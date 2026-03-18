Welke knokkers zijn het sterkst in Brawl Stars? Het antwoord hangt af van de modus en je speelstijl. Maar er zijn knokkers die in bijna elke situatie uitblinken. Hier zijn de top 10 beste knokkers van 2026, met uitleg, scores en tips per speelstijl. Klik op een knokker voor alle details.
Leon is de absolute top-knokker voor gevorderde spelers. Zijn superaanval maakt hem tijdelijk volledig onzichtbaar, waardoor hij ongestoord vijanden kan naderen of ontsnappen. Zijn messen doen bij dichtbij veel schade maar worden minder effectief op afstand. In de juiste handen is Leon bijna niet te stoppen.
Spike is de meest veelzijdige legendarische knokker. Zijn cactus-aanval explodeert in stekels die in meerdere richtingen vliegen. Zijn superaanval plaatst een zone die vijanden vertraagt en continu beschadigt. Dit maakt hem dominant in kleine ruimtes en ideaal voor zone-controle.
Edgar is de meest gespeelde knokker onder jongere spelers en dat is niet zonder reden. Hij healt zichzelf terwijl hij aanvalt, waardoor hij moeilijk te doden is in directe gevechten. Zijn superaanval geeft een enorme snelheidsboost waarmee hij vijanden kan achtervolgen of ontsnappen. Sterk in Showdown en Solo-modi.
Max is de beste support-knokker in het spel. Ze schiet razendsnel en haar superaanval geeft het hele team een enorme snelheidsboost. Dit verandert de dynamiek van elk teamgevecht. Ze is relatief makkelijk te spelen en dominant in Gem Grab en Brawl Ball.
Crow is een van de snelste knokkers in het spel. Zijn giftige messen vergiftigen vijanden zodat ze niet kunnen genezen, wat hem bijzonder effectief maakt tegen tanks en support-knokkers. Zijn superaanval springt omhoog en landt met een explosie van messen. Ideaal in Bounty.
Tara’s superaanval maakt een zwart gat dat alle vijanden in de buurt naar het midden zuigt. Dit is een van de meest impactvolle superaanvallen in het spel. In Gem Grab en teamspel kan één goed geplaatst zwart gat een potje volledig omdraaien.
Brock is de beste gratis schutter voor open kaarten. Zijn raketten hebben enorm veel bereik en zijn superaanval schiet een regen van raketten die ook muren kan vernietigen. Op open kaarten is hij bijna niet te raken terwijl hij maximale schade uitdeelt.
El Primo heeft het meeste leven van alle knokkers. Hij is een echte tank die voorin staat en vijanden bezighoudt terwijl zijn team aanvalt. Zijn superaanval springt op vijanden en doet veel schade. Bijzonder sterk in Gem Grab als de knokker die de edelstenen beschermt.
Byron is uniek: dezelfde aanval beschadigt vijanden maar healt teamgenoten. Dit geeft hem een dubbele functie die hem bijna onmisbaar maakt in goed samenspelende teams. Zijn lange reikwijdte maakt hem ook veilig te spelen vanuit de achterhoede.
Shelly is de starter-knokker maar staat in de top 10 omdat ze op alle niveaus effectief is. Haar brede hagelgeweer-aanval is makkelijk te raken en haar superaanval blaast vijanden weg en vernietigt muren. Gratis, toegankelijk en verrassend sterk in de juiste situaties.
Beste knokker per spelmodus
Per spelmodus zijn er andere knokkers die uitblinken. Dit is een snelle referentietabel.
|Spelmodus
|Beste keuze
|Goede alternatieven
|💎 Gem Grab
|Max, Tara
|Spike, El Primo, Byron
|💀 Showdown
|Edgar, Leon
|Bull, Crow, Brock
|⚽ Brawl Ball
|El Primo, Max
|Frank, Edgar, Rosa
|⭐ Bounty
|Brock, Crow
|Tara, Piper, Belle
|💰 Heist
|Spike, Brock
|Penny, Bull, Dynamike
Beste knokkers voor beginners
Net begonnen? Niet alle top 10-knokkers zijn geschikt voor beginners. Dit zijn de beste opties als je nog aan het leren bent.
Veelgestelde vragen over de beste knokkers
Samenvatting
De top 3 beste knokkers in Brawl Stars zijn Leon (onzichtbaar, sterk voor gevorderden), Spike (zone-controle, veelzijdig) en Edgar (zelf-healing, Showdown-koning). Voor teamspel zijn Max en Tara de sterkste keuzes. Beginners starten het best met Shelly.
Onthoud: de beste knokker hangt altijd af van de modus. Oefen met meerdere knokkers en gebruik de moduskeuze-tabel om de juiste knokker per situatie te kiezen. Lees ook de uitgebreide artikelen over Edgar, Leon en Spike.