Redmi Note 13 Pro Review – Zoveel Telefoon Voor Zo Weinig Geld

Uitgebreide review van de Xiaomi Redmi Note 13 Pro: 200MP camera, AMOLED-scherm en alles wat je moet weten voor je koopt.

7.8 / 10 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 200MP camera met OIS · 120Hz AMOLED · Snapdragon 7s Gen 2 · 5100 mAh · 67W snelladen · Vanaf ±€280

De Redmi Note-serie is al jaren Xiaomi’s bestverkopende lijn, en dat is niet zonder reden. Met de Redmi Note 13 Pro krijg je een 200-megapixelcamera, een prachtig AMOLED-scherm en 67W snelladen voor een prijs die ruim onder de €300 ligt. Klinkt als een koopje — maar is het er ook één? In deze uitgebreide Redmi Note 13 Pro review neem ik alle onderdelen onder de loep.

Eerste indruk & design

De Xiaomi Redmi Note 13 Pro maakt een verrassend premium eerste indruk. De achterkant is van gehard glas (geen goedkoop kunststof), het frame voelt stevig aan en de afwerking doet denken aan telefoons uit een hogere prijsklasse. De gebogen randen van het scherm geven het toestel een slanke, moderne uitstraling.

Met 187 gram en een dikte van 8 mm is het geen lichtgewicht, maar het toestel ligt wel lekker in de hand. Het camerablok aan de achterkant steekt iets uit, waardoor de telefoon lichtjes wiebelt als hij plat op tafel ligt. Beschikbare kleuren zijn Midnight Black, Lavender Purple en Ocean Teal — die laatste twee zijn opvallend en geven het toestel persoonlijkheid.

💡 Opvallend: IP54 waterbestendigheid Net als bij andere recente Xiaomi-modellen is de Redmi Note 13 Pro spatwaterbestendig (IP54). Dat is niet waterdicht, maar een regenbui of gemorst glas water overleeft hij prima.

Scherm: 120Hz AMOLED met gebogen randen

Het 6,67-inch AMOLED-scherm is een van de sterkste punten van de Redmi Note 13 Pro. De resolutie bedraagt 2712 x 1220 pixels (1.5K), de verversingssnelheid gaat tot 120Hz en de piekhelderheid is 1800 nits. Dat zijn cijfers die je normaal pas ziet bij telefoons boven de €400.

📱 Schermbeoordeling Helderheid 9/10 Kleurweergave 8/10 Scherpte (1.5K) 8.5/10 Buitenleesbaarheid 8.5/10

In het dagelijks gebruik is het scherm gewoonweg uitstekend. Kleuren zijn levendig, zwart is écht zwart (dankzij AMOLED) en het scrollen voelt door de 120Hz-verversing heerlijk soepel. Buiten in de zon is alles prima leesbaar. De gebogen randen zijn mooi, maar zorgen af en toe voor onbedoelde aanrakingen aan de zijkant — een klein punt van kritiek.

Het scherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 5. Dat is niet de allernieuwste versie, maar biedt ruim voldoende bescherming tegen dagelijkse krassen.

Prestaties & processor: Snapdragon 7s Gen 2

De Redmi Note 13 Pro 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Dit is een solide mid-range chip die gebouwd is op het 4nm-proces. Gecombineerd met 8 of 12 GB RAM en 256 of 512 GB opslag is het meer dan genoeg voor dagelijks gebruik.

⚡ Benchmarkscores (indicatief) ~560K AnTuTu v10 ~900 Geekbench Single ~2800 Geekbench Multi

Laten we eerlijk zijn: de Snapdragon 7s Gen 2 is geen prestatiemonster. Voor social media, browsen, streamen en lichte games is hij meer dan snel genoeg. Apps openen vlot en multitasken gaat prima. Maar als je zware games als Genshin Impact op maximale instellingen wilt spelen, loop je tegen grenzen aan. Op medium settings draait alles soepel.

Vergeleken met de Poco X6 Pro en zijn Dimensity 8300 Ultra merk je een duidelijk verschil bij zware taken. Maar voor de gemiddelde gebruiker die niet dagelijks gamet, is de Snapdragon 7s Gen 2 prima toereikend.

Camera: 200MP — indrukwekkend getal, maar hoe goed?

Dé blikvanger van de Redmi Note 13 Pro is zonder twijfel de 200MP-camera. Het is de Samsung ISOCELL HP3-sensor, dezelfde chip die je terugvindt in aanzienlijk duurdere telefoons. Maar megapixels zijn niet alles — het gaat om wat de software ermee doet.

📷 200 MP Hoofdcamera

OIS · f/1.65 🔭 8 MP Ultragroothoek

120° · f/2.2 🤳 16 MP Selfiecamera

f/2.4

Bij daglicht presteert de 200MP-camera verrassend goed. Foto’s zijn scherp, kleurrijk en bevatten een indrukwekkende hoeveelheid detail. De optische beeldstabilisatie (OIS) helpt bij het voorkomen van trillingen en de resultaten zijn consistent goed. De standaardinstelling maakt foto’s van 12,5MP (door pixel-binning van 16 pixels naar 1), wat een prima balans biedt tussen bestandsgrootte en kwaliteit.

De volledige 200MP-modus levert gigantische bestanden (±25MB per foto) met extreem veel detail. Leuk voor als je flink wilt inzoomen of grote afdrukken wilt maken, maar voor dagelijks gebruik is de 12,5MP-modus praktischer en vaak zelfs beter qua lichtgevoeligheid.

📸 Camerabeoordeling per scenario Daglicht 8.5/10 Portret 7.5/10 Nachtfotografie 6.5/10 Video (4K 30fps) 6.5/10 200MP-modus (detail) 8/10

De ultragroothoeklens van 8MP is acceptabel bij daglicht maar niet indrukwekkend. Bij weinig licht wordt de kwaliteit merkbaar minder. De 2MP macrolens is, net als bij vrijwel elke budgettelefoon, niet meer dan een vinkje op de specificatielijst.

📷 200MP: wanneer gebruik je het? De volledige 200MP-modus is ideaal voor landschapsfoto’s bij daglicht waar je later flink wilt inzoomen. Voor dagelijks gebruik (social media, WhatsApp) is de standaard 12,5MP-modus sneller, zuiniger met opslag en in de meeste situaties net zo scherp.

Batterij & snelladen: 5100 mAh + 67W

Met een 5100 mAh-batterij en een zuinige 4nm-chip kom je moeiteloos door een volledige dag heen. Bij normaal gebruik (social media, muziek, browsen, af en toe video) had ik aan het einde van de dag consistent 25–35% batterij over. Zware gebruikers halen zo’n 6,5 tot 8 uur schermtijd, afhankelijk van je instellingen.

🔋 Oplaadsnelheid (67W turboladen) 10 minuten → 22% 20 minuten → 45% 35 minuten → 78% 52 minuten → 100%

De 67W-oplader zit gewoon in de doos — een fijne bijkomstigheid in een tijd waarin steeds meer merken de lader weglaten. Van 0 naar 100% kost iets minder dan een uur. In de praktijk hoef je de telefoon maar 15–20 minuten op te laden tijdens het ontbijt en je hebt genoeg stroom voor de hele dag. Draadloos opladen ontbreekt, maar dat is normaal in deze prijsklasse.

Software: HyperOS op Android 14

De Redmi Note 13 Pro draait op Xiaomi HyperOS, gebaseerd op Android 14. Dit is dezelfde software-skin die je vindt op de duurdere Xiaomi-modellen en het is een flinke verbetering ten opzichte van het oude MIUI.

De interface is overzichtelijk, animaties zijn vloeiend en er zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden: thema’s, always-on display, app-locking, tweede ruimte en meer. De meldingsbalk en snelle instellingen werken zoals je verwacht en de hele ervaring voelt modern aan.

Het bekende Xiaomi-minpunt blijft echter aanwezig: bloatware. Bij de eerste inrichting tref je een handvol voorgeïnstalleerde apps aan die je waarschijnlijk niet nodig hebt. Denk aan GetApps, Mi Video, Mi Browser en diverse partnerapps. Die kun je verwijderen of uitschakelen, maar het kost een paar minuten opruimwerk. Ook de advertentie-notificaties moet je handmatig uitschakelen.

💡 Bloatware verwijderen in 5 minuten Ga na het inrichten meteen naar Instellingen → Apps → Apps beheren en verwijder alles wat je niet gebruikt. Schakel daarna advertenties uit via Instellingen → Wachtwoord & beveiliging → Autorisatie en zet “msa” uit. Hiermee verdwijnen de meeste promoties uit het systeem.

Xiaomi belooft 3 jaar Android-updates en 4 jaar beveiligingspatches. Dat betekent updates tot Android 17 en beveiligingspatches tot begin 2028. Niet zo lang als Samsung (7 jaar), maar prima voor deze prijsklasse.

Volledige specificaties

📋 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G — Specificaties Scherm 6,67″ AMOLED · 2712×1220 (1.5K) · 120Hz · 1800 nits piek Processor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X Opslag 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Camera achter 200MP (OIS, f/1.65) + 8MP ultragroothoek + 2MP macro Camera voor 16MP (f/2.4) Batterij 5100 mAh · 67W bedraad snelladen Software HyperOS · Android 14 Bescherming Gorilla Glass 5 · IP54 Connectiviteit 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.2 · NFC · IR-blaster SIM Dual nano-SIM Biometrie In-display vingerafdrukscanner · Gezichtsherkenning Afmetingen 161,2 × 74,2 × 8,0 mm · 187 gram Adviesprijs Vanaf ±€280 (8/256 GB)

Redmi Note 13 Pro vs. de concurrentie

Hoe verhoudt de Redmi Note 13 Pro zich tot andere populaire budgetsmartphones? Hieronder een directe vergelijking met de belangrijkste concurrenten.

Redmi Note 13 Pro Poco X6 Pro Samsung A55 Prijs ±€280 ±€300 ±€330 Processor Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 8300 Ultra Exynos 1480 Camera 200MP + OIS 64MP + OIS 50MP + OIS Batterij 5100 mAh 5000 mAh 5000 mAh Snelladen 67W 67W 25W Waterbestendig IP54 IP54 IP67 Updates 3 + 4 jaar 3 + 4 jaar 4 + 5 jaar

Kies de Redmi Note 13 Pro als: je de beste camera in deze prijsklasse wilt en snelle prestaties minder belangrijk vindt. De 200MP-camera is een duidelijke winnaar bij daglicht.

Kies de Poco X6 Pro als: je puur op prestaties wilt gaan. De Dimensity 8300 Ultra is flink sneller en beter geschikt voor gaming.

Kies de Samsung Galaxy A55 als: je de langste software-ondersteuning en beste waterbestendigheid wilt, en bereid bent iets meer te betalen.

Pluspunten & minpunten

👍 Pluspunten ✅ 200MP camera met OIS — indrukwekkend bij daglicht ✅ Prachtig 1.5K AMOLED 120Hz scherm ✅ 67W snelladen met lader in de doos ✅ Glazen achterkant — premium uitstraling ✅ 5100 mAh batterij — hele dag mee ✅ IP54 spatwaterbestendig ✅ NFC + IR-blaster ✅ Scherpe prijs (vanaf ±€280) 👎 Minpunten ❌ Processor minder sterk dan concurrentie ❌ Bloatware en advertenties in software ❌ Nachtfotografie en video matig ❌ Geen draadloos opladen ❌ 2MP macrolens is nutteloos ❌ Gebogen schermranden: onbedoelde touch ❌ UFS 2.2 opslag (niet de snelste)

Conclusie: is de Redmi Note 13 Pro het waard?

De Xiaomi Redmi Note 13 Pro is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een veelzijdige smartphone zonder het budget te overschrijden. De combinatie van een 200MP-camera, een prachtig AMOLED-scherm en 67W snelladen voor rond de €280 is simpelweg moeilijk te verslaan.

De concessies zitten hem in de processor (prima voor dagelijks gebruik, maar geen gamingbeest), de nachtfotografie en de Xiaomi-software met zijn bloatware. Als je die vijf minuten opruimwerk voor lief neemt, heb je een telefoon die op het vlak van camera en scherm concurreert met toestellen van €400+.

🏆 Eindoordeel Scherm Camera Prestaties Batterij Software Prijs-kwaliteit Kopen als: je de best mogelijke camera en het mooiste scherm wilt voor onder de €300.

Niet kopen als: je veel gamet of de allersnelste prestaties zoekt — kijk dan naar de Poco X6 Pro.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Redmi Note 13 Pro en de Pro+? ▾ De Redmi Note 13 Pro+ heeft een krachtigere Dimensity 7200 Ultra-chip, 120W snelladen (in plaats van 67W) en een hogere IP68-waterbestendigheid. De camera is vergelijkbaar (200MP). Het verschil in prijs is zo’n €50–80. Als snelladen en waterbestendigheid belangrijk voor je zijn, is de Pro+ de betere keuze.

Is de Redmi Note 13 Pro waterdicht? ▾ De Redmi Note 13 Pro heeft een IP54-rating: beschermd tegen spatwater en stof, maar niet geschikt om onder te dompelen. Regen overleeft hij prima, een val in de wc liever niet. Wil je IP67 of hoger? Kijk dan naar de Pro+ of de Samsung Galaxy A55.

Heeft de Redmi Note 13 Pro 5G? ▾ Ja, de Redmi Note 13 Pro 5G ondersteunt 5G op alle gangbare frequentiebanden in Nederland. Het toestel werkt met KPN, Vodafone, T-Mobile en Odido. Let wel op: er bestaat ook een 4G-variant (zonder 5G) die in sommige winkels verkocht wordt. Controleer altijd of je de 5G-versie koopt als dat belangrijk voor je is.

Is de Redmi Note 13 Pro goed voor gaming? ▾ Voor lichte tot gemiddelde games is hij prima. Denk aan games als Subway Surfers, Asphalt en zelfs PUBG Mobile op medium instellingen. Voor zware games als Genshin Impact op maximale graphics is de Snapdragon 7s Gen 2 echter niet krachtig genoeg — je zult moeten terugschakelen naar lagere instellingen. Wil je een betere gaming-ervaring in dezelfde prijsklasse? Dan is de Poco X6 Pro een betere optie.

Kan ik een microSD-kaart gebruiken? ▾ Nee, de Redmi Note 13 Pro heeft geen microSD-slot. Je bent aangewezen op de interne opslag van 256 of 512 GB. Voor de meeste gebruikers is 256 GB ruim voldoende, maar houd er rekening mee dat 200MP-foto’s flink wat ruimte innemen (±25MB per stuk).

Heeft de Redmi Note 13 Pro een koptelefoonaansluiting? ▾ Nee, er zit geen 3,5mm jack op de Redmi Note 13 Pro. Je hebt een USB-C naar 3,5mm adapter nodig (niet meegeleverd) of je kunt draadloze oortjes gebruiken. Op zoek naar goede draadloze oortjes? Bekijk dan onze gids over de beste oortjes met noise cancelling.