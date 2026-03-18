Brawl Stars: wat is het, hoe speel je het en welke knokkers zijn er?

Brawl Stars is een van de populairste mobiele games ter wereld. Maar wat is het precies, hoe werkt het en hoe begin je? In dit artikel lees je alles: van speluitleg en knokkers tot tips voor beginners en hoe je het downloadt op je telefoon of tablet.
Wat is Brawl Stars?
Brawl Stars is een gratis mobiele game van Supercell, het Finse gamebedrijf dat ook Clash of Clans en Clash Royale heeft gemaakt. Het spel verscheen in 2018 en heeft inmiddels honderden miljoenen spelers wereldwijd.
Het concept is simpel: je kiest een knokker, betreedt een arena en vecht in snelle potjes van 2 tot 3 minuten. Afhankelijk van de spelmodus werk je samen in een team van 3, speel je solo of ga je 1 tegen 1. Elk potje is kort en actief, wat het spel perfect maakt voor op de telefoon of tablet.
Spelmodussen in Brawl Stars uitgelegd
Brawl Stars heeft meer dan 15 spelmodussen, elk met een andere doelstelling. Hieronder de populairste, kies er één om meer te lezen.
Edelstenen pakken (Gem Grab)
Twee teams van 3 spelers vechten om edelstenen die uit het midden van de kaart verschijnen. Het team dat als eerste 10 edelstenen verzamelt en ze 15 seconden vasthoudt, wint. Dit is de meest gespeelde modus en perfect voor beginners.
Tip: werk samen als team. Eén speler verzamelt edelstenen, de anderen beschermen hem.
Showdown (Battle Royale)
10 spelers of 5 teams van 2 worden in een krimpende arena gegooid. De laatste die overblijft wint. Je kunt power-ups verzamelen uit kisten om sterker te worden. Dit is de meest chaotische en spannende modus.
Tip: wacht rustig af, pak power-ups en vermijd vroege gevechten. Overleving is belangrijker dan kills.
Brawl Ball
Twee teams van 3 spelers spelen een soort voetbal. Gooi de bal in het doel van de tegenstander om te scoren. Eerste team met 2 goals wint. Na een gelijkspel volgt een gouden goal-ronde.
Tip: gebruik knokkers met een grote aanval of hoge snelheid. Communiceer wie de bal draagt en wie verdedigt.
Bounty
Elk team van 3 probeert zo veel mogelijk vijanden uit te schakelen. Elke speler draagt sterren boven zijn hoofd. Als je iemand uitschakelt, win je zijn sterren. Het team met de meeste sterren aan het einde wint.
Tip: speel voorzichtig. Hoe meer sterren je draagt, hoe waardevoller jij bent voor de tegenstander.
Heist
Elk team van 3 probeert de kluis van de tegenstander te kraken, terwijl ze de eigen kluis verdedigen. De kluis heeft een gezondheidsbalk die je omlaag moet schieten. Het team dat de kluis als eerste vernietigt, wint.
Tip: gebruik knokkers met hoge schade voor de aanval. Stuur 2 spelers naar de kluis en 1 ter verdediging.
Knokkers: zeldzaamheden en soorten
Een knokker (brawler) is het personage dat je bestuurt in Brawl Stars. Elke knokker heeft eigen aanvallen, een superaanval en speciale gadgets. Ze zijn verdeeld in zes zeldzaamheidscategorieën.
Brawl Stars downloaden en spelen
Brawl Stars is beschikbaar op iPhone, iPad en Android-apparaten. Het spel is gratis te downloaden. Hier vind je hoe het werkt per platform.
Zo download je Brawl Stars op je tablet of telefoon
Is Brawl Stars gratis?
Ja, Brawl Stars is volledig gratis te downloaden en te spelen. Je hebt geen abonnement nodig en je kunt alle spelmodussen spelen zonder te betalen. Het spel heeft wel in-app aankopen, maar die zijn nooit verplicht.
De Brawl Pass is vergelijkbaar met een battle pass in andere games. Er is een gratis versie die iedereen krijgt, en een betaalde Plus-versie met extra beloningen. De betaalde versie geeft meer knokkers en skins, maar is nooit nodig om competitief te spelen.
Leeftijdsgrens en veiligheid
Brawl Stars heeft een PEGI 7-rating. Het spel bevat mild cartoon-geweld maar is zonder bloed of grof taalgebruik. De App Store en Google Play hanteren een aanbevolen leeftijd van 9 jaar vanwege de online chat en in-app aankopen.
Tips voor beginners in Brawl Stars
Net begonnen? Met deze tips kom je snel verder en win je meer potjes.
Veelgestelde vragen over Brawl Stars
Samenvatting
Brawl Stars is een gratis multiplayer actiegame van Supercell met meer dan 90 knokkers en 15 spelmodussen. Je speelt snelle potjes van 2 tot 3 minuten op je telefoon of tablet. Het spel is gratis te downloaden in de App Store en Google Play en heeft een PEGI 7-rating.
Beginners starten het best met Shelly of Colt in Gem Grab. Spaar je superaanval, beweeg constant en word lid van een club voor extra beloningen. De Brawl Pass Plus geeft extra voordelen voor circa 5 euro per seizoen, maar is niet verplicht om goed te kunnen spelen.
