Pers en samenwerkingen

Tabletguide.nl schrijft over tablets: nieuws, reviews, apps en praktische uitleg voor mensen die gewoon willen dat hun tablet doet wat ze verwachten. Op deze pagina vind je wat je als merk, importeur of PR-bureau van ons kunt verwachten en hoe je ons bereikt.

Bereik in cijfers

Wat Cijfer Peildatum Artikelen 278, waarvan 53 reviews augustus 2026 Zoekvertoningen in Google ruim 200.000 per kwartaal (circa 67.000 per maand) juni t/m augustus 2026, Google Search Console Facebook 2.100 volgers augustus 2026 X 558 volgers augustus 2026 Verwijzende websites ruim 900 domeinen linken naar ons augustus 2026, Ahrefs

We werken deze cijfers elk kwartaal bij. Vraag gerust een actuele stand op.

Wie ons leest

Onze lezers zoeken vooral praktisch advies: welke tablet past bij mijn kind, hoe stel ik schermtijd in, is dit budgetmodel zijn geld waard. Het zijn ouders, studenten en mensen die een tablet tussen de 150 en 500 euro kopen en daar eerlijk over geinformeerd willen worden. Onze best gelezen reviews gaan dan ook over betaalbare producten, en onze artikelen over Family Link, schermtijd en ouderlijk toezicht horen bij de best bezochte van de site.

Wat we doen met een review-exemplaar

Sturen jullie ons een tablet, dan leveren wij dit:

Een uitgebreide review in onze rubriek Tablet reviews, volgens ons vaste testprotocol: minimaal 2.500 woorden, eigen foto’s, meetresultaten voor scherm, accu en prestaties.

in onze rubriek Tablet reviews, volgens ons vaste testprotocol: minimaal 2.500 woorden, eigen foto’s, meetresultaten voor scherm, accu en prestaties. Een vergelijking met twee directe concurrenten in dezelfde prijsklasse.

met twee directe concurrenten in dezelfde prijsklasse. Opname in onze koopgidsen (beste tablet, beste tablet voor kinderen, beste budgettablet) als het oordeel dat rechtvaardigt.

(beste tablet, beste tablet voor kinderen, beste budgettablet) als het oordeel dat rechtvaardigt. Een long-term update na drie maanden gebruik: accu, software-updates, slijtage.

na drie maanden gebruik: accu, software-updates, slijtage. Berichten op Facebook en X bij publicatie.

Publicatie binnen drie weken na ontvangst. Jullie krijgen de link zodra de review live staat.

Wat we niet doen

We beloven geen positief oordeel, we sturen geen tekst vooraf ter goedkeuring en we halen geen kritiekpunten weg op verzoek. Bovenaan elke review staat of het apparaat door de fabrikant beschikbaar is gesteld. Dat is verplicht, en het is ook gewoon eerlijk naar onze lezers.

Bruikleen of houden

Voor de long-term update hebben we een apparaat minimaal drie maanden nodig, liever zes. Kan een exemplaar alleen in kortere bruikleen, overleg dan even; dan kijken we wat er wel kan. Retourzendingen gaan netjes verpakt en verzekerd terug.

Reviewvoorstellen, persberichten en vragen: info@tabletguide.nl

Contactpersoon: Remon Hendriksen, eigenaar en hoofdredacteur

Telefoon: 06-46261972

Persberichten over nieuwe tablets en accessoires zijn welkom. We plaatsen ze niet een op een, maar gebruiken ze als aanleiding voor eigen artikelen.