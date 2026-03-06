Sennheiser Momentum 4 Wireless Review: Nog Steeds de Beste Keuze?

Uitgebreide review van de Sennheiser Momentum 4 Wireless: geluidskwaliteit, noise cancelling, batterijduur, draagcomfort en of hij in 2026 nog steeds de moeite waard is.

8.5 / 10 Sennheiser Momentum 4 Wireless 42mm drivers · 60 uur batterij met ANC · Bluetooth 5.2 met aptX Adaptive · 293 gram · Adviesprijs €369 (straatprijs ±€250)

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is al sinds 2022 op de markt, maar blijft een van de meest aanbevolen noise cancelling koptelefoons in zijn prijsklasse. Waar concurrenten als Sony en Bose elk jaar een nieuw model uitbrengen, ziet Sennheiser geen reden om dit model te vervangen. En terecht: met 60 uur batterijduur, uitstekend geluid en een straatprijs die inmiddels rond de €250 ligt, is de Momentum 4 anno 2026 misschien wel een betere deal dan bij de lancering. In deze uitgebreide Sennheiser Momentum 4 review test ik of dat ook echt zo is.

Eerste indruk & design

De Sennheiser Momentum 4 Wireless brak met de retro-stijl van eerdere Momentum-modellen. Het resultaat is een strak, bijna minimalistisch ontwerp dat er tijdloos uitziet. De oorkappen zijn opvallend plat, waardoor de koptelefoon een slank profiel heeft. Er prijken kleine Sennheiser-logo’s op de hoofdband, maar de oorkappen zelf zijn volledig vrij van opschriften.

De bovenkant van de hoofdband is bekleed met een ruwer textiel dat bij sommige kleurvarianten mooi contrasteert met de rest van het chassis. De matzwarte afwerking van het standaardmodel ziet er stijlvol uit, maar toont wel relatief snel vingerafdrukken. Iets om rekening mee te houden als je de touchbediening veel gebruikt.

🎨 Beschikbare kleuren Zwart (grafiet) Wit Teal (groen) Denim (blauw) Bruin Zwart/Koper Special Editions

De meegeleverde hardcase is van uitstekende kwaliteit en beschermt de koptelefoon goed tijdens het reizen. De oorkussens zijn vervangbaar, wat de levensduur ten goede komt. De accu is helaas niet vervangbaar, maar met 60 uur speeltijd is dat in de praktijk nauwelijks een probleem.

Draagcomfort

Het draagcomfort is een van de sterkste punten van de Momentum 4 Wireless. Met slechts 293 gram is het een relatief lichte over ear koptelefoon. De klemkracht is merkbaar lager dan bij sommige concurrenten, maar de koptelefoon zit wel stevig genoeg om mee te wandelen of licht te sporten zonder dat hij van je hoofd glijdt.

🎧 Draagcomfort beoordeling Gewicht (293g) 9/10 Klemkracht 8.5/10 Oorkussens (comfort) 8.5/10 Warmte-ontwikkeling 7.5/10

De oorkussens zijn dik en zacht, maar ondanks die dikte valt de warmte-ontwikkeling mee. Na twee uur onafgebroken luisteren voel je wel enige warmte aan je oren, maar echt oncomfortabel wordt het niet. Voor langere sessies thuiswerken of vliegreizen is het draagcomfort uitstekend.

Geluidskwaliteit

Hier blinkt de Sennheiser koptelefoon echt uit. De 42mm dynamische drivers leveren een geluid dat mooi in balans is: niet te veel bas, niet te scherp in de hoge tonen, met bijzonder veel aandacht voor de middenfrequenties. Dat maakt de Momentum 4 ideaal voor vocaalrijke muziek, podcasts en audioboeken, maar ook rockwerk en elektronische muziek klinken overtuigend.

🎵 Geluidsbeoordeling Bas 8/10 Midden (stemmen) 9.5/10 Hoge tonen 8.5/10 Soundstage (ruimtelijkheid) 8/10 Detail & helderheid 9/10

De Sennheiser is strikt genomen niet neutraal (zoals een studiokoptelefoon), maar het evenwicht dat Sennheiser heeft gevonden is bijzonder aangenaam. Stemmen klinken helder en gedetailleerd, de bas is strak en beheerst, en de hoge tonen zijn aanwezig zonder scherp te worden. Wie meer bas wil, kan dat eenvoudig aanpassen via de equalizer in de app.

De codec-ondersteuning is goed met aptX HD en aptX Adaptive, al ontbreekt aptX Lossless. Dat verradt de leeftijd van het model, maar in de praktijk hoor je met aptX Adaptive al een uitstekende kwaliteit die voor 99% van de luisteraars meer dan voldoende is.

💡 Voor wie is het geluid perfect? De Momentum 4 is ideaal als je veel verschillende genres luistert en een evenwichtig, gedetailleerd geluid wilt. Zoek je juist veel diepe bas voor hiphop en EDM, dan is de Sony WH-1000XM5 mogelijk meer je ding. Wil je de allerbeste noise cancelling? Dan scoort de Bose QC Ultra hoger op dat vlak.

Noise cancelling

De noise cancelling van de Momentum 4 Wireless is heel goed, maar niet de absolute top. In de adaptive modus past de koptelefoon automatisch het NC-niveau aan op basis van je omgeving. Dit werkt prima, al kiest het systeem soms voor een lager niveau dan je zelf zou willen. In de Custom-modus kun je via de app zelf het maximale niveau selecteren, wat merkbaar meer omgevingsgeluid wegneemt.

🔇 Noise cancelling effectiviteit per scenario Vliegtuig / trein 8/10 Kantoor / thuiswerken 8.5/10 Straat / openbaar vervoer 7.5/10 Transparantiemodus 7/10

De NC pakt vooral de laagste, meest vermoeiende frequenties effectief aan. In de trein en het vliegtuig verdwijnt het constante geruis grotendeels, terwijl omroepberichten en stemmen nog vaag hoorbaar blijven. Totale isolatie biedt de Sennheiser niet, maar voor de meeste situaties is het meer dan voldoende.

Ter vergelijking: de Sony WH-1000XM5 en WH-1000XM6 bieden iets sterkere noise cancelling, net als de Bose QC Ultra Headphones. Maar het verschil is kleiner dan je zou verwachten en de Sennheiser compenseert met beter geluid.

Batterijduur: 60 uur is geen grap

De batterijduur van 60 uur met noise cancelling ingeschakeld is de absolute killer feature van deze koptelefoon. Geen enkele concurrent komt in de buurt. In de praktijk haal ik bij normaal gebruik (wisselend volume, NC aan) moeiteloos 50 tot 55 uur. Dat betekent dat je de koptelefoon maar een keer per twee weken hoeft op te laden bij dagelijks gebruik van een paar uur.

🔋 Batterijduur vergelijking (met ANC aan) Sennheiser Momentum 4 60 uur Sony WH-1000XM5 30 uur Bose QC Ultra Headphones 24 uur Apple AirPods Max 20 uur

Het snelladen werkt ook goed: 5 minuten aan de lader geeft je 4 uur luistertijd. Van 0 naar 100% duurt ongeveer 2 uur. De koptelefoon laadt via USB-C.

Bediening & Sennheiser Smart Control app

De bediening van de Momentum 4 verloopt via touchbediening op de rechter oorschelp. Je veegt verticaal voor volume, tikt om te pauzeren en er zijn knijpgebaren voor het wisselen tussen noise cancelling en transparantie.

De touchbediening is wisselvallig. Meestal werkt het prima, maar het komt regelmatig voor dat een veegbeweging als een tik wordt geïnterpreteerd. Vooral de knijpgebaren zijn onhandig en werken niet altijd vlot. Met handschoenen aan is de touchbediening vrijwel onbruikbaar. Een handige functie is wel dat de koptelefoon automatisch uitschakelt wanneer je de oorkussen naar binnen draait om hem in de case te stoppen.

📱 Sennheiser Smart Control Plus app Equalizer & presets ✓ Uitgebreid Sound Check (persoonlijke preset) ✓ Sound Personalization (geavanceerd) ✓ NC custom instelling ✓ Sound Zones (locatiegebonden) ✓ Interface aanpasbaar (functies verbergen) ✓

De app is een sterk punt. Naast een uitgebreide equalizer biedt Sennheiser twee unieke functies: Sound Check (waarbij je vijf keer kiest tussen subtiel verschillende weergaves om een persoonlijke preset te bouwen) en Sound Personalization (waarbij je met schuifbalken de verhouding tussen bas, strijkers en drums afregelt). Dit maakt het makkelijk om de koptelefoon precies op jouw smaak af te stemmen, ook als je geen audioexpert bent.

Bellen & microfoonkwaliteit

De microfoonkwaliteit van de Momentum 4 is heel goed. De MEMS-beamforming microfoons (twee per kant) filteren achtergrondgeluid effectief weg, ook op straat en in drukke omgevingen. Bij videovergaderingen is je stem helder en duidelijk verstaanbaar. Bij extreme herrie (denk aan een drukke snelweg) klinkt je stem wat dun, maar blijft verstaanbaar.

Multipoint Bluetooth is aanwezig, wat betekent dat je de koptelefoon tegelijk met twee apparaten kunt verbinden. Handig als je wisselt tussen je laptop (voor werk) en je telefoon (voor muziek). Het schakelen tussen apparaten gaat vlot.

Volledige specificaties

📋 Sennheiser Momentum 4 Wireless Type Over-ear, gesloten, draadloos Drivers 42mm dynamisch Frequentiebereik 6 Hz tot 22.000 Hz Bluetooth 5.2 · Multipoint Codecs SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD Noise cancelling Actief (Adaptive + Custom modus) Microfoons MEMS beamforming, 2 per kant Batterij 700 mAh · 60 uur met ANC · 2 uur opladen · 5 min = 4 uur Gewicht 293 gram Afmetingen 19,5 x 18 x 4,6 cm App Sennheiser Smart Control Plus (iOS / Android) Adviesprijs / straatprijs €369 / ±€250

Sennheiser Momentum 4 vs. de concurrentie

Hoe verhoudt de Sennheiser Momentum 4 Wireless zich tot de andere topmodellen in de categorie beste noise cancelling koptelefoon?

Momentum 4 Sony XM5 Bose QC Ultra AirPods Max Straatprijs ±€250 ±€300 ±€350 ±€530 Geluidskwaliteit ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★½ Noise cancelling ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★½ Batterij (ANC) 60 uur 30 uur 24 uur 20 uur Gewicht 293g 250g 310g 385g Multipoint ✓ ✓ ✓ ✗ Ruimtelijke audio ✗ ✓ ✓ ✓

Kies de Sennheiser Momentum 4 als: je het beste geluid wilt voor je geld, een ongekende batterijduur zoekt en je niet geeft om ruimtelijke audio.

Kies de Sony WH-1000XM5 als: noise cancelling je topprioriteit is en je een lichtere koptelefoon wilt.

Kies de Bose QC Ultra als: je de allerbeste ANC wilt en ruimtelijke audio belangrijk voor je is.

Bekijk ook ons overzicht van de beste bluetooth koptelefoons als je meer opties wilt vergelijken. Of zoek je liever compacte oortjes in plaats van een over-ear model? Lees dan onze gids over de beste oortjes met noise cancelling.

Pluspunten & minpunten

👍 Pluspunten ✅ Uitstekende, evenwichtige geluidskwaliteit ✅ 60 uur batterij (ongeëvenaard) ✅ Comfortabel voor lange sessies ✅ Uitgebreide app met slimme personalisatie ✅ Goede microfoonkwaliteit voor bellen ✅ Multipoint Bluetooth ✅ Vervangbare oorkussens ✅ Straatprijs inmiddels ±€250 👎 Minpunten ❌ Touchbediening soms onbetrouwbaar ❌ Geen ruimtelijke audio ❌ Geen aptX Lossless ❌ NC goed maar niet de allerbeste ❌ Vingerafdrukken zichtbaar (zwart model) ❌ Niet de beste keuze voor films/games ❌ Accu niet vervangbaar

Conclusie: is de Sennheiser Momentum 4 nog steeds de moeite waard?

Absoluut. De Sennheiser Momentum 4 Wireless is na meerdere jaren op de markt nog steeds een van de beste over ear koptelefoons met noise cancelling die je kunt kopen. De geluidskwaliteit is briljant, de batterijduur is met 60 uur simpelweg onverslaanbaar en het draagcomfort is uitstekend. Het feit dat de straatprijs inmiddels rond de €250 ligt, maakt hem een nog betere deal dan bij de lancering.

De concessies zijn er wel: de touchbediening is niet altijd betrouwbaar, ruimtelijke audio ontbreekt en de noise cancelling is heel goed maar niet de absolute top. Maar voor wie geluid en batterijduur prioriteit geeft boven de allerlaatste snufjes, is er op dit moment simpelweg geen betere keuze in deze prijsklasse.

🏆 Eindoordeel Geluid Noise cancelling Batterij Comfort Bediening Prijs/kwaliteit Kopen als: je de beste geluidskwaliteit en batterijduur wilt in een noise cancelling koptelefoon onder de €300.

Niet kopen als: je de allerbeste ANC zoekt, ruimtelijke audio wilt of de koptelefoon vooral voor films en games gebruikt.

Veelgestelde vragen

Is de Sennheiser Momentum 4 in 2026 nog het kopen waard? ▾ Ja. De Momentum 4 is qua geluid en batterijduur nog steeds een topper. Bovendien is de straatprijs gedaald naar rond de €250, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding beter is dan ooit. Sennheiser heeft het model niet vervangen, wat bevestigt dat het nog steeds actueel is.

Sennheiser Momentum 4 vs Sony WH-1000XM5: welke is beter? ▾ Het hangt af van je prioriteiten. De Sennheiser heeft beter geluid, dubbele batterijduur (60 vs 30 uur) en is goedkoper. De Sony biedt sterkere noise cancelling, is lichter (250g vs 293g) en heeft ruimtelijke audio. Kies de Sennheiser voor geluid en batterij, de Sony voor ANC.

Heeft de Momentum 4 ruimtelijke audio (Dolby Atmos / Spatial Audio)? ▾ Nee, de Momentum 4 Wireless ondersteunt geen ruimtelijke audio of head tracking. Dit is een van de weinige functies waar de concurrentie (Sony, Bose, Apple) beter scoort. Voor muziek maakt dit weinig verschil, maar voor films en series kan het een gemis zijn.

Kan ik de Momentum 4 ook bedraad gebruiken? ▾ Ja, er zit een 3,5mm jack-aansluiting op de rechter oorschelp. Met de meegeleverde kabel kun je de koptelefoon ook zonder batterij gebruiken, al werken noise cancelling en de equalizer dan niet.

Zijn de oorkussens vervangbaar? ▾ Ja, de oorkussens zijn vervangbaar en los te bestellen bij Sennheiser. Na een tot twee jaar intensief gebruik is het verstandig om ze te vervangen voor optimaal comfort en geluidsisolatie. De accu is helaas niet vervangbaar.

Werkt de Momentum 4 goed voor thuiswerken en videobellen? ▾ Ja, de microfoonkwaliteit is heel goed. De beamforming microfoons filteren achtergrondgeluid effectief weg, waardoor je stem helder overkomt in videovergaderingen. De noise cancelling helpt bovendien om je te concentreren in een drukke thuiswerkomgeving. Multipoint Bluetooth maakt het makkelijk om te wisselen tussen laptop en telefoon.