Review: Noodradio van Action – Goedkoop, maar ook goed?

De noodradio van Action is een populair item voor mensen die voorbereid willen zijn op stroomstoringen, noodsituaties of voor wie gewoon graag iets extra’s in de kampeeruitrusting heeft. Voor een prijs tussen de 10 en 20 euro krijg je een compacte radio met meerdere functies: een zaklamp, zonnepaneel, dynamo-oplader, USB-poort en natuurlijk AM/FM-radio. In deze review test ik of dit budgetapparaat echt bruikbaar is in noodsituaties en wat je er wel en niet van kunt verwachten.

Eerste indruk en ontwerp

De radio is klein en licht, met een plastic behuizing die redelijk stevig aanvoelt. Aan de voorkant zit een ingebouwde LED-zaklamp, bovenop een zonnepaneel en aan de zijkant een draaikruk (dynamo) en USB-aansluitingen. De bediening gaat via simpele draaiknoppen voor volume en zenderselectie. Alles is analoog. Er is geen display, geen luxe afwerking en geen digitale functies. Het is echt een functioneel apparaat gericht op eenvoud en bruikbaarheid.

Bouwkwaliteit

Voor een product uit deze prijsklasse is de bouwkwaliteit acceptabel. De knoppen voelen goedkoop aan maar werken goed. De kruk om handmatig op te laden voelt wat fragiel en klikt niet heel stevig vast, maar breekt niet af bij normaal gebruik. De behuizing kan tegen een stootje, maar is niet waterdicht. Je moet hem dus droog houden. Al met al degelijk genoeg voor gebruik in huis, auto of tent, maar geen professioneel niveau.

Radiofunctie

De FM-radio werkt verrassend goed. Lokale zenders worden helder ontvangen, zelfs binnenshuis. AM werkt ook, maar minder stabiel. Alleen dicht bij een raam of buiten is het signaal goed genoeg voor langere tijd luisteren. De geluidskwaliteit is eenvoudig: prima voor spraak, minder geschikt voor muziek. Het volume gaat hard genoeg voor een kleine ruimte of tent. De afstemming via draaiknop is gevoelig maar bruikbaar. Je moet zelf zoeken waar de zenders zitten, er is geen frequentie-indicator.

Zaklamp

De ingebouwde LED-zaklamp is fel genoeg voor korte afstanden. Je kunt er prima mee door een donkere kamer lopen of buiten een pad volgen. Het is geen breedstraler of floodlight, maar voor noodverlichting is het voldoende. De lamp verbruikt weinig energie en blijft lang aan op een volle accu. Sommige modellen hebben ook een knipperfunctie of SOS-modus, wat handig kan zijn bij pech of tijdens evacuaties.

Dynamo en zonnepaneel

De draaikruk (dynamo) is essentieel bij stroomuitval. Na ongeveer één minuut draaien kun je 5 tot 10 minuten naar de radio luisteren of 10 tot 15 minuten licht gebruiken. Niet ideaal voor langdurig gebruik, maar prima voor korte updates of noodgebruik. Het zonnepaneel werkt ook, maar langzaam. Bij volle zon duurt het uren om de accu een beetje op te laden. Zie dit als back-up, niet als primaire energiebron. Bij bewolkt weer is het paneel vrijwel nutteloos.

USB-opladen

Via micro-USB kun je de radio opladen met een adapter, powerbank of laptop. Volledig opladen duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Daarna kun je 3 tot 6 uur luisteren, afhankelijk van het volume. De radio heeft ook een USB-uitgang waarmee je kleine apparaten kunt opladen, zoals een telefoon. Verwacht geen wonderen: het accuvermogen ligt tussen de 1000 en 2000 mAh. Je kunt hooguit 10 tot 20 procent van een smartphone opladen, genoeg voor een noodoproep of SMS.

Batterij en alternatieve voeding

Sommige modellen ondersteunen ook AAA-batterijen als extra optie. Handig als je geen toegang hebt tot stroom en geen zin hebt om te draaien of te wachten op de zon. Let wel op: batterijen worden niet meegeleverd. De ingebouwde accu is oplaadbaar, maar beperkt in capaciteit. Goed genoeg voor incidenteel gebruik, minder geschikt voor langdurige situaties zonder netstroom.

Gebruik in praktijk

De radio is ideaal voor thuis, op de camping, of in de auto. Je bergt hem makkelijk op, hij weegt weinig en de functies zijn duidelijk. Alles werkt zonder handleiding. De analoge bediening is misschien wat ouderwets, maar wel betrouwbaar. Je hebt geen apps, geen updates, geen internet nodig. Gewoon aanzetten en draaien tot je ontvangst hebt. In noodgevallen telt eenvoud, en daarin scoort deze radio goed.

Nadelen

De dynamo voelt kwetsbaar als je te ruw draait. De geluidskwaliteit is beperkt en AM-ontvangst is matig. De zonnepaneel-oplading is traag. Geen waterbestendigheid. Geen digitale tuner. Beperkte accucapaciteit. Maar al deze nadelen zijn logisch bij deze prijsklasse en het beoogde gebruik.

Conclusie

De noodradio van Action is geen high-end survivalapparaat, maar wel een verrassend bruikbare, multifunctionele radio voor een lage prijs. Hij doet wat hij belooft: je blijft op de hoogte van het nieuws, hebt licht bij de hand en kunt zelfs een noodtelefoontje plegen als alles uitvalt. Voor wie voorbereid wil zijn, is dit een uitstekende budgetoptie. Geen luxe, maar wel praktisch, compact en betrouwbaar genoeg voor incidenteel of noodgebruik. Voor onder de twintig euro is dit een van de betere aankopen die je kunt doen voor je noodpakket of kampeeruitrusting.