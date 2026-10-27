Een tablet neem je makkelijk mee in de trein, op vakantie of naar je werk. Maar bij videobellen, streamen of navigeren kan de accu sneller leeg raken dan je verwacht. En juist dan is er niet altijd een stopcontact in de buurt. Met een powerbank kun je onderweg bijladen. In deze koopwijzer lees je waar je in 2026 op moet letten: hoeveel capaciteit je nodig hebt, welk laadvermogen bij je tablet past en wat die cijfers in de praktijk betekenen.

Kort antwoord: gebruik je je tablet regelmatig onderweg, dan is een powerbank van 20.000 mAh met 20-30 W USB-C Power Delivery een praktisch uitgangspunt. Controleer of je tablet dat vermogen ondersteunt en of de aansluiting die je gebruikt het ook levert. Wil je alleen af en toe bijladen, dan kan 10.000 mAh volstaan. Hoe vaak je de tablet volledig kunt opladen, hangt af van de accucapaciteit in Wh, het energieverlies en je gebruik tijdens het laden.

Hoeveel mAh heb je nodig voor een tablet?

Hoe vaak je kunt opladen, hangt af van de energie-inhoud van beide accu’s. Vergelijk die in wattuur (Wh): mAh-waarden zijn alleen rechtstreeks vergelijkbaar bij dezelfde nominale spanning. Apple vermeldt voor de iPad (10e generatie) bijvoorbeeld 28,6 Wh [1]. Gebruik voor een schatting deze berekening:

Energie powerbank (Wh) × aangenomen rendement ÷ energie tabletaccu (Wh) = geschat aantal volledige ladingen.

Rekenvoorbeeld, geen testresultaat: 20.000 mAh bij een nominale celspanning van 3,7 V komt overeen met 74 Wh (20.000 × 3,7 ÷ 1.000). Nemen we voor dit voorbeeld een rendement van 75% aan, dan blijft er 55,5 Wh over. Daarmee kun je een accu van 28,6 Wh ongeveer 1,9 keer opladen, of een accu van 40 Wh ongeveer 1,4 keer. Het werkelijke rendement hangt af van de powerbank en de tablet. Gebruik je de tablet tijdens het laden, dan verbruiken het scherm en de apps ook energie. Houd daarom wat capaciteit achter de hand als je langere tijd geen stopcontact hebt.

Capaciteit en laadvermogen bepalen samen je keuze

Een grote capaciteit heeft weinig zin als je tablet niet snel genoeg bijlaadt. Voor veel USB-C-tablets is 20-30 W USB-C Power Delivery (PD) een bruikbaar uitgangspunt, maar dat is geen minimum dat voor elke tablet geldt. Apple leverde de iPad (10e generatie) bijvoorbeeld met een adapter van 20 W [1]. Bij een powerbank van 10 W kan het accupercentage tijdens intensief gebruik blijven dalen. Controleer daarom het laadprotocol en het vermogen per aansluiting. Het hoogste wattage op de verpakking is niet automatisch het vermogen waarmee je tablet wordt opgeladen. De tabel hieronder helpt je kiezen; de waarden zijn richtlijnen, geen gemeten productprestaties.

Gebruik Aanbevolen capaciteit USB-C PD-vermogen per aansluiting Wat betekent dit voor jou? Af en toe bijladen 10.000 mAh 20-30 W* Extra energie onderweg; niet altijd genoeg om je tablet volledig op te laden. Regelmatig onderweg 20.000 mAh 20-30 W* Meer reserve; stem het laadvermogen af op je tablet. Tablet en laptop 20.000-25.000 mAh Bijv. 45-65 W* Controleer of de powerbank het USB-C-PD-profiel van je laptop ondersteunt.

* Richtwaarden; controleer laadprotocol, kabel en vermogensverdeling.

Hoeveel tijd scheelt snelladen?

Hoeveel tijd je met snelladen bespaart, hangt af van je tablet, de kabel, de temperatuur en hoe vol de accu al is. Een belofte als “50% in 35 minuten” is alleen bruikbaar als duidelijk is met welke apparatuur en onder welke omstandigheden is gemeten. Volgens Apple kan een geschikte USB-C-adapter met een hoger vermogen een iPad sneller opladen [2]. Dat extra vermogen heeft alleen nut als de tablet het kan benutten. Een powerbank van 100 W laadt een tablet die maximaal 30 W ondersteunt dus niet met 100 W op. Naarmate de accu voller raakt, kan het laadvermogen afnemen.

Veelgemaakte fouten bij het kopen

Alleen naar mAh kijken. Een powerbank van 30.000 mAh met een laadvermogen van 10 W biedt veel capaciteit, maar kan je tablet toch langzaam opladen. De capaciteit bepaalt hoeveel energie je bij je hebt; het vermogen bepaalt mede hoe snel je kunt bijladen. Let dus op allebei.

De kabel vergeten. Gebruik voor een USB-C-tablet een geschikte USB-C-naar-USB-C-laadkabel. Een kabel die geschikt is voor 60 W volstaat voor laden met 20-30 W. Wil je met meer dan 60 W laden, controleer dan of de kabel dat vermogen aankan. Heeft je iPad een Lightning-aansluiting, dan heb je daarvoor een passende kabel nodig. Dat de stekker past, betekent nog niet dat de kabel en de apparaten samen het gewenste snellaadprotocol ondersteunen.

Alleen op de laagste prijs afgaan. Controleer of de fabrikant het model, de laadprofielen, veiligheidsvoorzieningen en garantievoorwaarden duidelijk vermeldt. Een bekende merknaam bewijst op zichzelf niet hoe een specifiek model presteert. Kies een verkoper bij wie je terechtkunt met vragen over compatibiliteit en garantie.

De basis van dit advies

Deze koopwijzer is gebaseerd op openbare informatie van fabrikanten en een rekenvoorbeeld. Voor dit artikel zijn geen eigen praktijktests uitgevoerd. De genoemde wattages geven het laadvermogen aan, niet de gemeten laadtijd. De bronnen onderaan laten zien waar de productspecificaties vandaan komen. Met de uitleg kun je vervolgens zelf beoordelen welke powerbank bij je tablet en je gebruik past.

Welke powerbank raden wij aan?

Wil je de powerbanks van UGREEN vergelijken, let dan eerst op de capaciteit, ondersteuning voor USB-C PD en het vermogen per aansluiting. Neem bijvoorbeeld de UGREEN Nexode powerbank van 20.000 mAh met ingebouwde USB-C-kabel. Volgens de fabrikant levert deze powerbank via de ingebouwde kabel maximaal 100 W met USB-C PD [3]. Dat kan handig zijn als je ook een laptop wilt opladen die dit ondersteunt. Je tablet laadt er niet automatisch sneller door op. Wil je alleen je tablet bijladen, dan kan een model met een lager vermogen al voldoende zijn. Controleer hoeveel vermogen er per aansluiting overblijft wanneer je meerdere apparaten tegelijk oplaadt.

Conclusie

Gebruik je je tablet regelmatig onderweg, kies dan als uitgangspunt een powerbank van 20.000 mAh met 20-30 W USB-C PD op de aansluiting die je gaat gebruiken. Zo heb je extra capaciteit bij je en een laadvermogen dat voor veel tablets bruikbaar is. Wil je vooral af en toe bijladen en weinig meenemen, dan kan 10.000 mAh voldoende zijn. Een hoger laadvermogen is pas zinvol als je tablet of laptop het ondersteunt. Bereken het verwachte aantal laadbeurten aan de hand van de capaciteit in Wh en controleer de vermogensverdeling als je meerdere apparaten tegelijk wilt opladen. Zo kies je op basis van je gebruik, in plaats van alleen op het hoogste getal op de verpakking.

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Bronnen

[1] Apple: iPad (10e generatie), technische specificaties

https://support.apple.com/nl-nl/111840

[2] Apple: Opladen en verbinding maken met de USB-C-poort op een iPad

https://support.apple.com/nl-nl/108894

[3] UGREEN: Nexode Powerbank 20000mAh 100W met ingebouwde kabel

https://nl.ugreen.com/products/nexode-powerbank-20000mah-100w-ingebouwde-kabel