Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november, en de iPad staat bij bijna elke webwinkel weer vooraan in de aanbiedingen. Alleen begint de jacht vanaf een hoger punt dan vorig jaar. Apple verhoogde op 25 juni 2026 de Nederlandse prijzen van alle iPads, voor de instapversies met €120 tot €200. Een flinke korting op de nieuwe prijs kan daardoor nog altijd duurder uitvallen dan wat je vorige winter betaalde. Hieronder vind je per model de prijsgeschiedenis, de prijs van nu en een dealgrens. In de Black Friday-week werken we de prijzen op deze pagina bij.

Is een iPad op Black Friday 2026 goedkoper dan vorig jaar?

Op 24 oktober 2026 was geen enkele iPad goedkoper dan vorig najaar. De gewone iPad (A16) met 128 GB kostte die dag €489 bij Coolblue, MediaMarkt en Amazon.nl, en €509 in de Apple Store. Op Black Friday 2025 vroeg Coolblue €349 voor precies hetzelfde model, zo blijkt uit de archiefversie van de productpagina van 27 en 28 november 2025.

Om dat bedrag te evenaren heeft een winkel dit jaar ruim 28% korting nodig op de huidige winkelprijs, of ruim 31% op de prijs van Apple. Dat is fors voor een iPad, want vorig jaar lag de Black Friday-prijs zo’n 10% onder de €389 die Apple toen zelf vroeg.

Prijsgeschiedenis per iPad-model in Nederland

De Apple-prijzen hieronder komen uit gearchiveerde versies van de Nederlandse Apple Store in de Wayback Machine, de winkelprijzen zijn op 24 oktober 2026 opgehaald. Het gaat steeds om de wifi-versie met de kleinste opslag.

Model Eerder gemeten Apple-prijs Laatste Apple-prijs vóór 25 juni 2026 Apple-prijs nu Laagste winkelprijs 24-10-2026 iPad (A16), 11 inch, 128 GB €409 (mei 2025) €389 €509 €489 (Coolblue, MediaMarkt, Amazon.nl) iPad mini (A17 Pro), 128 GB €609 (april 2025) €559 €689 €649 (Coolblue, MediaMarkt, Amazon.nl) iPad Air 11 inch (M4), 128 GB €669 (lancering, maart 2026) €669 €829 €750 (Coolblue, MediaMarkt, Amazon.nl) iPad Pro 11 inch (M5), 256 GB €1.119 (november 2025) €1.119 €1.319 €1.269 (Coolblue, MediaMarkt, Amazon.nl)

Wat opvalt is dat Apple de prijzen eerst verlaagde. Op 3 september 2025 stond de iPad (A16) nog op €409 in de Apple Store, op 16 oktober 2025 op €389. De iPad mini zakte in dezelfde periode van €609 naar €559. Die lagere prijzen bleven staan tot de verhoging van 25 juni 2026, dus acht maanden lang kon je elke dag bij Apple zelf voor dat bedrag terecht. Wil je eerst weten welk model bij je past, kijk dan in onze gids over welke iPad je het beste kunt kopen.

Onder welk bedrag een iPad-aanbieding echt een deal is

De dealgrens is de laatste prijs die Apple vóór de verhoging vroeg. Zit een Black Friday-aanbieding daaronder, dan betaal je minder dan wat het afgelopen jaar gewoon kon. De kolom “scherp” geeft de laagste winkelprijs die we in het archief van vorige winter vonden.

Model Dealgrens Scherp Nu (24-10-2026) 15% korting op Apple-prijs iPad (A16), 128 GB €389 €349 (Coolblue, 28-11-2025) €489 €432,65 iPad mini (A17 Pro), 128 GB €559 geen winkelprijs onder €559 gevonden €649 €585,65 iPad Air 11 inch (M4), 128 GB €669 model sinds maart 2026 €750 €704,65 iPad Pro 11 inch (M5), 256 GB €1.119 €1.089 (Coolblue, 14-12-2025) €1.269 €1.121,15

De rekensom is simpel en werkt bij elk model hetzelfde. Neem de iPad (A16): 20% korting op €509 levert €407,20 op, en dat is nog altijd €18,20 meer dan de €389 die Apple tot juni vroeg. Bij de iPad mini pakt dezelfde 20% wel goed uit, want 20% van €689 af geeft €551,20 en dat ligt net onder de dealgrens van €559. Een kortingspercentage zegt dus pas iets als je weet waarop het berekend is.

Android-tablets op Black Friday tegenover hun adviesprijs

Bij Android-tablets loopt het andersom. Die zakken vaak al in de maanden na de lancering ver onder de adviesprijs, waardoor een Black Friday-prijs vooral iets zegt ten opzichte van wat de tablet vorig najaar kostte.

Model Adviesprijs bij lancering Coolblue najaar 2025 Laagste prijs 24-10-2026 Dealgrens Samsung Galaxy Tab A11, 8,7 inch, 64 GB €179 €149 (23-11-2025) €149 (Coolblue, MediaMarkt) onder €149 Samsung Galaxy Tab A11+, 11 inch, 128 GB €279 €249 (23-11-2025) €229 (Coolblue, MediaMarkt) onder €229 Samsung Galaxy Tab S10 FE, 128 GB €579 €389 (10-11-2025) €449 (Amazon.nl), €479 (Coolblue, MediaMarkt) €389 of lager Xiaomi Redmi Pad 2, 11 inch, 4/128 GB €199 niet gevonden €249 (MediaMarkt) onder €199

De Galaxy Tab S10 FE is het duidelijkste voorbeeld. Vorig jaar in november kostte hij bij Coolblue €389, €190 onder de adviesprijs, en nu vraagt dezelfde winkel €479. De Redmi Pad 2 staat bij MediaMarkt zelfs boven zijn adviesprijs van €199, dus een “aanbieding” van €229 daar is nog altijd duurder dan de prijs bij lancering. Twijfel je tussen Samsung-modellen, dan helpt ons overzicht van de beste Samsung-tablets of de review van de Galaxy Tab A11.

Oude modellen en refurbished rond Black Friday

Rond Black Friday duiken oudere iPads op met een grote korting erbij. De iPad (2022), de iPad 10e generatie, staat bij Coolblue als refurbished met 64 GB voor €399 (op 24 oktober niet op voorraad). Dat is €90 minder dan een nieuwe iPad (A16) met 128 GB, terwijl je dan de helft van de opslag krijgt en een model dat een generatie ouder is. Hoe lang zo’n iPad nog updates krijgt, lees je in hoe lang een iPad meegaat.

Refurbished bij Apple zelf is een ander verhaal. Op 24 oktober 2026 kostte een refurbished iPad (A16) met 128 GB daar €429, een iPad Air 11 inch (M3) met 128 GB €649 en een iPad Pro 11 inch (M4) met 256 GB €1.019. De Air (M3) en de Pro (M4) zitten daarmee al onder de dealgrens van hun opvolgers, zonder Black Friday. De refurbished iPad (A16) is wel €80 duurder dan de nieuwe versie op Black Friday 2025. Meer over wat je bij refurbished moet checken staat in de beste refurbished iPad.

Waar het prijsverschil zit bij opslag en 5G

Een deal op de 128 GB-versie is niet automatisch de beste keuze. In de Apple Store kost de iPad (A16) met 256 GB €639, dat is €130 meer dan 128 GB, en de versie met 5G en 128 GB kost €679. Vóór de verhoging vroeg Apple €519 voor 256 GB, en dat is dus de dealgrens voor die variant. MediaMarkt verkocht de 256 GB-versie op 24 oktober voor €599.

Let ook op de kleur. Bij het iPad Air (M4) 11 inch-model met 128 GB scheelde de prijs bij MediaMarkt op dezelfde dag €19 tussen spacegrijs (€750) en paars of sterrenlicht (€769).

Zo check je zelf de prijsgeschiedenis van een iPad

Met deze vier stappen zie je zelf of een Black Friday-prijs echt laag is, ook voor een model dat hier niet in de tabel staat.

Open de prijsgrafiek in Tweakers Pricewatch. Die laat per product zien hoe de prijs zich de afgelopen maanden ontwikkelde. Amazon vroeg affiliatepartners in juli 2026 om geen historische Amazon-prijzen meer in grafieken en prijsalerts te tonen; Tweakers liet toen weten op de hoogte te zijn, en de zichtbare geschiedenis was op dat moment niet veranderd. Mist de Amazon-lijn, dan weet je waarom. Vergelijk met de prijshistorie op Kieskeurig.nl. De groene stip in de grafiek markeert de laagste prijs die Kieskeurig ooit voor dat product registreerde. De grafiek volgt alleen de goedkoopste aanbieder. Zoek de oude Apple-prijs op in de Wayback Machine. Plak apple.com/nl/shop/buy-ipad/ipad (of ipad-mini , ipad-air , ipad-pro ) in web.archive.org en kies een datum. Zo vind je de prijs die Apple op die dag vroeg. Reken vanaf de prijs van de afgelopen 30 dagen. Een winkel moet een kortingspercentage berekenen op de laagste prijs van de 30 dagen voor de aanbieding; de ACM houdt daar sinds 1 januari 2023 toezicht op. Een doorgestreepte adviesprijs is iets anders. Vergelijk een aanbieding daarom altijd met wat Apple zelf vraagt en met wat de winkel de weken ervoor rekende.

Veelgestelde vragen

Wanneer is Black Friday 2026?

Black Friday 2026 valt op vrijdag 27 november, de dag na Thanksgiving in de Verenigde Staten. Cyber Monday volgt op maandag 30 november. Voor een iPad-aankoop is het verstandig om nu al de prijs van je model te noteren, zodat je in die week direct ziet of een aanbieding onder de dealgrens zit. Twijfel je nog over het model, lees dan eerst welke iPad je het beste kunt kopen.

Wordt een iPad goedkoper op Black Friday?

Een iPad was op Black Friday 2025 goedkoper dan in de Apple Store, maar dit jaar begint de korting vanaf een hogere prijs. Apple verhoogde op 25 juni 2026 de prijs van de iPad (A16) van €389 naar €509. Op Black Friday 2025 kostte die iPad bij Coolblue €349. Een aanbieding is pas een echte deal als hij onder de oude Apple-prijs van €389 uitkomt.

Hoeveel korting krijg je normaal op een iPad met Black Friday?

De korting op een iPad met Black Friday lag vorig jaar rond de 10% ten opzichte van de Apple Store. Coolblue verkocht de iPad (A16) met 128 GB op 28 november 2025 voor €349, terwijl Apple €389 vroeg. De korting zit bij winkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Amazon.nl, niet in de Apple Store, die de volle prijs rekent.

Is een refurbished iPad een betere koop dan een Black Friday-deal?

Een refurbished iPad is soms goedkoper dan een nieuwe in de aanbieding, maar niet altijd. Apple verkocht op 24 oktober 2026 een refurbished iPad Air 11 inch (M3) voor €649, onder de €669 die de nieuwe Air (M4) vóór juni kostte. Een refurbished iPad (A16) kostte €429, en dat is meer dan de €349 voor een nieuwe op Black Friday 2025. Lees ook onze gids over de beste refurbished iPad.

Zijn Android-tablets op Black Friday goedkoper dan iPads?

Android-tablets zijn op Black Friday vaak relatief goedkoper dan iPads, omdat hun prijs na de lancering sneller daalt. De Samsung Galaxy Tab S10 FE had een adviesprijs van €579 en kostte in november 2025 bij Coolblue €389. Een iPad blijft dichter bij de Apple-prijs. Welke tablet bij je past, vergelijk je in ons overzicht van de beste tablet.