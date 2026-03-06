+49 Landcode: Welk Land, Hoe Bellen & Wat Te Doen Bij Een Gemiste Oproep

Alles over landcode +49: van welk land het is, hoe je naar Duitsland belt, welke netnummers erbij horen en wat je doet bij een verdachte gemiste oproep.
📑 Inhoudsopgave
1. +49: welk land is dit?
2. Hoe bel je naar Duitsland (+49)?
3. Duitse netnummers: vast vs. mobiel
4. Wat kost bellen naar een +49 nummer?
5. Gemiste oproep van +49 — wat nu?
6. Wangiri-fraude en spam herkennen
7. +49 nummer blokkeren
8. Wanneer is een +49 oproep normaal?
9. Veelgestelde vragen
Een onbekend nummer met +49 in je gemiste oproepen? Dan is het gesprek afkomstig uit Duitsland. Maar is het veilig om terug te bellen, of gaat het om spam? En hoe bel je zelf naar een Duits nummer? In dit artikel leg ik alles uit over landcode +49: van de betekenis en netnummers tot belkosten en het herkennen van fraude.
+49: welk land is dit?
+49 is de landcode van Duitsland. Elk land ter wereld heeft een unieke landcode die wordt gebruikt bij internationaal telefoonverkeer. De code +49 is door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) toegewezen aan de Bondsrepubliek Duitsland en geldt voor alle Duitse telefoonnummers — zowel vaste lijnen als mobiele nummers.
Je kunt de code op twee manieren geschreven zien:
Internationaal formaat
Gebruikt op smartphones
Uitbelcode-formaat
Gebruikt bij vast bellen vanuit NL
Beide notaties zijn identiek — 0049 en +49 verwijzen naar exact hetzelfde land. Op mobiele telefoons zie je meestal de plusnotatie (+49), terwijl je bij het bellen vanaf een vaste lijn vaak 0049 moet intoetsen.
Hoe bel je naar Duitsland (+49)?
Bellen naar Duitsland vanuit Nederland is eenvoudig, maar je moet het nummer op de juiste manier invoeren. Het Duitse lokale netnummer begint altijd met een 0, maar die laat je weg als je vanuit het buitenland belt.
📞 Zo bel je naar Duitsland
Dit is de landcode van Duitsland.
Het netnummer van Berlijn is 030. Je toetst dus +49 30 (zonder de 0).
Het volledige nummer wordt dan bijvoorbeeld: +49 30 1234567.
Duits vast nummer 030 1234567 → bel +49 30 1234567
Duits mobiel nummer 0151 12345678 → bel +49 151 12345678
München vast nummer 089 9876543 → bel +49 89 9876543
Duitse netnummers: vast vs. mobiel
Na de landcode +49 volgt het netnummer. Aan dit netnummer kun je zien of het om een vast of mobiel nummer gaat, en in welke stad de beller zich bevindt (bij vaste nummers).
Een +49 nummer dat begint met 015x, 016x of 017x is dus een Duits mobiel nummer. Begint het met een stadsnetnummer (zoals 030 of 089), dan gaat het om een vaste lijn. Dit onderscheid is handig om in te schatten wie je gebeld heeft.
Wat kost bellen naar een +49 nummer?
De kosten voor bellen naar Duitsland vanuit Nederland hangen af van je provider en abonnement. Sinds de afschaffing van roamingkosten binnen de EU (2017) gelden er speciale regels.
Wil je kosten vermijden? Bel dan via WhatsApp, FaceTime, Telegram of Signal. Deze apps gebruiken je internetverbinding en zijn volledig gratis, ongeacht waar de ontvanger zich bevindt.
Gemiste oproep van +49 — wat moet je doen?
Een gemiste oproep van een +49 nummer hoeft niet verdacht te zijn. Maar het is verstandig om even na te denken voordat je terugbelt. Doorloop dit stappenplan:
🔍 Checklist bij een onbekend +49 nummer
Wangiri-fraude en spam herkennen bij +49 nummers
Een specifieke vorm van telefoonoplichting die voorkomt bij internationale nummers (waaronder +49) is wangiri-fraude. De naam komt uit het Japans en betekent “één keer overgaan en ophangen”.
⚠️ Zo werkt wangiri-fraude
Dit soort fraude komt niet exclusief voor bij +49 nummers — het gebeurt met landcodes van over de hele wereld. Maar omdat Duitsland een buurland is en veel Nederlanders er zaken mee doen, zijn +49 nummers extra effectief als lokaas: je verwacht eerder een echt telefoontje uit Duitsland dan uit een ver land.
🚩 Rode vlaggen voor fraude
Een +49 nummer blokkeren op je telefoon
Word je herhaaldelijk gebeld door een ongewenst +49 nummer? Dan kun je het eenvoudig blokkeren. Zo doe je dat per systeem:
🍎 iPhone
Open Recente oproepen → tik op het ⓘ-icoon naast het nummer → scroll naar beneden → Blokkeer deze beller.
🤖 Android
Open de Telefoon-app → houd het nummer ingedrukt → kies Nummer blokkeren. Bij Samsung: tik op het nummer → drie puntjes → Blokkeren.
Wil je alle onbekende internationale nummers blokkeren? Op iPhone kun je “Stil onbekende bellers” inschakelen via Instellingen → Telefoon. Op Android kun je in de Telefoon-app instellen dat nummers die niet in je contacten staan, automatisch worden gefilterd. Dit is handig als je last hebt van herhaaldelijke spam, maar bedenk wel dat je hiermee ook legitieme oproepen kunt missen.
Wanneer is een +49 oproep juist wél normaal?
Niet elke oproep van een Duits telefoonnummer is verdacht. Er zijn veel legitieme redenen waarom je gebeld kunt worden vanuit Duitsland:
De vuistregel is simpel: heb je een logische reden om gebeld te worden vanuit Duitsland? Dan is de oproep vrijwel zeker veilig. Heb je geen idee waarom iemand uit Duitsland zou bellen? Zoek het nummer dan eerst op voordat je terugbelt.