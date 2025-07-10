De JBL PartyBox 300 is een feestspeaker van bijna 16 kilo met een ingebouwde accu, 240 watt, lichtringen en ingangen voor een microfoon en een gitaar. JBL bracht hem in 2019 uit en hij ligt niet meer nieuw bij Coolblue of MediaMarkt, dus je vindt hem nu vooral tweedehands. Voor een avond in de tuin zonder stopcontact doet hij nog steeds wat hij moet doen. Koop je nieuw, dan is de PartyBox 330 uit 2026 de speaker in dezelfde maat, met spatwaterbescherming, wielen en een accu die je kunt wisselen.

Specificaties van de JBL PartyBox 300

Onderdeel JBL PartyBox 300 Vermogen 240 watt maximaal, 120 watt RMS Speakers 2 woofers van 6,5 inch, 3 tweeters van 2,5 inch, 4 ohm Frequentiebereik 45 Hz tot 20 kHz volgens de spec sheet, 45 Hz tot 18 kHz (-6 dB) volgens de handleiding Signaal-ruisverhouding 65 dBA Accu Li-ion 74,88 Wh (7,2 V, 10,4 Ah), tot 18 uur muziek, 5 uur laden Stroom 100 tot 240 volt netstroom of 12 volt DC (auto), verbruik 60 watt Bluetooth Versie 4.2, A2DP en AVRCP, bereik ongeveer 10 meter, onthoudt 8 apparaten Aansluitingen 3,5 mm aux, RCA in en uit, USB (afspelen en opladen, 5 V 2,1 A), microfoon, gitaar Stereo TWS met een tweede PartyBox, of bedraad via RCA Afmetingen en gewicht 31 x 69 x 32 cm, 15,84 kg In de doos Speaker, netsnoer, 12V DC-kabel, snelstartgids

Het modelnummer is JBLPARTYBOX300. De PartyBox 200 heeft dezelfde handleiding en bediening, maar geen accu, en weegt 15,32 kg.

Het geluid komt uit vijf speakers en twee standen Bass Boost

In de PartyBox 300 zitten twee woofers van 6,5 inch en drie tweeters van 2,5 inch. JBL noemt 240 watt, maar dat is het maximale vermogen. Het continue vermogen (RMS) staat in de handleiding op 120 watt, en dat is het getal dat je naast andere speakers moet leggen. De PartyBox 330 heeft bijvoorbeeld 280 watt RMS volgens de meetnorm IEC 60268.

Met de Bass Boost-knop schakel je tussen stand 1, stand 2 en uit. Je kunt de speaker rechtop of liggend neerzetten, en volgens JBL past hij zijn geluid automatisch aan de stand aan. Zet je hem rechtop, dan horen de tweeters aan de bovenkant te zitten.

De lichtshow heeft drie standen en een stroboscoop

De lichtringen rond de woofers bewegen mee met de muziek. JBL noemt drie lichtstanden: Meter, Pulse en Party. Met de lichtknop wissel je tussen de patronen of zet je alle lampen uit, en als je hem twee seconden vasthoudt gaat het stroboscooplicht aan of uit. In de handleiding staat er een waarschuwing bij om niet recht in de lampen te kijken.

Aansluitingen voor karaoke, gitaar en een tweede speaker

Aan de achterkant zitten aparte ingangen voor een microfoon en een gitaar, elk met een eigen volumeknop. Op de microfoon zit een echo-effect in twee standen. Een microfoon of gitaar zit er niet bij, die koop je los.

Muziek speel je af via Bluetooth, een USB-stick, de 3,5 mm aux-ingang of de RCA-ingang voor een tv of dvd-speler. De USB-poort leest sticks in FAT16 of FAT32 met mp3, wma en wav. Zit er een stick in, dan krijgt die voorrang en kan Bluetooth er niet tussenkomen, daarna volgen Bluetooth en aux. Via dezelfde USB-poort laad je ook je telefoon op.

Voor stereo koppel je twee PartyBoxen draadloos met TWS: je houdt op beide speakers vijf seconden de Bluetooth-knop ingedrukt en met de L/R-knop kies je links, rechts of stereo. Bedraad gaat het via een RCA-kabel van de uitgang van de ene speaker naar de ingang van de andere. Wil je weten hoe groot het verschil met de grootste PartyBox is, lees dan onze review van de JBL PartyBox 1000.

JBL belooft tot 18 uur muziek op een volle accu van 74,88 Wh. In de spec sheet staat erbij dat dat een richtgetal is dat afhangt van de muziek en de leeftijd van de accu, dus met de verlichting aan en het volume hoog ligt het lager. Opladen duurt 5 uur.

Er zit een detail in de handleiding dat veel kopers missen: de accu laadt alleen op netstroom. Met de 12V DC-kabel kun je de speaker in of bij de auto laten spelen, maar de accu wordt daar niet mee geladen. Op accu schakelt de speaker zichzelf na 20 minuten zonder geluid uit, op netstroom gaat hij in stand-by met minder dan 0,5 watt verbruik (minder dan 2 watt als Bluetooth verbonden blijft).

Draagbaar is de 300 alleen in de zin dat hij geen stopcontact nodig heeft. Met 15,84 kg en 69 cm hoogte draag je hem met twee handen, en JBL noemt bij dit model geen wielen of trolleygreep.

Bediening gaat met knoppen, de PartyBox-app werkt niet

Alles bedien je met de knoppen bovenop: volume, afspelen, Bass Boost, licht, Bluetooth en aan/uit, plus een indicator voor de accu. De JBL PartyBox-app van Harman ondersteunt de PartyBox 300 niet. In de beschrijving van de app in de App Store staat letterlijk “Not compatible with: PartyBox 100/ 200/ 300/ 1000/ On-The-Go”. De app werkt wel met onder meer de PartyBox 310, de PartyBox 110, de PartyBox 710 en de Stage 320. De nieuwe PartyBox 330 gebruikt een andere app, JBL One.

Software-updates via de app krijg je bij de 300 dus ook niet. De Bluetooth-versie is 4.2, met de profielen A2DP en AVRCP en een bereik van ongeveer 10 meter.

JBL PartyBox 300 of PartyBox 330

Na de 300 kwamen de PartyBox 310 en de PartyBox Stage 320, en sinds 2026 is de PartyBox 330 het model in deze maat. Coolblue en MediaMarkt verkopen de 330 nieuw.

PartyBox 300 PartyBox 330 Vermogen 240 W max, 120 W RMS 280 W RMS Speakers 2 x 6,5 inch woofer, 3 x 2,5 inch tweeter 2 x 6,5 inch woofer, 2 x 25 mm tweeter Accu 74,88 Wh, vast, 18 uur, 5 uur laden 68 Wh JBL Battery 400, wisselbaar, 18 uur, 3 uur laden Bluetooth 4.2, TWS met een tweede PartyBox 6.0, Auracast Ingangen 1 microfoon, gitaar, aux, RCA, USB 2 microfoons, gitaar, aux, optisch, USB-C Waterbestendig Geen IP-klasse opgegeven IPX4 (spatwater) App Geen JBL One Gewicht 15,84 kg 17,1 kg, met wielen en telescoopgreep Prijs op 21 oktober 2026 Niet meer nieuw bij Coolblue en MediaMarkt €559 (zwart) of €549 (wit)

Met de 330 laad je volgens JBL in 10 minuten genoeg voor 2 uur muziek, en een tweede accu kun je los kopen. MediaMarkt verkoopt de 330 met een Battery 400 voor €648,99, dat is €89,99 meer dan de speaker los. Let op bij combineren: de 330 koppelt draadloos alleen met speakers die Auracast hebben, dus niet met een PartyBox 300. Wil je ze toch samen laten spelen, dan gaat dat met een kabel van de RCA-uitgang van de 300 naar de aux-ingang van de 330.

Wat kopers ervan vinden

Bij Galaxus geven 28 kopers de PartyBox 300 gemiddeld 4,6 van de 5 sterren. Galaxus heeft hem niet meer op voorraad. In de vragen bij hetzelfde product schrijft een koper dat hij de batterijduur kort vindt voor zo’n grote speaker, en een ander meldt dat zijn box niet meer aangaat terwijl het lampje van de aan-knop blijft branden.

De PartyBox 330 is te nieuw voor veel reviews: Coolblue heeft er nog geen, MediaMarkt staat op 4,9 van de 5 uit 97 beoordelingen. De Stage 320, het model ertussen, krijgt bij Coolblue een 9,6 uit 35 reviews.

Waar je zelf op let voor je koopt

Een tweedehands PartyBox 300 koop je op de staat van de accu, want die is na jaren gebruik zwakker dan de 18 uur uit de spec sheet. Vraag de verkoper hoe lang hij nog speelt, en laat de accu-indicator zien nadat de speaker een tijdje van het stopcontact af is geweest. Controleer of het netsnoer en de 12V DC-kabel erbij zitten, want laden gaat alleen met het netsnoer. Test de microfoon- en gitaaringang met iets wat je zelf meeneemt, en kijk of de lichtringen in alle drie de standen werken.

Je gebruikt hem vooral voor Kies Een feest in de tuin of het clubhuis, binnen of onder een overkapping Tweedehands PartyBox 300 Buiten op gras, op het strand of met kans op regen PartyBox 330 (IPX4, wielen) Karaoke met twee zangers tegelijk PartyBox 330 (twee microfooningangen) Instellen en updaten via een app PartyBox 330 of Stage 320 Iets kleiners om mee te nemen Een kleinere JBL zoals de Xtreme 2

Voor wie de JBL PartyBox 300 een goede koop is

De PartyBox 300 is een goede tweedehands koop voor wie een paar keer per jaar een feest geeft in de tuin, een garage of een clubhuis en daar geen verlengsnoer wil trekken. Hij heeft het vermogen, de lichtshow en de ingangen voor karaoke en een gitaar, en speelt met de DC-kabel ook vanuit de auto. Voor wie nieuw koopt, de speaker vaak verplaatst of hem buiten laat staan, is de PartyBox 330 de betere keus, met wielen, IPX4 en een accu die je zelf vervangt.

Veelgestelde vragen over de JBL PartyBox 300

Kun je de JBL PartyBox 300 in de auto opladen?

De JBL PartyBox 300 laad je niet op in de auto. Via de 12V DC-kabel speelt de speaker wel op de stroom van de auto, maar de ingebouwde accu laadt volgens de handleiding van JBL alleen op netstroom van 100 tot 240 volt. Een volle lading duurt 5 uur, dus zet hem de avond voor een feest aan het stopcontact.

Hoeveel telefoons onthoudt de PartyBox 300?

De PartyBox 300 onthoudt maximaal 8 gekoppelde Bluetooth-apparaten. Koppel je een negende telefoon, dan valt de eerste uit de lijst. Vraagt je telefoon om een pincode, dan is die 0000. Bij het aanzetten maakt de speaker automatisch verbinding met het laatst gekoppelde toestel, en met 20 seconden de Bluetooth-knop ingedrukt houden wis je alle koppelingen.

Welke muziekbestanden speelt de PartyBox 300 af van een USB-stick?

De PartyBox 300 speelt mp3, wma en wav af van een USB-stick die is geformatteerd in FAT16 of FAT32. Andere bestandssystemen, zoals exFAT, noemt JBL niet, dus formatteer een stick bij twijfel eerst opnieuw op je computer. Zodra je een stick insteekt, start de muziek vanzelf en schakelt de speaker over van Bluetooth naar USB.

Kun je een PartyBox 300 koppelen aan een nieuwere JBL-speaker?

Een PartyBox 300 koppel je draadloos alleen via TWS aan een tweede PartyBox, niet aan speakers met Auracast zoals de PartyBox 330 of de Charge 6. Bedraad lukt wel: via de RCA-uitgang stuur je het geluid naar de RCA- of aux-ingang van een andere speaker. Daarvoor heb je een losse RCA-kabel nodig, die zit niet in de doos.

Hoeveel stroom verbruikt de JBL PartyBox 300?

De JBL PartyBox 300 verbruikt volgens de handleiding 60 watt aan netstroom. In stand-by is dat minder dan 0,5 watt, of minder dan 2 watt als hij met Bluetooth verbonden blijft. Na 20 minuten zonder geluid gaat hij op netstroom in stand-by en op de accu helemaal uit.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de JBL PartyBox 300 is gebaseerd op de productpagina van JBL, de spec sheet en de handleiding van de PartyBox 200 en 300, de productpagina van de PartyBox 330, de beschrijving van de JBL PartyBox-app in de App Store, 28 waarderingen bij Galaxus en de prijzen bij Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.