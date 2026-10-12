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54 artikelen, pagina 1 van 5
Opslag vol op je tablet: wat je veilig kunt verwijderen
Tips
12 okt 2026
Tablet laadt niet op: de oorzaken op volgorde
Tips
29 sep 2026
Toetsenbord koppelen aan je tablet: bluetooth, pogo en usb-c
Tips
8 sep 2026
Verwijderde apps terughalen op je tablet: zo doe je dat
Tips
13 aug 2026
TV kijken op je tablet: alle opties op een rij
Tips
12 aug 2026
Boeken lezen op je tablet: de apps en de valkuilen
Tips
12 aug 2026
Downloads vinden op je iPad of tablet: hier staan ze
Tips
10 aug 2026
Digitaal aantekeningen maken: je tablet als notitieblok
Tips
8 aug 2026
PDF bewerken op je tablet: dit kan allemaal gratis
Tips
8 aug 2026
Schermtijd per leeftijd: dit is normaal en gezond
Tips
8 aug 2026
E met streepje typen: sneltoets voor Windows, Mac, iPhone en Android
Tips
18 maa 2026
tg
Rekenmachine online gratis: gebruik hem direct hier
Tips
10 maa 2026
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