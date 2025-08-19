ik testte de beste samsung telefoons van dit moment

Ik ben al jaren fan van Samsung en wilde nu weten welke modellen in 2025 echt de moeite waard zijn. Daarom besloot ik de nieuwste modellen zelf te proberen. Ik heb vijf toestellen getest: de Galaxy S25 Ultra, de gewone S25, de S25 Edge, de Z Fold 7 en de Z Flip 7. Elk toestel heb ik een paar dagen gebruikt. Ik lette op prestaties, camera, batterijduur, scherm en gebruiksgemak

Galaxy S25 Ultra: krachtigste en slimste

De Galaxy S25 Ultra is het toestel dat alles heeft. Toen ik hem voor het eerst in handen had, voelde hij direct luxe aan. Het scherm is groot, helder en superscherp. Ik kon makkelijk meerdere apps tegelijk gebruiken. Ook het bewerken van foto’s en video’s ging soepel.

De camera is echt indrukwekkend. Met 200 megapixel krijg je foto’s met ongelooflijk veel detail. De AI-functies helpen je bij het bewerken en verbeteren van je foto’s zonder gedoe. Ook het zoomen werkt geweldig. Ik kon zonder kwaliteitsverlies ver inzoomen. De batterij hield het bij mij ruim anderhalve dag vol. Wel is het toestel groot en zwaar. Maar als je alles uit je smartphone wilt halen, is dit absoluut de beste keuze

Galaxy S25: sterk én handzaam

De gewone S25 is wat kleiner en lichter dan de Ultra, maar nog steeds krachtig. Ik vond dit toestel erg prettig in de hand liggen. Het scherm is iets kleiner, maar nog steeds haarscherp en helder. De prestaties zijn vergelijkbaar met de Ultra. Ook hier zit slimme AI in voor vertalingen, samenvattingen en fotobewerking.

De camera is iets minder krachtig, maar nog steeds uitstekend voor dagelijks gebruik. De batterij hield het bij normaal gebruik makkelijk een hele dag vol. Voor mij is dit het model met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt alles wat je nodig hebt, zonder overbodige luxe

Galaxy S25 Edge: strak en stijlvol

Toen ik de Edge uitprobeerde, viel vooral het slanke ontwerp op. Dit is de dunste smartphone die ik ooit heb getest. Toch voelt hij stevig en luxe. Het scherm heeft afgeronde randen, wat er mooi uitziet. Hij heeft dezelfde processor als de andere S25-modellen, dus hij is lekker snel.

De camera is goed, maar mist de zoomfunctie van de Ultra. Als je vooral een stijlvol toestel zoekt dat goed presteert, is dit een uitstekende keuze. Vooral voor wie het design belangrijk vindt

Galaxy Z Fold 7: multitasken op hoog niveau

De Fold 7 is een ander verhaal. Dit toestel kun je openvouwen tot een soort mini-tablet. Ik was verrast door hoe dun en licht hij is voor zo’n groot toestel. Ingeklapt past hij gewoon in je zak. Uitgeklapt heb je een enorm scherm waarop je drie apps naast elkaar kunt gebruiken.

Ideaal als je veel werkt vanaf je telefoon. De camera is vergelijkbaar met de Ultra en presteert ook uitstekend. Wat mij het meest opviel, was hoe handig dit toestel is als je veel onderweg bent en veel moet multitasken. De prijs is hoog, maar je krijgt er veel voor terug

Galaxy Z Flip 7: handig en compact

De Flip 7 is de leukste telefoon van het stel. Je klapt hem open als een ouderwetse klaptelefoon, maar met alle moderne snufjes. Ingeklapt is hij klein en past hij makkelijk in je broekzak. Op het kleine scherm aan de buitenkant zie je meldingen, tijd en weer. Je kunt er zelfs snel op reageren zonder hem open te klappen.

Opengeklapt heb je een normaal 6,7 inch scherm. De camera is prima, niet zo uitgebreid als bij de Ultra, maar goed genoeg. Ik vond dit toestel vooral fijn als ik licht en compact wilde reizen. En hij ziet er gewoon heel leuk uit

Vergelijking van de toestellen

Model Pluspunten Minpunten Galaxy S25 Ultra Beste camera, veel AI-functies, krachtig Groot en duur Galaxy S25 Sterke prestaties, goed formaat, betaalbaar Minder zoom dan Ultra Galaxy S25 Edge Dun, stijlvol design Minder camera-opties Galaxy Z Fold 7 Groot scherm, multitasken, tabletgevoel Hoge prijs Galaxy Z Flip 7 Compact, speels ontwerp, handig Klein extern scherm, minder zoom

Mijn conclusie na het testen

Voor mij is de Galaxy S25 Ultra de absolute top. Als je alles wilt op het gebied van camera, scherm en snelheid, dan zit je hiermee goed. Maar hij is groot en kostbaar. De gewone Galaxy S25 is voor mij de beste keuze voor dagelijks gebruik. Hij is snel, handzaam en biedt veel waar voor zijn geld. De Fold 7 is fantastisch als je veel werkt vanaf je telefoon. De Flip 7 is ideaal als je iets compacts en stijlvols wilt. En de Edge is er voor wie een strak en licht toestel zoekt

Afhankelijk van je budget en wensen is er voor iedereen een passend Samsung-model. Mijn favoriet? De S25. Hij zit qua prijs, formaat en prestaties precies goed. Maar als geld geen probleem is, dan kies ik de Ultra