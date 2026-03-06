+49 Landcode: Welk Land, Hoe Bellen & Wat Te Doen Bij Een Gemiste Oproep

Alles over landcode +49: van welk land het is, hoe je naar Duitsland belt, welke netnummers erbij horen en wat je doet bij een verdachte gemiste oproep.

Landcode +49 🇩🇪 Duitsland Ook geschreven als 0049 · Geldt voor vast én mobiel

Een onbekend nummer met +49 in je gemiste oproepen? Dan is het gesprek afkomstig uit Duitsland. Maar is het veilig om terug te bellen, of gaat het om spam? En hoe bel je zelf naar een Duits nummer? In dit artikel leg ik alles uit over landcode +49: van de betekenis en netnummers tot belkosten en het herkennen van fraude.

+49: welk land is dit?

+49 is de landcode van Duitsland. Elk land ter wereld heeft een unieke landcode die wordt gebruikt bij internationaal telefoonverkeer. De code +49 is door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) toegewezen aan de Bondsrepubliek Duitsland en geldt voor alle Duitse telefoonnummers — zowel vaste lijnen als mobiele nummers.

Je kunt de code op twee manieren geschreven zien:

+49 Internationaal formaat

Gebruikt op smartphones 0049 Uitbelcode-formaat

Gebruikt bij vast bellen vanuit NL

Beide notaties zijn identiek — 0049 en +49 verwijzen naar exact hetzelfde land. Op mobiele telefoons zie je meestal de plusnotatie (+49), terwijl je bij het bellen vanaf een vaste lijn vaak 0049 moet intoetsen.

Hoe bel je naar Duitsland (+49)?

Bellen naar Duitsland vanuit Nederland is eenvoudig, maar je moet het nummer op de juiste manier invoeren. Het Duitse lokale netnummer begint altijd met een 0, maar die laat je weg als je vanuit het buitenland belt.

📞 Zo bel je naar Duitsland 1 Toets +49 of 0049

Dit is de landcode van Duitsland. 2 Voeg het netnummer toe zonder de eerste 0

Het netnummer van Berlijn is 030. Je toetst dus +49 30 (zonder de 0). 3 Toets het lokale telefoonnummer

Het volledige nummer wordt dan bijvoorbeeld: +49 30 1234567.

💡 Voorbeelden Duits vast nummer 030 1234567 → bel +49 30 1234567

Duits mobiel nummer 0151 12345678 → bel +49 151 12345678

München vast nummer 089 9876543 → bel +49 89 9876543

Duitse netnummers: vast vs. mobiel

Na de landcode +49 volgt het netnummer. Aan dit netnummer kun je zien of het om een vast of mobiel nummer gaat, en in welke stad de beller zich bevindt (bij vaste nummers).

🏙️ Veelvoorkomende Duitse netnummers (vast) Berlijn 030 +49 30 … Hamburg 040 +49 40 … München 089 +49 89 … Keulen 0221 +49 221 … Frankfurt 069 +49 69 … Düsseldorf 0211 +49 211 … Stuttgart 0711 +49 711 …

📱 Duitse mobiele netnummers T-Mobile (Telekom) 0151, 0160, 0170, 0171, 0175 Vodafone 0152, 0162, 0172, 0173, 0174 O2 (Telefónica) 0157, 0159, 0176, 0177, 0178, 0179 1&1 / Drillisch 0155, 0156, 0163, 0177

Een +49 nummer dat begint met 015x, 016x of 017x is dus een Duits mobiel nummer. Begint het met een stadsnetnummer (zoals 030 of 089), dan gaat het om een vaste lijn. Dit onderscheid is handig om in te schatten wie je gebeld heeft.

Wat kost bellen naar een +49 nummer?

De kosten voor bellen naar Duitsland vanuit Nederland hangen af van je provider en abonnement. Sinds de afschaffing van roamingkosten binnen de EU (2017) gelden er speciale regels.

Situatie Kosten (indicatief) Je bent in NL en belt naar een Duits nummer Internationaal tarief · Vaak €0,05 – €0,25/min (afhankelijk van provider) Je bent in Duitsland en belt naar een Duits nummer Gaat af van je gewone bundel (EU-roaming) · Geen extra kosten Je wordt gebeld door een +49 nummer (in NL) Gratis — de beller betaalt Je belt terug naar een +49 nummer (vanuit NL) Internationaal tarief · Check je bundel of bel via Wi-Fi/app

✅ Tip: bel gratis via WhatsApp of andere apps Wil je kosten vermijden? Bel dan via WhatsApp, FaceTime, Telegram of Signal. Deze apps gebruiken je internetverbinding en zijn volledig gratis, ongeacht waar de ontvanger zich bevindt.

Gemiste oproep van +49 — wat moet je doen?

Een gemiste oproep van een +49 nummer hoeft niet verdacht te zijn. Maar het is verstandig om even na te denken voordat je terugbelt. Doorloop dit stappenplan:

🔍 Checklist bij een onbekend +49 nummer 1 Verwacht je een oproep uit Duitsland? Denk aan een bestelling bij een Duitse webshop, een hotel, een zakelijke partner of iemand op vakantie. 2 Zoek het nummer op via Google. Typ het volledige nummer in Google. Vaak vind je direct of het van een bedrijf is, of dat anderen het als spam hebben gemeld. 3 Check sites als Tellows.nl of WieIsDeBeller.nl. Deze sites verzamelen ervaringen van andere gebruikers met specifieke telefoonnummers. 4 Twijfel je? Bel dan niet terug. Als het belangrijk is, belt de persoon opnieuw of laat een voicemail achter.

Wangiri-fraude en spam herkennen bij +49 nummers

Een specifieke vorm van telefoonoplichting die voorkomt bij internationale nummers (waaronder +49) is wangiri-fraude. De naam komt uit het Japans en betekent “één keer overgaan en ophangen”.

⚠️ Zo werkt wangiri-fraude 1. Je ontvangt een kort belletje (1-2 keer overgaan) van een onbekend +49 nummer 2. De beller hangt bewust op zodat je een gemiste oproep ziet 3. Uit nieuwsgierigheid bel je terug 4. Je wordt doorverbonden naar een duur betaalnummer (soms meerdere euro’s per minuut) 5. Je wordt zo lang mogelijk aan de lijn gehouden (wachtmuziek, bandboodschappen)

Dit soort fraude komt niet exclusief voor bij +49 nummers — het gebeurt met landcodes van over de hele wereld. Maar omdat Duitsland een buurland is en veel Nederlanders er zaken mee doen, zijn +49 nummers extra effectief als lokaas: je verwacht eerder een echt telefoontje uit Duitsland dan uit een ver land.

🚩 Rode vlaggen voor fraude Het nummer ging maar 1-2 keer over voordat het ophing Je wordt meerdere keren kort gebeld door hetzelfde nummer Het nummer komt niet overeen met een bekende stad of provider Online is het nummer door anderen als spam of fraude gemeld Je hebt geen enkele reden om gebeld te worden vanuit Duitsland

Een +49 nummer blokkeren op je telefoon

Word je herhaaldelijk gebeld door een ongewenst +49 nummer? Dan kun je het eenvoudig blokkeren. Zo doe je dat per systeem:

🍎 iPhone Open Recente oproepen → tik op het ⓘ-icoon naast het nummer → scroll naar beneden → Blokkeer deze beller. 🤖 Android Open de Telefoon-app → houd het nummer ingedrukt → kies Nummer blokkeren. Bij Samsung: tik op het nummer → drie puntjes → Blokkeren.

Wil je alle onbekende internationale nummers blokkeren? Op iPhone kun je “Stil onbekende bellers” inschakelen via Instellingen → Telefoon. Op Android kun je in de Telefoon-app instellen dat nummers die niet in je contacten staan, automatisch worden gefilterd. Dit is handig als je last hebt van herhaaldelijke spam, maar bedenk wel dat je hiermee ook legitieme oproepen kunt missen.

Wanneer is een +49 oproep juist wél normaal?

Niet elke oproep van een Duits telefoonnummer is verdacht. Er zijn veel legitieme redenen waarom je gebeld kunt worden vanuit Duitsland:

🛒 Online bestelling bij een Duitse webshop Webshops als Zalando, AboutYou of Amazon.de bellen soms vanuit een Duits nummer bij bezorgproblemen of verificatievragen. 🏨 Hotelboeking of vakantieadres Hotels, vakantieparken en autoverhuurbedrijven in Duitsland bellen vaak met een vast Duits nummer. 🏢 Zakelijke contacten of partners Veel Nederlandse bedrijven werken samen met Duitse leveranciers, partners en klanten. ⛽ Grensstreek (tanken, winkelen, werken) Woon je in Limburg, Gelderland of Overijssel? Dan kun je gebeld worden door Duitse bedrijven waar je recent klant bent geweest. 👤 Kennissen of familie in Duitsland Iemand die op vakantie is, daar woont of een Duits telefoonnummer heeft.

De vuistregel is simpel: heb je een logische reden om gebeld te worden vanuit Duitsland? Dan is de oproep vrijwel zeker veilig. Heb je geen idee waarom iemand uit Duitsland zou bellen? Zoek het nummer dan eerst op voordat je terugbelt.

Veelgestelde vragen over +49

Welk land is +49? ▾ +49 is de landcode van Duitsland. Elk telefoonnummer dat begint met +49 of 0049 is afkomstig uit Duitsland, of het nu een vast of mobiel nummer betreft.

Wat is het verschil tussen +49 en 0049? ▾ Er is geen verschil. +49 en 0049 verwijzen allebei naar Duitsland. De plusnotatie (+49) wordt gebruikt op mobiele telefoons, terwijl je 0049 intoetst bij het bellen vanaf een vaste lijn.

Kost het geld als ik gebeld word door een +49 nummer? ▾ Nee. Als iemand jou belt vanuit Duitsland en jij neemt op in Nederland, betaal je niets. De kosten zijn voor de beller. Alleen als je zelf terugbelt naar het +49 nummer, kunnen er internationale belkosten gelden.

Hoe weet ik of een +49 nummer vast of mobiel is? ▾ Kijk naar de cijfers direct na +49. Mobiele nummers beginnen met 015x, 016x of 017x. Vaste nummers beginnen met een stadsnetnummer, zoals 030 (Berlijn), 040 (Hamburg) of 089 (München). Zie de tabel in dit artikel voor een overzicht.

Is een gemiste oproep van +49 spam? ▾ Niet per se. Veel +49 oproepen zijn legitiem, zeker als je zakelijke of persoonlijke contacten in Duitsland hebt. Maar als het nummer maar 1 keer overging en je geen reden hebt om gebeld te worden vanuit Duitsland, kan het om wangiri-fraude gaan. Zoek het nummer op via Google of Tellows.nl voordat je terugbelt.

Wat is wangiri-fraude? ▾ Wangiri is een vorm van telefoonoplichting waarbij je een gemiste oproep ontvangt van een buitenlands nummer. Als je terugbelt, word je doorverbonden naar een duur betaalnummer. De naam komt uit het Japans en betekent “één keer bellen en ophangen”. Bel nooit terug naar een onbekend internationaal nummer als je geen reden hebt om dat te doen.

Hoe bel ik gratis naar Duitsland? ▾ De makkelijkste manier is bellen via een app als WhatsApp, FaceTime, Telegram of Signal. Deze apps gebruiken je internetverbinding en zijn gratis, ongeacht het land. Als je fysiek in Duitsland bent, gaat bellen naar Duitse nummers gewoon af van je gewone bundel dankzij EU-roamingregels.