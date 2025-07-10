De JBL PartyBox 110 is een staande feestspeaker van 57 centimeter hoog met 160 watt, een accu en lichtringen die op de muziek meebewegen. Nieuw kopen in Nederland lukt niet meer: Coolblue vindt hem niet, MediaMarkt meldt dat hij niet beschikbaar is en Amazon.nl toont hem als niet leverbaar. Zijn plek is overgenomen door de PartyBox Club 120 en inmiddels de PartyBox 130, die bij Coolblue en MediaMarkt €358 kost. MediaMarkt verwijst op zijn oude pagina zelf naar de 130. Tweedehands kan de 110 nog prima een tuinfeest of karaoke-avond aan, met een ingang voor microfoon en gitaar.

Specificaties van de JBL PartyBox 110

Onderdeel JBL PartyBox 110 Vermogen 160 watt RMS Speakers 2 x 5,25 inch woofer, 2 x 2,25 inch tweeter Frequentiebereik 45 Hz tot 20 kHz (-6 dB) Signaal-ruisverhouding Meer dan 80 dB Accu Li-ion polymeer, 36 Wh, tot 12 uur muziek, 3,5 uur opladen Stroom Netstroom 100 tot 240 volt, netsnoer van 2 meter Bluetooth Versie 5.1, bereik tot 10 meter, onthoudt 8 apparaten Ingangen Microfoon en gitaar met eigen volume en gain, AUX IN (3,5 mm), USB Uitgangen AUX OUT (3,5 mm), USB-laadpoort van 5 volt en 2,1 ampère Spatwater IPX4 Afmetingen en gewicht 29,5 x 56,8 x 30 cm, 10,84 kilo In de doos Speaker, netsnoer, snelstartgids, veiligheidsblad, garantiekaart

De spec sheet van JBL dateert van 2021. Een microfoon, een 3,5 mm-kabel en een gitaarkabel zitten niet in de doos.

Het geluid komt uit vier speakers en een basknop

Achter het rooster zitten twee woofers van 5,25 inch en twee tweeters van 2,25 inch, samen goed voor 160 watt RMS. MediaMarkt noemt op zijn productpagina 200 watt maximaal vermogen, maar dat is een ander soort meting dan de 160 watt RMS die JBL opgeeft voor continu vermogen. De Bass Boost-knop op de bovenkant heeft twee standen extra laag en een stand uit, en een led naast de knop laat zien welke stand aanstaat.

Bovenop zit een gleuf waar je je telefoon in zet. Het volume regel je met de draaiknop die ook pauzeert en nummers overslaat: één keer drukken voor pauze, twee keer voor het volgende nummer, drie keer voor het vorige. Speel je via de AUX-ingang, dan werkt overslaan niet en bedien je de muziek op je telefoon of tv.

De lichtshow en de app

Rond de woofers lopen twee lichtringen in de vorm van een acht, die op de beat meebewegen. Met de lichtknop kies je tussen vijf patronen: rock, flow, cross, ripple en flash. Houd je de knop 2 seconden vast, dan zet je het stroboscooplicht aan of uit.

In de JBL PartyBox-app kies je de kleuren en patronen van de lichtshow en zet je de koppeling met een tweede speaker aan. De snelstartgids en de handleiding van JBL verwijzen allebei naar de app, en JBL Support noemt de 110 in de rij van modellen die de app ondersteunt.

De accu gaat 12 uur mee met het licht uit

JBL belooft tot 12 uur muziek, maar zet er in de handleiding een voorwaarde bij: die 12 uur haal je met de lichtshow uit, het volume op stand 7 en muziek via Bluetooth. Met het licht aan en harder volume ligt de speeltijd lager, en ook een oudere accu na veel laadbeurten haalt minder.

Opladen gaat met het gewone netsnoer en duurt 3,5 uur. Zolang de stekker erin zit, speelt hij gewoon door. Bij het aanzetten laat de lichtstrook op de bovenkant in drie stappen zien hoe vol de accu is: onder 15 procent, tussen 15 en 80 procent of boven 80 procent. Knippert de strook snel rood, dan is hij bijna leeg. Na 20 minuten zonder muziek gaat de speaker zelf in stand-by.

Via de USB-poort laad je je telefoon op met 5 volt en 2,1 ampère, zodat de muziekbron niet halverwege het feest stilvalt. Dezelfde poort speelt muziek van een USB-stick af (MP3, WMA en WAV op FAT16 of FAT32, tot 8 lagen submappen diep).

Aansluitingen voor karaoke, gitaar en een tweede speaker

Op de achterkant zitten een microfooningang en een gitaaringang, elk met een eigen volumeknop en een gainknop. Een microfoon en een gitaar spelen tegelijk met de muziek van je telefoon, dus karaoke werkt zonder mengpaneel. Een tv of laptop sluit je aan op AUX IN met een 3,5 mm-kabel.

Speelt er meer dan één bron, dan krijgt USB voorrang, dan Bluetooth en dan AUX. Wil je van je telefoon naar de tv wisselen, stop dan eerst de muziek op de telefoon.

Voor een tweede speaker heb je drie routes:

Manier Hoe Met welke speaker TWS Op beide speakers de TWS-knop indrukken, de eerste speelt links, de tweede rechts Een tweede PartyBox Party-modus Via TWS of de app, zonder stereo PartyBox 110, 120, 310, 320, 710, Encore of Encore Essential Doorlussen 3,5 mm-kabel van AUX OUT naar AUX IN van de volgende speaker Elke speaker met lijningang

Volgens JBL Support kun je in party-modus maximaal twee app-modellen koppelen, en ze hoeven niet hetzelfde te zijn. Stereo met links en rechts lukt alleen met twee keer hetzelfde model.

Hij weegt 10,84 kilo en kan op een statief

De PartyBox 110 meet 29,5 bij 30 centimeter met een hoogte van 56,8 centimeter, en weegt 10,84 kilo. Wieltjes heeft hij niet: je tilt hem aan twee handgrepen. Van de auto naar de tuin is goed te doen, een paar straten verder lopen wordt zwaar.

In de onderkant zit een opening voor een speakerstatief met een buis van 36 millimeter, zodat het geluid boven de hoofden uitkomt. JBL schrijft voor dat iemand met verstand van zaken hem op het statief zet. Met IPX4 kan hij tegen opspattend water en een regenbui, mits de afdekkapjes van de aansluitingen goed dicht zitten. JBL schrijft ook dat de laadpoort droog moet zijn voor je de stekker erin steekt.

JBL PartyBox 110, Club 120 of 130

De Club 120 is ongeveer even zwaar, maar heeft een verwisselbare accu, Bluetooth 5.3 en Auracast. De PartyBox 130 uit 2026 gaat naar 200 watt en 15 uur.

PartyBox 110 PartyBox Club 120 PartyBox 130 Vermogen 160 W RMS 160 W RMS 200 W RMS Accuduur Tot 12 uur, ingebouwd Tot 12 uur, verwisselbaar Tot 15 uur Bluetooth 5.1 5.3, met Auracast Met Auracast Microfooningangen 1, plus gitaar 2, plus gitaar Gitaar, aantal mic niet vermeld App JBL PartyBox Niet vermeld bij MediaMarkt JBL One (volgens Coolblue) Gewicht 10,84 kg 11,05 kg 11,3 kg Prijs op 21 oktober 2026 Niet meer nieuw te koop €315 bij MediaMarkt, alleen ophalen €358 bij Coolblue en MediaMarkt

De specificaties van de Club 120 komen van MediaMarkt, die van de 130 van Coolblue en MediaMarkt. Wie nu nieuw koopt, komt bij de 130 uit: Coolblue noemt hem het instapmodel van de PartyBoxen en heeft hem op voorraad. De Club 120 is bij MediaMarkt alleen nog op te halen in een winkel met voorraad, en Coolblue verkoopt hem niet. Zoek je een stap groter, dan zit je bij de JBL PartyBox 710.

Wat kopers ervan vinden

Bij MediaMarkt, waar de productpagina van de PartyBox 110 nog online staat, geven 578 kopers hem gemiddeld 4,7 van de 5. Op Amazon.nl zijn het er 3.066 met gemiddeld 4,8 van de 5 sterren, uit meerdere landen, en 87 procent geeft hem 5 sterren. Een Nederlandse koper op Amazon schrijft dat het geluid “de hele ruimte ruimschoots” vult.

Van de opvolgers zijn er Nederlandse cijfers bij MediaMarkt. De Club 120 staat op 4,7 van de 5 uit 927 beoordelingen, waarvan een deel oorspronkelijk op jbl.com is geplaatst. Een koper geeft 4 sterren en schrijft dat “hij zo snel leeg qua accu” gaat. De PartyBox 130 staat bij MediaMarkt op 4,7 uit 105 beoordelingen. De specialist van Coolblue vindt de hoge tonen van de 130 op hoog volume “wat scherp” en mist wieltjes.

Waar je zelf op let voor je koopt

Situatie Keuze Je wilt nieuw kopen met garantie van een Nederlandse winkel PartyBox 130, €358 bij Coolblue en MediaMarkt Je wilt een reserve-accu meenemen naar een feest PartyBox Club 120 met verwisselbare accu Je hebt al een PartyBox 310 of 710 en wilt er een kleinere bij PartyBox 110, tweedehands, in party-modus Je wilt een speaker die je aan een hengsel meeneemt JBL Xtreme

Koop je een gebruikte PartyBox 110, vraag dan hoe oud de accu is en laat de verkoper hem aanzetten zonder stekker. De lichtstrook op de bovenkant laat dan zien of de accu boven 80 procent zit. Controleer of het netsnoer meekomt, want de speaker laadt alleen via dat snoer. Neem een microfoon of oordopjes mee om de microfooningang en de AUX-ingang te testen, en kijk of de afdekkapjes van de aansluitingen nog dicht gaan, want zonder die kapjes is hij niet meer spatwaterdicht.

Amazon.nl had de 110 op 21 oktober 2026 als momenteel niet verkrijgbaar staan. Wil je zien of hij weer leverbaar is: Bekijk op Amazon.

Voor wie de PartyBox 110 een goede koop is

De PartyBox 110 is gemaakt voor feesten in de tuin, op een camping of in een clubhuis, waar je de speaker een paar keer per jaar meeneemt en er een microfoon of gitaar in steekt. Tweedehands is hij een goede aanvulling als je al een PartyBox hebt die met de app werkt, want je koppelt ze in party-modus. Wie nieuw koopt of liever een reserve-accu heeft, kijkt naar de Club 120 of de 130. Een staande speaker zonder accu en met een DJ-pad is de JBL PartyBox 1000.

Veelgestelde vragen over de JBL PartyBox 110

Kun je de JBL PartyBox 110 opladen terwijl hij speelt?

De JBL PartyBox 110 laad je op terwijl hij speelt, want hij werkt op netstroom en op zijn ingebouwde accu van 36 Wh. Zit de stekker erin, dan draait de muziek door en laadt de accu bij. Helemaal vol duurt 3,5 uur. Een losse oplader of USB-C-kabel is niet nodig: het netsnoer van 2 meter gaat rechtstreeks in de speaker.

Hoe sluit je een microfoon aan op de PartyBox 110?

Een microfoon sluit je aan op de microfooningang op de achterkant van de PartyBox 110, met een eigen volumeknop en gainknop ernaast. De gain zet je hoger voor een zachte zangstem en lager als het gaat rondzingen. Een microfoon zit niet in de doos. JBL raadt aan het microfoonvolume op nul te zetten voor je de stekker erin steekt of eruit trekt, en ernaast kan tegelijk een elektrische gitaar in de gitaaringang.

Kun je de PartyBox 110 koppelen aan een andere JBL-speaker?

De PartyBox 110 koppel je draadloos aan een tweede PartyBox via de TWS-knop op de achterkant. Volgens JBL Support werkt party-modus met de PartyBox 110, 120, 310, 320, 710, Encore en Encore Essential, met maximaal twee speakers tegelijk. Stereo lukt alleen met twee keer de 110. Met een kabel van AUX OUT lus je hem door naar elke speaker met een lijningang, ook van een ander merk.

Hoe reset je de JBL PartyBox 110?

De JBL PartyBox 110 zet je terug naar de fabrieksinstellingen door de lichtknop en de afspeelknop samen langer dan 10 seconden ingedrukt te houden. Wil je alleen een andere telefoon koppelen, houd dan de Bluetooth-knop 10 seconden vast, dan vergeet hij alle gekoppelde apparaten. Reageren de aan-uitknop en de Bluetooth-knop niet, dan staat hij volgens JBL in demomodus: houd de afspeelknop en Bass Boost 5 seconden samen vast.

Is de JBL PartyBox 110 waterdicht?

Waterdicht is de JBL PartyBox 110 niet, hij is spatwaterdicht volgens IPX4. Regen en opspattend water van een zwembad kan hij hebben, onderdompelen niet. Houd de afdekkapjes van de aansluitingen dicht en zorg dat de laadpoort droog is voor je het netsnoer insteekt. Twijfel je tussen formaten, lees dan ook onze review van de JBL PartyBox 300 en de JBL Xtreme 2.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de JBL PartyBox 110 is gebaseerd op de handleiding van JBL, de snelstartgids met de Nederlandse specificaties, de spec sheet van JBL, de supportinformatie van JBL over party-modus en de PartyBox-app, de productpagina en beoordelingen van de PartyBox 110 bij MediaMarkt en Amazon.nl, en de productpagina’s, beoordelingen en prijzen van de PartyBox Club 120 en 130 bij Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.