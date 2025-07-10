De JBL PartyBox 1000 is een staande feestspeaker van ruim een meter hoog, met 1.100 watt, een verlichte DJ-pad op de bovenkant en een polsbandje waarmee je de lichtshow met gebaren bestuurt. Nieuw kopen in Nederland lukt niet meer: Coolblue en MediaMarkt vinden hem niet, en jbl.com/nl stuurt door naar de Amerikaanse site. Zijn plek als grootste PartyBox is overgenomen door de PartyBox Ultimate, en inmiddels ook de Ultimate 2. Vind je de 1000 tweedehands en compleet, dan krijg je een speaker die op een feest nog prima zijn werk doet.

Specificaties van de JBL PartyBox 1000

Onderdeel JBL PartyBox 1000 Vermogen 1.100 watt (JBL: “1100W Max”) Speakers 1 x 12 inch woofer naar beneden gericht, 2 x 7 inch middentoon, 1 x compressiedriver Frequentiebereik 30 Hz tot 20 kHz (-6 dB) Signaal-ruisverhouding 80 dBA Stroom Alleen netstroom, 100 tot 240 volt, verbruik maximaal 150 watt Bluetooth Versie 4.2, bereik ongeveer 10 meter, onthoudt 8 apparaten Ingangen RCA links/rechts, 3,5 mm aux, USB, microfoon en gitaar met eigen volume en gain Uitgangen RCA links/rechts, USB-laadpoort van 5 volt en 2,1 ampère Afmetingen en gewicht 39,7 x 39 x 105 cm, 34,7 kilo In de doos Speaker, stroomkabel, Air Gesture-polsbandje, snelstartgids

De spec sheet van JBL dateert van 2019. Een accu zit er niet in. Ook noemt JBL bij de 1000 geen IP-klasse tegen stof of spatwater.

In de kast zitten vier speakers: een 12 inch woofer die naar de vloer straalt, twee middentonen van 7 inch en een compressiedriver voor de hoge tonen. Met de Bass Boost-knop kies je tussen twee standen extra laag of zet je hem uit.

JBL zet bij de 1000 “1100W Max” op de spec sheet. Bij de PartyBox Ultimate staat 1100 W RMS volgens de norm IEC 60268. Hetzelfde getal betekent dus niet hetzelfde, want een maximaal vermogen ligt altijd hoger dan een RMS-waarde die je continu kunt draaien. Wie de twee vergelijkt op watts, vergelijkt twee verschillende metingen.

Het stroomverbruik is met maximaal 150 watt lager dan je bij 1.100 watt zou denken. Een avond van vijf uur op vol volume kost hooguit 0,75 kWh. In stand-by verbruikt hij minder dan 2 watt met Bluetooth aan en minder dan 0,5 watt zonder.

De DJ-pad en het polsbandje maken er een instrument van

De DJ-pad op de bovenkant heeft verlichte toetsen. Je kiest tussen vijf geluidsmodi: drums, keyboard, piano, DJ-effecten en eigen geluiden. Met de opnameknop neem je een patroon op van maximaal 30 seconden, dat daarna in een lus doorspeelt, en daar leg je tot 8 sporen overheen. Eigen geluiden laad je als MP3 van een USB-stick: de eerste 16 samples, samen maximaal 96 seconden. Zet je de speaker uit, dan zijn die samples weg.

De Smart DJ-knop analyseert het ritme en legt effecten als flanger, phaser en chorus over de muziek. Volgens de handleiding werkt dat het best bij snelle clubmuziek en techno.

Het Air Gesture-polsbandje koppelt via Bluetooth Low Energy automatisch met de dichtstbijzijnde PartyBox 1000, tot 15 meter ver. Twee keer klappen speelt geluidseffect 1, vier keer schudden effect 2, en een draaiende armbeweging wisselt het lichtpatroon. Het bandje loopt op een knoopcel van 3 volt en gaat volgens JBL 6 uur mee.

Aansluitingen voor karaoke, gitaar en een tweede speaker

Aan de achterkant zitten aparte ingangen voor een microfoon en een gitaar, elk met een eigen volumeknop en een gain-schakelaar. Steek je een microfoon in, dan schakelen drie knoppen op de bovenkant over naar karaoke: echo, toonhoogte en een knop die de zangstem uit het nummer haalt. Een microfoon zit niet in de doos.

Muziek komt binnen via Bluetooth, een USB-stick (MP3, WMA en WAV op FAT16 of FAT32), de 3,5 mm aux-ingang of RCA, bijvoorbeeld van een tv of draaitafel met voorversterker. Via Bluetooth zijn twee telefoons tegelijk verbonden, al speelt er één tegelijk.

Voor een tweede speaker heb je twee routes. Draadloos via TWS werkt alleen met een tweede PartyBox 1000; met een PartyBox 300 lukt het niet, schrijft JBL zelf. Met een RCA-kabel van de uitgang naar een andere speaker met lijningang kan het wel met elk merk.

De JBL PartyBox-app ondersteunt de 1000 niet, dus instellingen doe je op de speaker zelf. Het laatste firmwarebestand op jbl.com is versie 63 uit september 2019.

Hij werkt alleen op netstroom en weegt 34,7 kilo

Met 105 centimeter hoogte en 34,7 kilo is de PartyBox 1000 een meubelstuk. Er zitten een handvat en verzonken wielen aan, dus over een vlakke vloer of een terras trek je hem als een koffer mee. Een trap op of in een kofferbak is werk voor twee mensen.

Zonder accu en zonder opgegeven spatwaterklasse hoort hij binnen, in een schuur of onder een overkapping met een stopcontact in de buurt. De USB-poort laadt intussen je telefoon met 2,1 ampère, zodat de muziekbron niet halverwege het feest leeg raakt.

JBL PartyBox 1000 of PartyBox Ultimate

De PartyBox Ultimate is even hoog, maar breder en zwaarder, en draait om wifi en de JBL One-app in plaats van om knoppen en een polsbandje.

PartyBox 1000 PartyBox Ultimate PartyBox Ultimate 2 Vermogen 1.100 W (max) 1.100 W RMS (IEC 60268) 1.500 W (volgens Coolblue) Speakers 1 x 12 inch woofer, 2 x 7 inch, 1 compressiedriver 2 x 9 inch, 2 x 4,5 inch, 2 tweeters van 2,75 inch 2 x 10 inch woofer, 2 x 5 inch (volgens Coolblue) Verbinding Bluetooth 4.2 Wifi en Bluetooth 5.3, Dolby Atmos via wifi Wifi en Bluetooth App Geen JBL One Ja, volgens Coolblue Spatwater Geen IP-klasse opgegeven IPX4 Niet vermeld bij Coolblue Microfooningangen 1, plus gitaar 2, plus gitaar Niet vermeld bij Coolblue Afmetingen (b x d x h) 39,7 x 39 x 105 cm 45,5 x 44 x 104,9 cm 46,6 x 49,3 x 105,2 cm Gewicht 34,7 kg 39,5 kg 54 kg Prijs op 21 oktober 2026 Niet meer nieuw te koop €1.229 bij Coolblue en MediaMarkt €1.499 bij Coolblue, €1.599 bij MediaMarkt

Van deze drie is de Ultimate 2 met 1.500 watt volgens Coolblue de krachtigste PartyBox. De Ultimate is de nieuwe koop als je wifi-streaming, een app en buitengebruik belangrijk vindt. De 1000 heeft dingen die de Ultimate anders oplost: het bewegingsbandje en een DJ-pad met opname-loops, waar de Ultimate een PartyPad heeft met tik- en schuifeffecten. De Ultimate 2 is met 54 kilo nog een stap zwaarder, en wie hem nu wil, moet even wachten: Coolblue heeft hem tijdelijk uitverkocht en MediaMarkt bezorgt hem niet, je haalt hem daar alleen op in een winkel met voorraad.

Wat kopers ervan vinden

Op de Amerikaanse site van JBL, waar de PartyBox 1000 nog te koop staat, geven 112 kopers hem gemiddeld 4,4 van de 5 sterren. Nederlandse beoordelingen van de 1000 vind je bij Coolblue en MediaMarkt niet meer, omdat ze hem niet meer verkopen.

Van de opvolger zijn er wel Nederlandse cijfers: de PartyBox Ultimate staat bij MediaMarkt op 4,6 van de 5 uit 336 beoordelingen en bij Coolblue op 8,7 uit 7 beoordelingen. Het gewicht komt daar terug als minpunt. Een Coolblue-koper schrijft dat het “een mooie speaker” is, “alleen erg zwaar als die 2 trappen ophoog moet”. Voor de 1000 met zijn 34,7 kilo geldt hetzelfde.

Waar je zelf op let voor je koopt

Situatie Keuze Je wilt nieuw kopen met garantie van een Nederlandse winkel PartyBox Ultimate, €1.229 bij Coolblue en MediaMarkt Je speelt buiten zonder overkapping PartyBox Ultimate (IPX4) Je wilt muziek via wifi en een app PartyBox Ultimate of Ultimate 2 Je wilt een DJ-pad met loops en het gebarenbandje PartyBox 1000, tweedehands Je hebt al een PartyBox 1000 en wilt stereo Tweede PartyBox 1000 via TWS

Koop je een gebruikte PartyBox 1000, controleer dan of het Air Gesture-polsbandje erbij zit, want dat hoort standaard in de doos en is een deel van wat de speaker anders maakt dan de Ultimate. Vraag of de stroomkabel meekomt en test de microfoon- en gitaaringang met iets wat je zelf meeneemt. Laat de verkoper ook de Bass Boost-knop en de DJ-pad voordoen, en kijk of de wielen soepel draaien, want een speaker van 34,7 kilo met een kapot wiel draag je voortaan.

Plan je hem in een auto mee te nemen, meet dan eerst de kofferbak, want liggend heb je een laadruimte nodig van 105 bij 39,7 bij 39 centimeter.

Voor wie de PartyBox 1000 een goede koop is

De PartyBox 1000 is gemaakt voor wie thuis of in een clubhuis feesten geeft en er zelf mee wil spelen: een loop opnemen op de DJ-pad, een gitaar inpluggen, karaoke met stemonderdrukking. Tweedehands en compleet met polsbandje is hij een feestspeaker die alles op de kast zelf regelt. Wie nieuw koopt, buiten speelt of wifi wil, komt bij de PartyBox Ultimate uit. Zoek je iets kleiners, kijk dan naar de JBL PartyBox 110 of de PartyBox 300, die een eigen accu heeft.

Veelgestelde vragen over de JBL PartyBox 1000

Heeft de JBL PartyBox 1000 een accu?

De JBL PartyBox 1000 heeft geen accu en werkt alleen op netstroom van 100 tot 240 volt. Je hebt dus altijd een stopcontact of een verlengsnoer nodig, ook in de tuin. In een auto speelt hij evenmin, terwijl de kleinere PartyBox 300 dat wel kan via de sigarettenaansteker. Twijfel je tussen de grote modellen, lees dan ook onze review van de JBL PartyBox 710, en voor een speaker die je aan een hengsel meeneemt de JBL Xtreme 2.

Kun je de PartyBox 1000 met de JBL PartyBox-app bedienen?

De PartyBox 1000 bedien je niet met de JBL PartyBox-app, want JBL ondersteunt dit model daar niet in. Volume, licht, Bass Boost en karaoke regel je met de knoppen op de bovenkant, en de lichtshow ook met het Air Gesture-polsbandje. Op jbl.com staat nog wel een firmwarebestand voor de 1000, versie 63 uit september 2019.

Kun je twee PartyBox 1000-speakers koppelen?

Twee PartyBox 1000-speakers koppel je draadloos via TWS, met een L/R-knop op de achterkant om links en rechts in te stellen. Dat werkt alleen met twee keer dezelfde 1000, niet met een PartyBox 300 of 710. Met een andere speaker verbind je hem via een RCA-kabel van de lijnuitgang naar de lijningang van dat apparaat.

Hoe zwaar en hoe groot is de JBL PartyBox 1000?

De JBL PartyBox 1000 weegt 34,7 kilo en meet 39,7 bij 39 centimeter met een hoogte van 105 centimeter. In de verpakking komt het gewicht op 39,1 kilo. Dankzij het handvat en de verzonken wielen rol je hem over een vlakke vloer, maar voor een trap of het tillen in een auto heb je twee mensen nodig.

Werkt het Air Gesture-polsbandje op batterijen?

Het Air Gesture-polsbandje van de PartyBox 1000 werkt op een knoopcel van 3 volt en gaat volgens JBL ongeveer 6 uur mee. Is de batterij bijna leeg, dan knippert het bandje rood en schakelt het na 5 minuten uit. Het bandje koppelt automatisch met de dichtstbijzijnde PartyBox 1000 tot 15 meter afstand.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de JBL PartyBox 1000 is gebaseerd op de productpagina van JBL met de specificaties, de supportvragen over TWS en de app en 112 klantbeoordelingen, de spec sheet en de handleiding van JBL, de Nederlandse spec sheet van de PartyBox Ultimate, en de productpagina’s, beoordelingen en prijzen bij Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.