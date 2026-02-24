DHL Parcel Klantenservice Bellen – Zo Krijg Je Snel Iemand aan de Lijn

Alles wat je moet weten over het DHL telefoonnummer, openingstijden en de snelste manier om contact op te nemen met DHL Parcel.

Je bestelling is te laat, je pakket lijkt kwijt te zijn of je wilt een bezorging aanpassen. Herkenbaar? Dan wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk de DHL Parcel klantenservice bellen. Maar welk nummer gebruik je precies, en hoe zorg je ervoor dat je niet eindeloos in de wacht hangt? In dit artikel deel ik het juiste DHL telefoonnummer, de openingstijden en een handige aanpak om snel geholpen te worden.

Het DHL Parcel telefoonnummer

Het belangrijkste nummer dat je nodig hebt om DHL klantenservice bellen is het bekende 088-nummer. Dit is het centrale contactnummer voor particulieren in Nederland.

📞 DHL Parcel Klantenservice 088 – 0345 345 Lokaal tarief · Bereikbaar op werkdagen

Dit nummer geldt voor vragen over binnenlandse en internationale pakketverzendingen via DHL Parcel. Let op: voor DHL Express (zakelijke spoedleveringen) bestaat een apart nummer. Wanneer je belt naar DHL contact 088, krijg je eerst een keuzemenu te horen. Luister goed naar de opties, want de juiste keuze voorkomt dat je wordt doorverbonden en onnodig moet wachten.

💡 Goed om te weten Je betaalt voor het bellen naar 088-nummers het lokale tarief. Dit geldt ook als je belt met je mobiele telefoon, zolang je bellen in je bundel zit. Extra kosten hoef je dus niet te verwachten.

Openingstijden DHL klantenservice

Niet iedereen weet dit, maar de DHL klantenservice is niet 24/7 bereikbaar. Hieronder vind je precies wanneer je de DHL Parcel klantenservice kunt bereiken:

Dag Openingstijden Status Maandag 08:00 – 20:00 Open Dinsdag 08:00 – 20:00 Open Woensdag 08:00 – 20:00 Open Donderdag 08:00 – 20:00 Open Vrijdag 08:00 – 20:00 Open Zaterdag 08:00 – 18:00 Open Zondag Gesloten Gesloten

Op feestdagen gelden er afwijkende tijden. Rond drukke periodes zoals de decembermaand of Black Friday kan de klantenservice beperkt bereikbaar zijn. Plan je belletje indien mogelijk op een rustig moment.

Wanneer kun je het beste DHL bellen?

Niemand zit graag lang in de wacht. De drukte bij de DHL klantenservice verschilt sterk per moment van de dag. Hieronder zie je een inschatting van de wachttijden per tijdstip. Beweeg over de balken voor meer details.

⏱ Geschatte wachttijd per tijdstip 08:00 12:00 16:00 20:00 Rustig Gemiddeld Druk

✅ Tip: bel tussen 08:00 en 09:30 of na 14:00 Op die momenten is het doorgaans het rustigst en word je het snelste geholpen. De lunchtijd en het begin van de avond zijn de drukste periodes.

Stap voor stap: DHL Parcel klantenservice bellen

Hieronder leg ik uit hoe je het meest efficiënt contact opneemt met DHL en zo snel mogelijk bij de juiste medewerker uitkomt.

1 Zoek je track & trace code op Je vindt deze in de verzendbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen. De code begint meestal met “JV”, “3S” of een reeks cijfers.

2 Bel 088 – 0345 345 Je komt in het keuzemenu terecht. Kies de optie die past bij jouw vraag (bijvoorbeeld “pakketten” of “bezorgprobleem”).

3 Voer je trackingcode in Het systeem vraagt om je zendingsnummer. Toets dit in via je telefoon of spreek het duidelijk in.

4 Spreek een medewerker Na het keuzemenu word je doorverbonden met een klantenservicemedewerker. Heb je postcode en huisnummer bij de hand, dan verloopt het gesprek sneller.

Checklist: dit heb je nodig bij het bellen

Zorg dat je de volgende informatie klaar hebt liggen voordat je de DHL klantenservice belt. Zo voorkom je dat je tijdens het gesprek nog moet zoeken.

📋 Voorbereidingschecklist ☐ Track & trace code (zendingsnummer) ☐ Postcode en huisnummer van het afleveradres ☐ Naam van de afzender of webshop ☐ Ordernummer of bestelbevestiging ☐ Eventuele foto’s van schade (bij beschadiging) ☐ Niet-thuis kaartje (indien ontvangen)

Andere manieren om DHL Parcel te contacten

Bellen is niet de enige optie om DHL contact op te nemen. Afhankelijk van je voorkeur kun je ook kiezen voor een van de volgende kanalen:

💬 Live chat Via de DHL website of app. Vaak sneller dan bellen. 🐦 Social media Stuur een DM via X (Twitter) of Facebook aan @DHLParcelNL. 📧 Contactformulier Vul het formulier in op dhl.nl. Reactie binnen 1-2 werkdagen. 📍 DHL Servicepunt Ga langs bij een DHL servicepunt of pakketpunt bij jou in de buurt.

De live chat is met name handig wanneer je een eenvoudige vraag hebt, zoals het wijzigen van je bezorgadres of het opvragen van de bezorgstatus. Voor complexere problemen, zoals een kwijtgeraakt pakket of een schadeclaim, raad ik je aan om gewoon te bellen.

DHL pakket kwijt? Dit kun je doen

Is je DHL pakket kwijt? Vervelend, maar er zijn een aantal stappen die je kunt ondernemen voordat je in paniek raakt. Niet elk “kwijt” pakket is daadwerkelijk verdwenen — soms is er sprake van een vertraging of is het pakket bij een buur of DHL-punt afgeleverd.

Controleer allereerst de DHL track & trace status. Staat er “afgeleverd” maar heb je niks ontvangen? Kijk dan of er een niet-thuis bericht in je brievenbus ligt, of check bij je buren. Geen resultaat? Neem dan contact op met DHL via het telefoonnummer 088 – 0345 345 en geef je zendingsnummer door. DHL start dan een onderzoek dat doorgaans enkele werkdagen duurt.

⚠️ Belangrijk: neem ook contact op met de webshop De verzender (webshop) is formeel verantwoordelijk voor de bezorging. Als een pakket echt kwijt is, kan de webshop een claim indienen bij DHL en je eventueel een nieuw product of terugbetaling aanbieden.

DHL niet-thuis code gebruiken

Was je niet thuis tijdens de bezorging? Dan heeft de bezorger waarschijnlijk een niet-thuis bericht achtergelaten met een code. Met deze DHL niet-thuis code kun je een nieuwe bezorgpoging inplannen of je pakket ophalen bij een DHL-punt.

Ga naar de DHL-website of -app, voer de code in en kies wat je wilt: laten bezorgen op een ander adres, bij de buren, of ophalen bij een servicepunt. Deze functie is handig als je weet dat je de volgende dag ook niet thuis bent. Je kunt ook via het DHL telefoonnummer bellen om dit telefonisch te regelen.

Klacht indienen bij DHL Parcel

Soms gaat er iets mis en wil je een formele klacht indienen bij DHL. Misschien is je pakket beschadigd aangekomen, is het bij het verkeerde adres afgeleverd of heb je herhaaldelijk slechte ervaringen gehad met de bezorger. In dat geval kun je een klacht indienen op meerdere manieren.

De meest directe route is bellen via 088 – 0345 345 en specifiek aangeven dat je een klacht wilt registreren. De medewerker noteert je klacht en je ontvangt doorgaans binnen vijf werkdagen een reactie. Daarnaast kun je ook via het online contactformulier op dhl.nl een klacht indienen. Beschrijf de situatie zo specifiek mogelijk en voeg eventuele foto’s toe van beschadigde pakketten.

Komt DHL er niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Post & Telecom of het melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Veelgestelde vragen over DHL Parcel klantenservice

Wat is het telefoonnummer van DHL Parcel klantenservice? ▾ Het DHL Parcel klantenservice nummer is 088 – 0345 345. Je betaalt hiervoor het lokale tarief. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 20:00 en op zaterdag van 08:00 tot 18:00.

Is DHL Parcel klantenservice gratis bellen? ▾ Nee, het is niet volledig gratis. Het 088-nummer wordt tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Als bellen in je mobiele bundel zit, betaal je in de praktijk niks extra. Vanuit een vast toestel betaal je een paar cent per minuut.

Hoe lang duurt het voordat DHL een onderzoek afrondt naar een kwijt pakket? ▾ Een onderzoek naar een vermist pakket duurt gemiddeld vijf tot tien werkdagen. In drukke periodes kan dit langer duren. Je ontvangt een update via e-mail zodra het onderzoek is afgerond.

Wat is het verschil tussen DHL Parcel en DHL Express? ▾ DHL Parcel verzorgt standaard pakketten voor particulieren en webshops in Nederland en Europa. DHL Express richt zich op spoedleveringen en internationale zakelijke zendingen. Beide hebben een eigen klantenservice met een apart telefoonnummer.

Kan ik DHL ook via WhatsApp bereiken? ▾ Ja, DHL biedt ondersteuning via WhatsApp. Je kunt een bericht sturen naar het nummer dat op de DHL-website vermeld staat. De responstijd is wisselend, maar doorgaans krijg je binnen een uur antwoord op werkdagen.