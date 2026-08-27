Tablet reviews

8 artikelen

Onze reviews en koopgidsen van tablets: iPad, Samsung Galaxy Tab, OnePlus, Xiaomi en budgetmodellen.

Beste tablet 2026: dit koop je per budget Tablet reviews27 aug 2026 iPad Air 2020 refurbished kopen: review, prijzen en updates in 2026 Tablet reviews1 apr 2026 iPad 11e generatie (A16) review: specs, prijs en het verschil met de iPad 10 Tablet reviews1 apr 2026 OnePlus Pad 3 review: 13,2 inch Android-tablet met 127 uur accu, nu uit de winkel Tablet reviews1 apr 2026 iPad 10e generatie review: uit de handel, refurbished nog een goede koop? Tablet reviews1 apr 2026 Samsung Galaxy Tab A11 review: compacte 8,7 inch tablet met zeven jaar updates Tablet reviews1 apr 2026 De beste tablets qua batterijduur in 2025 Tablet reviews16 jul 2025 Beste grote tablet van 2025: mijn topkeuzes voor productiviteit en entertainment Tablet reviews4 jul 2025