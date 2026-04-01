iPad 10e generatie (2022): specs, hoesje, Pencil en review

🍎 Apple iPad

De iPad 10e generatie werd in oktober 2022 uitgebracht en markeert een flinke stap voor de standaard iPad-lijn: USB-C in plaats van Lightning, een vernieuwd design, een selfiecamera in landscape-stand en een betere chip. In 2025 is hij nog steeds te koop, nu vaak voor een lagere prijs dan bij lancering. In dit artikel lees je alles over de specs, welke Apple Pencil past, de beste hoesjes en toetsenborden, en of een refurbished model de moeite waard is.

🍎 iPad 10e generatie (2022) in het kort 10,9 inch Liquid Retina-display, Apple A14 Bionic-chip, USB-C, 64 of 256 GB, WiFi 6 en optioneel 5G. De selfiecamera zit aan de lange zijde (landscape), als eerste bij een standaard iPad. Compatibel met Apple Pencil USB-C of Pencil 1e generatie via adapter. Niet compatibel met Apple Pencil 2e generatie.

Specificaties iPad 10e generatie

De iPad 10e generatie is intern aangeduid als A2696 (WiFi) en A2757 (5G). Controleer dit modelnummer als je hoesjes of accessoires koopt, want dat garandeert dat alles past.

📋 Apple iPad 10e generatie (2022) A2696 (WiFi) · A2757 (5G) · Uitgebracht oktober 2022 Scherm 10,9 inch Liquid Retina 2360 x 1640 pixels, 264 ppi, 500 nits Chip Apple A14 Bionic 6-core CPU, 4-core GPU, Neural Engine RAM 4 GB Unified Memory Opslag 64 GB of 256 GB Geen microSD-slot Accu 28,65 Wh Tot 10 uur gebruik Aansluiting USB-C (USB 2.0) Eerste standaard iPad met USB-C Camera (achter) 12 MP f/1.8 Autofocus, video 4K bij 60fps Camera (voor) 12 MP Ultrawide Landscape, Center Stage WiFi WiFi 6 (802.11ax) Dual-band 2,4 + 5 GHz Mobiel internet Optioneel 5G Nano-SIM + eSIM Afmetingen 248,6 x 179,5 x 7 mm Gewicht: 477 gram (WiFi) Kleuren Blauw, Roze, Geel, Zilver Nieuw kleurenpalet bij lancering

💡 64 GB of 256 GB? Apple heeft bij de iPad 10 bewust de 128 GB optie weggelaten. Je hebt de keuze tussen 64 GB en 256 GB, met een flinke prijssprong tussen die twee. 64 GB is krap als je veel apps, foto’s of offline video’s opslaat. Gebruik je de tablet voor school of werk met veel content, dan is 256 GB een stuk comfortabeler.

Scherm, prestaties en accu

8,5 Scherm 8,8 Prestaties 8,6 Accuduur 7,8 Prijs/kwaliteit

Scherm: helder en groot genoeg

Het 10,9 inch Liquid Retina-scherm ziet er scherp en helder uit. Met 500 nits piekhelderheid is hij goed bruikbaar in de meeste omstandigheden, al willen gebruikers die veel buiten zitten af en toe iets meer helderheid. Er is geen ProMotion (120 Hz), iets wat je merkt als je de iPad naast een iPad Pro houdt. Voor dagelijks gebruik is dit 60 Hz-scherm prima.

De landscape-selfiecamera is een van de meest praktische vernieuwingen. Bij videobellen via Teams, FaceTime of Zoom zit je nu niet meer schuin in beeld als je de iPad horizontaal houdt. Center Stage volgt automatisch je bewegingen in beeld.

Prestaties: A14 Bionic meer dan voldoende

De A14 Bionic is dezelfde chip als in de iPhone 12 (2020). In de iPad voelt hij vlot aan: apps openen snel, multitasken gaat soepel en zware apps zoals Procreate, LumaFusion of gewone games draaien zonder haperingen. De chip is niet de nieuwste, maar voor de meeste gebruikers is er meer dan genoeg vermogen aanwezig voor de komende jaren.

Accu: zit op de belofte van Apple

Apple belooft tot 10 uur gebruik, en dat klopt bij gemengd gebruik. Netflix of YouTube kijken op middelhoge helderheid geeft je makkelijk een volle dag. Zwaar gebruik met veel apps, video-bewerking of games doet de accu sneller slinken. Opladen gaat via de meegeleverde USB-C kabel, maar een oplader zit niet in de doos.

Welke Apple Pencil past op de iPad 10e generatie?

Dit is de meest gestelde vraag bij de iPad 10e generatie, en de verwarring is begrijpelijk. Apple heeft bij dit model een bewuste en ietwat onhandige keuze gemaakt. Klik hieronder op je gewenste Pencil om te zien of die past.

⚠️ Let op: Apple Pencil 2 past NIET op de iPad 10 De Apple Pencil 2e generatie koppelt via magneet aan de zijkant van de iPad. De iPad 10 heeft hiervoor geen magneetconnector. Dit is een veelgemaakte fout bij aankoop. Controleer altijd de compatibiliteit voor je bestelt.

✏️ Welke Apple Pencil past op jouw iPad 10e generatie? ✏️ Apple Pencil USB-C (2023) ✏️ Apple Pencil 2e generatie ✏️ Apple Pencil 1e generatie ✏️ Apple Pencil Pro

✅ Samenvatting: dit werkt op de iPad 10 De enige Pencils die echt goed werken op de iPad 10e generatie zijn de Apple Pencil USB-C (direct aansluiten via USB-C) en de Apple Pencil 1e generatie (via USB-C naar Lightning-adapter, apart te koop). Let op: de USB-C Pencil heeft geen drukgevoeligheid voor kantelen.

iPad 10 vs iPad 9 en iPad Air

Welk model past het beste bij jou? Gebruik de tabs hieronder om de iPads naast elkaar te zetten.

Specificatie iPad 9e generatie (2021) iPad 10e generatie (2022) Scherm 10,2 inch, 500 nits 10,9 inch, 500 nits Groter Chip A13 Bionic A14 Bionic Sneller Aansluiting Lightning USB-C Moderner Frontcamera 12 MP (portrait) 12 MP landscape Videobellen WiFi WiFi 5 WiFi 6 Sneller Apple Pencil 1e gen (direct) Eenvoudiger USB-C / 1e gen via adapter Prijs (indicatief) ca. 329 euro (lager) Goedkoper ca. 399 euro Specificatie iPad 10e generatie (2022) iPad Air (M2, 2024) Scherm 10,9 inch, 60 Hz 11 of 13 inch, 60 Hz Groter optie Chip A14 Bionic Apple M2 Veel sneller RAM 4 GB 8 GB Meer Apple Pencil USB-C / 1e gen Apple Pencil Pro Geavanceerder Touch ID Thuisknop Zijknop Moderner Prijs (indicatief) ca. 399 euro Goedkoper vanaf ca. 699 euro

💡 Wanneer kies je welk model? Kies de iPad 9 als je het goedkoopste model wil en Pencil 1e generatie (zonder adapter) wil gebruiken. Kies de iPad 10 voor een modern design, USB-C en betere camera. Kies de iPad Air als je een snellere chip, meer RAM en de Apple Pencil Pro wil, en bereid bent meer uit te geven.

Beste hoesjes en toetsenborden voor de iPad 10e generatie

Voor de iPad 10e generatie (A2696 / A2757) zijn diverse hoesjes en toetsenborden beschikbaar. Let op dat hoesjes voor de iPad 9 of iPad Air niet passen vanwege de andere afmetingen en knopposities.

Hoesjes

📗 Apple Smart Folio ca. 79 euro Officieel Apple-hoesje met slaap/wakker-functie. Past perfect, klikt magnetisch vast en heeft een handige standaard. Apple officieel ⌨️ Apple Magic Keyboard Folio ca. 299 euro Het enige officiële toetsenbordhoesje van Apple voor de iPad 10. Inclusief trackpad. Klikt vast via pogo-pins. Draadloos via Bluetooth. Toetsenbord 🛡️ Robuust kinderhoesje ca. 15 tot 25 euro Dik siliconen of TPU-hoesje met handvat of standaard. Ideaal voor kinderen. Breed verkrijgbaar bij bol.com en Amazon. Kinderen 💼 Toetsenbordhoesje (third party) ca. 30 tot 60 euro Merken als ESR, Logitech en ProCase bieden alternatieven voor het Magic Keyboard Folio voor een stuk minder geld. Budget 🎒 Slim standaard-hoesje ca. 10 tot 20 euro Lichte bescherming met meerdere standstanden. Handig voor op de bank of op reis. Let op A2696-compatibiliteit. Budget 🖊️ Hoesje met Pencil-houder ca. 20 tot 35 euro Combineer bescherming met opbergruimte voor je Apple Pencil USB-C. Handig als je de Pencil regelmatig gebruikt. Met Pencil-slot

⌨️ Magic Keyboard Folio: prijzig maar uniek Het Magic Keyboard Folio (ca. 299 euro) is het enige officiële toetsenbord voor de iPad 10. Hij heeft een volwaardig trackpad en is los van de iPad te gebruiken als standaard. Het prijskaartje is fors, maar third-party alternatieven van Logitech of ESR zijn voor 30 tot 60 euro een realistischer keuze voor de meeste gebruikers.

Refurbished iPad 10e generatie: is het de moeite waard?

In 2025 is de iPad 10e generatie ook refurbished beschikbaar, via Apple zelf en via erkende dealers. Dat kan interessant zijn als je wil besparen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

✅ Refurbished bij Apple zelf (Certified Refurbished) Apple verkoopt refurbished iPads via de Apple Store met één jaar garantie, een nieuwe accu en buitenbehuizing en gratis retourrecht. Dit zijn de betrouwbaarste refurbished modellen. De korting is doorgaans 15 tot 20 procent ten opzichte van nieuw.

⚠️ Refurbished bij andere aanbieders Let op de accucapaciteit (minimaal 80 procent van origineel), de garantietermijn (minimaal 6 maanden) en of het een origineel Apple-model is en niet een nep of grijze markt-variant. Aanbieders als Back Market, Refurbed en Coolblue Refurbished bieden doorgaans betrouwbare opties met duidelijke graderingen.

De iPad 10 krijgt nog jaren iOS-updates, wat een refurbished model een veilige keuze maakt. Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar na lancering. In 2025 is er dus nog een flink updatewindow voor dit model.

Veelgestelde vragen over de iPad 10e generatie

Welk jaar is de iPad 10e generatie? De iPad 10e generatie is uitgebracht in oktober 2022. Het is de eerste standaard iPad met USB-C in plaats van Lightning, een nieuw design zonder thuisknop aan de voorkant, en een selfiecamera in landscape-stand. Hij is in 2025 nog verkrijgbaar als nieuw of refurbished model.

Welke Apple Pencil past op de iPad 10e generatie? De iPad 10e generatie is compatibel met de Apple Pencil USB-C (direct aansluiten) en de Apple Pencil 1e generatie via een USB-C naar Lightning-adapter. De Apple Pencil 2e generatie en Apple Pencil Pro passen NIET op de iPad 10. Dit is een veelgemaakte fout bij aankoop.

Welk hoesje past op de iPad 10e generatie? Zoek bij hoesjes op modelnummer A2696 (WiFi) of A2757 (5G). Hoesjes voor de iPad 9, iPad Air of andere modellen passen niet. Apple maakt zelf de Smart Folio (ca. 79 euro) en de Magic Keyboard Folio (ca. 299 euro). Third-party hoesjes van merken als ESR, ProCase en Logitech zijn betaalbare alternatieven.

Wat is het verschil tussen de iPad 10 64 GB en 256 GB? Het enige verschil is de opslagcapaciteit. De iPad 10 is er alleen in 64 GB en 256 GB, zonder tussenliggende optie. 64 GB is krap bij veel apps, offline video en foto’s. Voor school of werk met veel bestanden is 256 GB comfortabeler. Er is geen microSD-slot om de opslag uit te breiden.

Is een refurbished iPad 10e generatie veilig te kopen? Ja, mits je bij een betrouwbare aanbieder koopt. Apple Certified Refurbished biedt de meeste zekerheid met één jaar garantie en nieuwe accu. Platforms als Back Market, Refurbed en Coolblue Refurbished zijn ook betrouwbaar. Let altijd op de accustatus, garantietermijn en retourbeleid.

Heeft de iPad 10e generatie een thuisknop? Nee. De iPad 10e generatie heeft geen thuisknop meer aan de voorkant. Touch ID zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant. Dit is een verandering ten opzichte van de iPad 9 (die wel een thuisknop heeft). Het nieuwe design lijkt meer op de iPad Air.

Hoe lang worden de iPad 10 updates ondersteund? Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar na lancering met iOS-updates. De iPad 10 verscheen in 2022, wat betekent dat je tot minimaal 2027 en mogelijk 2029 updates kunt verwachten. In 2025 ontvangt hij nog volop beveiligings- en functie-updates.