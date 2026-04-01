iPad Air 2020: refurbished kopen, hoesjes en is hij nog de moeite waard in 2025?

De iPad Air 2020 (ook bekend als de iPad Air 4e generatie) is inmiddels vijf jaar oud, maar nog altijd een veelgevraagd model. Dat is niet voor niets: de A14 Bionic-chip is nog steeds snel, het scherm is scherp, hij werkt met de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard, en als refurbished toestel is hij aantrekkelijk geprijsd. In dit artikel lees je eerlijk of hij in 2025 nog de moeite waard is, hoe je een goede refurbished exemplaar koopt en welke hoesjes passen.
Specificaties iPad Air 2020 (4e generatie)
De iPad Air 4e generatie was bij lancering een revolutionair toestel: hij introduceerde de A14 Bionic en USB-C voor het eerst in de Air-lijn, en had als eerste Apple-product Touch ID in de aan/uit-knop. Intern modelnummer: A2316 (WiFi) en A2324 (4G/LTE).
Is de iPad Air 2020 in 2025 nog de moeite waard?
Een eerlijk antwoord vereist een eerlijke vraag: waarvoor gebruik jij een tablet? Beantwoord de vier vragen hieronder voor een persoonlijk advies.
Refurbished iPad Air 2020 kopen: complete gids
De refurbished markt is de voornaamste reden waarom zoveel mensen in 2025 nog naar de iPad Air 2020 zoeken. Voor 200 tot 350 euro heb je een premium Apple-tablet met A14 Bionic. Maar er zijn een aantal dingen om op te letten.
Gradaties: wat betekenen A, B en C?
Prijsindicatie refurbished iPad Air 2020 (2025)
- 64 GB WiFi Grade A: ca. 200 tot 250 euro
- 64 GB WiFi als nieuw: ca. 250 tot 290 euro
- 256 GB WiFi Grade A: ca. 280 tot 330 euro
- 64 GB LTE Grade A: ca. 230 tot 280 euro
Ter vergelijking: een nieuwe iPad 11e generatie (2025) start bij circa 379 euro. De meerprijs voor een nieuwer model betekent ook: snellere chip, meer RAM (8 vs 4 GB), hogere basisopslag (128 vs 64 GB) en langere updategarantie.🔄
iPad Air 2020 vs iPad Air 5 (2022): wat kies je?
De iPad Air 5 is de directe opvolger. Beide zijn refurbished verkrijgbaar, maar de prijsverschillen zijn soms klein. Hier zijn de belangrijkste verschillen op een rij.
|Specificatie
|iPad Air 2020 (4e gen)
|iPad Air 2022 (5e gen)
|Chip
|A14 Bionic
|Apple M1 Sneller
|RAM
|4 GB
|8 GB 2x meer
|Frontcamera
|7 MP (geen Center Stage)
|12 MP + Center Stage Beter
|5G
|Nee (alleen LTE)
|Optioneel 5G optie
|Apple Pencil
|Pencil 2e gen
|Pencil 2e gen
|Magic Keyboard
|Ja
|Ja
|Updates (verwacht)
|tot ±2026-2027
|tot ±2028-2029 Langer
|Refurbished prijs
|ca. 200-330 euro Goedkoper
|ca. 300-450 euro
Beste hoesjes voor de iPad Air 2020
Let bij het kopen van een hoesje op dat het specifiek voor de iPad Air 4e generatie (2020) gemaakt is. Hoesjes voor de 3e generatie (2019) of 5e generatie (2022) passen niet, ondanks dat ze dezelfde naam dragen. Zoek op modelnummer A2316 (WiFi) of A2324 (LTE) voor zekerheid.
Scherm kapot? Dit zijn je opties
Een gebroken scherm op de iPad Air 2020 is vervelend maar oplosbaar. Dit zijn de opties van duurste naar goedkoopste:
Veelgestelde vragen over de iPad Air 2020
Samenvatting
De iPad Air 2020 is in 2025 als refurbished model aantrekkelijk geprijsd voor 200 tot 330 euro. De A14 Bionic is nog steeds snel genoeg voor dagelijks gebruik, het scherm is scherp en hij werkt met de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard. De nadelen: geen 5G, 4 GB RAM, een 7 MP frontcamera zonder Center Stage en een updategarantie die afloopt rond 2026-2027.
Is het prijsverschil met de iPad Air 5 (2022) kleiner dan 80 euro, kies dan altijd de nieuwere versie. Koop refurbished altijd bij Apple zelf, Back Market, Refurbed of Coolblue Refurbished en let op de accustatus en garantie.