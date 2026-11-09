Je iPad is gevallen en het scherm is gebarsten, of de aanraakbediening doet raar aan de randen. Voor je een reparateur belt: wat een nieuw scherm kost, hangt niet alleen af van je model. Garantie, AppleCare+ en zelfs de Nederlandse wet bepalen mee of je uiteindelijk niets, vijftig euro of een paar honderd euro betaalt. Dat laatste wordt in de meeste uitleg over het hoofd gezien.

Wat kost het? Dat bepalen drie dingen, niet alleen je model

Er is geen vast tarief voor “een iPad-scherm vervangen”. Je model speelt mee: een scherm voor een iPad mini is kleiner en goedkoper dan het grote OLED-paneel van een iPad Pro. Je garantiestatus speelt net zo hard mee, want binnen de garantie van Apple, onder AppleCare+ of helemaal los daarvan zijn gewoon drie verschillende prijzen. En wie de reparatie uitvoert maakt ook uit: Apple zelf, een onafhankelijke winkel, of jijzelf met originele onderdelen via Apple’s eigen reparatieprogramma.

Onafhankelijke reparateurs adverteren losse schermreparaties voor oudere, kleinere modellen al vanaf een tientje of zestig euro. Let dan goed op wat daarin zit: vaak is dat alleen het bovenste glaslaagje, niet het volledige display met de aanraaklaag erachter. Daarover meer bij het derde punt hieronder.

Via Apple: een jaar garantie, AppleCare+ en de officiële prijscalculator

Elke nieuwe iPad komt standaard met een eenjarige beperkte garantie van Apple. Valt je scherm binnen dat jaar spontaan uit door een fabricagefout, dan repareert Apple gratis. Een gebarsten scherm door een val telt daar niet onder: dat is geen fabricagefout maar schade door gebruik.

Heb je AppleCare+, dan ligt dat anders. Die kost zelf 79 euro voor de iPad, iPad Air en iPad mini, en 139 euro voor de iPad Pro, als eenmalige premie boven op het toestel. Voor onopzettelijke schade aan de iPad zelf, inclusief een gebarsten scherm, betaal je daarnaast een eigen risico van 49 euro per keer. Dat is opvallend: bij de iPhone geldt voor alleen een gebarsten voorkant soms een lager, apart tarief. Bij de iPad bestaat die uitzondering niet. Je betaalt dus altijd 49 euro, of het nu om alleen het glas gaat of om het hele scherm.

Zonder AppleCare+ en buiten de garantie bepaalt Apple de prijs per model, en die prijs vind je alleen door je eigen toestel te selecteren in de officiële reparatiepagina van Apple. Een vast bedrag publiceren zou je op het verkeerde been zetten: Apple rekent per model en past de tarieven regelmatig aan.

De wettelijke garantie: wat Apple zelf toegeeft dat weinig mensen weten

Je kunt soms ook zonder AppleCare+ en na het eerste jaar nog gratis aan een reparatie komen. Apple schrijft het zelf, zwart op wit, in de eigen garantievoorwaarden voor Nederland: de garantie van 1 jaar komt niet in de plaats van je wettelijke consumentenrechten, maar is er een aanvulling op. Je kiest zelf op welke van de twee je een beroep doet.

En die wettelijke garantie werkt anders dan de meeste mensen denken. De Europese consumentenkooprichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/771) schrijft voor lidstaten een minimumtermijn van twee jaar voor, en veel mensen stoppen daar met denken. Nederland doet het anders: volgens de ACM heeft wettelijke garantie hier helemaal geen vaste termijn. De regel is dat een product moet meegaan zolang je dat redelijkerwijs mag verwachten, gelet op het soort product, het merk en de prijs. Bij een duur apparaat als een iPad mag je dus best verwachten dat het langer dan twee jaar probleemloos werkt, en een onverwacht kapot scherm kan daar onder vallen als de oorzaak niet bij jouw gebruik ligt.

Belangrijk is wel wie dat moet bewijzen. Volgens de ACM moet de verkoper in het eerste jaar bewijzen dat jij het defect zelf hebt veroorzaakt. Na dat eerste jaar draait die bewijslast om: dan moet jij aantonen dat je de iPad normaal hebt gebruikt. Een gebarsten scherm na een duidelijke val is in de praktijk lastig onder “normaal gebruik” te krijgen, maar een spontaan loslatend of niet meer reagerend scherm zonder zichtbare schade juist weer wel.

Werkt deze route? Bij een krom geraakte iPad Pro bleek een beroep op het wettelijke recht wel degelijk iets op te leveren, ook toen de fabrieksgarantie al voorbij was. Reken er niet blind op, maar het is het proberen waard voordat je voor een volledige reparatie betaalt.

Alleen het glas gebarsten of is het hele scherm stuk?

Een iPad-scherm bestaat uit twee lagen die aan elkaar gelaagd zijn: het beschermglas aan de buitenkant en het display met de aanraaklaag daaronder. Dat onderscheid bepaalt wat je probleem precies is.

Situatie Wat er aan de hand is Prijsniveau Alleen barstjes in het glas, aanraking werkt perfect Cosmetische schade aan het beschermglas Laag, maar risico op verder barsten Barsten plus hapering bij typen of scrollen De aanraaklaag onder het glas is beschadigd Midden tot hoog, vaak het hele paneel Zwart scherm maar toestel reageert nog (geluid, Siri) Het LCD- of OLED-paneel zelf is stuk, de aanraaklaag niet per se Hoog, altijd het hele display Scherm en toestel reageren nergens meer op Mogelijk schade aan de aansluiting op het moederbord Hoogst, soms duurder dan de iPad waard is

Werkt je aanraakbediening nog gewoon en zie je alleen oppervlakkige barstjes, dan kun je in theorie nog even doorgaan. Grote waarschuwing daarbij: glas dat al gebarsten is, breekt bij een volgende val veel eerder door naar de laag daaronder, en dan wordt een goedkope glasreparatie alsnog een dure paneelvervanging.

Zelf repareren of een onafhankelijke winkel: wat dat betekent voor je garantie

Apple heeft het reparatieprogramma Self Service Repair eind mei 2025 uitgebreid naar de iPad, op dat moment actief in 33 landen; Canada volgde die zomer als 34e land. Voor de iPad Air (M2 en nieuwer), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) en iPad (A16) kun je sindsdien originele onderdelen bestellen, inclusief het display, de batterij, de camera en de laadpoort, samen met de officiële reparatiehandleiding en diagnosegereedschap. In Nederland draait het algemene programma al sinds 13 december 2023, toen het met 24 Europese landen tegelijk voor iPhone en Mac openging; de iPad kwam er twee jaar later bij, en daarmee biedt de Self Service Repair Store nu in totaal onderdelen voor 65 Apple-producten. Mooi voor wie zelf handig is, maar reken op gereedschap, geduld en een niet mis te verstane instructievideo voordat je aan een los display begint.

Laat je liever een onafhankelijke winkel het werk doen, dan blijft je wettelijke garantie gewoon intact: die hangt niet af van wie de reparatie uitvoert. Wel vervalt bij sommige winkels de resterende fabrieksgarantie of AppleCare+ op dat specifieke onderdeel, omdat Apple dan niet meer kan garanderen dat er originele onderdelen zijn gebruikt. Vraag dat vooraf na, en vraag ook altijd of ze met originele of met huismerkschermen werken. Een huismerkscherm is vaak merkbaar minder helder en minder nauwkeurig in de kleurweergave dan het origineel.

Wanneer vervangen niet meer loont

Bij een recent model is een nieuw scherm meestal de moeite waard. Bij een oudere iPad wordt de rekensom anders. Een paar honderd euro aan reparatie op een toestel dat al aan het einde van zijn levensduur zit, win je zelden terug in extra gebruiksjaren. In dat geval is een overstap naar een refurbished iPad vaak voordeliger: je krijgt een nieuwere generatie met een intacte batterij en scherm, voor ongeveer wat een dure reparatie ook had gekost.

Veelgestelde vragen

Kost reparatie bij een onafhankelijke winkel je de garantie van Apple? Reparatie bij een onafhankelijke winkel kost je niet automatisch je volledige garantie. Je wettelijke garantie blijft gewoon staan, want die is niet aan Apple gekoppeld. Wel kan Apple de garantie op het gerepareerde onderdeel zelf laten vervallen als daar geen originele onderdelen in zitten, en ook AppleCare+ dekt dat onderdeel vanaf dat moment niet meer.

Hoe lang duurt een schermreparatie bij een iPad? Een schermreparatie bij een iPad duurt meestal tussen de dertig minuten en twee uur, afhankelijk van het model en of de winkel het onderdeel op voorraad heeft. Bij Apple zelf of een geautoriseerde serviceprovider kan het iets langer duren omdat zij vaak eerst een diagnose draaien voordat ze het scherm daadwerkelijk vervangen.

Werkt Face ID of Touch ID nog na het vervangen van het scherm? Face ID blijft na een schermvervanging gewoon werken, omdat de camera en sensoren daarvoor los van het scherm zitten. Touch ID zit bij de iPad juist wel verwerkt in de aan/uit-knop of in het thuisknopje, niet in het scherm zelf, dus ook die functie blijft intact zolang die knop niet beschadigd is.

Kun je met een gebarsten scherm waarvan de aanraakbediening nog werkt, gewoon doorgaan? Doorgaan met een gebarsten scherm kan tijdelijk, zolang de aanraakbediening overal nog reageert en er geen glassplinters loszitten. Het risico is dat de barst bij de volgende stoot of val doorzet naar de laag met de aanraaksensoren, en dan verandert een goedkope glasreparatie in een dure vervanging van het hele display.

Is reparatie nog zinvol bij een oude iPad, of is een nieuwe of refurbished iPad slimmer? Reparatie is bij een oude iPad vaak niet meer de slimste keuze zodra de kosten een flink deel van de waarde van een vervangend toestel bedragen. Een refurbished iPad met een frisse batterij en een intact scherm kost dan regelmatig niet veel meer dan de reparatie zelf, en je start met een toestel dat nog jaren meegaat.