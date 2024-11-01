Hoe wij tablets testen

Elke tablet die we reviewen, gaat door hetzelfde protocol. Zo kun je onze reviews onderling vergelijken en weet je precies waar een oordeel op is gebaseerd. Hieronder staat per onderdeel wat we meten en hoe.

Dagelijks gebruik: minimaal twee weken

We gebruiken elke tablet minimaal twee weken als ons eigen apparaat: series kijken, browsen, mailen, aantekeningen maken, games, videobellen. Meetwaarden zeggen veel, maar of een tablet prettig is merk je pas na een paar honderd keer oppakken. Wat ons opvalt in die twee weken weegt zwaar mee in het eindoordeel.

Scherm

Wat Hoe we het meten Helderheid Maximale helderheid in lux op een wit testbeeld, gemeten met een luxmeter op 1 cm van het scherm. We vergelijken binnen en buiten (schaduw en zon). Reflectie Beoordeling bij een raam op een zonnige dag, zelfde plek voor elke tablet. Kleur en kijkhoek Beoordeling op het oog met vaste testbeelden en een vergelijking naast een referentietablet. Verversing Ondersteunde verversingssnelheid en of die adaptief is; merkbaar bij scrollen en games. Formaat Diagonaal in inch en cm, beeldverhouding en hoe dat uitpakt bij video (zwarte balken) en lezen.

Prestaties

We draaien Geekbench 6 (single-core en multi-core) en 3DMark Wild Life (grafisch), elk drie keer, en noteren de mediaan. Daarnaast meten we de opstarttijd van vijf veelgebruikte apps en testen we hoe de tablet omgaat met multitasking: twee apps naast elkaar plus een video in een zwevend venster. Warmte bij langdurig gamen meten we met een infraroodthermometer op de achterkant.

Accu

Test Werkwijze Video-loop Zelfde 1080p-film in een loop, helderheid op 50 procent (gemeten, niet de schuifregelaar), wifi aan, tot de tablet uitgaat. Uitkomst in uren en minuten. Gemengd gebruik Batterijpercentage na een vaste testdag van 4 uur: 1 uur video, 1 uur browsen, 1 uur games, 1 uur lezen en mailen. Opladen Tijd van 0 naar 50 en van 0 naar 100 procent met de meegeleverde of aanbevolen lader; we vermelden of er een lader in de doos zit. Standby Verlies in procent na 48 uur ongebruikt met wifi aan.

Geluid

Aantal speakers en positie, maximaal volume in decibel op 30 cm afstand (geluidsmeter), en een beoordeling van helderheid en bas met vaste muziek- en filmfragmenten. We testen ook de microfoon bij videobellen en of er een koptelefoonaansluiting is.

Camera’s

Voor een tablet telt vooral de camera aan de voorkant: we beoordelen videobellen bij daglicht en bij lamplicht. De camera achter testen we op documenten scannen en snelle foto’s. Verwacht geen smartphone-kwaliteit, en dat rekenen we ook niet aan.

Welke Android- of iPadOS-versie zit erop, hoeveel jaar updates belooft de fabrikant, en hoeveel voorgeinstalleerde apps die je niet kunt verwijderen. We controleren of de tablet tijdens de testperiode een update krijgt en of de fabrikant zijn updatebeleid ergens zwart op wit zet.

Kindermodus en ouderlijk toezicht

Omdat veel van onze lezers een tablet voor hun kind zoeken, testen we standaard hoe goed de tablet werkt met Family Link of Schermtijd, of er een aparte kindermodus is, hoe makkelijk je die instelt en of een kind er zelf uit kan komen. Ook de stevigheid en de hoesjes die verkrijgbaar zijn nemen we mee.

Accessoires

Meegeleverde of los verkrijgbare stylus, toetsenbord en hoes testen we mee als we ze hebben: schrijfvertraging, handpalmherkenning, toetsenbordlayout (is er een Nederlandse of Belgische variant) en of de tablet stabiel staat op schoot.

Prijs en concurrentie

We noemen de adviesprijs en de straatprijs op het moment van publicatie en zetten de tablet naast twee directe concurrenten in dezelfde prijsklasse. Een tablet die op zichzelf prima is maar 100 euro duurder dan een gelijkwaardig alternatief, krijgt dat te horen.

Het oordeel

Elke review sluit af met een lijst van voordelen en nadelen, een eindoordeel in woorden en een score van 1 tot 10. De score is geen gemiddelde van de onderdelen; een tablet met een matig scherm kan nooit hoog scoren, hoe snel hij ook is. Boven de 8 betekent: dit zouden we zelf kopen in deze prijsklasse.

Review-exemplaren en onafhankelijkheid

Sommige tablets kopen we zelf, andere krijgen we van de fabrikant of importeur. Dat staat altijd bovenaan de review. Een gratis of geleend exemplaar verandert niets aan de test of het oordeel: de fabrikant ziet de tekst niet vooraf en heeft geen invloed op wat we schrijven. Krijgen we een apparaat in bruikleen, dan gaat het na de testperiode terug.

Zie je een fout in een review, mail ons dan via info@tabletguide.nl. We passen het aan en zetten onderaan het artikel wat er is gewijzigd. Reviews van tablets die we langer gebruiken, krijgen na drie maanden een long-term update.