iPad 10e generatie (2022): specs, hoesje, Pencil en review

De iPad 10e generatie werd in oktober 2022 uitgebracht en markeert een flinke stap voor de standaard iPad-lijn: USB-C in plaats van Lightning, een vernieuwd design, een selfiecamera in landscape-stand en een betere chip. In 2025 is hij nog steeds te koop, nu vaak voor een lagere prijs dan bij lancering. In dit artikel lees je alles over de specs, welke Apple Pencil past, de beste hoesjes en toetsenborden, en of een refurbished model de moeite waard is.
Specificaties iPad 10e generatie
De iPad 10e generatie is intern aangeduid als A2696 (WiFi) en A2757 (5G). Controleer dit modelnummer als je hoesjes of accessoires koopt, want dat garandeert dat alles past.
Scherm, prestaties en accu
Scherm: helder en groot genoeg
Het 10,9 inch Liquid Retina-scherm ziet er scherp en helder uit. Met 500 nits piekhelderheid is hij goed bruikbaar in de meeste omstandigheden, al willen gebruikers die veel buiten zitten af en toe iets meer helderheid. Er is geen ProMotion (120 Hz), iets wat je merkt als je de iPad naast een iPad Pro houdt. Voor dagelijks gebruik is dit 60 Hz-scherm prima.
De landscape-selfiecamera is een van de meest praktische vernieuwingen. Bij videobellen via Teams, FaceTime of Zoom zit je nu niet meer schuin in beeld als je de iPad horizontaal houdt. Center Stage volgt automatisch je bewegingen in beeld.
Prestaties: A14 Bionic meer dan voldoende
De A14 Bionic is dezelfde chip als in de iPhone 12 (2020). In de iPad voelt hij vlot aan: apps openen snel, multitasken gaat soepel en zware apps zoals Procreate, LumaFusion of gewone games draaien zonder haperingen. De chip is niet de nieuwste, maar voor de meeste gebruikers is er meer dan genoeg vermogen aanwezig voor de komende jaren.
Accu: zit op de belofte van Apple
Apple belooft tot 10 uur gebruik, en dat klopt bij gemengd gebruik. Netflix of YouTube kijken op middelhoge helderheid geeft je makkelijk een volle dag. Zwaar gebruik met veel apps, video-bewerking of games doet de accu sneller slinken. Opladen gaat via de meegeleverde USB-C kabel, maar een oplader zit niet in de doos.🔋
Welke Apple Pencil past op de iPad 10e generatie?
Dit is de meest gestelde vraag bij de iPad 10e generatie, en de verwarring is begrijpelijk. Apple heeft bij dit model een bewuste en ietwat onhandige keuze gemaakt. Klik hieronder op je gewenste Pencil om te zien of die past.
iPad 10 vs iPad 9 en iPad Air
Welk model past het beste bij jou? Gebruik de tabs hieronder om de iPads naast elkaar te zetten.
|Specificatie
|iPad 9e generatie (2021)
|iPad 10e generatie (2022)
|Scherm
|10,2 inch, 500 nits
|10,9 inch, 500 nits Groter
|Chip
|A13 Bionic
|A14 Bionic Sneller
|Aansluiting
|Lightning
|USB-C Moderner
|Frontcamera
|12 MP (portrait)
|12 MP landscape Videobellen
|WiFi
|WiFi 5
|WiFi 6 Sneller
|Apple Pencil
|1e gen (direct) Eenvoudiger
|USB-C / 1e gen via adapter
|Prijs (indicatief)
|ca. 329 euro (lager) Goedkoper
|ca. 399 euro
|Specificatie
|iPad 10e generatie (2022)
|iPad Air (M2, 2024)
|Scherm
|10,9 inch, 60 Hz
|11 of 13 inch, 60 Hz Groter optie
|Chip
|A14 Bionic
|Apple M2 Veel sneller
|RAM
|4 GB
|8 GB Meer
|Apple Pencil
|USB-C / 1e gen
|Apple Pencil Pro Geavanceerder
|Touch ID
|Thuisknop
|Zijknop Moderner
|Prijs (indicatief)
|ca. 399 euro Goedkoper
|vanaf ca. 699 euro
Beste hoesjes en toetsenborden voor de iPad 10e generatie
Voor de iPad 10e generatie (A2696 / A2757) zijn diverse hoesjes en toetsenborden beschikbaar. Let op dat hoesjes voor de iPad 9 of iPad Air niet passen vanwege de andere afmetingen en knopposities.
Hoesjes
Refurbished iPad 10e generatie: is het de moeite waard?
In 2025 is de iPad 10e generatie ook refurbished beschikbaar, via Apple zelf en via erkende dealers. Dat kan interessant zijn als je wil besparen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:
De iPad 10 krijgt nog jaren iOS-updates, wat een refurbished model een veilige keuze maakt. Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar na lancering. In 2025 is er dus nog een flink updatewindow voor dit model.🔄
Veelgestelde vragen over de iPad 10e generatie
Samenvatting
De iPad 10e generatie (2022) is een solide, modern instapmodel met USB-C, een groter scherm dan zijn voorganger, WiFi 6 en een vernieuwde landscape-selfiecamera. De A14 Bionic-chip biedt genoeg kracht voor dagelijks gebruik en zal dat de komende jaren blijven doen. Het prijskaartje is wel hoger dan de iPad 9, en de Apple Pencil-situatie is wat onhandig: Pencil 2 werkt niet en voor Pencil 1 heb je een adapter nodig.
Kies 256 GB als je veel opslaat. Let bij hoesjes altijd op modelnummer A2696 of A2757. Refurbished via Apple of erkende dealers is een veilige manier om te besparen.