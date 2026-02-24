Bol.com Bellen Gratis – Telefoonnummer, Openingstijden & Contact

Het juiste telefoonnummer, de snelste route naar een medewerker en alle alternatieve contactopties van bol.com op een rij.

Status laden…

Je bestelling is niet aangekomen, een product is kapot geleverd of je wilt iets retourneren. Op zulke momenten wil je gewoon even iemand spreken. Maar hoe werkt bol.com bellen precies, en is het echt gratis? In dit artikel leg ik uit welk bol.com telefoonnummer je moet gebruiken, hoe je de wachttijd kort houdt en welke alternatieven er zijn als bellen niet lukt.

Bol.com telefoonnummer – welk nummer bel je?

Het officiële bol.com telefoonnummer voor de klantenservice is:

📞 Bol.com Klantenservice 030 – 310 49 99 Gratis · Bereikbaar op werkdagen & weekend

Dit is het bol.com klantenservice nummer dat je kunt bellen voor al je vragen over bestellingen, retourzendingen, betaling en je account. Het nummer is bereikbaar voor zowel kopers als verkopers op het platform.

💡 Goed om te weten Bol.com heeft geen 0800- of 0900-nummers. Het 030-nummer is een gewoon vast nummer dat je gratis kunt bellen als bellen in je bundel is inbegrepen — en dat is tegenwoordig bij vrijwel elk abonnement het geval.

Is bol.com bellen echt gratis?

De vraag “bol.com bellen gratis” is een van de meest gezochte vragen rondom de klantenservice. Het korte antwoord: ja, in de praktijk wel. Het 030-nummer is een regulier vast telefoonnummer. Dat betekent dat het valt onder je normale belminuten.

Type beller Kosten Toelichting 📱 Mobiel met bundel Gratis Valt onder je belminuten 📱 Mobiel prepaid Laag tarief Regulier vast tarief per minuut 🏠 Vaste lijn Gratis Vast-naar-vast, geen extra kosten 🌍 Vanuit het buitenland Mogelijk kosten Roamingtarief van je provider

Kort samengevat: als je een normaal telefoonabonnement hebt bij KPN, Vodafone, T-Mobile, Odido of een andere provider, dan kost bol.com bellen je niets extra. Het is dus effectief gratis voor de meeste mensen in Nederland.

Openingstijden bol.com klantenservice

De bol.com klantenservice is ruimer bereikbaar dan je misschien verwacht. Hieronder vind je de exacte openingstijden:

Dag Openingstijden Status Maandag 08:00 – 22:00 Open Dinsdag 08:00 – 22:00 Open Woensdag 08:00 – 22:00 Open Donderdag 08:00 – 22:00 Open Vrijdag 08:00 – 22:00 Open Zaterdag 09:00 – 22:00 Open Zondag 09:00 – 22:00 Open

Een groot voordeel ten opzichte van veel andere klantenservices: bol.com contact is ook in het weekend bereikbaar, inclusief zondag. Tijdens feestdagen kunnen de tijden afwijken.

Wanneer kun je het beste bol.com bellen?

Wachttijden bij de bol.com klantenservice kunnen flink variëren. De ene keer heb je binnen een minuut iemand aan de lijn, de andere keer wacht je een kwartier. Hieronder zie je een inschatting per tijdvak:

⏱ Geschatte drukte per tijdstip 08:00 12:00 16:00 20:00 22:00 Rustig Gemiddeld Druk

✅ Tip: bel vroeg in de ochtend of tussen 15:00 en 17:00 De lunchtijd en de avonduren na 19:00 zijn de drukste momenten. Wie ’s ochtends vroeg of halverwege de middag belt, wacht doorgaans het kortst.

Stap voor stap: bol.com bellen

Zo kom je het snelst bij de juiste medewerker van de bol.com klantenservice:

1 Zoek je bestelnummer op Je vindt dit in de bevestigingsmail van bol.com of in je accountoverzicht onder “Mijn bestellingen”. Het begint met een reeks cijfers.

2 Bel 030 – 310 49 99 Je komt in een keuzemenu. Kies de optie die bij jouw vraag past, zoals “bestelling”, “retour” of “betaling”.

3 Verifieer je identiteit De medewerker vraagt om je e-mailadres, bestelnummer of postcode ter verificatie. Houd dit klaar voor een vlot gesprek.

4 Leg je vraag of probleem voor De medewerker helpt je verder. Bij retourzendingen of schadeclaims kan het zijn dat je een foto moet mailen — vraag hier eventueel naar.

📋 Dit heb je nodig voor het gesprek ☐ Bestelnummer ☐ E-mailadres van je bol.com-account ☐ Naam van het product waar het om gaat ☐ Track & trace code (bij bezorgproblemen) ☐ Foto’s van schade (bij beschadigd product) ☐ Je betaalmethode (iDEAL, creditcard, etc.)

Bol.com chat als alternatief

Geen zin om te bellen? De bol.com chat is een populair alternatief. Je vindt de chatfunctie op de website van bol.com onder het kopje “Klantenservice”. Bol.com werkt eerst met een chatbot die veelvoorkomende vragen automatisch beantwoordt. Kom je er niet uit met de bot, dan word je doorverbonden naar een echte medewerker.

De chat is met name handig voor eenvoudige vragen, zoals het aanpassen van een afleveradres, het opvragen van een retouretiket of het controleren van je bestelstatus. Voor complexere problemen, zoals een geschil met een verkoper of een vergoeding voor een beschadigd product, is bellen vaak effectiever.

💡 Chatbot omzeilen Typ in de chatbot “medewerker” of “ik wil een mens spreken” om sneller doorverbonden te worden naar een echte klantenservicemedewerker.

Naast bellen en chatten zijn er nog meer manieren om bol.com contact op te nemen:

📞 Telefoon 030 – 310 49 99

De snelste route voor urgente zaken. 💬 Live chat Via bol.com/klantenservice.

Handig voor snelle vragen. 🐦 Social media DM via X (Twitter) of Facebook.

Reactie binnen enkele uren. ❓ Helppagina bol.com/klantenservice

Antwoorden op de meeste vragen.

Heb je een bezorgprobleem waarbij DHL betrokken is? Dan kan het slim zijn om ook direct DHL Parcel klantenservice te bellen. Soms kan DHL sneller een bezorgprobleem oplossen dan bol.com zelf.

Bol.com retourneren – hulp nodig?

Wil je een product terugsturen? Bol.com retourneren is in de meeste gevallen eenvoudig geregeld. Je hebt na ontvangst 30 dagen bedenktijd om een artikel te retourneren. Dit geldt voor de meeste producten, met uitzondering van hygiëne-artikelen, verzegelde software en op maat gemaakte producten.

Zo werkt het: log in op je bol.com-account, ga naar “Mijn bestellingen” en kies het product dat je wilt retourneren. Geef de reden op, druk het retouretiket af en plak het op je pakket. Je kunt het pakket inleveren bij een PostNL-punt of DHL-servicepunt, afhankelijk van hoe het verzonden is.

📦 Retourneren in 4 stappen 1 Ga naar “Mijn bestellingen” op bol.com 2 Selecteer het product en kies “Retourneren” 3 Print het retouretiket en plak het op je pakket 4 Lever in bij een PostNL- of DHL-punt

Lukt het retourneren niet via de website? Bel dan de bol.com klantenservice via 030 – 310 49 99. De medewerker kan een retouretiket voor je aanmaken en mailen.

Bol.com bestelling volgen

Wil je weten waar je pakket is? Bol.com bestelling volgen doe je via je account. Ga naar “Mijn bestellingen” en klik op de bestelling die je wilt volgen. Zodra je pakket is verzonden, verschijnt er een track & trace link die je naar de bezorgdienst (PostNL of DHL) doorverwijst.

Staat er “verzonden” maar heb je nog geen tracking? Geen paniek — het kan enkele uren duren voordat de trackingcode actief wordt. Zie je na 24 uur nog steeds geen update, neem dan contact op met bol.com. In sommige gevallen is het pakket bij een buur of afhaalpunt afgeleverd zonder dat je een notificatie hebt ontvangen.

⚠️ Pakket kwijt via DHL? Wordt je bol.com-bestelling bezorgd door DHL en lijkt het pakket zoek? Dan kun je ook rechtstreeks DHL Parcel bellen om een onderzoek te starten.

Wil je ondertussen je tablet of telefoon gebruiken om je bestelling te checken, maar doet je apparaat het niet meer? Bekijk dan hoe je een Samsung tablet die niet reageert weer werkend krijgt, of lees wat je kunt doen als je Samsung tablet niet meer aan gaat.

Klacht indienen bij bol.com

Is je probleem niet opgelost na contact met de klantenservice? Dan kun je een formele klacht indienen bij bol.com. Bol.com heeft een intern klachtenproces dat je kunt doorlopen.

De eerste stap is altijd telefonisch of via de chat contact opnemen en duidelijk aangeven dat je een klacht wilt registreren. Noteer het referentienummer dat je krijgt — dit heb je nodig als je de klacht later wilt escaleren. Komt bol.com er niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan het Europees ODR-platform (Online Dispute Resolution) of aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

Bol.com is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg, wat betekent dat je als consument extra bescherming geniet. Bij geschillen kun je hier een beroep op doen.

Veelgestelde vragen over bol.com bellen

Wat is het telefoonnummer van bol.com? ▾ Het telefoonnummer van bol.com is 030 – 310 49 99. Dit is een regulier vast nummer dat je gratis kunt bellen als bellen in je bundel zit.

Is bol.com bellen gratis? ▾ Ja, in de praktijk wel. Het 030-nummer is een gewoon vast telefoonnummer dat onder je reguliere belminuten valt. Heb je onbeperkt bellen in je abonnement, dan betaal je niets extra. Alleen bij prepaid of bellen vanuit het buitenland kunnen er kosten bij komen.

Wat zijn de openingstijden van de bol.com klantenservice? ▾ De bol.com klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00, en in het weekend van 09:00 tot 22:00. Op feestdagen kunnen de tijden afwijken.

Kan ik bol.com ook bereiken via chat? ▾ Ja, bol.com heeft een chatfunctie op de website. Je begint met een chatbot die veelvoorkomende vragen beantwoordt. Typ “medewerker” als je direct een echt persoon wilt spreken.

Hoe lang duurt een retour bij bol.com? ▾ Nadat bol.com je retourzending heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag doorgaans binnen 3 tot 5 werkdagen teruggestort. De verzendtijd naar het retouradres komt hier nog bij (meestal 1 tot 3 werkdagen).

Mijn bestelling is niet aangekomen, wat nu? ▾ Check eerst de track & trace via “Mijn bestellingen”. Staat er “afgeleverd” maar heb je niks ontvangen? Kijk bij je buren en check een eventueel afhaalpunt. Geen resultaat? Neem dan contact op met bol.com via 030 – 310 49 99. Zij starten een onderzoek en zorgen eventueel voor een nieuwe levering of terugbetaling.