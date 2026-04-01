De Samsung Galaxy Tab A11 is Samsung’s nieuwste betaalbare 11-inch Android-tablet. Hij is bedoeld voor mensen die een grote, handige tablet willen voor dagelijks gebruik: video’s kijken, browsen, sociale media, lichte games en schoolwerk. In dit artikel lees je alles over de specs, hoe hij zich verhoudt tot de A11 Plus en de voorganger A9, en welke hoesjes er verkrijgbaar zijn.

📱 Samsung Galaxy Tab A11 in het kort 11 inch scherm, MediaTek Helio G99 processor, 4-6 GB RAM en 64-128 GB opslag. Verkrijgbaar in WiFi- en LTE-versie. Hij draait op Android 14 met One UI. De Galaxy Tab A11 richt zich op mensen die een groot scherm willen voor dagelijks gebruik zonder een premium prijs te betalen. De A11 Plus heeft meer RAM, sneller scherm en grotere accu.

Specificaties Samsung Galaxy Tab A11

Hieronder vind je de volledige technische specs van de Galaxy Tab A11. De LTE-versie heeft een simkaartsleuf voor mobiel internet. De WiFi-versie is een stuk goedkoper en voldoende als je voornamelijk thuis of op een WiFi-netwerk gebruikt maakt.

📋 Samsung Galaxy Tab A11 SM-X116 (LTE) / SM-X110 (WiFi) Scherm 11 inch TFT LCD 1920 x 1200 pixels, 60 Hz Processor MediaTek Helio G99 Octa-core, max 2,2 GHz RAM 4 GB of 6 GB LPDDR4X Opslag 64 GB of 128 GB Uitbreidbaar met microSD Accu 8.200 mAh 15W opladen Camera (achter) 8 MP Autofocus, video 1080p Camera (voor) 5 MP Geschikt voor videobellen Besturingssysteem Android 14 One UI 6 WiFi WiFi 5 (802.11ac) Dual-band 2,4 + 5 GHz Bluetooth 5.3 Draadloze verbinding Afmetingen 257 x 165 x 7,3 mm Gewicht: 508 gram Kleuren Graphite Gray, Silver Beschikbaar bij lancering

💡 LTE of WiFi-versie? De LTE-versie (SM-X116) heeft een simkaartsleuf waarmee je met een dataabonnement ook buiten WiFi online kunt. Handig onderweg of op vakantie. De WiFi-versie (SM-X110) is goedkoper en voldoet als je de tablet voornamelijk thuis gebruikt of via een hotspot gaat.

Bevindingen: scherm, snelheid en accu

De Galaxy Tab A11 positioneert zich duidelijk als een instapmodel voor mensen die een groot scherm willen zonder een hoog prijskaartje. Dat heeft voordelen maar ook een paar duidelijke beperkingen.

7,8 Scherm 7,5 Prestaties 8,2 Accuduur 8,0 Prijs/kwaliteit

Scherm: groot en helder genoeg

Het 11 inch TFT-scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Dat is voldoende voor films en series kijken, browsen en videobellen. Het scherm is geen AMOLED: kleuren zijn iets minder levendig dan bij duurdere Samsung-tablets, maar de helderheid is goed genoeg voor gebruik binnenshuis. In direct zonlicht is het scherm wat moeilijker af te lezen.

De 60 Hz verversingssnelheid voelt bij normaal gebruik vloeiend. Voor zware games of snel scrollende content merk je het verschil met de 90 Hz van de A11 Plus, maar voor dagelijks gebruik is 60 Hz prima.

Snelheid: snel genoeg voor dagelijks gebruik

De MediaTek Helio G99 is een bewezen chip voor dit segment. Apps openen snel, browsen verloopt vloeiend en YouTube, Netflix en sociale media werken zonder haperingen. Zware games zoals PUBG of Genshin Impact draaien op lagere grafische instellingen. Verwacht je de tablet voornamelijk te gebruiken voor lichtere taken, dan heb je aan deze processor meer dan genoeg.

Accu: een van de sterke punten

De 8.200 mAh accu is fors voor een tablet in dit prijssegment. Bij gemengd gebruik (video’s, browsen, wat games) haal je comfortabel twee volledige gebruiksdagen. Netflix kijken gaat circa 10 tot 12 uur door op één lading. Het opladen via 15W gaat wat trager dan bij duurdere modellen: volledig opladen duurt circa 2,5 uur.

⚠️ Geen oplader in de doos Net als bij de meeste recente Samsung-tablets wordt er geen oplader meegeleverd in de doos. Je hebt wel een USB-C kabel, maar geen stekker. Heb je al een USB-C lader van 15W of hoger, dan ben je klaar. Anders moet je er één apart bij kopen.

Galaxy Tab A11 vs A11 Plus vs A9

Welke versie past het beste bij jou? Klik op de tab voor de vergelijking die je interesseert.

Specificatie Galaxy Tab A11 Galaxy Tab A11 Plus Scherm 11 inch, 60 Hz 11 inch, 90 Hz Beter Processor Helio G99 Helio G99 RAM 4 of 6 GB 6 of 8 GB Meer Opslag 64 of 128 GB 128 of 256 GB Meer Accu 8.200 mAh 10.090 mAh Groter WiFi WiFi 5 WiFi 6 Sneller 5G optie Nee (alleen LTE) Ja 5G Prijs (indicatief) ca. 249 euro Goedkoper ca. 349 euro Specificatie Galaxy Tab A9 Galaxy Tab A11 Scherm 8,7 inch LCD 11 inch LCD Groter Processor Helio G99 Helio G99 RAM 4 of 8 GB 4 of 6 GB Opslag 64 of 128 GB 64 of 128 GB Accu 5.100 mAh 8.200 mAh Groter Android-versie Android 13 Android 14 Nieuwer Updates Minder lang Langer ondersteuning Beter Prijs (indicatief) ca. 179 euro (inmiddels lager) ca. 249 euro

✅ Advies: wanneer kies je welke versie? Kies de A11 als je een grote tablet wil voor dagelijks gebruik en niet te veel wil uitgeven. Kies de A11 Plus als je de tablet ook voor games, zware apps of veel multitasking gebruikt. De A9 is nog interessant als je een kleiner en goedkoper model zoekt, maar de A11 biedt duidelijk meer voor een relatief kleine meerprijs.

Voor wie is de Galaxy Tab A11 geschikt?

Beantwoord de vragen hieronder en je krijgt direct een advies of de Tab A11 bij jou past of dat een ander model beter aansluit.

📱 Galaxy Tab A11 geschiktheidscheck Beantwoord 4 vragen voor een persoonlijk advies

Beste hoesjes voor de Samsung Galaxy Tab A11

Voor de Galaxy Tab A11 zijn inmiddels diverse hoesjes beschikbaar. Let op: hoesjes voor de Tab A9, A8 of andere modellen passen niet op de A11 vanwege de andere afmetingen. Zoek altijd op modelaanduiding SM-X110 (WiFi) of SM-X116 (LTE).

📗 Samsung Book Cover ca. 35 tot 45 euro Officieel Samsung-hoesje met ingebouwde standaard. Klopt exact op het toestel en beschermt voor- en achterkant. Officieel 🛡️ Robuust kindvriendelijk hoesje ca. 15 tot 25 euro Dikke siliconen bescherming aan alle kanten. Ideaal als je de tablet aan een kind geeft. Vaak voorzien van een handvat. Kinderen 💼 Flap-hoesje met standaard ca. 10 tot 20 euro Leer- of kunststof flap met meerdere standen. Handig voor op het bureau of de bank. Goedkoop en breed verkrijgbaar. Budget

🔍 Controleer altijd het modelnummer De Tab A11 heeft modelnummer SM-X110 (WiFi) of SM-X116 (LTE). Zoek bij webshops altijd op dit nummer om er zeker van te zijn dat het hoesje past. Zoektermen als “galaxy tab a11 hoesje sm-x116” geven de meest betrouwbare resultaten.

Veelgestelde vragen over de Galaxy Tab A11

Wat zijn de specs van de Samsung Galaxy Tab A11? De Galaxy Tab A11 heeft een 11 inch TFT LCD-scherm (1920 x 1200, 60 Hz), een MediaTek Helio G99 processor, 4 of 6 GB RAM, 64 of 128 GB opslag (uitbreidbaar met microSD), een 8.200 mAh accu en draait op Android 14 met One UI 6. Beschikbaar in WiFi (SM-X110) en LTE (SM-X116).

Wat is het verschil tussen de Galaxy Tab A11 en A11 Plus? De A11 Plus heeft een 90 Hz scherm (vs 60 Hz), meer RAM (tot 8 GB vs 6 GB), meer opslag (tot 256 GB), een grotere accu (10.090 mAh vs 8.200 mAh), WiFi 6 (vs WiFi 5) en optioneel 5G. De A11 is circa 100 euro goedkoper. Voor dagelijks gebruik is de A11 voldoende; voor games en zware taken loont de A11 Plus.

Wat is het verschil tussen de Galaxy Tab A9 en A11? De belangrijkste verschillen: de A11 heeft een groter scherm (11 vs 8,7 inch), een veel grotere accu (8.200 vs 5.100 mAh) en is nieuwer met Android 14 en langere updategarantie. De A9 is goedkoper en compacter, handig voor wie een kleine tablet wil. Voor een nieuw toestel is de A11 de betere investering.

Welk hoesje past op de Samsung Galaxy Tab A11? Zoek altijd op modelnummer SM-X110 (WiFi) of SM-X116 (LTE). Hoesjes voor de A9, A8 of andere modellen passen niet. Samsung maakt zelf een Book Cover voor de A11. Verder zijn flap-hoesjes met standaard en robuuste siliconen hoesjes voor kinderen breed beschikbaar via bol.com of andere webshops.

Is de Samsung Galaxy Tab A11 geschikt voor kinderen? Ja. De Tab A11 is een goede tabletoptie voor kinderen: groot helder scherm, goede accuduur, en Samsung Kids biedt ouderlijk toezicht inclusief schermtijdbeheer en veilige apps. Combineer hem met een robuust siliconen hoesje voor extra bescherming bij vallen.

Heeft de Galaxy Tab A11 LTE of 5G? De standaard A11 is beschikbaar in een WiFi-variant en een LTE-variant (4G). Er is geen 5G-optie voor de reguliere A11. Wil je 5G, dan moet je kiezen voor de Galaxy Tab A11+ 5G of een tablet uit de S-serie van Samsung.

Hoe lang gaat de accu van de Galaxy Tab A11 mee? Bij gemengd gebruik haal je gemakkelijk twee volle gebruiksdagen. Netflix kijken gaat circa 10 tot 12 uur. De 8.200 mAh accu is een van de sterkste punten van dit model. Opladen gaat via 15W USB-C, wat volledig opladen in circa 2,5 uur doet.