iPad Air 2020: refurbished kopen, hoesjes en is hij nog de moeite waard in 2025?

De iPad Air 2020 (ook bekend als de iPad Air 4e generatie) is inmiddels vijf jaar oud, maar nog altijd een veelgevraagd model. Dat is niet voor niets: de A14 Bionic-chip is nog steeds snel, het scherm is scherp, hij werkt met de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard, en als refurbished toestel is hij aantrekkelijk geprijsd. In dit artikel lees je eerlijk of hij in 2025 nog de moeite waard is, hoe je een goede refurbished exemplaar koopt en welke hoesjes passen.

🍎 iPad Air 2020 in het kort 10,9 inch Liquid Retina-display, Apple A14 Bionic-chip, USB-C, WiFi 6, Touch ID in de aan/uit-knop. Compatibel met Apple Pencil 2e generatie en het Magic Keyboard. In 2025 nog beschikbaar als refurbished of tweedehands, doorgaans voor 200 tot 350 euro. Geen 5G.

Specificaties iPad Air 2020 (4e generatie)

De iPad Air 4e generatie was bij lancering een revolutionair toestel: hij introduceerde de A14 Bionic en USB-C voor het eerst in de Air-lijn, en had als eerste Apple-product Touch ID in de aan/uit-knop. Intern modelnummer: A2316 (WiFi) en A2324 (4G/LTE).

📋 Apple iPad Air 2020 (4e generatie) A2316 (WiFi) · A2324 (LTE) · Uitgebracht oktober 2020 Scherm 10,9 inch Liquid Retina 2360 x 1640, 264 ppi, True Tone, P3 Chip Apple A14 Bionic 6-core CPU, 4-core GPU, eerste iPad met A14 RAM 4 GB Unified Memory Opslag 64 GB of 256 GB Geen 128 GB optie, geen microSD Accu 28,65 Wh Tot 10 uur gebruik Aansluiting USB-C (USB 3.1) Eerste iPad Air met USB-C Camera (achter) 12 MP f/1.8 Autofocus, 4K bij 60fps Camera (voor) 7 MP f/2.2 Geen Center Stage WiFi WiFi 6 (802.11ax) Dual-band Touch ID In aan/uit-knop Eerste iPad met Touch ID in knop Apple Pencil 2e generatie Magnetisch opladen aan zijkant Kleuren 5 kleuren Zilver, Space Gray, Rose Gold, Groen, Blauw

Is de iPad Air 2020 in 2025 nog de moeite waard?

Een eerlijk antwoord vereist een eerlijke vraag: waarvoor gebruik jij een tablet? Beantwoord de vier vragen hieronder voor een persoonlijk advies.

🍎 Is de iPad Air 2020 geschikt voor mij? 4 vragen, eerlijk advies Gebruik je de tablet voornamelijk voor video, browsen en sociale media? Ja Nee Is een lage aankoopprijs (refurbished) belangrijk voor jou? Ja Nee Heb je 5G mobiel internet nodig op de tablet? Ja Nee Wil je de tablet ook voor tekenen met Pencil of zware productiviteitsapps? Ja Nee

📅 Hoe lang krijgt de iPad Air 2020 nog updates? Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar. De iPad Air 2020 werd gelanceerd in oktober 2020 en draait in 2025 nog op iPadOS 18. Naar verwachting krijgt hij tot minimaal 2026 en mogelijk 2027 beveiligings- en functie-updates. Daarna zijn er eventueel nog beveiligingspatches.

Refurbished iPad Air 2020 kopen: complete gids

De refurbished markt is de voornaamste reden waarom zoveel mensen in 2025 nog naar de iPad Air 2020 zoeken. Voor 200 tot 350 euro heb je een premium Apple-tablet met A14 Bionic. Maar er zijn een aantal dingen om op te letten.

Gradaties: wat betekenen A, B en C?

★ Als nieuw Geen krassen zichtbaar. Accu boven 90%. Hoogste prijs, beste staat. A Uitstekend Lichte gebruikssporen. Accu 85-90%. Goede keuze voor dagelijks gebruik. B Goed Zichtbare krassen of deuken. Accu 80-85%. Laagste prijs, mindere staat. C Acceptabel Duidelijke gebruikssporen. Accu mogelijk onder 80%. Alleen voor noodgevallen.

✅ Apple Certified Refurbished: de veiligste keuze Apple verkoopt gecertificeerde refurbished iPads via hun eigen webshop met één jaar garantie, een nieuwe accu en nieuwe buitenbehuizing. De korting is doorgaans 15 tot 20 procent. Dit is de meest betrouwbare optie en de iPad ziet er praktisch uit als nieuw.

⚠️ Waar let je op bij andere aanbieders? Controleer altijd: accu-capaciteit (minimaal 80% van origineel), garantietermijn (minimaal 6 maanden), of het om een origineel Apple-model gaat en niet een grijs-import, en wat het retourbeleid is. Betrouwbare platforms zijn Back Market, Refurbed en Coolblue Refurbished.

Prijsindicatie refurbished iPad Air 2020 (2025)

64 GB WiFi Grade A: ca. 200 tot 250 euro

ca. 200 tot 250 euro 64 GB WiFi als nieuw: ca. 250 tot 290 euro

ca. 250 tot 290 euro 256 GB WiFi Grade A: ca. 280 tot 330 euro

ca. 280 tot 330 euro 64 GB LTE Grade A: ca. 230 tot 280 euro

Ter vergelijking: een nieuwe iPad 11e generatie (2025) start bij circa 379 euro. De meerprijs voor een nieuwer model betekent ook: snellere chip, meer RAM (8 vs 4 GB), hogere basisopslag (128 vs 64 GB) en langere updategarantie.

iPad resetten zonder wachtwoord Tweedehands of refurbished iPad Air 2020 gekocht? Lees hoe je hem volledig kunt resetten, ook zonder het oude wachtwoord te kennen.

iPad Air 2020 vs iPad Air 5 (2022): wat kies je?

De iPad Air 5 is de directe opvolger. Beide zijn refurbished verkrijgbaar, maar de prijsverschillen zijn soms klein. Hier zijn de belangrijkste verschillen op een rij.

Specificatie iPad Air 2020 (4e gen) iPad Air 2022 (5e gen) Chip A14 Bionic Apple M1 Sneller RAM 4 GB 8 GB 2x meer Frontcamera 7 MP (geen Center Stage) 12 MP + Center Stage Beter 5G Nee (alleen LTE) Optioneel 5G optie Apple Pencil Pencil 2e gen Pencil 2e gen Magic Keyboard Ja Ja Updates (verwacht) tot ±2026-2027 tot ±2028-2029 Langer Refurbished prijs ca. 200-330 euro Goedkoper ca. 300-450 euro

💡 Advies: wanneer kies je welk model? Kies de iPad Air 2020 als de prijs doorslaggevend is en je hem de komende 2 jaar intensief wil gebruiken. Kies de iPad Air 5 (2022) als je rekent op langer gebruik, regelmatig videobelt of 5G wil. Is het prijsverschil minder dan 80 euro, dan loont de Air 5 vrijwel altijd.

Beste hoesjes voor de iPad Air 2020

Let bij het kopen van een hoesje op dat het specifiek voor de iPad Air 4e generatie (2020) gemaakt is. Hoesjes voor de 3e generatie (2019) of 5e generatie (2022) passen niet, ondanks dat ze dezelfde naam dragen. Zoek op modelnummer A2316 (WiFi) of A2324 (LTE) voor zekerheid.

📗 Apple Smart Folio ca. 35 tot 55 euro (tweedehands) Officieel magnetisch folio-hoesje met slaap/wakkerfunctie en verstelbare kijkhoek. Let op: koop specifiek voor 4e generatie Air. Apple officieel ⌨️ Apple Magic Keyboard ca. 100 tot 180 euro (tweedehands) Volledig toetsenbord met trackpad dat via Smart Connector koppelt. Zwevend ontwerp. Compatibel met de iPad Air 4e generatie. Toetsenbord ⌨️ Apple Smart Keyboard Folio ca. 60 tot 100 euro (tweedehands) Toetsenbordhoesje zonder trackpad. Lichter en goedkoper dan het Magic Keyboard. Koppelt ook via Smart Connector. Toetsenbord 💼 Flap-hoesje met standaard ca. 10 tot 20 euro Leer of kunstleer met meerdere kijkhoeken. Breed verkrijgbaar. Controleer bij aankoop op 4e generatie compatibiliteit. Budget 🛡️ Robuust TPU-hoesje ca. 12 tot 22 euro Stevige siliconen bescherming rondom. Ideaal voor dagelijks gebruik of voor kinderen. Zoek op “iPad Air 4 case 2020”. Robuust 🔒 Screenprotector ca. 8 tot 15 euro Gehard glas voor het scherm. Zoek op “iPad Air 4 screenprotector” of “iPad Air 2020 screenprotector” voor de juiste maat. Budget

⚠️ Let op bij tweedehands Apple-accessoires Het Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio voor de iPad Air 2020 zijn dezelfde modellen als voor de iPad Pro 11″ (2020). Ze passen ook op latere iPad Air-modellen (5e generatie). Controleer of het accessoire echt voor jouw model bedoeld is voor je koopt.

Scherm kapot? Dit zijn je opties

Een gebroken scherm op de iPad Air 2020 is vervelend maar oplosbaar. Dit zijn de opties van duurste naar goedkoopste:

🍎 Apple zelf: officieel maar prijzig Schermvervanging via Apple (zonder AppleCare+) kost voor de iPad Air 2020 circa 249 tot 329 euro. Met AppleCare+ betaal je alleen de eigen bijdrage. Voordeel: originele onderdelen en garantie. Vraag een prijsopgave via apple.com/nl/support.

🔧 Erkende reparateur: goede middenweg Erkende derde partijen zoals iFixit-certified shops of lokale reparatiebedrijven rekenen 80 tot 150 euro voor schermvervanging. Controleer of ze originele of A-kwaliteit vervangende schermen gebruiken. Vraag altijd een garantie op de reparatie van minimaal 3 maanden.

💡 Refurbished vervangen is soms slimmer Als de reparatiekosten hoger zijn dan 100 tot 120 euro, kan een refurbished vervanging lonender zijn. Voor 200 euro heb je al een Grade A refurbished iPad Air 2020. Zet de reparatiekosten altijd af tegen de marktwaarde van het toestel.

Hoe lang gaat een iPad mee? Vraag je je af of repareren nog loont? Lees hoe lang een iPad gemiddeld meegaat en wanneer vervanging slimmer is.

Veelgestelde vragen over de iPad Air 2020

Is de iPad Air 2020 in 2025 nog de moeite waard? Ja, voor dagelijks gebruik zeker. De A14 Bionic is nog steeds snel, het scherm is scherp en hij krijgt tot naar verwachting 2026-2027 updates. Als refurbished model voor 200 tot 300 euro is hij een aantrekkelijke keuze. Wil je hem echter intensief gebruiken of langer dan 2 jaar meegaan, dan is een nieuwer model zoals de iPad Air 5 of iPad 11 een verstandigere investering.

Welke Apple Pencil past op de iPad Air 2020? De iPad Air 2020 (4e generatie) is compatibel met de Apple Pencil 2e generatie. Die laadt magnetisch op aan de rechterzijkant van de iPad. De Apple Pencil 1e generatie en Apple Pencil USB-C passen niet op de Air 2020. Dit is precies andersom aan de standaard iPad-lijn (die de Pencil 2 juist niet ondersteunt).

Welk hoesje past op de iPad Air 2020? Zoek op modelnummer A2316 (WiFi) of A2324 (LTE) voor zekerheid. De iPad Air 2020 (4e gen) heeft hetzelfde formaat als de iPad Pro 11″ (2020) wat betreft accessoires zoals het Magic Keyboard. Let op dat hoesjes voor de 3e (2019) of 5e generatie (2022) Air niet passen.

Is een refurbished iPad Air 2020 veilig te kopen? Ja, mits je bij een betrouwbare aanbieder koopt. Apple Certified Refurbished biedt de meeste zekerheid. Platforms als Back Market, Refurbed en Coolblue Refurbished zijn ook betrouwbaar. Check altijd: accucapaciteit (min 80%), garantietermijn (min 6 maanden), retourbeleid en of het een officieel Apple-apparaat is.

Heeft de iPad Air 2020 5G? Nee. De iPad Air 2020 ondersteunt alleen WiFi 6 en optioneel 4G/LTE. Er is geen 5G-variant. Als 5G voor jou een vereiste is, kijk dan naar de iPad Air 5e generatie (2022) of nieuwer.

Wat is het verschil tussen de iPad Air 2020 en iPad Air 2022? De iPad Air 5 (2022) heeft een M1-chip (vs A14 Bionic), 8 GB RAM (vs 4 GB), een 12 MP frontcamera met Center Stage voor videobellen (vs 7 MP zonder Center Stage) en optioneel 5G. De iPad Air 2020 is goedkoper als refurbished model. Als het prijsverschil minder dan 80 euro is, loont de Air 5 vrijwel altijd.

Hoe lang krijgt de iPad Air 2020 nog updates? De iPad Air 2020 draait in 2025 nog op iPadOS 18. Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar, dus je kunt rekenen op updates tot naar verwachting 2026 of 2027. Daarna zijn er eventueel nog beveiligingspatches. Voor een aankoop in 2025 heb je dus nog minimaal 1 tot 2 jaar volledige ondersteuning.