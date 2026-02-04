Samsung tablet reageert niet? Reageert het touchscreen niet meer op aanraking, blijft het scherm hangen of is de tablet volledig vastgelopen? Dit is een veelvoorkomend probleem bij Samsung tablets en gelukkig in de meeste gevallen goed zelf op te lossen. In dit artikel lees je waardoor een Samsung tablet niet reageert, wat je direct kunt doen, en wanneer reparatie noodzakelijk is.

Samsung tablet reageert niet meer: wat betekent dit?

Wanneer een Samsung tablet niet meer reageert, kan dit zich op verschillende manieren uiten. Soms reageert het scherm niet op aanraking, soms blijft de tablet hangen op één scherm of werkt zelfs de aan/uit-knop niet meer. Vaak gaat het om een softwareprobleem, maar ook hardware of oververhitting kan een rol spelen.

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

Vastgelopen apps of softwarefouten

Te weinig vrije opslagruimte

Verouderde Android- of Samsung-software

Oververhitting

Batterijproblemen

Een defect touchscreen

Samsung tablet reageert niet op aanraking

Reageert het touchscreen van je Samsung tablet niet of slecht? Probeer eerst deze eenvoudige stappen:

Maak het scherm schoon

Vuil, vet of vocht kan ervoor zorgen dat aanrakingen niet goed worden herkend. Verwijder hoes of screenprotector

Dikke hoezen of goedkope screenprotectors kunnen het touchscreen blokkeren. Controleer op schade

Barsten of interne schade zorgen er vaak voor dat het scherm niet meer reageert.

Blijft het touchscreen niet reageren, dan kan er sprake zijn van een hardwaredefect.

Samsung tablet vastgelopen en reageert helemaal niet

Als je Samsung tablet volledig is vastgelopen en nergens meer op reageert, is een geforceerde herstart vaak de oplossing.

Geforceerd opnieuw opstarten

Houd aan/uit-knop + volume omlaag tegelijk ingedrukt

tegelijk ingedrukt Doe dit 10 tot 15 seconden

De tablet start automatisch opnieuw op

Dit is veilig en verwijdert geen gegevens.

Samsung tablet reageert niet door volle opslag

Een bijna volle opslag zorgt ervoor dat Android niet goed meer functioneert.

Ga naar Instellingen > Opslag

Zorg voor minimaal 1–2 GB vrije ruimte

Verwijder ongebruikte apps, video’s of downloads

Samsung tablets hebben vaak een functie Apparaatonderhoud waarmee je snel prestaties kunt verbeteren.

Samsung tablet reageert niet door een app

Soms veroorzaakt één app het probleem.

Start de tablet opnieuw op

Werkt alles weer? Dan was een app de oorzaak

Open apps één voor één om de boosdoener te vinden

Je kunt ook:

Instellingen > Apps > [App] > Opslag > Cache legen

Software-update bij een Samsung tablet die niet reageert

Verouderde software bevat bugs die vastlopers veroorzaken.

Ga naar Instellingen > Software-update

Installeer beschikbare updates

Gebruik wifi en zorg voor voldoende batterij

Na een update reageren veel tablets merkbaar sneller.

Samsung tablet reageert niet en wordt warm

Oververhitting kan ervoor zorgen dat je Samsung tablet tijdelijk niet meer reageert.

Zet de tablet uit

Leg hem op een koele plek

Verwijder de hoes

Laat hem minimaal 20 minuten afkoelen

Zware apps, gamen of langdurig opladen veroorzaken vaak dit probleem.

Samsung tablet reageert niet meer: fabrieksreset als laatste optie

Helpt niets meer? Dan kun je een fabrieksreset uitvoeren. Let op: alle gegevens worden verwijderd.

Maak eerst een back-up

Ga naar Instellingen > Algemeen beheer > Reset > Fabrieksinstellingen

Als de tablet niet meer bedienbaar is, kan dit ook via de herstelmodus met knoppencombinaties.

Wanneer is reparatie nodig?

Blijft je Samsung tablet niet reageren na alle oplossingen? Dan is reparatie waarschijnlijk nodig bij:

Een defect touchscreen

Batterijproblemen

Interne hardware-schade

Neem contact op met Samsung support of een erkend reparatiepunt.

Veelgestelde vragen over een Samsung tablet die niet reageert

Wat moet ik doen als mijn Samsung tablet niet reageert?

Probeer eerst een geforceerde herstart door de aan/uit-knop en volume omlaag 10–15 seconden ingedrukt te houden.

Waarom reageert mijn Samsung tablet niet meer op aanraking?

Dit komt vaak door softwarefouten, een volle opslag of een defect touchscreen.

Kan een Samsung tablet vastlopen door updates?

Ja, vooral als de opslag bijna vol is of de update niet goed is afgerond.

Is een niet reagerende Samsung tablet altijd kapot?

Nee, in de meeste gevallen is het een tijdelijk softwareprobleem.

Conclusie

Een Samsung tablet die niet reageert is vervelend, maar meestal goed zelf op te lossen. Met een geforceerde herstart, voldoende opslagruimte en actuele software werkt de tablet vaak weer normaal. Blijft het probleem bestaan, dan is reparatie de beste oplossing.