De Samsung Galaxy Tab A11 is Samsung’s nieuwste betaalbare 11-inch Android-tablet. Hij is bedoeld voor mensen die een grote, handige tablet willen voor dagelijks gebruik: video’s kijken, browsen, sociale media, lichte games en schoolwerk. In dit artikel lees je alles over de specs, hoe hij zich verhoudt tot de A11 Plus en de voorganger A9, en welke hoesjes er verkrijgbaar zijn.
Specificaties Samsung Galaxy Tab A11
Hieronder vind je de volledige technische specs van de Galaxy Tab A11. De LTE-versie heeft een simkaartsleuf voor mobiel internet. De WiFi-versie is een stuk goedkoper en voldoende als je voornamelijk thuis of op een WiFi-netwerk gebruikt maakt.
Bevindingen: scherm, snelheid en accu
De Galaxy Tab A11 positioneert zich duidelijk als een instapmodel voor mensen die een groot scherm willen zonder een hoog prijskaartje. Dat heeft voordelen maar ook een paar duidelijke beperkingen.
Scherm: groot en helder genoeg
Het 11 inch TFT-scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Dat is voldoende voor films en series kijken, browsen en videobellen. Het scherm is geen AMOLED: kleuren zijn iets minder levendig dan bij duurdere Samsung-tablets, maar de helderheid is goed genoeg voor gebruik binnenshuis. In direct zonlicht is het scherm wat moeilijker af te lezen.
De 60 Hz verversingssnelheid voelt bij normaal gebruik vloeiend. Voor zware games of snel scrollende content merk je het verschil met de 90 Hz van de A11 Plus, maar voor dagelijks gebruik is 60 Hz prima.
Snelheid: snel genoeg voor dagelijks gebruik
De MediaTek Helio G99 is een bewezen chip voor dit segment. Apps openen snel, browsen verloopt vloeiend en YouTube, Netflix en sociale media werken zonder haperingen. Zware games zoals PUBG of Genshin Impact draaien op lagere grafische instellingen. Verwacht je de tablet voornamelijk te gebruiken voor lichtere taken, dan heb je aan deze processor meer dan genoeg.
Accu: een van de sterke punten
De 8.200 mAh accu is fors voor een tablet in dit prijssegment. Bij gemengd gebruik (video’s, browsen, wat games) haal je comfortabel twee volledige gebruiksdagen. Netflix kijken gaat circa 10 tot 12 uur door op één lading. Het opladen via 15W gaat wat trager dan bij duurdere modellen: volledig opladen duurt circa 2,5 uur.
Galaxy Tab A11 vs A11 Plus vs A9
|Specificatie
|Galaxy Tab A11
|Galaxy Tab A11 Plus
|Scherm
|11 inch, 60 Hz
|11 inch, 90 Hz Beter
|Processor
|Helio G99
|Helio G99
|RAM
|4 of 6 GB
|6 of 8 GB Meer
|Opslag
|64 of 128 GB
|128 of 256 GB Meer
|Accu
|8.200 mAh
|10.090 mAh Groter
|WiFi
|WiFi 5
|WiFi 6 Sneller
|5G optie
|Nee (alleen LTE)
|Ja 5G
|Prijs (indicatief)
|ca. 249 euro Goedkoper
|ca. 349 euro
|Specificatie
|Galaxy Tab A9
|Galaxy Tab A11
|Scherm
|8,7 inch LCD
|11 inch LCD Groter
|Processor
|Helio G99
|Helio G99
|RAM
|4 of 8 GB
|4 of 6 GB
|Opslag
|64 of 128 GB
|64 of 128 GB
|Accu
|5.100 mAh
|8.200 mAh Groter
|Android-versie
|Android 13
|Android 14 Nieuwer
|Updates
|Minder lang
|Langer ondersteuning Beter
|Prijs (indicatief)
|ca. 179 euro (inmiddels lager)
|ca. 249 euro
Voor wie is de Galaxy Tab A11 geschikt?
Beste hoesjes voor de Samsung Galaxy Tab A11
Voor de Galaxy Tab A11 zijn inmiddels diverse hoesjes beschikbaar. Let op: hoesjes voor de Tab A9, A8 of andere modellen passen niet op de A11 vanwege de andere afmetingen. Zoek altijd op modelaanduiding SM-X110 (WiFi) of SM-X116 (LTE).
Veelgestelde vragen over de Galaxy Tab A11
Samenvatting
De Samsung Galaxy Tab A11 is een solide instaptablet voor wie een groot 11 inch scherm wil zonder veel uit te geven. De MediaTek Helio G99 processor, de grote 8.200 mAh accu en Android 14 met One UI maken hem geschikt voor dagelijks gebruik. De A11 Plus is de betere keuze als je ook games speelt of meer RAM nodig hebt. De A9 is kleiner en goedkoper, maar de A11 biedt meer voor een relatief kleine meerprijs.
Zoek je een hoesje? Let altijd op modelnummer SM-X110 of SM-X116.