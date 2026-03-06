Temu Inloggen: Zo Log Je In via de App, Website & Los Je Problemen Op

Alles over inloggen op Temu: via de app, website of computer. Plus hoe je een account aanmaakt, je wachtwoord herstelt en veelvoorkomende problemen oplost.
📑 Inhoudsopgave
1. Inloggen op Temu via de website
2. Inloggen via de Temu app
3. Temu account aanmaken
4. Alle inlogmethoden op een rij
5. Inloggen lukt niet? Problemen oplossen
6. Wachtwoord vergeten of wijzigen
7. Temu account verwijderen
8. Is Temu betrouwbaar?
9. Veelgestelde vragen
Temu inloggen duurt nog geen minuut — als je weet waar je moet zijn. De Chinese webshop is enorm populair in Nederland dankzij de lage prijzen, maar de app en website kunnen soms verwarrend zijn. In dit artikel leg ik precies uit hoe je inlogt op Temu via de website en de app, hoe je een account aanmaakt en wat je doet als inloggen niet lukt.
Inloggen op Temu via de website (computer)
De snelste manier om op een computer bij Temu in te loggen is via de Temu website. Dit werkt in elke browser op je laptop, desktop of tablet.
🖥️ Inloggen in 4 stappen
Dit is de officiële website. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de Nederlandse versie als je vanuit Nederland surft.
Je vindt deze knop in de bovenste menubalk naast het winkelwagentje.
Je kunt inloggen met: e-mailadres, Google, Facebook, Apple of telefoonnummer. Kies de methode waarmee je je account hebt aangemaakt.
Afhankelijk van je methode vul je een wachtwoord in, bevestig je via een code of word je via Google/Facebook automatisch ingelogd.
Heb je je account aangemaakt via Google? Log dan altijd in via Google. Heb je je e-mailadres gebruikt? Gebruik dan e-mail + wachtwoord. Temu koppelt je account aan de inlogmethode — als je een andere methode kiest, maakt Temu soms een tweede account aan.
Inloggen via de Temu app (iPhone & Android)
De Temu app is de populairste manier om op Temu te shoppen. De app biedt vaak exclusieve kortingen en pushmeldingen voor deals. Zo log je in:
iPhone / iPad
Download via de App Store. Zoek op “Temu”. Gratis.
Android
Download via Google Play Store. Zoek op “Temu”. Gratis.
📱 Inloggen via de app
Na het inloggen synchroniseert de app automatisch je bestellingen, wishlist en winkelwagen met de website. Je hoeft dus niet op elk apparaat apart in te loggen om je bestellingen te zien.
Temu account aanmaken
Nog geen account? Een Temu account aanmaken is gratis en kost minder dan een minuut. Dit kan via de website of de app.
📝 Account aanmaken
Het snelst gaat het via Google of Apple — dan hoef je geen apart wachtwoord aan te maken. Temu vraagt bij registratie geen adres of betaalgegevens; die vul je pas in bij je eerste bestelling.
Temu biedt vrijwel altijd een welkomstkorting voor nieuwe accounts. Deze kun je automatisch toepassen bij je eerste bestelling. Check ook de Temu kortingscode-pagina in de app voor extra deals.
Alle inlogmethoden op een rij
Temu biedt meerdere manieren om in te loggen. Hier een overzicht van alle opties en wat je van elke methode kunt verwachten:
Als je bij het aanmaken van je account hebt gekozen voor Apple’s “Verberg mijn e-mail”, dan heeft Temu een willekeurig Apple-adres opgeslagen. Je kunt in dat geval alleen inloggen via Apple — niet via e-mail + wachtwoord. Onthoud dus welke methode je hebt gebruikt bij registratie.
Inloggen lukt niet? Problemen oplossen
Temu inloggen lukt niet? Dit zijn de meest voorkomende problemen met een directe oplossing.
Temu wachtwoord vergeten of wijzigen
Ben je je Temu wachtwoord vergeten? Geen probleem — je kunt het in een paar stappen resetten.
🔐 Wachtwoord herstellen
Heb je je account aangemaakt via Google, Facebook of Apple? Dan heb je geen apart Temu-wachtwoord en hoef je ook niks te resetten — log gewoon in via die dienst. Het wachtwoord resetten werkt alleen als je je oorspronkelijk hebt geregistreerd met e-mail + wachtwoord.
Temu account verwijderen
Wil je je Temu account verwijderen? Dat kan, maar Temu maakt het je niet heel makkelijk. Zo doe je het:
🗑️ Account verwijderen via de app
Als je je account verwijdert, verlies je je bestelgeschiedenis, tegoed, kortingscodes en alle gegevens. Heb je nog lopende bestellingen of openstaande retourzendingen? Wacht dan tot alles is afgerond voordat je je account verwijdert.
Is Temu betrouwbaar?
Een veelgestelde vraag: is Temu betrouwbaar genoeg om er een account aan te maken en je betaalgegevens achter te laten? Het korte antwoord: ja, maar met kanttekeningen.
👍 Pluspunten
👎 Aandachtspunten
Temu is eigendom van PDD Holdings, hetzelfde bedrijf achter het Chinese Pinduoduo (een van de grootste e-commerceplatformen ter wereld). Je betaling wordt veilig verwerkt en je hebt als koper bescherming als producten niet aankomen of niet overeenkomen met de beschrijving. De grootste risico’s zitten niet in de betalingsveiligheid, maar in de productkwaliteit en de hoeveelheid persoonlijke gegevens die de app verzamelt.
Temu vraagt standaard veel appmachtigingen (locatie, contacten, foto’s). Je kunt deze allemaal weigeren zonder dat de app stopt met werken. Ga na installatie naar je telefooninstellingen en schakel onnodige machtigingen uit.