Smartwatch van Kruidvat: mijn eerlijke ervaring met deze budgetwearable

Een smartwatch voor nog geen vier tientjes? Toen ik de smartwatch van Kruidvat zag liggen tijdens het boodschappen doen, werd mijn nieuwsgierigheid meteen gewekt. Ik had geen hoge verwachtingen, maar voor die prijs wilde ik hem gewoon proberen. Wat volgde was een verrassend bruikbare ervaring – met natuurlijk ook een paar duidelijke beperkingen.

Inhoudsopgave

Eerste indruk en design Gebruiksgemak en installatie Functies en prestaties Batterij en opladen Pluspunten en minpunten in een overzicht Voor wie is deze smartwatch geschikt? Conclusie: aanrader of afrader?

1. Eerste indruk en design

Toen ik de verpakking opendeed, viel me op dat het horloge er eigenlijk best strak uitziet. De kast is licht, het bandje voelt zacht aan en de vorm doet denken aan een compacte versie van een Apple Watch. Je kunt hem in zwart, grijs of roze krijgen. De afwerking is natuurlijk niet high-end, maar voor de prijs oogt het modern en zeker niet kinderachtig.

Het scherm is helder genoeg binnenshuis, al moet ik toegeven dat het in fel zonlicht wat tegenvalt. De touchscreen reageert prima en de enige fysieke knop aan de zijkant werkt zoals je zou verwachten.

2. Gebruiksgemak en installatie

Ik installeerde de bijbehorende app – bij mij was dat FitPro – via de Play Store. Koppelen ging vlot: horloge aanzetten, Bluetooth aan, zoeken via de app, en binnen een minuut was de verbinding gemaakt. Daarna kon ik mijn lengte, gewicht en doelen instellen.

Het menu van het horloge zelf is eenvoudig te bedienen. Je kunt swipen tussen je stappen, hartslag, calorieverbruik, slaapdata en meldingen. Geen ingewikkelde submenu’s of verwarrende icoontjes. Alles is helder en in het Nederlands, wat het gebruik toegankelijk maakt, ook als je niet zo technisch bent.

3. Functies en prestaties

Wat me echt verraste, is hoeveel functies er op dit horloge zitten. Het lijkt wel een samenvatting van alles wat je in een basic Fitbit of Amazfit-model vindt. Natuurlijk moet je niet verwachten dat alles 100% accuraat is, maar voor dagelijks gebruik is het best indrukwekkend.

Wat kan deze smartwatch?

Stappen tellen : redelijk betrouwbaar. Vergeleken met mijn telefoon scheelt het misschien een paar honderd stappen per dag.

: redelijk betrouwbaar. Vergeleken met mijn telefoon scheelt het misschien een paar honderd stappen per dag. Hartslag meten : de meting duurt een paar seconden. Bij rust klopt het aardig, tijdens inspanning wat minder.

: de meting duurt een paar seconden. Bij rust klopt het aardig, tijdens inspanning wat minder. Slaapregistratie : herkent automatisch wanneer ik slaap en geeft me een rapportje in de ochtend. Leuk om te zien of ik echt zoveel wakker word als ik denk.

: herkent automatisch wanneer ik slaap en geeft me een rapportje in de ochtend. Leuk om te zien of ik echt zoveel wakker word als ik denk. Calorieverbruik : gebaseerd op stappen en duur van beweging. Een ruwe indicatie.

: gebaseerd op stappen en duur van beweging. Een ruwe indicatie. Beweging herinneringen : als ik te lang stilzit krijg ik een trilletje. Handig als ik achter de laptop zit.

: als ik te lang stilzit krijg ik een trilletje. Handig als ik achter de laptop zit. Berichten en oproepen : ik zie meldingen van WhatsApp en binnenkomende oproepen. Ik kan niet antwoorden, maar zie wel wie er belt.

: ik zie meldingen van WhatsApp en binnenkomende oproepen. Ik kan niet antwoorden, maar zie wel wie er belt. Weerbericht, stopwatch en camera-afstandsbediening : allemaal aanwezig. De weerfunctie pakt de data uit de app op je telefoon.

: allemaal aanwezig. De weerfunctie pakt de data uit de app op je telefoon. Sportmodi: wandelen, hardlopen, fietsen en zelfs ‘touwtjespringen’ zitten erin. Het is geen geavanceerde sporttracker, maar goed genoeg voor wat basisbeweging.

Overzicht in tabelvorm

Functie Werkt het goed? Opmerking Stappenteller ✔️ Goed genoeg Kleine afwijkingen t.o.v. telefoon Hartslagmeting ⚠️ Acceptabel Bij rust oké, bij sport minder nauwkeurig Slaapmonitoring ✔️ Verrassend bruikbaar Basisinfo over licht/diep slapen Meldingen ✔️ Handig Geen interactie, alleen weergave Sportmodi ⚠️ Beperkt Geen GPS, wel tijd & hartslag Batterijduur ✔️ Lang (5-7 dagen) Hangt af van gebruik en meldingen

4. Batterij en opladen

Wat me echt meeviel: de batterijduur. Ik doe er gemiddeld zo’n 5 tot 7 dagen mee. Dat is met de hartslagmeting aan, slaaptracking actief en zo nu en dan meldingen van WhatsApp. Opladen gaat via een magnetisch kabeltje dat je onderop klikt. Binnen twee uur is hij weer vol.

Het enige nadeel: als je de lader kwijt bent, moet je een nieuwe bestellen via internet. Er zit geen universele USB-C aansluiting op.

5. Pluspunten en minpunten in een overzicht

Voordelen

Lage prijs (rond de €15)

Veel functies voor dit segment

Lichtgewicht en comfortabel om te dragen

Eenvoudige installatie

Werkt met zowel Android als iOS

Lange batterijduur

Nederlands menu

Nadelen

Geen GPS of WiFi-verbinding

Beperkte nauwkeurigheid bij intensieve sport

Display slecht leesbaar in zonlicht

Geen interactie met meldingen (alleen weergave)

App is soms wat traag of basic van design

6. Voor wie is deze smartwatch geschikt?

Als je op zoek bent naar een goedkope manier om je stappen, slaap en meldingen bij te houden, dan is dit horloge een uitstekende instapper. Hij is ideaal voor mensen die gezonder willen leven, maar geen €200 of meer willen uitgeven aan een bekende merknaam. Ook voor jongeren of als cadeau is het een leuke optie.

Voor fanatieke sporters of techliefhebbers die uitgebreide sensoren, nauwkeurige GPS en diepgaande analyse willen, zal dit horloge tekortschieten. Dan is een investering in bijvoorbeeld een Garmin, Huawei of Samsung model verstandiger.

7. Conclusie: aanrader of afrader?

Ik was aangenaam verrast door de smartwatch van Kruidvat. Voor iets meer dan €30 krijg je een functionele, mooi ogende smartwatch die zijn werk doet zonder poespas. Hij motiveert me om meer te bewegen, ik heb beter inzicht in mijn slaap én ik zie mijn meldingen snel binnenkomen. Natuurlijk zijn er beperkingen, maar voor deze prijsklasse is het aanbod gewoon heel netjes.

Kort gezegd: als je een betaalbare instap-smartwatch zoekt die de basis goed doet, dan is dit horloge zeker het proberen waard. Verwacht geen high-end prestaties, maar wel veel waarde voor weinig geld.