Je iPad die ‘s ochtends vol was zit aan het einde van de middag al op 20 procent. Niet per se een reden om te vervangen, want elke batterij slijt. De vraag is wanneer slijtage overgaat in een probleem dat je oplost, en wat dat kost. Dat lees je hieronder, met de officiële grens van Apple zelf als uitgangspunt.

Vervang je batterij zodra de capaciteit onder de 80% zakt

Apple hanteert zelf een harde grens: onder AppleCare+ vervangt Apple de batterij gratis zodra de maximale capaciteit onder 80% van de oorspronkelijke capaciteit zakt. Dat getal is geen vage richtlijn van een reparateur, het staat letterlijk op Apple’s eigen reparatiepagina. Heb je geen AppleCare+, dan is 80% nog steeds een goed ijkpunt om zelf te beslissen: daaronder merk je het verschil in gebruik, en loont vervangen vaker dan niet.

Het probleem is dat je dat percentage niet op elke iPad kunt opzoeken. Daarover gaat de rest van dit artikel.

Check eerst je batterijconditie

Heb je een recentere iPad, dan zie je het percentage direct in de instellingen.

Open Instellingen. Tik op Batterij. Tik op Batterijconditie.

Je ziet daar de maximale capaciteit als percentage, plus de productiedatum, de datum van eerste gebruik en het aantal laadcycli. Staat daar bijvoorbeeld 76%, dan weet je genoeg: die iPad zit al onder de grens van Apple.

Welke iPads hebben dit menu

Niet elke iPad toont dit scherm. Apple heeft het Batterijconditie-menu pas aan een beperkt aantal modellen toegevoegd, en dat is precies waar veel uitleg online de mist in gaat. Weet je niet welk model je hebt, dan helpt ons overzicht om je iPad-model te identificeren voordat je verder zoekt.

iPad-lijn Chip Batterijconditie-menu iPad Pro M4, M5 Ja iPad Air M2, M3, M4 Ja iPad mini A17 Pro Ja iPad (standaard) A16 Ja Alle oudere modellen ouder dan bovenstaande Nee

Heb je een iPad Air met een A-chip, een iPad mini ouder dan de A17 Pro-versie, of een iPad Pro met een M1 of ouder, dan heb je dit menu niet. Dat wil niet zeggen dat de batterij niet versleten kan zijn, alleen dat Apple je dat niet in een percentage laat zien.

De batterijen zelf verschillen trouwens flink in capaciteit. Apple vermeldt op de officiële specificatiepagina’s per model hoeveel wattuur erin zit:

Een grotere batterij betekent niet automatisch een langere levensduur in laadcycli, maar wel dat dezelfde slijtage bij een groter toestel minder snel opvalt in gebruiksduur per dag.

Geen Batterijconditie-menu? Let op deze signalen

Zonder dat scherm moet je op gedrag letten in plaats van op een getal.

De iPad loopt merkbaar sneller leeg dan een jaar geleden, bij hetzelfde gebruik.

Het toestel schakelt zichzelf uit bij een percentage dat nog ruim boven 0% stond.

De behuizing voelt warm aan bij normaal gebruik, niet alleen tijdens laden of een zware app.

Opladen duurt merkbaar langer dan vroeger, of de iPad laadt helemaal niet meer goed op. Dat laatste kan ook aan de kabel of de laadingang liggen. Zo spoor je de oorzaak van een iPad die niet oplaadt op voordat je een batterij laat vervangen die het probleem niet is.

Twee of meer van deze signalen samen zijn een sterke aanwijzing, ook zonder percentage.

Wat een laadcyclus precies is

Apple telt niet “keer opgeladen”, maar laadcycli. Volgens Apple’s uitleg bij het Batterijconditie-menu is een complete laadcyclus voltooid zodra je in totaal een hoeveelheid stroom hebt gebruikt die gelijk is aan 100% van de capaciteit, ook als dat verdeeld is over meerdere korte sessies. Laad je ‘s ochtends van 60 naar 90% en ‘s avonds van 40 naar 80%, dan telt dat samen als iets minder dan een volledige cyclus, niet als twee. Dat verklaart waarom een iPad die je elke avond even bijlaadt niet per se sneller slijt dan een die je laat leeglopen: de teller kijkt naar totaal gebruikte capaciteit, niet naar het aantal keer dat je de stekker erin stak.

Op de energielabels van de huidige iPad Air-modellen geeft Apple’s eigen specificatiepagina aan dat de batterij ontworpen is voor minimaal 1.000 laadcycli. Dat cijfer zegt niets over het exacte moment waarop je onder de 80% zakt, maar het laat wel zien dat een paar honderd cycli op een iPad van een jaar of twee oud nog ruim binnen de verwachte levensduur valt.

Wat kost een iPad batterij vervangen

De kosten voor een iPad-batterij vervangen hangen af van je dekking. Heb je AppleCare+ en zit je onder de 80%, dan is het gratis. Zit je daar nog boven, dan betaal je het volledige tarief, ook met AppleCare+.

Zonder AppleCare+ geeft Apple geen vast tarief per model. Op de officiële reparatiepagina staat dat het toestel eerst beoordeeld moet worden, waarna je een prijsopgave op maat krijgt. Daarvoor maak je een afspraak bij een Apple Store of een geautoriseerde reparateur.

Ga je naar een onafhankelijke reparateur, dan liggen de prijzen doorgaans lager: in de praktijk vaak tussen de 70 en 100 euro voor alleen de batterij, afhankelijk van het model en de winkel. Vraag wel naar garantie op het onderdeel en of het een originele of gelijkwaardige batterij is, dat scheelt een hoop als de nieuwe batterij binnen een jaar alweer aan vervanging toe is.

Heeft je iPad ook een gebarsten scherm, dan loont het om beide tegelijk te laten doen. Een los vervangen scherm kost vaak meer dan je denkt, en de meeste reparateurs rekenen voor een combinatie minder dan voor twee losse afspraken.

Batterij vervangen of toch een nieuwe iPad

Niet elke versleten batterij verdient een reparatie. Hoe oud is de iPad eigenlijk, los van de batterij? Bij een toestel van vijf jaar of ouder loop je vaak ook al tegen trage prestaties en gemiste software-updates aan, en dan verhelpt een nieuwe batterij maar een deel van het probleem. Hoe lang een iPad gemiddeld meegaat geeft een goed beeld of dat bij jouw toestel ook zo is.

Kijk ook naar de verhouding tussen reparatiekosten en restwaarde. Bij een oudere, goedkopere iPad kan 80 tot 150 euro aan reparatie zomaar een flink deel van wat het toestel nog waard is, opeten. En heb je nog een inruilwaarde te verliezen? Een iPad met een merkbaar slechte batterij levert bij inruil minder op dan een met een gezonde. Check wat verkopen of inruilen oplevert voordat je voor repareren kiest.

Een simpele vuistregel: bij een recente iPad van hooguit twee tot drie jaar oud loont vervangen bijna altijd. Bij een ouder toestel wordt het een rekensommetje.

Zo laat je de batterij langer meegaan

Een paar gewoontes vertragen slijtage merkbaar:

Laat je iPad niet constant op 100% liggen in het stopcontact; rond de 50-80% is minder belastend voor de cellen op lange termijn.

Vermijd opladen in direct zonlicht of een hete auto, warmte is de grootste vijand van batterijcellen.

Sluit apps die op de achtergrond blijven verversen als je ze niet gebruikt. Je iPad sneller maken helpt niet alleen tegen traagheid, maar ook tegen onnodig stroomverbruik.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik mijn iPad-batterij vervangen? Je moet je iPad-batterij vervangen zodra de maximale capaciteit onder de 80% zakt, de grens die Apple zelf hanteert voor gratis vervanging onder AppleCare+. Heb je geen Batterijconditie-menu om dat percentage te checken, let dan op signalen zoals snel leeglopen, vroegtijdig uitschakelen en een warme behuizing.

Wat kost het vervangen van een iPad-batterij? Het vervangen van een iPad-batterij kost niets onder AppleCare+ als de capaciteit onder de 80% zit, en anders het volledige, niet-gedekte Apple-tarief dat pas na inspectie bekend is. Bij een onafhankelijke reparateur betaal je meestal tussen de 70 en 100 euro, afhankelijk van het model.

Hoe zie ik de batterijconditie van mijn iPad? Je ziet de batterijconditie van je iPad via Instellingen, Batterij, Batterijconditie, waar de maximale capaciteit als percentage staat, samen met productiedatum en aantal laadcycli. Dit menu is alleen beschikbaar op de iPad Pro (M4/M5), iPad Air (M2/M3/M4), iPad mini (A17 Pro) en de standaard iPad (A16).

Kan ik de batterij van mijn iPad zelf vervangen? Je kunt de batterij van een iPad in theorie zelf vervangen, maar het wordt afgeraden zonder ervaring: de batterij zit vaak vastgelijmd onder het scherm, en verkeerd lospeuteren kan de cel beschadigen of doorboren. Laat dit over aan Apple of een erkende reparateur.

Mijn iPad heeft geen Batterijconditie-menu, wat nu? Heeft je iPad geen Batterijconditie-menu, dan beoordeel je de batterij op gedrag in plaats van op een percentage: merkbaar sneller leeglopen, onverwacht uitschakelen, warm worden bij normaal gebruik of slecht opladen. Twee of meer van deze signalen samen zijn reden genoeg om een reparateur te laten kijken.