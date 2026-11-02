Je iPad uitzetten lijkt simpel, tot je merkt dat de knoppen anders werken dan op je vorige model. Of tot je per ongeluk de verkeerde combinatie gebruikt en gewoon weer in slaapstand terechtkomt. Hieronder vind je de juiste route voor elk type iPad, en het verschil tussen uitzetten, herstarten en geforceerd herstarten.

Zo zet je je iPad uit: de snelste route

Heeft je iPad geen thuisknop (iPad Pro, iPad Air, en iPad mini vanaf de 6e generatie)? Houd de bovenste knop en een van de volumeknoppen samen ingedrukt tot de schuifknop “Zet uit” verschijnt. Versleep de schuifknop en wacht ongeveer 30 seconden tot het scherm zwart wordt.

Heeft je iPad wel een thuisknop? Dan volstaat de bovenste knop alleen: houd die ingedrukt tot dezelfde schuifknop verschijnt, en versleep hem.

Weer inschakelen gaat op beide modellen hetzelfde: houd de bovenste knop ingedrukt tot het Apple-logo in beeld komt.

iPad uitzetten, herstarten of geforceerd herstarten: niet hetzelfde

Drie termen die mensen vaak door elkaar gebruiken, maar die elk iets anders doen.

Uitzetten schakelt de iPad helemaal uit, zoals hierboven. Je zet hem daarna zelf weer aan.

Herstarten is niets anders dan uitzetten en meteen weer inschakelen. Dat doe je als de iPad traag is geworden of een app blijft hangen, zonder dat er iets kapot is.

Geforceerd herstarten is voor als de iPad helemaal niet meer reageert, ook niet op de schuifknop. Dat gebruikt een andere knoppenvolgorde dan gewoon uitzetten, en die fout zie je terug op veel plekken online: er wordt vaak gezegd dat je bij een geforceerde herstart dezelfde knoppen “samen” ingedrukt houdt als bij uitzetten. Dat klopt niet voor de modellen zonder thuisknop. Volgens Apple’s eigen instructies voor een geforceerde herstart druk je daar twee knoppen kort na elkaar in, en houd je pas daarna de bovenste knop vast. De volgende tabel laat precies zien wat het verschil is.

Niet gek dat mensen dit apart opzoeken: “ipad uitzetten” wordt maandelijks ongeveer 1.600 keer opgezocht in Nederland, tegen 320 keer voor “ipad herstarten” en nog eens 320 keer voor “ipad uitschakelen”. Drie vragen over hetzelfde onderwerp, met net andere woorden.

Tabel: welke knoppen gebruik je, en wat gebeurt er met je data

Actie iPad zonder thuisknop iPad met thuisknop Effect op je data Uitzetten Bovenste knop + volumeknop samen ingedrukt tot schuifknop verschijnt, dan slepen Bovenste knop ingedrukt tot schuifknop verschijnt, dan slepen Niets, alles blijft staan Herstarten Zelfde als uitzetten, daarna bovenste knop ingedrukt tot Apple-logo Zelfde als uitzetten, daarna bovenste knop ingedrukt tot Apple-logo Niets, alles blijft staan Geforceerd herstarten Volumeknop dichtst bij bovenste knop kort indrukken, dan volumeknop verst ervan kort indrukken, dan bovenste knop vasthouden tot Apple-logo Thuisknop en bovenste knop sámen ingedrukt houden tot Apple-logo Niets, het dwingt alleen een herstart af

Geen van de drie acties wist foto’s, apps of documenten. Dat is iets heel anders dan je iPad resetten: lees ons artikel over iPad resetten zonder data te verliezen als je juist op zoek bent naar een fabrieksreset of een lichtere instellingenreset.

iPad uitzetten via het bedieningspaneel of Instellingen

Werkt een knop niet meer lekker, of vind je de knoppenmethode onhandig? Zo’n 110 mensen per maand zoeken specifiek naar een manier zonder knoppen, en die bestaat gewoon: er zijn twee alternatieven die hetzelfde resultaat geven.

Via het bedieningspaneel: veeg vanuit de rechterbovenhoek van je scherm omlaag, houd je vinger op de knop rechtsboven in dat paneel, en versleep de schuifknop die verschijnt.

Via Instellingen: ga naar Instellingen, tik op Algemeen, scrol naar onder en tik op “Zet uit”. Ook hier versleep je de schuifknop om af te ronden.

Beide routes werken op alle huidige iPad-modellen en gebruiken geen enkele hardwareknop.

iPad uitzetten lukt niet: dit zijn de meest voorkomende oorzaken

Krijg je de schuifknop niet te zien, of reageert het scherm niet op het slepen? Dan zit het probleem meestal op een van deze twee plekken.

Het touchscreen reageert niet meer. Je kunt de schuifknop dan wel zien, maar niet verslepen. Gebruik in dat geval de geforceerde herstart uit de tabel hierboven: die werkt puur met knoppen en heeft het touchscreen niet nodig.

De accu is (bijna) leeg. Een iPad die niet meer op de bovenste knop reageert, laadt vaak gewoon niet meer genoeg stroom om te reageren. Sluit hem minimaal 30 minuten aan op de lader voor je het opnieuw probeert. Bij een volledig lege accu kan het volgens Apple tot 60 minuten duren voor er weer iets op het scherm verschijnt, dus geef hem langer de tijd dan je zou verwachten.

Blijft je iPad na een geforceerde herstart alsnog vastlopen of weigeren op te starten, dan gaat het waarschijnlijk niet meer om de knoppen zelf. Ons artikel over wat je moet doen als je tablet vastloopt behandelt de stappen die daarna volgen, van opladen tot herstellen via de computer.

Moet je je iPad weleens uitzetten, of is slaapstand genoeg?

Eerlijk gezegd: de meeste mensen zetten hun iPad nooit echt uit, en dat is ook geen probleem. Als je op het scherm drukt of de bovenste knop kort indrukt, gaat de iPad in slaapstand. Dat is geen uitschakelen: de iPad blijft op de achtergrond actief, apps kunnen nog meldingen binnenhalen en hij is direct weer wakker zodra je hem aanraakt. Precies dat verwarrende verschil is vaak de reden dat mensen op “ipad uitzetten” zoeken terwijl ze eigenlijk alleen het scherm op slot willen zetten.

Een iPad is niet zoals een laptop die je ‘s nachts moet laten “uitrusten”. Apple stelt nergens een vaste regel dat je hem dagelijks moet uitschakelen voor de accu of de hardware. Wat wel helpt: af en toe herstarten ruimt tijdelijk geheugen op en kan een iPad die traag aanvoelt weer soepeler maken. Merk je dat je iPad vaker hapert, dan is dat eerder een signaal om op te ruimen dan om vaker uit te zetten; ons artikel over een trage iPad weer sneller maken gaat daar verder op in.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen mijn iPad uitzetten en in slaapstand zetten? Het verschil tussen uitzetten en slaapstand is dat de iPad bij slaapstand gewoon aan blijft op de achtergrond, terwijl hij bij echt uitzetten volledig uitschakelt. In slaapstand kan de iPad nog meldingen ontvangen en is hij meteen wakker zodra je op het scherm tikt of de bovenste knop indrukt. Bij uitzetten moet je de bovenste knop opnieuw ingedrukt houden tot het Apple-logo verschijnt om hem weer aan te zetten.

Wist uitzetten of herstarten mijn data? Uitzetten, herstarten en geforceerd herstarten wissen geen van drieën je data. Foto’s, apps, documenten en instellingen blijven precies staan zoals ze waren, ook bij een geforceerde herstart met de knoppencombinatie. Alleen een echte reset via Instellingen, zoals “Wis alle inhoud en instellingen”, verwijdert data, en dat is een heel andere actie dan gewoon uitzetten of herstarten.

Mijn iPad uitzetten lukt niet, wat nu? Lukt uitzetten via de schuifknop niet, dan ligt dat meestal aan een touchscreen dat niet reageert of een accu die te leeg is. Gebruik dan de geforceerde herstart, die werkt alleen met de knoppen en heeft geen werkend touchscreen nodig. Reageert de iPad ook daarna nog niet, sluit hem dan minstens 30 minuten op de lader aan voor je het opnieuw probeert.

Moet ik mijn iPad elke dag uitzetten? Je hoeft je iPad niet elke dag uit te zetten; er is geen vaste regel van Apple die dat voorschrijft voor de accu of de hardware. Slaapstand via de bovenste knop is voor dagelijks gebruik voldoende. Een herstart af en toe kan wel helpen als de iPad trager aanvoelt, omdat dat tijdelijk geheugen opruimt.

Hoe lang duurt het voor mijn iPad helemaal uit is? Nadat je de schuifknop hebt versleept, duurt het ongeveer 30 seconden voordat het scherm volledig zwart wordt en de iPad echt is uitgeschakeld. Bij een geforceerde herstart zie je in plaats daarvan het Apple-logo verschijnen, wat betekent dat de iPad direct weer opstart in plaats van uit te blijven staan.