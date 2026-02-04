iPad resetten zonder wachtwoord? Dat lijkt lastig, maar in veel gevallen is het wel degelijk mogelijk. Misschien ben je je toegangscode vergeten, heb je een iPad overgenomen of is het apparaat uitgeschakeld na te veel verkeerde pogingen. In dit artikel lees je hoe je een iPad kunt resetten zonder wachtwoord, welke methodes er zijn en waar je rekening mee moet houden.

Wanneer moet je een iPad resetten zonder wachtwoord?

Een iPad resetten zonder wachtwoord is nodig in situaties zoals:

Je bent de toegangscode vergeten

De iPad is geblokkeerd (“iPad is uitgeschakeld”)

Face ID of Touch ID werkt niet meer

Je hebt een tweedehands iPad gekocht

De iPad reageert niet goed meer

Belangrijk om te weten: bij een reset worden alle gegevens gewist. Heb je geen back-up? Dan ben je je data kwijt.

iPad resetten zonder wachtwoord via een computer (meest gebruikt)

De meest betrouwbare manier om een iPad zonder wachtwoord te resetten is via een computer met Finder (Mac) of iTunes (Windows).

Stap 1: Zet de iPad in herstelmodus

De knopcombinatie verschilt per model:

iPad met Face ID

Druk kort op volume omhoog → kort op volume omlaag → houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het herstelmodus-scherm verschijnt.

Druk kort op volume omhoog → kort op volume omlaag → houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het herstelmodus-scherm verschijnt. iPad met thuisknop

Houd de thuisknop + aan/uit-knop tegelijk ingedrukt tot het herstelmodus-scherm verschijnt.

Stap 2: Verbind met computer

Sluit de iPad aan met een kabel

Open Finder of iTunes

Er verschijnt een melding dat de iPad moet worden hersteld

Stap 3: Kies ‘Herstel’

Klik op Herstel

De software wordt gedownload en geïnstalleerd

De iPad wordt volledig gereset

Na afloop kun je de iPad opnieuw instellen.

iPad resetten zonder wachtwoord via iCloud

Als ‘Zoek mijn iPad’ is ingeschakeld, kun je de iPad ook op afstand wissen.

Zo werkt het:

Ga naar iCloud.com Log in met je Apple ID Kies Zoek mijn iPhone Selecteer de iPad Klik op Wis iPad

Na het wissen start de iPad opnieuw op.

⚠️ Let op: je hebt wel je Apple ID nodig. Zonder Apple ID kom je niet verder door de activatievergrendeling.

iPad resetten zonder wachtwoord én zonder Apple ID: kan dat?

Dit is een veelgestelde vraag, maar het eerlijke antwoord is:

nee, officieel niet.

Apple heeft beveiliging ingebouwd om diefstal te voorkomen. Zonder:

toegangscode

Apple ID

kun je een iPad niet volledig bruikbaar maken na reset. Na het resetten verschijnt de activatievergrendeling, waarbij je alsnog moet inloggen met het originele Apple ID.

Wees dus voorzichtig met iPads waarvan je de herkomst niet kent.

Wat gebeurt er na het resetten van de iPad?

Na het resetten:

Worden alle gegevens gewist

Moet de iPad opnieuw worden ingesteld

Wordt om een Apple ID gevraagd (indien gekoppeld)

Heb je een back-up in iCloud of via een computer? Dan kun je die tijdens het instellen terugzetten.

Veelgemaakte problemen bij iPad resetten zonder wachtwoord

iPad blijft hangen in herstelmodus

Controleer de kabel

Probeer een andere USB-poort

Start de computer opnieuw op

Download duurt te lang

Als de download langer dan 15 minuten duurt, kan de iPad uit herstelmodus gaan. Zet hem dan opnieuw in herstelmodus en probeer opnieuw.

Veelgestelde vragen over iPad resetten zonder wachtwoord

Kan ik een iPad resetten zonder toegangscode?

Ja, via herstelmodus met een computer of via iCloud.

Ben ik mijn gegevens kwijt na resetten?

Ja, tenzij je een back-up hebt gemaakt.

Kan ik een iPad resetten zonder Apple ID?

Nee, na de reset is het Apple ID nodig om de iPad te activeren.

Is een iPad resetten zonder wachtwoord veilig?

Ja, zolang jij de rechtmatige eigenaar bent en toegang hebt tot het Apple ID.

Wanneer professionele hulp inschakelen?

Lukt het resetten niet of zit je vast door activatievergrendeling? Dan kan een erkende reparatieservice helpen, mits je kunt aantonen dat jij de eigenaar bent (bijvoorbeeld met een aankoopbewijs).

Conclusie

Een iPad resetten zonder wachtwoord is in veel gevallen mogelijk via een computer of iCloud. Houd er rekening mee dat alle gegevens worden gewist en dat je na afloop meestal het Apple ID nodig hebt. Apple’s beveiliging is streng, maar dat is ook precies wat je iPad beschermt tegen misbruik.