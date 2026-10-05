Merken

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Klembord op je iPad: zo kopieer, knip en plak je tekst Apple5 okt 2026 Welke iPad kopen in 2026? Alle iPads vergeleken op prijs, Pencil en opslag Apple16 sep 2026 Beste refurbished iPad 2026: 14 generaties vergeleken op prijs, updates en garantie Apple16 sep 2026 Beste Lenovo tablet 2026, 15 modellen vergeleken op updates, prijs per jaar en EU-label Merken16 sep 2026 iPad als tweede scherm gebruiken: vier routes vergeleken Apple14 sep 2026 Beste Samsung tablet 2026: 11 Galaxy Tabs vergeleken op updates, S Pen en prijs Samsung8 sep 2026 iPad resetten zonder je data te verliezen Apple27 aug 2026 Printer installeren op je iPad: meestal hoeft dat niet Apple14 aug 2026 E-mail instellen op je iPad: alle accounts in een app Apple14 aug 2026 Tekenen op je iPad: zo begin je zonder dure fouten Apple13 aug 2026 Apps sluiten op je iPad: zo doe je het (en wanneer niet) Apple11 aug 2026 Word en Excel gratis op je iPad: zo zit het echt Apple8 aug 2026