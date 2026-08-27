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Tablet reviews
8 artikelen
Onze reviews en koopgidsen van tablets: iPad, Samsung Galaxy Tab, OnePlus, Xiaomi en budgetmodellen.
Alles in Reviews
Beste tablet 2026: dit koop je per budget
Tablet reviews
27 aug 2026
iPad Air 2020 refurbished kopen: review, prijzen en updates in 2026
Tablet reviews
1 apr 2026
iPad 11e generatie (A16) review: specs, prijs en het verschil met de iPad 10
Tablet reviews
1 apr 2026
OnePlus Pad 3 review: 13,2 inch Android-tablet met 127 uur accu, nu uit de winkel
Tablet reviews
1 apr 2026
iPad 10e generatie review: uit de handel, refurbished nog een goede koop?
Tablet reviews
1 apr 2026
Samsung Galaxy Tab A11 review: compacte 8,7 inch tablet met zeven jaar updates
Tablet reviews
1 apr 2026
De beste tablets qua batterijduur in 2025
Tablet reviews
16 jul 2025
Beste grote tablet van 2025: mijn topkeuzes voor productiviteit en entertainment
Tablet reviews
4 jul 2025