De JBL PartyBox 710 is een staande feestspeaker van 90,5 centimeter hoog met 800 watt, een lichtshow en ingangen voor twee microfoons of een microfoon en een gitaar. JBL bracht hem in oktober 2021 uit voor €749, en nieuw kopen lukt niet meer: Coolblue meldt hem als nooit meer leverbaar en MediaMarkt heeft hem niet meer in het assortiment. Zijn plek in de reeks is overgenomen door de PartyBox 720, die nu €758 kost bij beide winkels. De 710 is daardoor een tweedehands koop, en een goede voor feesten binnen of onder een overkapping.

Specificaties van de JBL PartyBox 710

Onderdeel JBL PartyBox 710 Speakers 2 woofers van 216 mm (8 inch), 2 tweeters van 70 mm (2,75 inch) Vermogen 800 W RMS Frequentiebereik 35 Hz tot 20 kHz Stroom Alleen netstroom (100 tot 240 volt), stroomkabel van 2 meter, geen accu Bluetooth Versie 5.1, bereik tot 10 meter, onthoudt 8 apparaten Ingangen 2 x microfoon (waarvan 1 ook voor gitaar), AUX 3,5 mm, USB voor mp3, wma en wav Koppelen True Wireless Stereo met één knop, of in serie met 3,5 mm-kabels USB-laaduitgang 5 volt, maximaal 2,1 ampère Bescherming IPX4, spatwaterdicht met gesloten beschermkappen Afmetingen 39,9 x 90,5 x 43,6 cm (breed x hoog x diep) Gewicht 27,8 kilo, met verpakking 31 kilo Doos 104,8 x 50,5 x 46,7 cm Fabrikantcode JBLPARTYBOX710EU

In de doos zitten de speaker, een netsnoer en papieren. Microfoons en kabels koop je los, wat ook geldt voor de kleinere JBL PartyBox 110 en de grotere JBL PartyBox 1000.

Het geluid komt uit twee woofers en 800 watt

In de kast zitten twee woofers van 8 inch en twee tweeters van 2,75 inch, samen goed voor 800 watt RMS volgens de handleiding van JBL. Het frequentiebereik begint bij 35 hertz, laag genoeg voor de bas van dance en hiphop, en met de knop Bass Boost zet je daar in twee standen nog een schep bovenop. Voor een woonkamer is dat meer dan je nodig hebt, voor een tuinfeest of een zaaltje is het precies waar de speaker voor gebouwd is.

Kopers bij Coolblue geven de geluidskwaliteit gemiddeld een 9,6. Een van hen schrijft dat de glazen in de kast trillen, een ander dat de buren het op Koningsdag merkten. Zoek je iets dat minder ruimte inneemt, kijk dan naar de JBL PartyBox 300, een maat kleiner in dezelfde reeks.

De lichtshow en de app

De voorkant van de PartyBox 710 is één groot lichtpaneel met ringen rond de twee woofers die meebewegen op de muziek. Met de lichtknop bovenop zet je de verlichting aan of uit, houd je hem 2 seconden vast voor het stroboscooplicht en draai je door vijf lichtpatronen. In de JBL PartyBox-app stel je kleuren en patronen nauwkeuriger in. Bovenop zit ook een gleuf waar je je telefoon in zet, zodat hij niet op de grond belandt terwijl je de muziek kiest.

Karaoke met twee microfoons of een gitaar

De PartyBox 710 heeft twee microfooningangen achterop. De tweede is ook een gitaaringang: met een schuifje kies je wat je aansluit, en elke ingang heeft een eigen volume- en gainknop. Voor de microfoon zitten bovenop aparte knoppen voor bas, treble en echo, dus je zet een stem helderder of voller zonder de muziek aan te passen. Drie effectknoppen spelen een toeter, applaus of een scratch af, handig voor een quiz of een DJ-avondje.

Via AUX sluit je een telefoon, laptop of televisie aan met een 3,5 mm-kabel, en via USB speel je mp3-, wma- en wav-bestanden af van een stick. Zit er een stick in, dan krijgt USB voorrang op Bluetooth, en Bluetooth weer op AUX. Diezelfde USB-poort laadt je telefoon op met maximaal 2,1 ampère.

De PartyBox 710 heeft geen accu, dus hij speelt alleen met de stekker in het stopcontact. Het snoer is 2 meter lang, en voor een tuinfeest heb je daarom bijna altijd een verlengkabel nodig. Opvallend is dat kopers bij Coolblue de batterijduur toch een gemiddelde van 6,2 geven, terwijl er niets te meten valt.

Met 27,8 kilo til je hem liever niet alleen een trap op. Onderaan zitten twee wielen en bovenop handgrepen, zodat je hem kantelt en rolt zoals een steekwagen. De kast is spatwaterdicht volgens IPX4, wat betekent dat een regenbui of een plens uit het zwembad geen kwaad kan, mits de beschermkappen over de aansluitingen dicht zitten. JBL schrijft in de handleiding ook dat de stroomaansluiting droog moet zijn voor je de stekker erin steekt.

Ga je hem tweedehands ophalen, meet dan je kofferbak. De speaker zelf is 90,5 centimeter hoog, en zit hij nog in de originele doos, dan is dat pakket 104,8 centimeter lang en 31 kilo zwaar.

JBL PartyBox 710 of PartyBox 720

De PartyBox 720 kwam in september 2025 uit voor een adviesprijs van €899,99 en ligt nu voor €758 bij Coolblue en MediaMarkt, nauwelijks meer dan de €749 waarmee de 710 in 2021 begon.

PartyBox 710 PartyBox 720 Vermogen 800 W RMS 800 W Woofers 2 x 8 inch 2 x 9 inch Stroom Alleen netstroom Netstroom, plus plek voor twee losse accu’s Koppelen True Wireless Stereo of kabel Stereo met een tweede 720, of Auracast Bescherming IPX4 IPX4 Hoogte 90,5 cm 94,2 cm Gewicht 27,8 kilo 31 kilo Prijs op 21 oktober 2026 Niet meer nieuw te koop €758 bij Coolblue en MediaMarkt

Het grootste verschil is de accu, en daar zit een addertje. JBL noemt in zijn persbericht twee verwisselbare accu’s van elk tot 15 uur, maar in de Nederlandse winkels zit die accu er niet bij. MediaMarkt zet in de omschrijving dat je hem apart koopt, een koper bij Coolblue schrijft hetzelfde, en Coolblue zelf zet bij de minpunten dat de speaker op netstroom werkt. Reken dus op een extra aankoop als je de 720 zonder stopcontact wilt gebruiken.

Verder heeft de 720 grotere woofers van 9 inch, AI Sound Boost die het geluid per nummer bijstelt, en Auracast om hem draadloos met andere JBL-speakers te verbinden. Hij is 3,2 kilo zwaarder. Zoek je nog meer volume, dan wijst Coolblue bij de 710 naar de PartyBox Ultimate van €1.229 als beter model.

Wat kopers ervan vinden

Bij Coolblue schreven 21 kopers een beoordeling van de PartyBox 710, met een gemiddelde van 8,6 uit 10. Tien gaven vijf sterren, tien gaven vier sterren en één gaf er twee. De lof gaat over het geluid (“Top geluid. Glazen trillen in de kast!”), het gemak (“Stekker erin, koppelen en je heb muziek”) en de wielen, die het gewicht goed te doen maken. Een koper die eigenlijk een PartyBox 310 wilde, kocht de 710 omdat die leverbaar was en had daar geen spijt van.

Het minpunt dat het vaakst terugkomt is dat hij alleen op stroom werkt. Daarnaast noemen mensen hem zwaar, ook al rolt hij makkelijk. De PartyBox 720 heeft bij Coolblue een 9,2 uit 5 beoordelingen en bij MediaMarkt 4,5 van de 5 sterren uit 130 beoordelingen.

Waar je zelf op let voor je koopt

Een tweedehands PartyBox 710 controleer je het best ter plekke. Zet hem op een hoog volume en luister of de bas kraakt of rammelt, want een beschadigde woofer hoor je meteen. Kijk of het lichtpaneel overal oplicht, test beide microfooningangen als je een microfoon hebt, en koppel je telefoon via Bluetooth. Vraag naar het netsnoer, want zonder dat snoer doet hij niets, en kijk of de beschermkappen over de aansluitingen er nog op zitten, anders is hij niet meer spatwaterdicht. Thuis zet je hem terug naar de fabrieksinstellingen met de knoppencombinatie uit de handleiding, zodat de telefoons van de vorige eigenaar uit het geheugen verdwijnen.

Je zoekt Kies Waarom Feesten binnen of onder een overkapping PartyBox 710, tweedehands Netstroom is daar geen probleem en je betaalt minder dan voor een nieuwe 720 Feesten zonder stopcontact PartyBox 720 met losse accu Alleen de 720 heeft plek voor een accu Karaoke vanaf de eerste avond PartyBox 720 met microfoonset Coolblue verkoopt die set voor €873, met twee draadloze microfoons Nog meer volume voor een grote zaal PartyBox Ultimate Coolblue noemt hem het betere model, voor €1.229 Een speaker die je draagt Een kleinere box, zoals de JBL Xtreme 2 De 710 weegt 27,8 kilo

Voor wie de JBL PartyBox 710 een goede koop is

De PartyBox 710 is gemaakt voor wie thuis, in een schuur of in een zaaltje feest geeft en geen zin heeft in losse versterkers en mengpanelen. Een stekker, een telefoon en eventueel een microfoon is alles wat je nodig hebt, en met de regelaars voor echo en treble is een karaoke-avond zo opgezet. Vind je er tweedehands een in goede staat, dan krijg je hetzelfde vermogen als bij de PartyBox 720 voor een speaker die altijd aan het stopcontact hangt, en dat is bij de meeste huisfeesten toch al zo. Wie buiten zonder stroom wil draaien, koopt de 720 en een accu erbij.

Veelgestelde vragen over de JBL PartyBox 710

Heeft de JBL PartyBox 710 een accu?

De JBL PartyBox 710 heeft geen accu en speelt alleen op netstroom, via een snoer van 2 meter. Voor een tuin of camping heb je dus een stopcontact of verlengkabel nodig. Zoek je een PartyBox van dit formaat die op een accu kan, dan is dat de PartyBox 720, al koop je de accu daar in Nederland apart bij. De kleinere PartyBox 110 heeft volgens JBL een ingebouwde accu van 12 uur.

Kun je de JBL PartyBox 710 buiten gebruiken?

Buiten gebruiken kan, want de JBL PartyBox 710 is spatwaterdicht volgens IPX4. Regen en opspattend water naast een zwembad kan de kast hebben, zolang de beschermkappen over de aansluitingen dicht zitten. Laat hem niet in stromende regen staan en houd de stekker en verlengkabel droog, want JBL wil een droge aansluiting voor je de stroom inplugt. Na het feest zet je hem binnen.

Hoe zwaar is de JBL PartyBox 710?

De JBL PartyBox 710 weegt 27,8 kilo en is 90,5 centimeter hoog, 39,9 breed en 43,6 diep. Dankzij twee wielen en de handgrepen bovenop rol je hem als een steekwagen over de stoep of het terras. Tillen doe je bij een trap of een auto liever met z’n tweeën. In de originele doos weegt hij 31 kilo en is het pakket 104,8 centimeter lang.

Kun je twee JBL PartyBox 710’s koppelen?

Twee JBL PartyBox 710’s koppel je draadloos door op beide speakers op de TWS-knop te drukken. De speaker die met je telefoon verbonden is, speelt dan het linkerkanaal en de andere het rechter, dus je krijgt echt stereo. Met 3,5 mm-audiokabels via de aansluiting voor in- en uitgang zet je ook meerdere PartyBoxen in serie. Auracast, de koppeling van de PartyBox 720, heeft de 710 niet.

Kun je een televisie aansluiten op de JBL PartyBox 710?

Een televisie sluit je aan op de JBL PartyBox 710 via de AUX-ingang met een 3,5 mm-kabel, of draadloos via Bluetooth 5.1 als je televisie dat ondersteunt. Een HDMI- of optische ingang heeft de speaker niet. Let op dat USB en Bluetooth voorrang krijgen op AUX, dus haal een USB-stick eruit en verbreek Bluetooth als het geluid van de televisie niet doorkomt.

Zo is deze review gemaakt

De review van de JBL PartyBox 710 is gebaseerd op de Nederlandse handleiding van JBL, de quick start guide met technische specificaties, de Nederlandse introductie van de PartyBox 710 uit september 2021, het persbericht van JBL over de PartyBox 720 van 3 september 2025, de productpagina van de PartyBox 710 bij Coolblue met 21 beoordelingen, de productpagina’s van de PartyBox 720 bij Coolblue en MediaMarkt, en de prijzen bij Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.