Je tablet ligt aan de oplader en het batterij-icoontje verschijnt niet. Of erger: hij staat al een uur aan het stopcontact en de accu staat nog steeds op 12 procent. Voor je een nieuwe kabel bestelt of een reparateur belt, loop je vier mogelijke oorzaken langs, van goedkoop naar duur. Test elke stap voordat je naar de volgende gaat, dan koop je geen nieuwe adapter terwijl de oplaadpoort het probleem was.

Test eerst de kabel en de adapter, niet de tablet zelf

De snelste manier om te weten of je tablet zelf iets mankeert: laad een ander apparaat op met dezelfde kabel en adapter. Werkt dat ook niet, dan ligt het probleem bij de kabel of de adapter en niet bij je tablet. Probeer ook een ander stopcontact. Een kapot of overbelast stopcontact geeft namelijk precies hetzelfde symptoom als een kapotte tablet. Volgens Samsung is dit ook de eerste check die zij zelf adviseren: gebruik een geautoriseerde, compatibele oplader, want een niet-passende adapter kan de laadsnelheid drastisch verlagen zonder dat je dat meteen doorhebt.

De diagnosevolgorde: van goedkoop naar duur

Onderstaande route kost je in totaal een minuut of twintig, en je stopt zodra je de oorzaak hebt gevonden.

Stap Kostenniveau Wat je nodig hebt Je sluit deze stap uit als… 1. Kabel en oplader Laagste, vaak al in huis Andere kabel, oplader en stopcontact Die combinatie het probleem exact herhaalt 2. Oplaadpoort Meestal gratis zelf te doen Zaklamp en een houten of plastic staafje De poort schoon oogt en de kabel stevig aansluit 3. Batterijconditie Gratis te controleren Instellingen-app of Samsung Members De diagnose geen slechte batterij aangeeft 4. Moederbord Hoogste, vaak een reparateur nodig Vakkennis Alle drie de vorige stappen niets opleverden

Stap 1: sluit de kabel en de adapter uit

Een kapotte kabel of adapter is de meest voorkomende oorzaak van een tablet die niet oplaadt, en tegelijk de goedkoopste om uit te sluiten. Kijk eerst naar de kabel zelf: scheurtjes, een losse stekker of een pluggetje dat niet meer stevig in de poort klikt zijn genoeg reden om hem te vervangen. Sluit hem daarna aan op verschillende oplaadpunten. Een tablet die via de muurlader wel oplaadt maar via een laptop niet, geeft aan dat de laptop-poort te weinig stroom levert. Dat zegt dus niets over de tablet zelf.

Stap 2: maak de oplaadpoort schoon

Vuil in de oplaadpoort is de tweede meest voorkomende oorzaak, en de makkelijkste om te missen omdat je er met het blote oog vaak niets van ziet. Zet de tablet uit en schijn met een zaklamp recht in de poort. Zie je pluisjes, zand of stof tegen de metalen pinnetjes zitten, blaas dan voorzichtig lucht naar binnen of gebruik een houten tandenstoker om het losjes weg te wrikken. Gebruik geen metalen voorwerpen: die kunnen de pinnetjes beschadigen of kortsluiting veroorzaken. Wil je meteen de rest van het toestel meenemen, dan vind je de volledige aanpak in tablet schoonmaken.

Stap 3: controleer de batterijconditie

Batterijen zijn verbruiksonderdelen. Volgens Apple is een laadcyclus pas voltooid zodra je in totaal een hoeveelheid stroom hebt gebruikt gelijk aan 100 procent van de accucapaciteit, ook als dat over meerdere oplaadbeurten verdeeld is. Na verloop van tijd daalt de capaciteit na zo’n volledige cyclus naar ongeveer 80 tot 100 procent van de oorspronkelijke waarde, en bij een sterk verouderde batterij kan opladen zelfs helemaal weigeren. Hoe je dit checkt, verschilt per merk.

Op een iPad

Apple heeft de ingebouwde batterijconditie pas toegevoegd aan een beperkte reeks modellen: iPad Pro (M4 en M5), iPad Air (M2, M3 en M4), iPad mini (A17 Pro) en iPad (A16). Heb je zo’n model, ga dan naar Instellingen, tik op Batterij en vervolgens op Batterijconditie voor de maximale capaciteit en het aantal laadcycli. Oudere iPads hebben dit menu niet. Daar blijft een merkbaar kortere gebruiksduur per dag de enige indicator die je hebt.

Op een Samsung of Android-tablet

Samsung-tablets hebben een ingebouwde testtool: open de Samsung Members-app, tik op Ondersteuning, dan Diagnose tablet, en selecteer Batterijstatus en Opladen via snoer. Dat test in een paar seconden zowel de accu als de laadpoort. Heb je specifiek een Samsung-tablet, dan vind je de merkeigen vervolgstappen in dit artikel over een Samsung tablet die niet oplaadt. De meeste andere Android-tablets missen zo’n ingebouwde diagnosetool. Daar blijft een merkbaar snellere ontlading dan een jaar geleden het duidelijkste signaal, net als bij de modellen in tablets met de beste batterijduur.

Stap 4: als niets werkt, is het moederbord de laatste optie

Hebben kabel, poort en batterij alle drie niets opgeleverd, dan zit het probleem waarschijnlijk in het laadcircuit op het moederbord zelf. Dat kun je niet zelf testen of repareren. Hiervoor ga je naar een reparateur die het sub-circuitboard kan beoordelen of vervangen. Dit is ook de duurste en langzaamste stap in de rij, dus terecht dat je hem als laatste checkt.

Veelgestelde vragen

Mijn tablet laadt wel op, maar gaat niet aan. Wat kan ik doen?

Een tablet die oplaadt maar niet aangaat, heeft meestal een batterij die eerst een paar minuten stroom moet krijgen voor het opstartscherm verschijnt. Laat het toestel minimaal dertig minuten ononderbroken aan de oplader liggen en houd daarna pas de aan/uit-knop tien tot twintig seconden ingedrukt om een herstart te forceren. Blijft het scherm zwart, dan wijst dat eerder op een softwareprobleem dan op de batterij.

Waarom duurt opladen ineens veel langer dan normaal?

Trager opladen dan normaal komt meestal doordat je een adapter met een lager wattage gebruikt dan de oorspronkelijke, doordat je de tablet tijdens het opladen actief gebruikt (het scherm trekt dan stroom weg die anders naar de accu gaat), of doordat vuil in de oplaadpoort het contact verstoort. Ook een batterij die het einde van zijn levensduur nadert, laadt boven de 80 procent merkbaar langzamer op.

Wat betekent het als het oplaadicoon blijft knipperen?

Een knipperend oplaadicoon geeft meestal aan dat de tablet wel stroom binnenkrijgt, maar dat de verbinding steeds kort wegvalt. Vaak komt dat door een loszittende kabel, een vuile poort of een oplader die net niet genoeg vermogen levert. Controleer eerst of de kabel recht en stevig in de poort zit voor je verdergaat met de stappen uit dit artikel.

Kan ik mijn tablet draadloos opladen als de oplaadpoort kapot is?

Draadloos opladen is bij de meeste tablets geen optie, in tegenstelling tot smartphones. Vrijwel geen enkele iPad en de meeste Android-tablets hebben een ingebouwde Qi-spoel; alleen een klein aantal specifieke modellen ondersteunt dit. Werkt je oplaadpoort niet meer en heeft je tablet geen draadloos opladen, dan zijn een poortreparatie of een nieuwe tablet de enige twee opties.

Is het gevaarlijk als mijn tablet warm wordt tijdens het opladen?

Een tablet die lauw tot handwarm aanvoelt tijdens het opladen is normaal, zeker bij gebruik tijdens het laden of in een hoesje dat warmte vasthoudt. Wordt het toestel zo heet dat je het niet meer vast wilt houden, of zie je de achterkant bol staan, koppel de oplader dan direct los. Een bolle achterkant kan wijzen op een opgezwollen batterij, en dat is een veiligheidsrisico.