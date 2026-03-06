Temu Inloggen: Zo Log Je In via de App, Website & Los Je Problemen Op

Alles over inloggen op Temu: via de app, website of computer. Plus hoe je een account aanmaakt, je wachtwoord herstelt en veelvoorkomende problemen oplost.

Temu inloggen duurt nog geen minuut — als je weet waar je moet zijn. De Chinese webshop is enorm populair in Nederland dankzij de lage prijzen, maar de app en website kunnen soms verwarrend zijn. In dit artikel leg ik precies uit hoe je inlogt op Temu via de website en de app, hoe je een account aanmaakt en wat je doet als inloggen niet lukt.

Inloggen op Temu via de website (computer)

De snelste manier om op een computer bij Temu in te loggen is via de Temu website. Dit werkt in elke browser op je laptop, desktop of tablet.

🖥️ Inloggen in 4 stappen 1 Ga naar temu.com

Dit is de officiële website. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de Nederlandse versie als je vanuit Nederland surft. 2 Klik rechtsboven op “Inloggen / Registreren”

Je vindt deze knop in de bovenste menubalk naast het winkelwagentje. 3 Kies je inlogmethode

Je kunt inloggen met: e-mailadres, Google, Facebook, Apple of telefoonnummer. Kies de methode waarmee je je account hebt aangemaakt. 4 Bevestig en je bent binnen

Afhankelijk van je methode vul je een wachtwoord in, bevestig je via een code of word je via Google/Facebook automatisch ingelogd.

💡 Tip: gebruik dezelfde methode als bij registratie Heb je je account aangemaakt via Google? Log dan altijd in via Google. Heb je je e-mailadres gebruikt? Gebruik dan e-mail + wachtwoord. Temu koppelt je account aan de inlogmethode — als je een andere methode kiest, maakt Temu soms een tweede account aan.

Inloggen via de Temu app (iPhone & Android)

De Temu app is de populairste manier om op Temu te shoppen. De app biedt vaak exclusieve kortingen en pushmeldingen voor deals. Zo log je in:

🍎 iPhone / iPad Download via de App Store. Zoek op “Temu”. Gratis. 🤖 Android Download via Google Play Store. Zoek op “Temu”. Gratis.

📱 Inloggen via de app 1 Open de Temu app en tik rechtsonder op “Jij” (profieltabblad) 2 Tik op “Inloggen / Registreren” 3 Kies je inlogmethode: Google, Facebook, Apple, e-mail of telefoonnummer 4 Bevestig en je wordt direct ingelogd — de app onthoudt je sessie

Na het inloggen synchroniseert de app automatisch je bestellingen, wishlist en winkelwagen met de website. Je hoeft dus niet op elk apparaat apart in te loggen om je bestellingen te zien.

Temu account aanmaken

Nog geen account? Een Temu account aanmaken is gratis en kost minder dan een minuut. Dit kan via de website of de app.

📝 Account aanmaken 1 Ga naar temu.com of open de app 2 Klik op “Inloggen / Registreren” 3 Kies “Doorgaan met Google”, Facebook, Apple of voer je e-mailadres in 4 Bevestig je e-mailadres via de verificatiecode die Temu stuurt — klaar

Het snelst gaat het via Google of Apple — dan hoef je geen apart wachtwoord aan te maken. Temu vraagt bij registratie geen adres of betaalgegevens; die vul je pas in bij je eerste bestelling.

✅ Tip: nieuwe gebruikers krijgen vaak korting Temu biedt vrijwel altijd een welkomstkorting voor nieuwe accounts. Deze kun je automatisch toepassen bij je eerste bestelling. Check ook de Temu kortingscode-pagina in de app voor extra deals.

Alle inlogmethoden op een rij

Temu biedt meerdere manieren om in te loggen. Hier een overzicht van alle opties en wat je van elke methode kunt verwachten:

Methode Hoe het werkt Wachtwoord nodig? Google Je wordt doorgestuurd naar Google om te bevestigen Nee Facebook Inloggen via je Facebook-account Nee Apple Inloggen via je Apple ID (met optie om e-mail te verbergen) Nee E-mail + wachtwoord Klassiek: voer e-mailadres en wachtwoord in Ja Telefoonnummer Je ontvangt een sms-code om in te loggen Nee (code via sms)

⚠️ Let op bij Apple “Verberg mijn e-mail” Als je bij het aanmaken van je account hebt gekozen voor Apple’s “Verberg mijn e-mail”, dan heeft Temu een willekeurig Apple-adres opgeslagen. Je kunt in dat geval alleen inloggen via Apple — niet via e-mail + wachtwoord. Onthoud dus welke methode je hebt gebruikt bij registratie.

Inloggen lukt niet? Problemen oplossen

Temu inloggen lukt niet? Dit zijn de meest voorkomende problemen met een directe oplossing.

① “Onjuist wachtwoord” foutmelding Weet je zeker dat je met e-mail + wachtwoord hebt geregistreerd? Veel mensen maken hun account aan via Google of Facebook en proberen daarna in te loggen met e-mail — dat werkt niet. Gebruik dezelfde methode als bij registratie. ② Verificatiecode komt niet aan Check je spamfolder of ongewenste mail. Wacht minimaal 2 minuten voordat je een nieuwe code aanvraagt. Bij sms: controleer of je het juiste telefoonnummer hebt ingevuld, inclusief landcode (+31). ③ Je hebt per ongeluk twee accounts Dit gebeurt als je eerst via Google registreert en later via e-mail probeert in te loggen. Temu maakt dan een apart account aan. Je bestellingen staan op het oorspronkelijke account. Log in met de methode waarmee je je eerste bestelling hebt gedaan. ④ App crasht of laadt niet Update de Temu app naar de nieuwste versie via de App Store of Google Play. Werkt het nog steeds niet? Verwijder de app, herstart je telefoon en installeer hem opnieuw. Je account en bestellingen blijven bewaard. ⑤ Website geeft een foutmelding of laadt niet Probeer een andere browser, wis je cookies en cache, of open een incognito/privévenster. Heb je een adblocker aan? Schakel die tijdelijk uit — Temu werkt soms niet goed met adblockers.

Temu wachtwoord vergeten of wijzigen

Ben je je Temu wachtwoord vergeten? Geen probleem — je kunt het in een paar stappen resetten.

🔐 Wachtwoord herstellen 1 Ga naar het inlogscherm op temu.com of in de app 2 Kies “Inloggen met e-mail” en klik op “Wachtwoord vergeten?” 3 Voer je e-mailadres in en ontvang een verificatiecode 4 Voer de code in en stel een nieuw wachtwoord in

Heb je je account aangemaakt via Google, Facebook of Apple? Dan heb je geen apart Temu-wachtwoord en hoef je ook niks te resetten — log gewoon in via die dienst. Het wachtwoord resetten werkt alleen als je je oorspronkelijk hebt geregistreerd met e-mail + wachtwoord.

Temu account verwijderen

Wil je je Temu account verwijderen? Dat kan, maar Temu maakt het je niet heel makkelijk. Zo doe je het:

🗑️ Account verwijderen via de app 1 Open de Temu app en ga naar “Jij” (profieltabblad) 2 Tik op het tandwieltje (instellingen) rechtsboven 3 Ga naar “Accountbeveiliging” → “Account verwijderen” 4 Bevestig je keuze — je account wordt binnen 7 dagen definitief verwijderd

⚠️ Let op: accountverwijdering is definitief Als je je account verwijdert, verlies je je bestelgeschiedenis, tegoed, kortingscodes en alle gegevens. Heb je nog lopende bestellingen of openstaande retourzendingen? Wacht dan tot alles is afgerond voordat je je account verwijdert.

Is Temu betrouwbaar?

Een veelgestelde vraag: is Temu betrouwbaar genoeg om er een account aan te maken en je betaalgegevens achter te laten? Het korte antwoord: ja, maar met kanttekeningen.

👍 Pluspunten ✅ Extreem lage prijzen ✅ Kopersbescherming (90 dagen) ✅ Gratis retourneren ✅ Betalen via iDEAL, PayPal, creditcard ✅ Nederlandse klantenservice 👎 Aandachtspunten ❌ Kwaliteit is wisselend ❌ Levertijd 7–15 werkdagen ❌ Maatvoering wijkt soms af ❌ Veel pushmeldingen en marketing ❌ Privacy: veel gegevens verzameld

Temu is eigendom van PDD Holdings, hetzelfde bedrijf achter het Chinese Pinduoduo (een van de grootste e-commerceplatformen ter wereld). Je betaling wordt veilig verwerkt en je hebt als koper bescherming als producten niet aankomen of niet overeenkomen met de beschrijving. De grootste risico’s zitten niet in de betalingsveiligheid, maar in de productkwaliteit en de hoeveelheid persoonlijke gegevens die de app verzamelt.

💡 Privacytip Temu vraagt standaard veel appmachtigingen (locatie, contacten, foto’s). Je kunt deze allemaal weigeren zonder dat de app stopt met werken. Ga na installatie naar je telefooninstellingen en schakel onnodige machtigingen uit.

Veelgestelde vragen over Temu inloggen

Wat is de officiële website van Temu? ▾ De officiële website is temu.com. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de Nederlandse versie als je vanuit Nederland surft. Pas op met andere URL’s die op Temu lijken — dit kunnen nepwebsites zijn.

Is een Temu account gratis? ▾ Ja, een Temu account aanmaken is volledig gratis. Je betaalt pas wanneer je daadwerkelijk een bestelling plaatst. Er zijn geen abonnementskosten of verborgen kosten aan het account zelf.

Kan ik Temu gebruiken zonder app? ▾ Ja, je kunt Temu gewoon via de browser gebruiken op temu.com. De website biedt dezelfde functies als de app: bestellen, bestellingen volgen, retourneren en contact opnemen met de klantenservice. De app biedt wel af en toe exclusieve app-only kortingen.

Ik weet niet meer met welke methode ik me heb geregistreerd ▾ Probeer achtereenvolgens in te loggen via Google, Facebook, Apple en e-mail. Bij de juiste methode kom je direct in je account met je bestelgeschiedenis. Je kunt ook de bevestigingsmail van je eerste bestelling opzoeken in je inbox — het e-mailadres waarnaar die is gestuurd, is gekoppeld aan je account.

Hoe neem ik contact op met de Temu klantenservice? ▾ Open de Temu app of website en ga naar “Jij” → “Klantenservice” (of het vraagteken-icoon). Je kunt chatten met een medewerker, een e-mail sturen of bellen. De klantenservice is beschikbaar in het Nederlands en reageert doorgaans binnen 24 uur.

Hoe lang duurt een Temu bestelling? ▾ De levertijd naar Nederland is gemiddeld 7 tot 15 werkdagen, afhankelijk van het product en de verzendmethode. Sommige producten worden verzonden vanuit Europese magazijnen en zijn sneller (3–7 dagen). Je kunt je bestelling volgen via de app of website onder “Mijn bestellingen”.

Kan ik Temu producten retourneren? ▾ Ja, Temu biedt gratis retourneren binnen 90 dagen na ontvangst. Ga naar “Mijn bestellingen” → selecteer het product → “Retourneren/Terugbetaling”. Je ontvangt een retourlabel en je geld wordt teruggestort zodra Temu het product heeft ontvangen (of soms al eerder).