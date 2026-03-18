Brawl Stars: wat is het, hoe speel je het en welke knokkers zijn er?

Brawl Stars is een van de populairste mobiele games ter wereld. Maar wat is het precies, hoe werkt het en hoe begin je? In dit artikel lees je alles: van speluitleg en knokkers tot tips voor beginners en hoe je het downloadt op je telefoon of tablet.

⚡ Wat is Brawl Stars in het kort? Brawl Stars is een gratis multiplayer actiegame van Supercell voor iPhone, Android en iPad. Je speelt met knokkers (brawlers) in snelle potjes van 3 minuten. Er zijn meer dan 90 knokkers, elk met eigen vaardigheden. Het spel heeft een PEGI 7-rating en is volledig gratis te spelen.

Wat is Brawl Stars?

Brawl Stars is een gratis mobiele game van Supercell, het Finse gamebedrijf dat ook Clash of Clans en Clash Royale heeft gemaakt. Het spel verscheen in 2018 en heeft inmiddels honderden miljoenen spelers wereldwijd.

Het concept is simpel: je kiest een knokker, betreedt een arena en vecht in snelle potjes van 2 tot 3 minuten. Afhankelijk van de spelmodus werk je samen in een team van 3, speel je solo of ga je 1 tegen 1. Elk potje is kort en actief, wat het spel perfect maakt voor op de telefoon of tablet.

90+ Knokkers beschikbaar 2-3 Minuten per potje 15+ Verschillende spelmodussen PEGI 7 Leeftijdsadvies Gratis Te downloaden en spelen 2018 Jaar van release

🏆 Gemaakt door Supercell Supercell is het Finse bedrijf achter Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day en Boom Beach. Brawl Stars is hun meest actiegericht spel en is speciaal ontworpen voor korte speelsessies op mobiel.

Spelmodussen in Brawl Stars uitgelegd

Brawl Stars heeft meer dan 15 spelmodussen, elk met een andere doelstelling. Hieronder de populairste, kies er één om meer te lezen.

💎 Edelstenen pakken 💀 Showdown ⚽ Brawl Ball ⭐ Bounty 💰 Heist

💎 Edelstenen pakken (Gem Grab) Twee teams van 3 spelers vechten om edelstenen die uit het midden van de kaart verschijnen. Het team dat als eerste 10 edelstenen verzamelt en ze 15 seconden vasthoudt, wint. Dit is de meest gespeelde modus en perfect voor beginners. Tip: werk samen als team. Eén speler verzamelt edelstenen, de anderen beschermen hem. 💀 Showdown (Battle Royale) 10 spelers of 5 teams van 2 worden in een krimpende arena gegooid. De laatste die overblijft wint. Je kunt power-ups verzamelen uit kisten om sterker te worden. Dit is de meest chaotische en spannende modus. Tip: wacht rustig af, pak power-ups en vermijd vroege gevechten. Overleving is belangrijker dan kills. ⚽ Brawl Ball Twee teams van 3 spelers spelen een soort voetbal. Gooi de bal in het doel van de tegenstander om te scoren. Eerste team met 2 goals wint. Na een gelijkspel volgt een gouden goal-ronde. Tip: gebruik knokkers met een grote aanval of hoge snelheid. Communiceer wie de bal draagt en wie verdedigt. ⭐ Bounty Elk team van 3 probeert zo veel mogelijk vijanden uit te schakelen. Elke speler draagt sterren boven zijn hoofd. Als je iemand uitschakelt, win je zijn sterren. Het team met de meeste sterren aan het einde wint. Tip: speel voorzichtig. Hoe meer sterren je draagt, hoe waardevoller jij bent voor de tegenstander. 💰 Heist Elk team van 3 probeert de kluis van de tegenstander te kraken, terwijl ze de eigen kluis verdedigen. De kluis heeft een gezondheidsbalk die je omlaag moet schieten. Het team dat de kluis als eerste vernietigt, wint. Tip: gebruik knokkers met hoge schade voor de aanval. Stuur 2 spelers naar de kluis en 1 ter verdediging.

Knokkers: zeldzaamheden en soorten

Een knokker (brawler) is het personage dat je bestuurt in Brawl Stars. Elke knokker heeft eigen aanvallen, een superaanval en speciale gadgets. Ze zijn verdeeld in zes zeldzaamheidscategorieën.

⚪ Gewoon Makkelijk te verkrijgen via Brawl Box of beginners-beloningen 🔵 Zeldzaam Iets moeilijker te krijgen, maar nog steeds gratis speelbaar 🔷 Super Zeldzaam Vereist meer voortgang of geluk uit beloningen 🟣 Episch Sterke knokkers met unieke vaardigheden 🔴 Mythisch Zeldzame en krachtige knokkers, vaak favoriet bij gevorderden ⭐ Legendarisch De zeldzaamste knokkers. Denk aan Spike, Leon en Crow

Alle knokkers in Brawl Stars uitgelegd Bekijk het complete overzicht van alle knokkers, hun aanvallen en welke het best zijn voor beginners.

Top 10 beste knokkers in Brawl Stars (2026) Welke knokkers zijn het sterkst? Lees de ranglijst met uitleg per knokker.

Brawl Stars downloaden en spelen

Brawl Stars is beschikbaar op iPhone, iPad en Android-apparaten. Het spel is gratis te downloaden. Hier vind je hoe het werkt per platform.

🍎 iPhone / iPad Via de App Store. Zoek op “Brawl Stars” en tik op Downloaden. Volledig beschikbaar 🤖 Android Via de Google Play Store. Zoek op “Brawl Stars” en tik op Installeren. Volledig beschikbaar 💻 PC / Mac Niet officieel beschikbaar. Alleen via Android-emulator (BlueStacks). Via emulator

Zo download je Brawl Stars op je tablet of telefoon

Open de App Store (iPhone/iPad) of Google Play (Android) op je apparaat.

Zoek op “Brawl Stars” en tik op het spel van Supercell. Herken het aan het oranje logo met een gebalde vuist.

Tik op Downloaden of Installeren. Het spel is gratis. De bestandsgrootte is ongeveer 300 tot 500 MB, dus zorg voor voldoende opslagruimte.

Maak een account aan via je Supercell ID, Google-account of Apple ID. Een account is nodig om je voortgang te bewaren en online te spelen.

Speel de tutorial om de basis te leren. Je krijgt direct je eerste knokker en kunt meteen je eerste potje spelen.

Brawl Stars spelen op tablet: instellingen en tips Lees hoe je Brawl Stars optimaal instelt op een Android-tablet of iPad.

Is Brawl Stars gratis?

Ja, Brawl Stars is volledig gratis te downloaden en te spelen. Je hebt geen abonnement nodig en je kunt alle spelmodussen spelen zonder te betalen. Het spel heeft wel in-app aankopen, maar die zijn nooit verplicht.

✓ Wat is gratis? Alle spelmodussen, online multiplayer, de meeste knokkers (vrijspeelbaar), de gratis Brawl Pass-beloningen en alle updates zijn gratis.

💰 Wat kost geld? De Brawl Pass Plus (seizoenspas met extra beloningen) kost circa 5 euro per seizoen. Edelstenen zijn de premium valuta waarmee je skins en items koopt. Je kunt edelstenen ook gratis verdienen via de gratis Brawl Pass.

De Brawl Pass is vergelijkbaar met een battle pass in andere games. Er is een gratis versie die iedereen krijgt, en een betaalde Plus-versie met extra beloningen. De betaalde versie geeft meer knokkers en skins, maar is nooit nodig om competitief te spelen.

Leeftijdsgrens en veiligheid

Brawl Stars heeft een PEGI 7-rating. Het spel bevat mild cartoon-geweld maar is zonder bloed of grof taalgebruik. De App Store en Google Play hanteren een aanbevolen leeftijd van 9 jaar vanwege de online chat en in-app aankopen.

👨‍👩‍👧 Tips voor ouders Zet in-app aankopen uit via de instellingen van je apparaat om onbedoelde aankopen te voorkomen. Brawl Stars heeft een chatfunctie in clubs. Je kunt de chat beperken of uitzetten in de instellingen van het spel zelf.

Waarom is Roblox gevaarlijk? En wanneer niet? Meer weten over online veiligheid bij games voor kinderen? Lees ook ons artikel over Roblox.

Tips voor beginners in Brawl Stars

Net begonnen? Met deze tips kom je snel verder en win je meer potjes.

1 Begin met Shelly of Colt Je eerste knokkers zijn de makkelijkste. Shelly heeft een brede aanval, Colt heeft een lange reikwijdte. Oefen met één knokker totdat je hem goed begrijpt. 2 Spaar je superaanval De superaanval (de gele balk) laad je op door vijanden te raken. Gebruik hem op het juiste moment, niet zomaar. In Gem Grab gebruik je hem om edelstenen te stelen. 3 Beweeg altijd Stilstaan is gevaarlijk. Beweeg constant, ook terwijl je schiet. Maak gebruik van struiken om je te verbergen en tegenstanders te verrassen. 4 Speel Gem Grab voor trofeeën Gem Grab is de modus waar teamwork het meest loont. Als je samenwerkt, win je sneller trofeeën dan in Showdown. 5 Upgrade je knokker eerst Gebruik Brawl Chips en Power Points om je favoriete knokker te upgraden. Een hogere Power Level geeft meer gezondheid en schade. 6 Word lid van een club In een club speel je met vrienden en verdien je extra beloningen. Zoek een actieve club in het Club-menu voor extra bonussen elke dag.

Brawl Stars codes: gratis items en edelstenen Gebruik gratis codes om beloningen te claimen in Brawl Stars. Bekijk de actuele lijst.

Veelgestelde vragen over Brawl Stars

Wat is Brawl Stars? Brawl Stars is een gratis multiplayer actiegame van Supercell voor iPhone, Android en iPad. Je speelt met knokkers in snelle potjes van 2 tot 3 minuten in teams van 3 of solo. Het spel is beschikbaar in meer dan 15 spelmodussen.

Is Brawl Stars gratis? Ja, Brawl Stars is volledig gratis te downloaden en te spelen. Het spel heeft in-app aankopen zoals edelstenen en de Brawl Pass Plus, maar alle spelmodussen zijn gratis toegankelijk en je kunt knokkers vrijspelen zonder te betalen.

Vanaf welke leeftijd mag je Brawl Stars spelen? Brawl Stars heeft een PEGI 7-rating. De App Store en Google Play hanteren een leeftijdsadvies van 9 jaar vanwege de online chat en in-app aankopen. Ouders kunnen in-app aankopen uitschakelen via de apparaatinstellingen.

Hoeveel knokkers zijn er in Brawl Stars? In 2026 zijn er meer dan 90 knokkers in Brawl Stars. Ze zijn verdeeld in zes zeldzaamheidscategorieën: Gewoon, Zeldzaam, Super zeldzaam, Episch, Mythisch en Legendarisch. Supercell voegt elke seizoen nieuwe knokkers toe.

Kun je Brawl Stars op de pc spelen? Brawl Stars is niet officieel beschikbaar voor pc. Je kunt het wel spelen via een Android-emulator zoals BlueStacks op Windows. Op een telefoon of tablet werkt het spel het beste.

Hoe krijg je edelstenen in Brawl Stars? Edelstenen zijn de premium valuta in Brawl Stars. Je kunt ze kopen in de winkel of gratis verdienen via de gratis Brawl Pass-beloningen. Met edelstenen koop je de Brawl Pass Plus, skins en andere items.

Wat is de Brawl Pass? De Brawl Pass is een seizoenspas die elke paar weken ververst. Er is een gratis versie voor iedereen en een betaalde Plus-versie voor circa 5 euro. Met de pas verdien je extra knokkers, skins en beloningen door te spelen.