Normale aanval 👊 Vuistslag Edgar slaat razendsnel met zijn vuisten. Elke slag die raak is healt hem een klein beetje. Hoe meer vijanden hij tegelijk kan raken, hoe sneller hij healt. Korte reikwijdte: hij moet dichtbij zijn om te kunnen slaan. Schade 6.5 Bereik Kort Snelheid Snel Superaanval ⚡ Spring! Edgar springt omhoog en landt met een klap die omliggende vijanden raakt. Na de landing krijgt hij een krachtige snelheidsboost. De superaanval laadt op door aanvallen te geven OF te ontvangen, waardoor hij snel oplaadt in gevechten. Hij kan over muren springen. Schade 5.5 Reikwijdte Middel Snelheid boost Hoog

💡 De superaanval laadt op van schade ontvangen Dit is Edgars unieke eigenschap: zijn superaanval laadt niet alleen op door aanvallen, maar ook door schade te ontvangen. Hierdoor is hij in drukke gevechten bijna altijd snel klaar met opladen. Gebruik dit in je voordeel: spring in een groep vijanden, ontvang schade, en je super is snel klaar.

In welke modi is Edgar sterk?

Edgar is niet in elke modus even effectief. Hij blinkt uit in solo-gevechten en situaties waar hij dichtbij kan komen, maar hij heeft het moeilijk op open kaarten met lange afstanden.

💀 Showdown Uitstekend Zelf-healing maakt hem bijna onstopbaar. Solo Showdown is zijn beste modus. ⚽ Brawl Ball Sterk Kan over het doel-muurtje springen met zijn super. Dodelijk in de buurt van het doel. 💎 Gem Grab Gemiddeld Kan de edelstenen bewaker uitschakelen, maar is kwetsbaar als het team niet ondersteunt. 💰 Heist Gemiddeld Kan de kluis aanvallen maar doet minder schade aan gebouwen dan andere knokkers. ⭐ Bounty Zwak Open kaarten en lange afstanden werken tegen hem. Tegenstanders schieten hem neer voordat hij dichtbij komt. 🏰 Hot Zone Zwak Zones zijn open gebieden. Edgar heeft cover nodig om dichtbij te komen zonder neergeschoten te worden.

🏆 Beste kaart voor Edgar: Mortis’ Mausoleum (Showdown) Veel struiken, smalle gangpadjes en veel obstakels. Edgar kan vijanden verrassen vanuit struiken en zijn zelf-healing zorgt dat hij meerdere gevechten na elkaar overleeft.

Tips en strategie voor Edgar

Edgar is makkelijk te oppakken maar heeft wat ervaring nodig om echt effectief te zijn. Klik op een tip voor de volledige uitleg.

1 Gebruik struiken om dichtbij te komen Edgar’s grootste zwakte is zijn korte reikwijdte. Als je open aanvalt, word je neergeschoten voordat je dichtbij komt. Gebruik struiken als dekking om onzichtbaar te sluipen naar vijanden. Wacht tot ze dichtbij zijn en val dan aan. Verras ze, geef ze geen tijd om te reageren. 2 Spaar je superaanval voor de juiste vijand De superaanval van Edgar is niet alleen voor schade maar ook voor snelheid en positionering. Gebruik hem niet zomaar. Spring naar een vijand die hard op de loop is, over een muur heen als je vastzit, of om snel te ontsnappen als je te weinig leven hebt. De snelheidsboost na de landing is minstens zo waardevol als de sprong zelf. 3 Val tank-knokkers aan, niet schutters Edgar healt meer naarmate hij meer schade uitdeelt. Bij knokkers met veel leven (zoals El Primo of Bull) healt hij heel snel omdat hij lang kan blijven slaan. Schutters zoals Brock of Piper schieten hem neer van ver voordat hij dichtbij komt. Kies je doelwit: ga voor de trage tanks, vermijd de snelle schutters op open ruimtes. 4 Equip de Let Me Go gadget voor ontsnapping De “Let Me Go” gadget geeft Edgar een tijdelijke snelheidsboost zonder dat hij zijn superaanval nodig heeft. Gebruik dit als nooduitgang wanneer je omsingeld bent of wanneer een vijand op de vlucht slaat. Combineer het met je superaanval voor maximale mobiliteit. De “Hardcore” gadget is beter voor agressief spelen omdat het meer healing geeft. 5 In Showdown: wacht tot andere spelers verzwakt zijn Edgar is op zijn sterkst als de cirkel krimpt en spelers al schade hebben opgelopen van anderen. Wacht in de struiken en laat tegenstanders elkaar afmatten. Val pas aan als iemand weinig leven heeft. Zijn zelf-healing maakt dan het verschil: na het uitschakelen van een verzwakte vijand heeft hij bijna vol leven voor het volgende gevecht. 6 Star Power: Fisticuffs voor meer healing De “Fisticuffs” Star Power verhoogt de healing van zijn normale aanvallen. Dit maakt hem nog moeilijker te doden in directe gevechten. De “Hard Landing” Star Power beschadigt vijanden bij de landing van zijn superaanval extra. Voor de meeste spelers is Fisticuffs de betere keuze omdat het zijn survivability verhoogt in elke situatie.

Counters: waar is Edgar sterk en zwak tegen?

Weten wie Edgar kan verslaan en wie hem verslaat geeft je een groot voordeel in het spel.

Edgar wint van: 🦁 El Primo (veel leven = veel healing) 🐂 Bull (traag, Edgar is sneller) 🌿 Rosa (groot doelwit, weinig uitwijkruimte) 💚 Poco (support, laag defensief vermogen) 🏔️ Byron (kan niet snel genoeg ontsnappen) Edgar verliest van: 🎸 Brock (schiet hem neer van ver) 🌵 Spike (vertraagt hem, veel schade) 🦸 Max (te snel, Edgar kan niet bijhouden) 🐦 Crow (gif blokkeert zijn healing) 🤠 Piper (enorme schade van ver)

⚠️ Let op: Crow is Edgars grootste vijand Crow’s gif neutraliseert Edgars healing. Als Edgar vergiftigd is, healt hij niet meer terwijl hij aanvalt. Dit haalt zijn grootste voordeel weg. Vermijd Crow in directe gevechten tenzij je een grote snelheidsboost hebt.

Skins van Edgar

Edgar heeft meerdere skins die zijn uiterlijk veranderen. De standaard skin is altijd beschikbaar. Hier zijn de bekendste skins.

🦋 Edgar (standaard) Gratis 🤖 Mecha Edgar Edelstenen 🧛 Vampire Edgar Edelstenen 🌸 Sakura Edgar Seizoensgebonden 🎄 Holiday Edgar Kerst event 🎭 Chester Edgar Edelstenen

🎨 Skins veranderen alleen het uiterlijk Skins geven geen spelvoordeel. Ze veranderen de animaties, het uiterlijk en soms de geluiden van Edgar maar niet zijn stats of krachten. Koop skins alleen als je ze echt mooi vindt.

Hoe krijg je Edgar in Brawl Stars?

Edgar is een Epische knokker en heeft meerdere manieren om hem te verkrijgen.

Starr Drops: Edgar kan verschijnen als beloning in Epische of hogere Starr Drops. Verdien Starr Drops door dagelijks te spelen, missies te voltooien en trofeeën te verzamelen.

op bepaalde punten in de Starr Road verschijnen Epische knokkers als vaste beloningen. Hoe verder je in de Starr Road komt, hoe meer knokkers je ontgrendelt.

Edgar verschijnt soms als aanbieding in de winkel voor edelstenen. Check de winkel dagelijks voor aanbiedingen.

Gratis evenement: Supercell heeft Edgar eerder gratis weggegeven als kerstcadeau. Houd seizoensvarianten en evenementen in de gaten.

✓ Tip: voltooi dagelijkse missies Dagelijkse missies geven Starr Drops als beloning. Dit is de snelste gratis manier om Epische knokkers zoals Edgar te ontgrendelen. Speel elke dag minstens een kwartier om alle dagelijkse missies te voltooien.

Veelgestelde vragen over Edgar

Wat is Edgar in Brawl Stars? Edgar is een Epische Assassin-knokker in Brawl Stars die aanvalt met vuistslagen van dichtbij. Zijn unieke eigenschap is dat hij zichzelf healt terwijl hij aanvalt. Zijn superaanval laat hem springen over obstakels heen en geeft hem een snelheidsboost.

Hoe werkt de superaanval van Edgar? Edgar springt omhoog, landt op vijanden in de buurt en krijgt daarna een krachtige snelheidsboost. De superaanval laadt op door aanvallen te geven maar ook door schade te ontvangen. Hij kan over muren springen, wat hem perfect maakt voor Brawl Ball.

Is Edgar goed voor beginners? Edgar is makkelijk te begrijpen maar vergt wel wat oefening. Hij is volledig afhankelijk van close combat en heeft last van knokkers die van ver schieten. Shelly is een betere keuze voor absolute beginners. Zodra je de basisprincipes beheerst is Edgar een goede en leuke knokker om te spelen.

In welke modi is Edgar het sterkst? Edgar is het sterkst in Solo Showdown vanwege zijn zelf-healing en mobiliteit. Hij is ook sterk in Brawl Ball omdat hij over het doelmuurtje kan springen. In open modi zoals Bounty en Hot Zone is hij zwakker omdat hij van ver neergeschoten kan worden.

Hoe krijg je Edgar in Brawl Stars? Edgar is te verkrijgen via Starr Drops (door dagelijks te spelen en missies te voltooien), via de Starr Road en soms als aanbieding in de winkel. Supercell heeft Edgar eerder ook gratis weggegeven als kerstcadeau. Houd evenementen en seizoensaanbiedingen in de gaten.