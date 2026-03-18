Welke knokkers zijn het sterkst in Brawl Stars? Het antwoord hangt af van de modus en je speelstijl. Maar er zijn knokkers die in bijna elke situatie uitblinken. Hier zijn de top 10 beste knokkers van 2026, met uitleg, scores en tips per speelstijl. Klik op een knokker voor alle details.

🏆 Kort antwoord: de beste knokkers in 2026 De top 3 sterkste knokkers zijn Leon (onzichtbaar, snel), Spike (zone-controle, hoge schade) en Edgar (zelf-healing, geweldig in Showdown). Voor beginners is Shelly altijd de veiligste keuze.

Top 10 beste knokkers in Brawl Stars (2026)

1 🔪 Leon Leon is de absolute top-knokker voor gevorderde spelers. Zijn superaanval maakt hem tijdelijk volledig onzichtbaar, waardoor hij ongestoord vijanden kan naderen of ontsnappen. Zijn messen doen bij dichtbij veel schade maar worden minder effectief op afstand. In de juiste handen is Leon bijna niet te stoppen. Schade 8.5/10 Moeilijkheid Hoog Veelzijdigheid 9/10 Showdown Gem Grab Bounty Leon volledig uitgelegd → 2 🌵 Spike Spike is de meest veelzijdige legendarische knokker. Zijn cactus-aanval explodeert in stekels die in meerdere richtingen vliegen. Zijn superaanval plaatst een zone die vijanden vertraagt en continu beschadigt. Dit maakt hem dominant in kleine ruimtes en ideaal voor zone-controle. Schade 9/10 Moeilijkheid Middel Veelzijdigheid 9.5/10 Gem Grab Heist Showdown Bounty Spike volledig uitgelegd → 3 🦋 Edgar Edgar is de meest gespeelde knokker onder jongere spelers en dat is niet zonder reden. Hij healt zichzelf terwijl hij aanvalt, waardoor hij moeilijk te doden is in directe gevechten. Zijn superaanval geeft een enorme snelheidsboost waarmee hij vijanden kan achtervolgen of ontsnappen. Sterk in Showdown en Solo-modi. Schade 7.5/10 Moeilijkheid Laag Veelzijdigheid 7/10 Showdown Brawl Ball Edgar volledig uitgelegd → 4 🦸 Max Max is de beste support-knokker in het spel. Ze schiet razendsnel en haar superaanval geeft het hele team een enorme snelheidsboost. Dit verandert de dynamiek van elk teamgevecht. Ze is relatief makkelijk te spelen en dominant in Gem Grab en Brawl Ball. Schade 6.5/10 Moeilijkheid Laag Veelzijdigheid 8.8/10 Gem Grab Brawl Ball Heist 5 🐦 Crow Crow is een van de snelste knokkers in het spel. Zijn giftige messen vergiftigen vijanden zodat ze niet kunnen genezen, wat hem bijzonder effectief maakt tegen tanks en support-knokkers. Zijn superaanval springt omhoog en landt met een explosie van messen. Ideaal in Bounty. Schade 7.2/10 Moeilijkheid Middel Veelzijdigheid 7.8/10 Bounty Showdown Crow volledig uitgelegd → 6 🦊 Tara Tara’s superaanval maakt een zwart gat dat alle vijanden in de buurt naar het midden zuigt. Dit is een van de meest impactvolle superaanvallen in het spel. In Gem Grab en teamspel kan één goed geplaatst zwart gat een potje volledig omdraaien. Schade 7/10 Moeilijkheid Middel Veelzijdigheid 8.2/10 Gem Grab Bounty Heist 7 🎸 Brock Brock is de beste gratis schutter voor open kaarten. Zijn raketten hebben enorm veel bereik en zijn superaanval schiet een regen van raketten die ook muren kan vernietigen. Op open kaarten is hij bijna niet te raken terwijl hij maximale schade uitdeelt. Schade 8.8/10 Moeilijkheid Middel Veelzijdigheid 6.5/10 Bounty Showdown Heist 8 🦁 El Primo El Primo heeft het meeste leven van alle knokkers. Hij is een echte tank die voorin staat en vijanden bezighoudt terwijl zijn team aanvalt. Zijn superaanval springt op vijanden en doet veel schade. Bijzonder sterk in Gem Grab als de knokker die de edelstenen beschermt. Leven 9.5/10 Moeilijkheid Laag Veelzijdigheid 6/10 Gem Grab Brawl Ball Showdown 9 🏔️ Byron Byron is uniek: dezelfde aanval beschadigt vijanden maar healt teamgenoten. Dit geeft hem een dubbele functie die hem bijna onmisbaar maakt in goed samenspelende teams. Zijn lange reikwijdte maakt hem ook veilig te spelen vanuit de achterhoede. Healing 9.2/10 Moeilijkheid Middel Veelzijdigheid 8.5/10 Gem Grab Bounty 10 🔫 Shelly Shelly is de starter-knokker maar staat in de top 10 omdat ze op alle niveaus effectief is. Haar brede hagelgeweer-aanval is makkelijk te raken en haar superaanval blaast vijanden weg en vernietigt muren. Gratis, toegankelijk en verrassend sterk in de juiste situaties. Schade 7/10 Moeilijkheid Zeer laag Veelzijdigheid 7.2/10 Showdown Gem Grab Brawl Ball

💡 De beste knokker bestaat niet Een knokker die top is in Showdown kan zwak zijn in Gem Grab. Leer meerdere knokkers beheersen zodat je altijd de beste keuze kunt maken per modus en kaart.

Beste knokker per spelmodus

Per spelmodus zijn er andere knokkers die uitblinken. Dit is een snelle referentietabel.

Spelmodus Beste keuze Goede alternatieven 💎 Gem Grab Max, Tara Spike, El Primo, Byron 💀 Showdown Edgar, Leon Bull, Crow, Brock ⚽ Brawl Ball El Primo, Max Frank, Edgar, Rosa ⭐ Bounty Brock, Crow Tara, Piper, Belle 💰 Heist Spike, Brock Penny, Bull, Dynamike

Alle knokkers in Brawl Stars uitgelegd

Beste knokkers voor beginners

Net begonnen? Niet alle top 10-knokkers zijn geschikt voor beginners. Dit zijn de beste opties als je nog aan het leren bent.

🥇 Shelly: de absolute beginners-knokker Je krijgt haar gratis bij de start. Breed schot betekent meer kans om te raken. Superaanval is makkelijk te gebruiken. Begin hier altijd mee.

🥈 Brock of Colt: voor wie liever op afstand speelt Beide hebben een lange reikwijdte waardoor je minder risico loopt. Colt schiet snel, Brock doet meer schade per aanval. Kies Colt als je snel wil vuren, Brock als je voorzichtig wil spelen.

🥉 El Primo: voor wie liever van dichtbij speelt Veel leven, simpele aanval van dichtbij. Je hoeft niet goed te mikken. Ideaal als je nog oefent met bewegen en timing.

⚠️ Vermijd Edgar als beginner Edgar staat hoog in de ranglijst maar vereist veel ervaring. Hij is zwak van afstand en je moet precies weten wanneer je moet aanvallen. Begin pas met Edgar als je de basisprincipes van het spel beheerst.

Brawl Stars: alles over het spel en hoe je begint

Veelgestelde vragen over de beste knokkers

Wat is de beste knokker in Brawl Stars? Er is niet één beste knokker, want elke modus vraagt iets anders. Algemeen zijn Leon, Spike en Edgar de sterkste op hoog niveau. Voor beginners is Shelly altijd de veiligste keuze.

Welke knokker is het best voor beginners? Shelly is de beste beginners-knokker. Ze is gratis, makkelijk te besturen en haar brede aanval geeft veel ruimte voor fouten. Colt en El Primo zijn goede alternatieven afhankelijk van of je liever op afstand of van dichtbij speelt.

Welke knokker is het best in Showdown? In Showdown zijn Edgar, Leon en Bull de sterkste keuzes. Edgar healt zichzelf en is moeilijk te stoppen. Leon kan onzichtbaar worden om vijanden te verrassen. Bull heeft zoveel leven dat hij moeilijk uit te schakelen is.

Welke legendarische knokker is het sterkst? Leon is de sterkste legendarische knokker voor gevorderde spelers. Spike is de meest veelzijdige: hij is sterk in bijna alle modi. Sandy is de beste legendarische support-knokker voor teamspel.

Zijn epische knokkers beter dan gewone? Niet altijd. Zeldzaamheid zegt niets over hoe sterk een knokker is in de praktijk. Shelly (Gewoon) staat in de top 10, terwijl sommige Mythische knokkers zelden gespeeld worden. Kies altijd de knokker die past bij de modus en jouw speelstijl.