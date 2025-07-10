De JBL Xtreme 2 is een draagbare Bluetooth-speaker van 2,39 kilo met 15 uur accu, een waterdichte behuizing volgens IPX7 en een USB-poort waarmee hij je telefoon oplaadt. De spec sheet van JBL dateert van 2018, en nieuw kopen in Nederland lukt niet meer: Coolblue meldt “Nooit meer leverbaar” en de zoekfunctie van MediaMarkt vindt alleen nog de Xtreme 4. Na hem kwamen de Xtreme 3, de Xtreme 4 en sinds dit jaar de Xtreme 5, die bij Coolblue en MediaMarkt €292 kost. Tweedehands is de Xtreme 2 nog altijd een stevige speaker voor strand en tuin.

Specificaties van de JBL Xtreme 2

Onderdeel JBL Xtreme 2 Speakers 2 woofers van 2,75 inch, 2 tweeters van 20 mm, 2 passieve basradiatoren Vermogen 2 x 20 watt RMS (op netstroom) Frequentiebereik 55 Hz tot 20 kHz Signaal-ruisverhouding Meer dan 80 dB Accu Li-ion polymeer, 36 Wh (gelijk aan 10.000 mAh), tot 15 uur muziek Laden Adapter van 19 volt en 3 ampère, 3,5 uur voor een volle accu Powerbank USB-uitgang van maximaal 5 volt en 2 ampère Bluetooth Versie 4.2, twee telefoons of tablets tegelijk Koppelen JBL Connect+, meer dan 100 speakers Waterdicht IPX7 Afmetingen en gewicht 136 x 288 x 132 mm (h x b x d), 2.393 gram

In de doos zitten de speaker, de adapter, een draagriem met flesopener, een snelstartgids, een veiligheidsblad en een garantiekaart.

Het geluid komt uit vier speakers en twee basradiatoren

In de cilinder zitten twee woofers en twee tweeters, aangestuurd door twee versterkers van 20 watt RMS. Twee passieve basradiatoren versterken de lage tonen. JBL geeft het vermogen op voor gebruik aan het stopcontact, voor gebruik op de accu staat er geen apart getal in de spec sheet.

Het frequentiebereik begint bij 55 Hz. De Xtreme 4 gaat tot 45 Hz, en de Xtreme 5 heeft volgens HARMAN 10 procent diepere bas dan de Xtreme 4. Kopers bij Coolblue geven de Xtreme 2 voor geluidskwaliteit gemiddeld een 9,4, al noemt één van hen de bas “ietwat bescheiden voor het formaat” en hoort een ander ruis als er geen muziek speelt.

Hij laadt alleen met de eigen adapter

De accu van 36 Wh houdt het volgens JBL tot 15 uur vol, met de kanttekening dat dat afhangt van volume en muziek. Wie de hele middag hard speelt, haalt dat niet, wie op de achtergrond luistert wel.

Laden gaat via de meegeleverde adapter van 19 volt en 3 ampère, in 3,5 uur. Een USB-C-lader van je telefoon werkt dus niet. De USB-poort op de speaker is alleen een uitgang, om je telefoon te laden. Bij de Xtreme 4 is dat omgedraaid: die laadt via USB-C met een PD-lader en geeft via dezelfde poort stroom aan je telefoon.

Waterdicht volgens IPX7 en gebouwd om mee te nemen

IPX7 betekent dat de speaker tegen onderdompeling kan. JBL noemt zelf het strand en het zwembad, zonder zorgen over gemorste drank of een duik in het water. Over stof zegt de X in IPX7 niets, er is op stof niet getest. De Xtreme 3 en 4 hebben IP67 en zijn wel stofdicht.

De behuizing is van stevige stof en rubber, met een metalen voet, ingebouwde haken voor de draagriem en een flesopener in die riem. Met 2.393 gram is hij geen lichtgewicht, en dat merken kopers: “zwaar of groot voor in de rugzak” staat meer dan eens bij de minpunten op Coolblue.

Koppelen werkt alleen met andere Connect+-speakers

Met JBL Connect+ verbind je de Xtreme 2 draadloos met meer dan 100 andere speakers, voor meer volume of stereo. Koppelen gaat zonder app: je speelt muziek af via Bluetooth op de eerste speaker en drukt daarna op de Connect-knop van elke speaker die mee moet doen. Daar zit wel een grens aan, want JBL is twee keer van koppelsysteem gewisseld. Connect+ zit volgens het overzicht van Coolblue in de Xtreme 2, Flip 4, Pulse 3, Charge 4 en de eerste Boombox. De Flip 5 en 6, Charge 5, Pulse 4 en 5, Boombox 2 en 3 en de Xtreme 3 gebruiken PartyBoost, en de Xtreme 4 en 5 Auracast. Die systemen praten niet met elkaar.

Heb je een Flip 4 of Charge 4, dan is een tweedehands Xtreme 2 een logische partner. Heb je een nieuwere JBL, dan krijg je ze niet aan elkaar gekoppeld en is een Xtreme 4 of 5 de betere keuze.

JBL Xtreme 2, 3, 4 of 5

Xtreme 2 Xtreme 3 Xtreme 4 Xtreme 5 Accu Tot 15 uur Tot 15 uur Tot 24 uur 24 uur, plus 4 met Playtime Boost Waterdicht IPX7 IP67 IP67 IP68 Koppelen Connect+ PartyBoost Auracast Auracast Laden Adapter 19 V, meegeleverd Lader meegeleverd USB-C, lader niet meegeleverd Winkels verschillen over de lader Gewicht 2,39 kg 1,97 kg 2,1 kg Opgave verschilt per winkel Nieuw te koop op 21 oktober 2026 Nee Nee, Coolblue: niet meer leverbaar Coolblue niet meer, MediaMarkt refurbished €228 Coolblue en MediaMarkt €292

De Xtreme 4 heeft volgens JBL 2 x 30 watt RMS op de woofers en 2 x 20 watt op de tweeters aan het stopcontact, een accu van 68 Wh en Bluetooth 5.3. Coolblue vermeldt dat je de batterij los kunt vervangen. HARMAN kondigde de Xtreme 5 in mei 2026 aan, met één subwoofer in plaats van twee woofers, randverlichting en AI Sound Boost, die vervorming op hoog volume moet tegengaan.

Wat kopers ervan vinden

Bij Coolblue schreven 429 kopers een beoordeling, met gemiddeld een 9,3 van de 10. Daarvan gaven 324 vijf sterren, 99 vier sterren en zes kopers drie of twee sterren. Bouwkwaliteit scoort het hoogst met 9,5, “mogelijkheden” het laagst met 8,8.

De pluspunten gaan steeds over de accu, het geluid en de stevige bouw. Een koper die van de eerste Xtreme kwam, schrijft over een “diepe strakke bass, veel dieper dan de Xtreme 1”. De minpunten zijn het gewicht, de prijs en een enkele melding van ruis als het stil is. De beoordelingen die bovenaan staan, zijn uit 2019 en 2020, toen Coolblue hem nog verkocht.

Waar je zelf op let voor je koopt

Omdat de Xtreme 2 alleen nog tweedehands te koop is, gaat het vooral om de staat van het exemplaar. Vraag of de originele adapter van 19 volt en 3 ampère erbij zit, want zonder die adapter laad je de speaker niet op, en een losse adapter moet precies die spanning hebben. Laat de speaker op de accu spelen zonder stekker erin, zodat je ziet dat de accu nog lading vasthoudt. Kijk ook of de laadaansluiting en de USB-poort schoon en onbeschadigd zijn, want daar komt water binnen als een speaker eerder een klap of een val heeft gehad.

Weet ook wat je naast de Xtreme 2 wilt zetten. Een Connect+-speaker uit dezelfde tijd past erbij, een nieuwere JBL niet. Wil je nieuw kopen met garantie, kijk dan naar de Xtreme 5 voor €292. Zoek je iets groters voor een feest in de tuin, met microfooningang en lichtshow, lees dan onze review van de JBL PartyBox 110 of de grotere PartyBox 710.

Voor wie de JBL Xtreme 2 een goede koop is

De JBL Xtreme 2 is een goede koop voor wie tweedehands een waterdichte speaker zoekt die een middag aan het strand of in de tuin doorspeelt en onderweg ook de telefoon bijlaadt, en vooral voor wie al een Flip 4 of Charge 4 heeft. Met de originele adapter erbij en een accu die nog lading houdt, krijg je dezelfde speaker die bij Coolblue een 9,3 haalde. Wie nieuw wil kopen, kiest de Xtreme 5. Voor een groter feest kijk je bij de PartyBox 300 of de PartyBox 1000.

Veelgestelde vragen over de JBL Xtreme 2

Kan de JBL Xtreme 2 je telefoon opladen?

De JBL Xtreme 2 laadt je telefoon op via zijn USB-poort, met maximaal 5 volt en 2 ampère. Je sluit de laadkabel van je telefoon of tablet aan en de speaker werkt als powerbank uit zijn eigen accu van 36 Wh. Houd er rekening mee dat de 15 uur muziek dan korter wordt, omdat dezelfde accu twee apparaten voedt.

Kun je bellen met de JBL Xtreme 2?

Bellen met de JBL Xtreme 2 kan, want de speaker heeft een ingebouwde speakerphone met ruis- en echo-onderdrukking. Komt er een gesprek binnen terwijl je muziek luistert via Bluetooth, dan neem je op met één knop op de speaker. De microfoon zit in de speaker zelf, dus je praat in de ruimte en hoeft je telefoon niet te pakken.

Hoeveel telefoons kun je verbinden met de JBL Xtreme 2?

Met de JBL Xtreme 2 verbind je twee smartphones of tablets tegelijk via Bluetooth 4.2. Ze spelen niet samen af maar om de beurt, wat handig is op een verjaardag waar twee mensen afwisselend nummers kiezen. Voor een derde toestel moet er eerst een van de twee af.

Wat zit er in de doos van de JBL Xtreme 2?

In de doos van de JBL Xtreme 2 zitten volgens JBL de speaker, een netadapter, een draagriem, een snelstartgids, een veiligheidsblad en een garantiekaart. Een USB-kabel hoort er niet bij, die heb je alleen nodig om je telefoon via de speaker te laden. Koop je hem tweedehands, controleer dan vooral of de adapter en de riem met flesopener nog aanwezig zijn.

Welke is beter, de JBL Xtreme 2 of de Xtreme 3?

De JBL Xtreme 3 is de betere keuze als je een lichtere en stofdichte speaker wilt: hij weegt 1,97 kilo tegen 2,39 kilo en heeft IP67 in plaats van IPX7. De accuduur is bij beide tot 15 uur. Het grootste verschil zit in koppelen, want de Xtreme 3 gebruikt PartyBoost en de Xtreme 2 Connect+. Kies dus het model dat past bij de JBL die je al hebt.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de JBL Xtreme 2 is gebaseerd op de spec sheet van JBL, de productpagina en 429 beoordelingen bij Coolblue, het koppeloverzicht van Coolblue voor Connect+ en PartyBoost, de snelstartgids van de Xtreme 4, het persbericht van HARMAN over de Xtreme 5, en de productpagina’s van de Xtreme 3, Xtreme 4 en Xtreme 5 bij Coolblue en de Xtreme 4 en 5 bij MediaMarkt, alles gelezen op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.