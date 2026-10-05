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Apple
27 artikelen, pagina 1 van 3
Alles in Merken
Klembord op je iPad: zo kopieer, knip en plak je tekst
Apple
5 okt 2026
Welke iPad kopen in 2026? Alle iPads vergeleken op prijs, Pencil en opslag
Apple
16 sep 2026
Beste refurbished iPad 2026: 14 generaties vergeleken op prijs, updates en garantie
Apple
16 sep 2026
iPad als tweede scherm gebruiken: vier routes vergeleken
Apple
14 sep 2026
iPad resetten zonder je data te verliezen
Apple
27 aug 2026
Printer installeren op je iPad: meestal hoeft dat niet
Apple
14 aug 2026
E-mail instellen op je iPad: alle accounts in een app
Apple
14 aug 2026
Tekenen op je iPad: zo begin je zonder dure fouten
Apple
13 aug 2026
Apps sluiten op je iPad: zo doe je het (en wanneer niet)
Apple
11 aug 2026
Word en Excel gratis op je iPad: zo zit het echt
Apple
8 aug 2026
Schermtijdcode vergeten: zo krijg je weer toegang
Apple
8 aug 2026
Ouderlijk toezicht op de iPad: zo stel je het in
Apple
8 aug 2026
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